EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 За рубежом
  214  5
Материалы по теме:
Все про:Крым (21126) Расмуссен (204) Россия (72039) санкции (7255)

 Целенаправленные индивидуальные санкции против россиян могут иметь более сильный эффект, чем общие, - Расмуссен

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен не согласен с утверждением о том, что Запад почти не отреагировал на события в Керченском проливе осенью прошлого года.

Об этом он заявил в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против России помогли предупредить худшее развитие событий, - Бильдт

"Это не так. Мы ответили так, что это стало болезненным для российской экономики в отношении ближнего круга Путина", - подчеркнул он, напомнив о "строгих" санкциях, введенных в этой связи.

К тому же, по его словам, ЕС недавно усилил санкции из-за других событий, в том числе дела Скрипаля.

"Я думаю, что вопрос дальнейшего усиления санкций в связи с российской агрессией в Азовском море стоит на повестке дня", - добавил бывший генсек Альянса.

Также читайте: На следующей неделе США одобрят "азовский пакет" санкций против РФ из 124 страниц, - Порошенко

По его убеждению, целенаправленные индивидуальные санкции могут иметь гораздо более сильный эффект, чем общие.

Напомним, 21 декабря 2018 года ЕС продлил на полгода экономические санкции против РФ, введенные из-за агрессии РФ на Донбассе. Они нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на товары двойного назначения.

Кроме того, против России введены ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины (срок их действия истекает 15 марта 2019 года), а также из-за аннексии Крыма (действуют до 23 июня 2019 года).

Читайте также: Украина присоединилась к декларации ЕС о продлении санкций против РФ

По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, 18 февраля ЕС официально объявит о новых санкциях против России за захват украинских моряков в Керченском проливе.

Источник: https://censor.net.ua/n3112167
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
чем больше санкций тем лучше.
давить изгойку срасею Целенаправленные индивидуальные санкции против россиян могут иметь более сильный эффект, чем общие, - Расмуссен - Цензор.НЕТ 7338
 показать весь комментарий
 
Самая быстрая программа по улучшению жизни в Украине.
1 - Победить коррупцию? Легко! Запретить всем СМИ говорить о коррупции в Украине и контролировать Интернет, чтобы информация о коррупции, не просачивалась в массы. За любое упоминание о коррупции, садить, вешать, расстреливать под лозунгами - Враги народа!
2 - Победить преступность? Легко! Смотреть пункт 1
3 - Снизить цены? Легко! Заставить все СМИ говорить о хорошей жизни, о самых дешевых ценах именно в нашей стране. За нарушение этих правил, садить, вешать, расстреливать, выбрасывать из окон под лозунгами - Враги народа!
4 - Построить дороги, заводы, дать рабочие места? Легко! Заставить СМИ говорить о самых лучших дорогах в нашей стране, а кругом разруха. Запретить трансляцию иностранных телеканалов - только свои. За нарушение этих правил, садить, вешать, расстреливать, выбрасывать из окон под лозунгами - Враги народа!
5 - Остановить миграцию? Легко! Вместо пограничников поставить заградительные отряды, задача которых, вешать, расстреливать, под лозунгами - Враги народа! Отменить безвиз.
За 1 год, вы страны не узнаете. Голосуйте за популистов.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЦеленаправленные индивидуальные санкции против россиян могут иметь более сильный эффект, чем общие, - Расмуссен
 
 
 
 
 
 вверх