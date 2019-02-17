 Оккупанты из гранатомета обстреляли автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК в районе Травневого, - пресс-центр ООС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, 17 февраля наблюдательная группа "Светлодарск" украинской стороны СЦКК перемещалась для выполнения задачи по назначению в районе проведения Операции Объединенных сил, приближенном к линии соприкосновения в районе поселка Травневое.
"Выпущенная боевиками граната попала в землю примерно в одном метре от левого борта автомобиля, на котором присутствует логотип СЦКК. Коварные и провокационные действия российских наемников свидетельствуют о том, что это было сделано намеренно. Чудом удалось избежать повреждения автомобиля и ранения людей, которые находились в нем.
Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми и безответственными действия российско-оккупационных войск по отношению к деятельности своих наблюдательных групп. Подобными агрессивными вооруженными нападениями, оккупанты пытаются запугать военнослужащих УС СЦКК и заставить их свернуть свою работу по мониторингу и фиксации их коварной деятельности на Донбассе", - говорится в сообщении.
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В ответ нужно уничтожать...
И так в плоть до появления условного рефлекса.
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
33 хв. ·
#ООС #операція_ОС
Сьогодні, 17 лютого, на Світлодарському напрямку, у районі виконання бойових завдань одного з батальйонів, ворог здійснив спробу виходу диверсійно-розвідувальної групи, що мала на меті атакувати наші позиції.
Добре організована служба українських захисників на спостережних пунктах дала можливість завчасно викрити ворожі наміри.
Напад ворога відбито, одного з окупантів взято в полон. Наразі полоненого допитують співробітники відповідних підрозділів Об'єднаних сил.
Рухаємося далі!
Разом переможемо!
Слава Україні!