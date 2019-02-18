 Целенаправленные индивидуальные санкции против россиян могут иметь более сильный эффект, чем общие, - Расмуссен

Об этом он заявил в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

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"Это не так. Мы ответили так, что это стало болезненным для российской экономики в отношении ближнего круга Путина", - подчеркнул он, напомнив о "строгих" санкциях, введенных в этой связи.

К тому же, по его словам, ЕС недавно усилил санкции из-за других событий, в том числе дела Скрипаля.

"Я думаю, что вопрос дальнейшего усиления санкций в связи с российской агрессией в Азовском море стоит на повестке дня", - добавил бывший генсек Альянса.

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По его убеждению, целенаправленные индивидуальные санкции могут иметь гораздо более сильный эффект, чем общие.

Напомним, 21 декабря 2018 года ЕС продлил на полгода экономические санкции против РФ, введенные из-за агрессии РФ на Донбассе. Они нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на товары двойного назначения.

Кроме того, против России введены ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины (срок их действия истекает 15 марта 2019 года), а также из-за аннексии Крыма (действуют до 23 июня 2019 года).

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По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, 18 февраля ЕС официально объявит о новых санкциях против России за захват украинских моряков в Керченском проливе.