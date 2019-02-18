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 Враг за сутки осуществил 10 обстрелов, выпустив по позициям ВСУ 55 мин 120- и 82-мм калибров. Один украинский воин получил легкое ранение, - штаб ОС

17 февраля российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минского договоренностям, применялось 7 раз. В общем противник выпустил по позициям украинских войск 55 мин 120- и 82-мм калибров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции украинских защитников:

- из 120- и 82-мм минометов  - вблизи населенного пункта Лебединское;

- из 120-мм минометов калибра и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 - возле поселка Пески;

- из 82-мм минометов - в районе населенного пункта Водяное, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Павлополь.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник также 5 раз обстрелял украинских защитников:

- из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Катериновка;

- дважды, из 82-мм минометов и станковых гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Троицкое;

- из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле поселка Новолуганское;

-из стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Станице Луганской.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение", - казано в сообщении.

Также сообщается, что подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 17 февраля один оккупант был уничтожен и пятеро ранены.

Также сообщается, что вчера, во время перемещения у линии соприкосновения в районе поселка Майское в ходе выполнения задачи по назначению, российскими оккупантами из станкового противотанкового гранатомета была обстреляна наблюдательная группа "Светлодарск 1" украинской стороны СЦКК.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял наши позиции в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" из 120 и 82-мм минометов в районе населенного пункта Катериновка.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки осуществил 10 обстрелов, выпустив по позициям ВСУ 55 мин 120- и 82-мм калибров. Один украинский воин получил легкое ранение, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3112168
 
 
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Одужуй Герою!
Горіть у пеклі москалі!!!
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Только что выходил курить... Бой продолжается, как минимум с 6.00 по сейчас.
И что интересно - на 3-4 наши мины орки отвечают только одной. Так держать, парни - мочи рашистов!!!!!
Раненому Брату скорейшего и полного выздоровления!
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Во як біси расіянські буйнують... смерть клятим расіянським окупантам!!!! А Українському воїну скорішого одужання!!! Слава Україні!!!
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"По данным разведки, 17 февраля один оккупант был уничтожен и пятеро ранены."

Гай чарівний, ніби променем всипаний, чи загадався, чи спить.
Ген на стрункій та високій осичині шмат москаляки висить.
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Швидкого одужання пораненому воїну.

Здохлому орку - гарячої смоли. Ще нездохлим - колючок в дупу..

Слава Нації!
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Так, свежая инфа.
Орки, по всей видимости задолбались выгребать. Уже около 20 минут наших на Водино плотно утюжат чем-то, что оч сильно напоминает 152 арту. Только что начал работать крупнокалиберный пулемет - видимо и на нулях орки активизировались.
Теперь оч хотелось бы услышать работу нашей арты. Когда у орков крайтий раз так сносило крышу наша арта как начала работать около 11.00 - так и продолжала до самого заката. Хотелось бы повторения этой истории!
Боевой удачи нашим парням!!!
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Дякую, Александре! Ви наші очі та вуха... Чекаємо тут на звістки! Слава Україні!!! смерть расії!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки осуществил 10 обстрелов, выпустив по позициям ВСУ 55 мин 120- и 82-мм калибров. Один украинский воин получил легкое ранение, - штаб ОС
 
 
 
 
 
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