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 Запад по-прежнему недооценивает информационное влияние РФ. Ложь - сильное оружие, - Линкявичюс

Партнерам Вильнюса в Европейском Союзе следует прилагать больше усилий для борьбы с российской пропагандой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, опубликованном в понедельник, 18 февраля. Европа должна усерднее готовиться к отражению информационной войны из России, подчеркнул он.

По мнению министра, Запад "по-прежнему недооценивает информационное влияние России". Было бы наивно полагать, "что лишь восточноевропейские государства находятся под прямым или косвенным воздействием Москвы", отметил Линкявичюс. Ложь является "сильным оружием", если использовать ее правильно и в широких масштабах, добавил он.

Глава МИД Литвы высказался в поддержку жесткой санкционной политики в отношении России. По словам министра, отсутствие ясной позиции по России "провоцирует поведение, приводящее к новым осложнениям".

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Напомним, в декабре 2018 года правоохранительные органы Литвы заявили о раскрытии сети лиц, "деятельность которых представляет угрозу безопасности страны". Позднее генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис сообщил о проведении досудебного расследования случаев шпионажа в пользу России, однако не назвал точного числа фигурантов дела.

Источник: https://censor.net.ua/n3112169
 
   
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И 30 тысяч террористов на Донбассе должны быть установлены поименно и потом путем судов выплачивать денежные репарации семьям пострадавших от войны на Донбассе. Например, полной конфискацией их имущества и счетов за рубежом.
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Помінять баригу і нинішню "владу" от тоді візьмуться за ублюдків які коїли та коять злочини на Донбасі. Всі злочинці будуть покарані!
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Я п"ю каву ось з такої чашки. Німецька, трофейна. 1943р випуску.
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Невже є ще хтось брехливіший за баригу та нинішню українську "владу"? Запад по-прежнему недооценивает информационное влияние РФ. Ложь - сильное оружие, - Линкявичюс - Цензор.НЕТ 1434
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Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- http://copi.st/GVaG
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Як казав колись один герой п'єси Квітки Основ'яненка " Сватання на Гончарівці" дурний Стецько - " Тато казали, що в мене не всі вдома. Та то нічого. Колись зберуться."

Думаю, ці слова варті і окремих західноєвропейських "Стецьків"...😃😃😃
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кацапу сбрехати, це як два пальці обі... ти... !!)
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Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- http://copi.st/GVaG
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапад по-прежнему недооценивает информационное влияние РФ. Ложь - сильное оружие, - Линкявичюс
 
 
 
 
 
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