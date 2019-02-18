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 Политика Украины, Экономика
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Все про:пенсия (1809) Рева Андрей (446)

 На повышение пенсий в Украине могут рассчитывать все категории, но выплаты будут повышены только тем, кто вышел на пенсию до 2017 г., - Рева

В течение 2019 года повышение пенсий будет происходить несколько раз.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, 1 декабря прошлого года пенсии повышали, поскольку был изменен прожиточный минимум. Ближайшее повышение пенсий ожидают 1 марта 2019 года – тогда произойдет общая индексация.

По словам чиновника, далее повышение пенсий будет еще будет с 1 июля и с 1 декабря 2019 года.

"Растут самые маленькие пенсии, они растут самыми быстрыми темпами. Другие же социальные выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, тоже растут вместе с ними. Для этого средства в бюджете предусмотрены", – добавил Рева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Программа монетизации субсидий для населения запущена: в среднем размер выплат составит 1,5 тыс. грн, - Порошенко

Министр также отметил, что на повышение пенсий в Украине могут рассчитывать все категории. Правда, по его словам, выплаты будут повышать только тем, кто вышел на пенсию до 2017 года.

"Кто выходил в 2017-м или 2018-м, у них базовый размер средней заработной платы выше, чем тот, из которого мы сейчас делаем перерасчет. В то же время базовый показатель является более современным, чем у тех, кто находится сейчас на пенсии. Когда же мы их дотащим до заработной платы тех, кто сейчас выходит на пенсию, тогда уже будет проиндексированы и те, кто выходит на пенсию сейчас", – подчеркнул чиновник.

Источник: https://censor.net.ua/n3112173
 
   
 Топ комментарии
 
Скажите, ну как мы допустили, что такие прид@рки управляют НАШЕЙ страной?
Как, ну скажите, как, б@ять "это" может быть министром???

За последние пару месяцев этот де$ил навредил украинской экономике больше, чем это получается у Москвы:

1. Идея обложить налогом поступления заробитчан приведет не к росту поступлений в бюджет, а падению переводов в Украину.
Как следствие, вместо $12 млрд, дай Бог, что бы получили половину...
https://www.capital.ua/…/124092-v-nbu-ozhidayut-novyy-rekor…
Последствия очевидны - ухудшение сальдо платежного баланса, ослабление гривни, снижение потребления в стране и темпов роста экономики...

2. Идея обложить АйТишников дополнительными налогами, а это более 150 тыс человек и 4% ВВП, приведет к тому, что многие компании перенесут офисы из страны, сотрудники уедут из Украины.
Это так же приведет к снижению потребления, поступлений в бюджет и роста экономики.
https://news.finance.ua/…/it-industriya-formiruet-4-vvp-kub…

Краткая подборка последних "гениальных" идей и высказываний этого "служителя народа":

1. Рева предложил обложить налогом заробитчан, это только начало: раскрыта цель правительства
https://politeka.net/…/803018-reva-predlozhil-oblozhit-nal…/

2. Идея Минсоцполитики: ИТшников могут заставить платить налоги
https://tech.liga.net/…/ideya-minsotspolitiki-itshnikov-mog…

3. Мать-одиночка - это звучит выгодно: скандальный министр Рева отличился громким высказыванием
https://politeka.net/…/637875-mat-odinochka-eto-zvuchit-vy…/

4. Андрій Рева: Завищені платіжки за газ є незаконними і оплачувати їх не потрібно Читайте більше тут: https://zik.ua/…/andriy_reva_zavyshcheni_platizhky_za_gaz_i…

5. Министр соцполитики: Украинцы много тратят на питание, потому что много едят
https://strana.ua/…/86403-ministr-sotspolitiki-ukraintsy-mn…

Тут товарищ вообще сам себе противоречит:

6. Рева вважає солідарну пенсійну систему більш надійною накопичувальної
http://jkg-portal.com.ua/…/reva-vvazhaje-soldarnu-pensjnu-s…

7. Чистий дефіцит Пенсійного фонду досяг 29 мільярдів гривень - Рева
https://dt.ua/…/chistiy-deficit-pensiynogo-fondu-dosyag-29-…

Ну а тут просто поток сознания:

8. "Підвищення ціни на газ - це насправді її зменшення", - Рева
https://vgolos.com.ua/…/reva-pidvyshhennya-tsiny-na-gaz-tse…

9. Заробитчанам придумали новую обязаловку в Украине: детали нового закона
https://politeka.net/…/916935-zarobitchanam-pridumali-novu…/

10. ЗА КОРДОНОМ ПРАЦЮЮТЬ ДО 12 МЛН УКРАЇНЦІВ, - РЕВА
https://www.volynnews.com/…/za-kordonom-pratsiuiut-do-12-m…/

11. Почти половина украинцев получают социальную помощь - Рева
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/17/7198532/

12. Рева хочет заставить украинцев вернуть субсидии: вам заплатили слишком много
https://znaj.ua/…/179380-reva-hoche-zmusiti-ukra%D1%97nts%D…

13. Кабмин предложил регрессивную шкалу выплаты ЕСВ для зарплат более 104 тыс. грн
https://delo.ua/…/kabmin-odobril-zakonoproekt-o-detenizaci…/

14. Міністр-дієтолог обурився, що українці ще й довго живуть
https://znaj.ua/…/ministr-diyetolog-oburyvsya-sho-ukrayinci…

Как, ну скажите, как, б%ять "это" может быть министром???

Anatoliy Amelin
http://ua24ua.net/skagite-nu-kak-mi-dopustili-chto-takie-prid-rki-upravlyayut-nashey-stranoy/
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Ну правильно рева,я ушёл на пенсию в 2017 с пенсией 2000грн и 35 лет стажа,теперь ты мне не повысишь,и тот кто раньше ушёл до 2017 и имеет стаж 25 лет ,будет получать больше меня,ну очень справедливо,что то ты своей тыковкой не додумал....
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Скажите, ну как мы допустили, что такие прид@рки управляют НАШЕЙ страной?
Как, ну скажите, как, б@ять "это" может быть министром???

За последние пару месяцев этот де$ил навредил украинской экономике больше, чем это получается у Москвы:

1. Идея обложить налогом поступления заробитчан приведет не к росту поступлений в бюджет, а падению переводов в Украину.
Как следствие, вместо $12 млрд, дай Бог, что бы получили половину...
https://www.capital.ua/…/124092-v-nbu-ozhidayut-novyy-rekor…
Последствия очевидны - ухудшение сальдо платежного баланса, ослабление гривни, снижение потребления в стране и темпов роста экономики...

2. Идея обложить АйТишников дополнительными налогами, а это более 150 тыс человек и 4% ВВП, приведет к тому, что многие компании перенесут офисы из страны, сотрудники уедут из Украины.
Это так же приведет к снижению потребления, поступлений в бюджет и роста экономики.
https://news.finance.ua/…/it-industriya-formiruet-4-vvp-kub…

Краткая подборка последних "гениальных" идей и высказываний этого "служителя народа":

1. Рева предложил обложить налогом заробитчан, это только начало: раскрыта цель правительства
https://politeka.net/…/803018-reva-predlozhil-oblozhit-nal…/

2. Идея Минсоцполитики: ИТшников могут заставить платить налоги
https://tech.liga.net/…/ideya-minsotspolitiki-itshnikov-mog…

3. Мать-одиночка - это звучит выгодно: скандальный министр Рева отличился громким высказыванием
https://politeka.net/…/637875-mat-odinochka-eto-zvuchit-vy…/

4. Андрій Рева: Завищені платіжки за газ є незаконними і оплачувати їх не потрібно Читайте більше тут: https://zik.ua/…/andriy_reva_zavyshcheni_platizhky_za_gaz_i…

5. Министр соцполитики: Украинцы много тратят на питание, потому что много едят
https://strana.ua/…/86403-ministr-sotspolitiki-ukraintsy-mn…

Тут товарищ вообще сам себе противоречит:

6. Рева вважає солідарну пенсійну систему більш надійною накопичувальної
http://jkg-portal.com.ua/…/reva-vvazhaje-soldarnu-pensjnu-s…

7. Чистий дефіцит Пенсійного фонду досяг 29 мільярдів гривень - Рева
https://dt.ua/…/chistiy-deficit-pensiynogo-fondu-dosyag-29-…

Ну а тут просто поток сознания:

8. "Підвищення ціни на газ - це насправді її зменшення", - Рева
https://vgolos.com.ua/…/reva-pidvyshhennya-tsiny-na-gaz-tse…

9. Заробитчанам придумали новую обязаловку в Украине: детали нового закона
https://politeka.net/…/916935-zarobitchanam-pridumali-novu…/

10. ЗА КОРДОНОМ ПРАЦЮЮТЬ ДО 12 МЛН УКРАЇНЦІВ, - РЕВА
https://www.volynnews.com/…/za-kordonom-pratsiuiut-do-12-m…/

11. Почти половина украинцев получают социальную помощь - Рева
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/17/7198532/

12. Рева хочет заставить украинцев вернуть субсидии: вам заплатили слишком много
https://znaj.ua/…/179380-reva-hoche-zmusiti-ukra%D1%97nts%D…

13. Кабмин предложил регрессивную шкалу выплаты ЕСВ для зарплат более 104 тыс. грн
https://delo.ua/…/kabmin-odobril-zakonoproekt-o-detenizaci…/

14. Міністр-дієтолог обурився, що українці ще й довго живуть
https://znaj.ua/…/ministr-diyetolog-oburyvsya-sho-*********…

Как, ну скажите, как, б%ять "это" может быть министром???

Anatoliy Amelin
http://ua24ua.net/skagite-nu-kak-mi-dopustili-chto-takie-prid-rki-upravlyayut-nashey-stranoy/
🤔
 показать весь комментарий
 
 
Ну правильно рева,я ушёл на пенсию в 2017 с пенсией 2000грн и 35 лет стажа,теперь ты мне не повысишь,и тот кто раньше ушёл до 2017 и имеет стаж 25 лет ,будет получать больше меня,ну очень справедливо,что то ты своей тыковкой не додумал....
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Не переживай, повысят в следующем году.
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Есть старики у которых 38 лет стажа и пенсия 1800 гр, вот им как раз уже давно нужно повысить, а молодёжь подождёт.
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Вот не зря люди говорили,что всё равно обдурять...
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Та же история....Только я в прошлом году вышел,те же 2000 и 35....Шо б их подавило сволочей!
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Что вы так переживаете, через 50 лет, как сказала вчера министр финансов, мы догоним Польшу ((
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Знову переконався, що легше зрозуміти росіян-ватнікыв ніж зрадофілітиків.
У перших хоч дрімуча, але ідеологія нафталінових скрєп про "загнать всєх в стойло (особєнно бандєровцев) і побєдіть Амєріку". І заради цього вони готові жрать берьозовую кашу та цілувати чекістський сапоґ, аж поки не пропаде їжа і з'являться джинси або айфони, та Америка не починає слати гуманітарку, і так по колу.
А от кодекс зрадофіла заплутаніший. В ньому радість від ями на дорозі, як доказ поразки Майдану, поєднується зі святкуванням виходу в другий тур Тимошенко з Зеленським, бо так написав Шарій.
На щире питання: "Окей, Майдан програв, Зєлєнскій побєділ - що далі?" освічений зрадофіл чомусь ображається і каже: "ну ми же всє агєнти Крємля, раскачиваєм лодку, нєльзя так с народом, таріфи, Крим просралі, ЄС розвалітся, корупція, война вигодна олігархам, ротердам+, порохоботи…"
Спіймати думку неможливо.
Мети ніякої.
Визнання будь-якого досягнення немає.
Стійкості нуль.
Нахрін їм така жизнь?
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http://ua24ua.net/maks-buganskiy-nikakogo-puti-ni-v-kakuyu-evropu-v-sluchae-vtorogo-sroka-petra-alekseevicha-ne-budet/
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Нащо те сказки,вы цены видили,нам кто ушёл в 2017,что жрать не надо?
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Всем надо,но кричали ,когда требовали 35 лет,что теперь всё будет ок,у нас самая прогрессивная реформа,...*****болы....
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Нужно кушать, чтобы жить, а не жить, чтобы жрать и занимать своим брюхом три места в маршрутке.😛
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Я иногда смотрю передачу "зважениі та щасливі", там показывают как они до начала проекта жрут, это просто жуть, свои пуза с трудом таскают, ничего не могут без помощи родных делать, даже одеться-обуться самостоятельно не в состоянии.
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Пенсії можна і потрібно ліквідувати, замінивши їх однаковою для всіх допомогою непрацездатним за віком! Працюєш - допомоги не отримуєш.

Ці пенси 25 років голосують як не за комуністів, так за популістів, вони не дали і не дають обрати нормальну верховну раду, Вони проти необхідних змін, лиш повторюють: "Дайте нам дожить!" Це вони вигнали на заробітки 3 мільйони наших співвідчизників.
Те, що вони не розуміють цього не знімає з них ні вини ні відповідальності. вони мають хавати наслідки своїх дій, свго дуру!
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Где вас таких тупых только набирают в порохоботы(((
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Псих больниц в Украине много, вот там их тепленьких и берут, нормальные такой бред нести не будут.
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Хоть бы мог бы уже и промолчать это жагун ((( Они думают, что своим бредом спасают Петю от краха ((( поднимают его опавший рейтинг((
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Порохобот це звучить гордо. Якщо ти порохобот, отже, ти не ідыот!
Тому порохоботів уже порохобат, і не один!
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Занавес(((
Спасибо, Андрей, мне и писать ничего не пришлось. Вы сами предстали , так сказать, во всей красе(((
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Спасибо,оказалось во всех бедах пенсионеры виноваты,получается по твоей логике что вместо пенсии,сразу надо в могилу отправлять,вот скажи ,-ты дебил?
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это риторический вопрос,можешь не отвечать....
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"На улучшение жизни в Украине могут рассчитывать все, но улучшаться она будет только у тех, кто стал депутатом или министром как я", - ваш Рева.
На підвищення пенсій в Україні можуть розраховувати всі категорії, але виплати будуть підвищені лише тим, хто вийшов на пенсію до 2017 року, - Рева - Цензор.НЕТ 9492
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Повышение пенсий под выборы. Кстати доллар уже пошел вверх, а гривна вниз. И цены в супермаркетах начали существенно возрастать, обещая подняться настолько насколько подымут пенсии. Зато вклады и заначки в гривнах, если кто накопил, обесценятся и воровская власть останется в выгоде. Вроде пенсии под выборы подняли, развели лохов и сами ничего не потеряли!
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10% инфлция самый лучший показатель в Европе.
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На підвищення пенсій в Україні можуть розраховувати всі категорії, але виплати будуть підвищені лише тим, хто вийшов на пенсію до 2017 року, - Рева - Цензор.НЕТ 9396 Хроники Рошении: самый богатый президент Европы (прим. коррумпированный чиновник, который разбогател много лет подряд обворовывая Украину) уговаривает самый бедный народ в Европе (прим. НЕ БЕДНЫЙ а ОБВОРОВАННЫЙ народ) еще раз проголосовать за него!

..На підвищення пенсій в Україні можуть розраховувати всі категорії, але виплати будуть підвищені лише тим, хто вийшов на пенсію до 2017 року, - Рева - Цензор.НЕТ 4143
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Скорее всего это очередной пиар ход команды Пороха. Главное громко объявить повышение пенсий, а на сколько и кому уже не важно. Пока разберуться, выборы пройдут..
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Вау.....міняєш *орієнтацію * ? ПРозріваєш від *потужних барижних реХформ * ? На підвищення пенсій в Україні можуть розраховувати всі категорії, але виплати будуть підвищені лише тим, хто вийшов на пенсію до 2017 року, - Рева - Цензор.НЕТ 9125
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у меня всегда одна ориентация, в отличие от ботов как ты.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа повышение пенсий в Украине могут рассчитывать все категории, но выплаты будут повышены только тем, кто вышел на пенсию до 2017 г., - Рева
 
 
 
 
 
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