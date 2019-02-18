 Минск и Варшава обсудят размещение в Польше "форта Трампа" - постоянной военной базы США, - спикер парламента Беларуси

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Мясникович сообщил в интервью телеканалу ОНТ по итогам своего визита в Польшу.
"Польская сторона, полагаю, услышала нашу обеспокоенность (возможным размещением базы. - Ред.). Будут соответствующие диалоги на уровне министров обороны и также по линии министерств иностранных дел", - сказал он.
По его словам, во время обсуждения вопроса о возможном размещении базы польская сторона "достаточно конструктивно реагировала и заверяла и на уровне министра иностранных дел, и президента, что это ни в коем случае не должно привести к некоей эскалации напряженности".
В конце прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва занимаются поиском адекватного и незатратного ответа на возможное размещение постоянной военной базы США в Польше.
"Конечно, нас это беспокоит. Если, допустим, в Польше они заявляют, что готовы тратить миллионы долларов, чтобы разместить там (...) некий "форт Трампа", конечно, мы не идиоты и, конечно, на это реагируем", - сказал тогда Лукашенко.
"Конечно, мы со своим главным союзником (Россией. - Ред.) думаем о том, как нам противостоять всему этому и как с минимальными затратами найти адекватный ответ", - добавил президент Беларуси.
Позднее он также заявил, что республике "понадобится новое ракетное оружие", если "форт Трампа" появится в Польше.
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а коли кацапи розміщували свої бази на території Біларусі, то біларуси також погоджували це з поляками, чи ніхто поляків і не питав. То ж до чого тепер полякам щось там погоджувати з підкацапниками.
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Желание понятное и логичное - на интересные мероприятия не зовут, а поговорить с кем-то кроме слуг хочется. И еще хочется хотя бы выглядеть международным игроком перед населением. Но это лирическая прелюдия, самым интересным стала тема разговора, - пишет Кирилл Сазонов.
Путин позвонил Макрону поговорить не про Францию или Россию и их отношения, что было бы логично.
Он звонил пожаловаться на действия Украины. Мол, не любят там Россию вообще и его в частности. Первое - не хотят открывать в РФ избирательные участки. Второе - не хотят пускать на украинские выборы российских наблюдателей.
Маленькая страна ,живите себе спокойно, работайте ,вы умеете работать,никто на вас не посягает,зачем устраивать из страны щит для убийцы?
Поистине ,когда Бог хочет обидеть человека он отнимает у него разум.
Крепостное право когда было введено оккупантами в ВКЛ, знаток истории от сказочников об истории паРаши?
Тогда вам один путь- сразу сдаться, это и будут минимальные затраты.