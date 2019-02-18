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 Северная Корея продолжает тайно развивать ракетно-ядерную программу, - спецкомиссия ООН

КНДР по-прежнему развивает ракетно-ядерную программу, в частности собирает и тестирует баллистические ракеты и использует ядерный центр в Йонбене.

Об этом говорится в докладе специальной комиссии ООН, выдержки из которой в воскресенье опубликовало японское агентство Kyodo, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

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В докладе специальной комиссии подчеркивается, что КНДР "использует гражданские объекты, в частности аэропорты, для сборки и тестирования баллистических ракет". Отмечается, что все используемые в этих целях гражданские объекты расположены вблизи железнодорожных и транспортных маршрутов, по которым раньше осуществлялось перемещение составных частей северокорейских ракет, включая межконтинентальные баллистические "Хвасон-15".

Комиссия ООН, которая призвана следить за исполнением Пхеньяном соответствующих резолюций Совета безопасности ООН, в своем докладе также подчеркивает, что Пхеньян продолжает использование и развитие ядерного центра в Йонбене. Ожидается, что официально доклад будет опубликован в марте.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112165
 
 
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срочно надо вручить Нобелевскую премию мира, пока правда не вскрылась!
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Этот квадратно головый родился с готовностью убивать миллионы людей.Оно живет так,убивая ежедневно,не своими руками,но под его чутким руководством.
Там такой мрак,что просто страшно,от мысли,что эти северные корейцы могут вылезти из своей резервации.Так мозги прошиты,спаси и сохрани от таких мигрантов,такое могут начудить,если квадратно головый прикажет ссылаясь на солнцеликого,пипец.
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Ын далеко не дурак и просто пользуется доступными средствами для удержания власти.
Вот посмотрите ещё как Трамп объединит две Кореи под эгидой Северной и будет Ын всенародно избранным отцом нации
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСеверная Корея продолжает тайно развивать ракетно-ядерную программу, - спецкомиссия ООН
 
 
 
 
 
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