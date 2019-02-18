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Все про:Беларусь (2799) военная база (178) Польша (4687) США (14663)

 Минск и Варшава обсудят размещение в Польше "форта Трампа" - постоянной военной базы США, - спикер парламента Беларуси

Минск и Варшава готовы обсудить возможное размещение в Польше так называемого "форта Трампа" (по имени президента США Дональда Трампа) - постоянной военной базы США, заявил председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Мясникович сообщил в интервью телеканалу ОНТ по итогам своего визита в Польшу.

"Польская сторона, полагаю, услышала нашу обеспокоенность (возможным размещением базы. - Ред.). Будут соответствующие диалоги на уровне министров обороны и также по линии министерств иностранных дел", - сказал он.

По его словам, во время обсуждения вопроса о возможном размещении базы польская сторона "достаточно конструктивно реагировала и заверяла и на уровне министра иностранных дел, и президента, что это ни в коем случае не должно привести к некоей эскалации напряженности".

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В конце прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва занимаются поиском адекватного и незатратного ответа на возможное размещение постоянной военной базы США в Польше.

"Конечно, нас это беспокоит. Если, допустим, в Польше они заявляют, что готовы тратить миллионы долларов, чтобы разместить там (...) некий "форт Трампа", конечно, мы не идиоты и, конечно, на это реагируем", - сказал тогда Лукашенко.

"Конечно, мы со своим главным союзником (Россией. - Ред.) думаем о том, как нам противостоять всему этому и как с минимальными затратами найти адекватный ответ", - добавил президент Беларуси.

Позднее он также заявил, что республике "понадобится новое ракетное оружие", если "форт Трампа" появится в Польше.

Источник: https://censor.net.ua/n3112177
 
   
 Топ комментарии
 
Минск и Варшава обсудят размещение в Польше "форта Трампа" - постоянной военной базы США, - спикер парламента Беларуси

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а коли кацапи розміщували свої бази на території Біларусі, то біларуси також погоджували це з поляками, чи ніхто поляків і не питав. То ж до чого тепер полякам щось там погоджувати з підкацапниками.
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Какие проблемы - не хотите в Польше, давайте разместим в Украине!
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Колхозник с "форта..., а нет!.. с "острогами хуйла" на каждом погранпункте своей "независимой" страны нервничает из-за "форта" в Польше? Так мож то поляки тож от нервов, глядя на твои финты с хуйлом, не?
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Лука мабуть хоче організувати форт х@йла в Бєларусі.... це їхня адекватна відповідь, виляплять таке собі х@йлішко і поставлять на кордоні )
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Минск и Варшава обсудят размещение в Польше "форта Трампа" - постоянной военной базы США, - спикер парламента Беларуси

---------------

а коли кацапи розміщували свої бази на території Біларусі, то біларуси також погоджували це з поляками, чи ніхто поляків і не питав. То ж до чого тепер полякам щось там погоджувати з підкацапниками.
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А коли кацапи розміщували свої бази на території Біларусі? Дуб високий був?
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Без участия Вейшнории любое обсуждение нелигитимно
https://vie.today/
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О, веселая новость из Мордора. Президент Путин, которого в Украине с легкой руки футбольных фанатов называют несколько лаконичнее и точнее (и он это заслужил) позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Желание понятное и логичное - на интересные мероприятия не зовут, а поговорить с кем-то кроме слуг хочется. И еще хочется хотя бы выглядеть международным игроком перед населением. Но это лирическая прелюдия, самым интересным стала тема разговора, - пишет Кирилл Сазонов.

Путин позвонил Макрону поговорить не про Францию или Россию и их отношения, что было бы логично.

Он звонил пожаловаться на действия Украины. Мол, не любят там Россию вообще и его в частности. Первое - не хотят открывать в РФ избирательные участки. Второе - не хотят пускать на украинские выборы российских наблюдателей.
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Любимое занятие России - в нужных случаях "включать дурака"... Берём с неё пример - согласно избирательного законодательства Украины, при голосовании за пределами места регистрации нужно получить "открепительный талон" по месту регистрации... Пусть украинцы едут в Украину, и получают талоны... Посмотрим, СКОЛЬКО их приедет...
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Колхозник с "форта..., а нет!.. с "острогами *****" на каждом погранпункте своей "независимой" страны нервничает из-за "форта" в Польше? Так мож то поляки тож от нервов, глядя на твои финты с ******, не?
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Какие проблемы - не хотите в Польше, давайте разместим в Украине!
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не, ну нормально, кацапские войска для защиты от Вейшнории можно, а полякам от реальной угрозы от неадекватов нельзя?
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Лука я вижу уже совсем не лукавый,а старый маразматик который вляпывается в гнусные дела кацапов,бедная Беларусь, ее лидер сделал из страны заложника интересов ху-ла.
Маленькая страна ,живите себе спокойно, работайте ,вы умеете работать,никто на вас не посягает,зачем устраивать из страны щит для убийцы?
Поистине ,когда Бог хочет обидеть человека он отнимает у него разум.
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Жыве Беларусь ! Жыве і будзе жыць ! Жыве і "бацьку" перажыве !
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Дай Боже брате,бо Луку вже давно переросла Беларусь,він як баласт тягне країну у прірву, бажаємо Вам встояти зняти цей москальський тягар,цей невільничій хомут на шиї вашої прекрасної нації.
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за престол усатый разпереживался, Коленька то подрастает.
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Беларуссия резко опустилась на политический уровень Донбабве, Луганды, Южной Осетии и Абхазии. Можно в массовом порядке закрывать потёмкинскии дипмиссии, консульства, представительства Беларуссии по всему миру. Ну а что можно было ожидать от колхозников - потомственных крепостных . Часто по работе встречаюсь с беларуссами. Лузеры и полный отстой. Совок неоном сверкает на лбу. Тот же набор мантр и заклинаний . ........ Беларусы, всё, работа в Европе для вас закрывается.
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Ты лучше расскажи - как это жамойты с акштайтами, которые не имели письменности к моменту вступления в ВКЛ вдруг оказались владельцами истории ВКЛ?
Крепостное право когда было введено оккупантами в ВКЛ, знаток истории от сказочников об истории паРаши?
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Беларусь до выделывается ,что вокруг неё поставят одни базы,лучше бы ставленник Кремля бацька, меньше катался на лыжах с Пуйлом, а быстрей переходил в обновлённый Союз "Речь Посполитая". Неужели беларусскому народу не видно ,что Московия использует территорию Беларусь как буферную зону,а народ Беларуси для них как обычные мешки с песком ну типа ограда Мінськ і Варшава обговорять розміщення в Польщі "форту Трампа" - постійної військової бази США, - спікер парламенту Білорусі - Цензор.НЕТ 755
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Буферной Беларуси как и Украине спокойнее было бы если бы военные базы находились прямо на границе с Парашей,потому что Параша самая ненормальная страна в Мире и всем понятно ,что все ракеты с ядерными боеголовками, будут сбиваться над украинскими и белорусскими городами
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Деды воевали ... деды воевали ... деды воевали ... деды воевали ... деды воевали ... а попробавали деды отказаться воевать . тут же растрел на месте и деда, и бабки , и жучки , и внучки. Так что деды воевали не по доброй воли и зову сердца, а по принуждению в страхе за жизнь своих родных. Всё это было было было.
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Так "Беларусь обсудит"? И что дальше? "Выскажет "глубокую озабоченность"? Или не менее "глубокую обеспокоенность"? ВС Беларуси, на данное время, фактически - "войска первого эшелона" ВС РФ"... Вспомните Майнилу в Карелии... Один обстрел своих, с человеческими жертвами - повод для агрессии СССР против Финляндии... Вы думаете, "кацапы" "бульбашей" каких-то, жалеть будут? Разнесут снарядами какую-нибудь в/ч, или населённый пункт на территории Беларуси, обвинят поляков (у тех ещё много артиллерийских боеприпасов времён СССР имеется)... И что останется делать беларусам? Требовать, как финнам, проведения расследования, с привлечением экспертов Лиги Наций? Много это им помогло? Россия УЖЕ ДАВНО сделала беларусов заложниками своей политики...
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Ну, перебуваючи у військовому союзі з єрефією Білорусь мають турбувати питання союзницьких забов'язань. Бо вигрібати доведеться разом з рахою.
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Беларуссы --- работа в Европе для вас закрыта.
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а сябрам то шо?..сцыкотно за русские Искандеры????
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"Польская сторона, полагаю, услышала нашу обеспокоенность....." - улыбнуло. Вспомнились обеспокоенные совковые мантры агитаторов и замполитов о том, что Америка настроила вокруг СССР военных баз, чтобы внезапно напасть со всех сторон и захватить несметные богатства, прежде всего нефть, которой у Америки нет. О "санитарной зоне" вокруг СССР они тогда не догадывались!.Источник: https://censor.net.ua/n3112177
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Віддам безкоштовно свою земельну ділянку під базу НАТО
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Украина должна быть фортом.Это логично и реально.
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белаРашенский федеральный округ паРаши в лице бацьки обеспокоен.
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"Конечно, мы со своим главным союзником (Россией. - Ред.) думаем о том, как нам противостоять всему этому и как с минимальными затратами найти адекватный ответ", - добавил президент

Тогда вам один путь- сразу сдаться, это и будут минимальные затраты.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинск и Варшава обсудят размещение в Польше "форта Трампа" - постоянной военной базы США, - спикер парламента Беларуси
 
 
 
 
 
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