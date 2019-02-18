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 Политика Украины
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 РФ ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы, - Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия в который раз показала, ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написал на своей странице в Facebook.

"Все в ЕС прекрасно понимают, что совершив открытую агрессию против наших кораблей в Азовском море и захватив украинских моряков, Россия в который раз показала, что ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы. ", - написал Климкин.

Глава МИД Украины подчеркнул, что если сама не остановится, то ее нужно остановить.

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"Надеюсь, недавние визиты министров Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Дании, Чехии в Мариуполь дали моим европейским коллегам яркую картину того, насколько маниакально РФ пытается обескровить Приазовье", - отметил Климкин, добавив, что очень легко представить, что может произойти в Балтийском регионе, если Кремль вдруг решит защитить свой "Северный поток-2".

"Поэтому ответ Европы должен быть жестким: санкции, противодействие СП2 и освобождение украинских военнопленных моряков. И в то же время "мягкая" - помощь украинскому Югу и Донбассу, который страдает от российской агрессии. Но все равно ощутима для РФ. Над этим и будем работать", - резюмировал глава МИД Украины.

РФ ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы, - Климкин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3112170
 
 
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готовятся к тому,если Петро не попадет во второй тур-сразу объявить военное положение
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на то они и фашисты .. достигают свои цели любой ценой ...
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Во как! Всего лишь агрессия в Керченском проливе. А мы то думали, почему происходящее на украинском Донбассе многие воспринимают как гражданскую войну.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРФ ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы, - Климкин
 
 
 
 
 
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