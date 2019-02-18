 ДРГ наемников РФ пыталась атаковать украинские позиции на Донбассе, один из оккупантов взят в плен, - пресс-центр ООС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

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"Хорошо организованная служба украинских защитников на наблюдательных пунктах дала возможность заблаговременно разоблачить враждебные намерения. Нападение врага отражено, один из оккупантов взят в плен. Сейчас пленного допрашивают сотрудники соответствующих подразделений Объединенных сил", - говорится в сообщении.

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