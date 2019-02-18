 На повышение пенсий в Украине могут рассчитывать все категории, но выплаты будут повышены только тем, кто вышел на пенсию до 2017 г., - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева.
По его словам, 1 декабря прошлого года пенсии повышали, поскольку был изменен прожиточный минимум. Ближайшее повышение пенсий ожидают 1 марта 2019 года – тогда произойдет общая индексация.
По словам чиновника, далее повышение пенсий будет еще будет с 1 июля и с 1 декабря 2019 года.
"Растут самые маленькие пенсии, они растут самыми быстрыми темпами. Другие же социальные выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, тоже растут вместе с ними. Для этого средства в бюджете предусмотрены", – добавил Рева.
Министр также отметил, что на повышение пенсий в Украине могут рассчитывать все категории. Правда, по его словам, выплаты будут повышать только тем, кто вышел на пенсию до 2017 года.
"Кто выходил в 2017-м или 2018-м, у них базовый размер средней заработной платы выше, чем тот, из которого мы сейчас делаем перерасчет. В то же время базовый показатель является более современным, чем у тех, кто находится сейчас на пенсии. Когда же мы их дотащим до заработной платы тех, кто сейчас выходит на пенсию, тогда уже будет проиндексированы и те, кто выходит на пенсию сейчас", – подчеркнул чиновник.
Как, ну скажите, как, б@ять "это" может быть министром???
За последние пару месяцев этот де$ил навредил украинской экономике больше, чем это получается у Москвы:
1. Идея обложить налогом поступления заробитчан приведет не к росту поступлений в бюджет, а падению переводов в Украину.
Как следствие, вместо $12 млрд, дай Бог, что бы получили половину...
https://www.capital.ua/…/124092-v-nbu-ozhidayut-novyy-rekor…
Последствия очевидны - ухудшение сальдо платежного баланса, ослабление гривни, снижение потребления в стране и темпов роста экономики...
2. Идея обложить АйТишников дополнительными налогами, а это более 150 тыс человек и 4% ВВП, приведет к тому, что многие компании перенесут офисы из страны, сотрудники уедут из Украины.
Это так же приведет к снижению потребления, поступлений в бюджет и роста экономики.
https://news.finance.ua/…/it-industriya-formiruet-4-vvp-kub…
Краткая подборка последних "гениальных" идей и высказываний этого "служителя народа":
1. Рева предложил обложить налогом заробитчан, это только начало: раскрыта цель правительства
https://politeka.net/…/803018-reva-predlozhil-oblozhit-nal…/
2. Идея Минсоцполитики: ИТшников могут заставить платить налоги
https://tech.liga.net/…/ideya-minsotspolitiki-itshnikov-mog…
3. Мать-одиночка - это звучит выгодно: скандальный министр Рева отличился громким высказыванием
https://politeka.net/…/637875-mat-odinochka-eto-zvuchit-vy…/
4. Андрій Рева: Завищені платіжки за газ є незаконними і оплачувати їх не потрібно Читайте більше тут: https://zik.ua/…/andriy_reva_zavyshcheni_platizhky_za_gaz_i…
5. Министр соцполитики: Украинцы много тратят на питание, потому что много едят
https://strana.ua/…/86403-ministr-sotspolitiki-ukraintsy-mn…
Тут товарищ вообще сам себе противоречит:
6. Рева вважає солідарну пенсійну систему більш надійною накопичувальної
http://jkg-portal.com.ua/…/reva-vvazhaje-soldarnu-pensjnu-s…
7. Чистий дефіцит Пенсійного фонду досяг 29 мільярдів гривень - Рева
https://dt.ua/…/chistiy-deficit-pensiynogo-fondu-dosyag-29-…
Ну а тут просто поток сознания:
8. "Підвищення ціни на газ - це насправді її зменшення", - Рева
https://vgolos.com.ua/…/reva-pidvyshhennya-tsiny-na-gaz-tse…
9. Заробитчанам придумали новую обязаловку в Украине: детали нового закона
https://politeka.net/…/916935-zarobitchanam-pridumali-novu…/
10. ЗА КОРДОНОМ ПРАЦЮЮТЬ ДО 12 МЛН УКРАЇНЦІВ, - РЕВА
https://www.volynnews.com/…/za-kordonom-pratsiuiut-do-12-m…/
11. Почти половина украинцев получают социальную помощь - Рева
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/17/7198532/
12. Рева хочет заставить украинцев вернуть субсидии: вам заплатили слишком много
https://znaj.ua/…/179380-reva-hoche-zmusiti-ukra%D1%97nts%D…
13. Кабмин предложил регрессивную шкалу выплаты ЕСВ для зарплат более 104 тыс. грн
https://delo.ua/…/kabmin-odobril-zakonoproekt-o-detenizaci…/
14. Міністр-дієтолог обурився, що українці ще й довго живуть
https://znaj.ua/…/ministr-diyetolog-oburyvsya-sho-*********…
Как, ну скажите, как, б%ять "это" может быть министром???
Anatoliy Amelin
http://ua24ua.net/skagite-nu-kak-mi-dopustili-chto-takie-prid-rki-upravlyayut-nashey-stranoy/
🤔
У перших хоч дрімуча, але ідеологія нафталінових скрєп про "загнать всєх в стойло (особєнно бандєровцев) і побєдіть Амєріку". І заради цього вони готові жрать берьозовую кашу та цілувати чекістський сапоґ, аж поки не пропаде їжа і з'являться джинси або айфони, та Америка не починає слати гуманітарку, і так по колу.
А от кодекс зрадофіла заплутаніший. В ньому радість від ями на дорозі, як доказ поразки Майдану, поєднується зі святкуванням виходу в другий тур Тимошенко з Зеленським, бо так написав Шарій.
На щире питання: "Окей, Майдан програв, Зєлєнскій побєділ - що далі?" освічений зрадофіл чомусь ображається і каже: "ну ми же всє агєнти Крємля, раскачиваєм лодку, нєльзя так с народом, таріфи, Крим просралі, ЄС розвалітся, корупція, война вигодна олігархам, ротердам+, порохоботи…"
Спіймати думку неможливо.
Мети ніякої.
Визнання будь-якого досягнення немає.
Стійкості нуль.
Нахрін їм така жизнь?
Ці пенси 25 років голосують як не за комуністів, так за популістів, вони не дали і не дають обрати нормальну верховну раду, Вони проти необхідних змін, лиш повторюють: "Дайте нам дожить!" Це вони вигнали на заробітки 3 мільйони наших співвідчизників.
Те, що вони не розуміють цього не знімає з них ні вини ні відповідальності. вони мають хавати наслідки своїх дій, свго дуру!
Тому порохоботів уже порохобат, і не один!
Спасибо, Андрей, мне и писать ничего не пришлось. Вы сами предстали , так сказать, во всей красе(((
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