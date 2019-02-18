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Все про:Донбасс (17975) диверсия (24) Объединенные силы (233) Светлодарск (4)

 ДРГ наемников РФ пыталась атаковать украинские позиции на Донбассе, один из оккупантов взят в плен, - пресс-центр ООС

В районе выполнения боевых задач одного из батальонов на Светлодарской дуге 17 февраля диверсионно-разведывательная группа наемников РФ предприняла попытку атаковать позиции ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты из гранатомета обстреляли автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК в районе Травневого, - пресс-центр ООС

"Хорошо организованная служба украинских защитников на наблюдательных пунктах дала возможность заблаговременно разоблачить враждебные намерения. Нападение врага отражено, один из оккупантов взят в плен. Сейчас пленного допрашивают сотрудники соответствующих подразделений Объединенных сил", - говорится в сообщении.

ДРГ наемников РФ пыталась атаковать украинские позиции на Донбассе, один из оккупантов взят в плен, - пресс-центр ООС 01

Также читайте: Враг шесть раз нарушил режим тишины, ранен украинский боец, - пресс-центр ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3112163
 
   
 Топ комментарии
 
Хотіли подивитись чо там у хохлов.
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Городские партизаны распространяют по сети общие меры безопасности при организации народно-освободительного восстания в #России : https://urb-a.livejournal.com/16487886.html
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Требуем морду лица оккупанта на всеобщее обозрение!
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глянте на этих приполярных емель - они оказывается гордятся что травят людей по всему свету.....
Неизвестные повесили российский флаг на собор в Солсбери....

ДРГ наемников РФ пыталась атаковать украинские позиции на Донбассе, один из оккупантов взят в плен, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 2305


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Нужно бы потом рапять этого мальчика в трусиках .
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Наконец-то! За последние недели несколько наших туда попали, теперь обменный фонд нарастился.
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Сразу видно кто хозяин в Солсбери...Так со временем и Юнион Джек над Вестминстером поменяют на триколор с двуглавым мутантом, пока леди и джентльмены по уши заняты Брекситом.
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Городские партизаны распространяют по сети общие меры безопасности при организации народно-освободительного восстания в #России : https://urb-a.livejournal.com/16487886.html
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В чем проблема? Кацапья в Украине до фига! Закрывай всех подряд и шей "шпионаж", "саботаж", "призывы к нарушению территориальной целостности страны", "неуважение к национальной символике", за незнание украинского чиновником садить "за подлог документов" - должен, **** знать державну мову!, под следствие всех более одного раза выехавших навестит родственников... Та за пару месяцев при желании можно все ватное быдло загнать с конфискацией в пользу государства не то что в "обменный фонд", а в фильтрационные лагеря с нормированным рабочим днем, планом выработки зубилом поребриков из житомирского гранита и пайкой в зависимости от "трудового энтузиазма". Деткам - лоботомию и в военные детдома (помните фильм "Сволочи"?) и готовить из них шахидов для "руського мира". Бред скажете? Ну ... в каждом бреде есть доля бреда...
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Вы из какой палаты? Передайте Наполеону привет! ДРГ наемников РФ пыталась атаковать украинские позиции на Донбассе, один из оккупантов взят в плен, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 2723
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Требуем морду лица оккупанта на всеобщее обозрение!
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Так цікаво, а йому ,рогатому кацапу трошке не заважають копита, може їх спиляти... ))
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ДРГ наемников РФ пыталась атаковать украинские позиции на Донбассе, один из оккупантов взят в плен, ОСВЕЖЕВАН И ТАМ ЖЕ СЪЕДЕН С БОТИНКАМИ ВМЕСТЕ - пресс-центр ООС
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДРГ наемников РФ пыталась атаковать украинские позиции на Донбассе, один из оккупантов взят в плен, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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