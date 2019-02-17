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 Оккупанты из гранатомета обстреляли автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК в районе Травневого, - пресс-центр ООС

Автомобиль украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) обстреляли из станкового противотанкового гранатомета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, 17 февраля наблюдательная группа "Светлодарск" украинской стороны СЦКК перемещалась для выполнения задачи по назначению в районе проведения Операции Объединенных сил, приближенном к линии соприкосновения в районе поселка Травневое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг шесть раз нарушил режим тишины, ранен украинский боец, - пресс-центр ООС

"Выпущенная боевиками граната попала в землю примерно в одном метре от левого борта автомобиля, на котором присутствует логотип СЦКК. Коварные и провокационные действия российских наемников свидетельствуют о том, что это было сделано намеренно. Чудом удалось избежать повреждения автомобиля и ранения людей, которые находились в нем.

Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми и безответственными действия российско-оккупационных войск по отношению к деятельности своих наблюдательных групп. Подобными агрессивными вооруженными нападениями, оккупанты пытаются запугать военнослужащих УС СЦКК и заставить их свернуть свою работу по мониторингу и фиксации их коварной деятельности на Донбассе", - говорится в сообщении.

Оккупанты из гранатомета обстреляли автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК в районе Травневого, - пресс-центр ООС 01

Также читайте: ОБСЕ зафиксировала гаубицы наемников РФ возле Софиевки и "Грады" возле Хрустального, - украинская сторона СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/n3112158
 
 
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а что бы было еслибы машина с русскими наблюдателями приблизилась к украинским позициям?)) полезли бы целоваться)) как дети
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Оккупанты из гранатомета обстреляли автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК в районе Травневого, - пресс-центр ООС

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В ответ нужно уничтожать...
И так в плоть до появления условного рефлекса.
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жаль, что Хуг не ехал в этой машине. он же не заметил кацапов в Украине.
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Дебилы, *****... Хуг и прочие европейские наблюдатели просто обязаны соблюдать нейтралитет. И четко докладывать то, что они видят или не видят, только своему руководству. Иначе они точно ничего не увидят - им не дадут, а украинских трупов будет на порядок - а то и на порядки, больше! Да, лугандонских трупов тоже, но какому вменяемому гражданину любой из демократических стран от этого легче?
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Странная война, странные сообщения. Горькие плоды еще впереди....
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Надо было с Корсара ответочку дать, а то они так гарно попадают в цель. Подписывайтесь на классные шмаки бумы фон Штирлица по попо4ленцам https://www.youtube.com/channel/UCR6KkyVO_4ZgX-HwIhCRgQg
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Ответка им прилитела на сайте ООС пишут что споймали дырлянца

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
33 хв. ·

#ООС #операція_ОС
Сьогодні, 17 лютого, на Світлодарському напрямку, у районі виконання бойових завдань одного з батальйонів, ворог здійснив спробу виходу диверсійно-розвідувальної групи, що мала на меті атакувати наші позиції.
Добре організована служба українських захисників на спостережних пунктах дала можливість завчасно викрити ворожі наміри.

Напад ворога відбито, одного з окупантів взято в полон. Наразі полоненого допитують співробітники відповідних підрозділів Об'єднаних сил.
Рухаємося далі!
Разом переможемо!
Слава Україні!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты из гранатомета обстреляли автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК в районе Травневого, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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