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 Россия вооружается за деньги европейских партнеров, - министр обороны Польши Блащак

Польский министр обороны Мариуш Блащак провел ряд встреч в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо, Мариуш Блащак, в частности, поднял вопрос газопровода "Северный поток-2"

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"Мы все согласны, что это настоящая угроза для безопасности Польши, Украины, но и всей Европы. Во время встречи с сенаторами (США) я обратил внимание, что деньги, которые Россия получает от продажи газа, делая Европу зависимой, она тратит, в первую очередь, на вооружение. Это парадоксальная ситуация, когда за деньги партнеров с запада Европы Россия вооружается, а мы должны искать ответ на российское вооружение и делать более тесным сотрудничество в рамках НАТО", - подчеркнул министр национальной обороны Польши.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина – свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Согласно замыслу, газопровод "Северный поток-2" должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию в обход Украины и Польши. Планируется, что газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря с 1 января 2020 года.

Также читайте: Решение Евросоюза о работе Северного потока по законам ЕС - это только начало жесткой дискуссии, - Климкин

В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского Союза. В результате чего "Северный поток-2" может стать убыточным для Газпрома.

Источник: https://censor.net.ua/n3112157
 
   
 Топ комментарии
 
Спасибо , добрый человек, хоть ты смог заявить о том, что все в Европе понимают, молчат и лицемерно озабочены.
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"Россия вооружается за деньги европейских партнеров, - министр обороны Польши Блащак" - Факт! Европа платит расие деньги, на которые расия убивает украинцев. Это всё, что нужно знать про Европу.
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Поляк прав. Ситуация пакостная. Ведь реально деньги за газ от СП раша погонит на вооружение и армию
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Россия вооружается за деньги европейских партнеров, - министр обороны Польши Блащак

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Иными словами польша хочет что бы транзит русского газа
шел не через Германию а через Польшу...
Поляки хотят денег страны агрессора
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ты ДЛБ .Польше не нужен транзит Северного потока -2.
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И за наши деньги тоже. Торговый оборот растёт с каждым годом
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Украина покупает российский газ. Крапка.
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- і нафту і нфтопродукти
- і вугілля
- і ще багато чого ...
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говорят что если покупать дорогой сжиженый газ, производство подорожает и воевать с россией будет не возможно, товары станут не конкурентно способны и т.д.- это как кусать самого себя за хвост, а то и есчё чего похуже))
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кажуть - якщо не торгувати своїм газом то і купувати його , потім , не буде особливої потреби ...
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я германию, польшу, венгрию, словакию, короче европу имел, в виду.
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а так вы правы, умные народы свой газ оставляют для будущих поколений, а покупают у соседий, закачивая его в свои скважины.
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Помнится Менделееву алюминиевую ложку подарили, которая на тот момент стоила дороже золотой. Хорошо, что никому тогда не пришло в голову алюминия для потомков запасти
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а куда он делся? алюминий то. его как раз и запасли.
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Подешевел в тысячи раз. Вдруг и с газом такое случится?
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Реверсний газ то вже суміш від різних постачальників, у тому числі і російського.
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Спасибо , добрый человек, хоть ты смог заявить о том, что все в Европе понимают, молчат и лицемерно озабочены.
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Тут серьёзней у поляков. Они помнят 1939год. Как Европа их сдала. А в 1938 кстати Чехословакию. И прибалты помнят 1940 год. А мы хоть убей не помним 1917-1919---ну хоть убей!
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Ктож вас заставляет покупать российский газ и нефть? бедненькие, пот дулами автоматов покупают))
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"Россия вооружается за деньги европейских партнеров, - министр обороны Польши Блащак" - Факт! Европа платит расие деньги, на которые расия убивает украинцев. Это всё, что нужно знать про Европу.
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Кто вам сказал что распад ссср- это плохо для рашки? всё нужно судить по результату, а не по мнению политологов.
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Клоуны у власти.Скоро одним больше станет в УКРАИНЕ.
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никто ни в чем виноват. Поляки и Украина видимо получили что и заслужили в итоге.
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поподробней - что получили...?
прививку от рашизма...?
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Россия вооружается за деньги европейских партнеров, - министр обороны Польши Блащак

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Это просто бизнес, ничего личного(с) Аль Капоне.
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Кому война, а кому и мать родна. Бизнес есть бизнес .Все в жизни продается и все покупается ..Правда то что не продается стоит немного дороже.
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Масло - маслянное! (с)
Господи,даже стали про это говорить?
А сколько еще должно пройти,что бы начали действовать???
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Нескольких миллионов жизней со всех сторон будет достаточно, чтоб все эти озабоченные евротолерасты, повылазив из своих правительственных бомбоубежищ сокрушённо вздохнули: "как мы все ошибались"...
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Поляк прав. Ситуация пакостная. Ведь реально деньги за газ от СП раша погонит на вооружение и армию
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А сейчас куда россия девает деньги от продажи газа?
Газа что идет транзитом через Украину и Польшу?
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И сейчас на оружие, но СП увеличит объемы продаж
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Так весь маразм в том что и Украина и Польша-платят за газ России
Поляки напрямую,Украина через Словаков.
Словаки в обще в профите!

Купят российский газ что прошел через Украину(+ к цене газа за транзит)
Купят-потом накинут цену и опять продают в Украину(+ опять к цене за транзит)
Вот и считайте -транзит в две стороны+ наценака от Словении
А с украинским газом для барыг в обще красота!
Транзита нет,словацкой наценки нет-а цена как и у российского.
А потом говорят-почему газ дорогой?
А потому что барыги у власти.
У них Родина не - Украина
У них родина- там где жопа в тепле
Например-Мальдивы.
А на Украине они схемы работают
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Не о том...Речь о новых проэктах..У Украины сейчас нет выхода...А на хера СП"2?Кто эту муйню проплатил?Правильно.*****,..США ***** санкций и все будет ок..
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На твою херню, запозичену, зрозуміло звідки, навіть не хочеться відповідати. Знайди, що-небудь, більш-менш правдоподібне.
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Дании респект, еще со средних веков отличалась передовой политической мыслью среди других стран Европы
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майже 50% паливно-мастильних матералів для війсь сил НАТО , й досі закуповується в РФ ... і що ?
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так отож - за останні 5 років залежність України від палива з РФ лише збільшилась ... а якщо так - то які претензії до Європи ?
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Украинская проросийская власть предателей и преступников за 5 лет не удосужилась поменять поставщика нефтепродуктов и продолжает лоббировать покупку товаров у врага. При том что альтернативные поставщики предлагают бензин гораздо дешевле. Даже в США бензин стоит в 2 раза дешевле а в Иране вообще 7 копеек за литр.
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Брехня , и где тут нефть из мацковии ? Украина в январе-августе 2018 года импортировала сырой нефти и газового конденсата на 288,7 млн долл., что на 12,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.
В целом за 8 месяцев 2018 года было импортировано 522,6 тыс. тонн сырой нефти и газового конденсата. Основные поставки нефти (94,9%) было произведено из Азербайджана - на сумму 274 млн долл., Алжира (2,49%) - 7,176 млн долл., Ирана (1,76%) - 5,094 млн долл., из других стран было поставлено сырья на 2,45 млн долл
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Разговор за бензин, который завозится из Рашки через Беларашку и Литву, а не за нефть, количеством которой на украинском рынке можно пренебречь, так как Украинские НПЗ практически стоят без работы.
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Было бы странно, если это не так. Вот только вместо того, чтобы 17 июля 2014 года ввести военное положение со всеми вытекающими последствиями, наш Петя трусливо сидел и ждал, чем это закончится. И так, была бы другая История....
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Это парадоксальная ситуация, когда за деньги партнеров с запада Европы Россия вооружается, а мы должны искать ответ на российское вооружение Источник: https://censor.net.ua/n3112157
Все правильно сказано...У Европы есть альтернатива российскому газу...
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У нас ситуация не лучше, только почему то генерал Педро, как и его карманное СНБО Турчынов, об этом молчат... не смотря на войну на оккупацию, почти ежедневные увечия и смерть наших солдат на востоке...
Посмотрите тут, откуда идут поставки топлива в Украину и наша власть за четыре года "войны" их не запретила, не запустила наши НПЗ на нефти из персидского залива...
О чем мы говорим, наша власть сама и финансирует Россию, разрешая барыгам покупать нефть и нефтепродукты из Белоруссии и России и в конце концов 5.2 млрд$ долларов каждый год получает от нас, напрямую или косвенно, "агрессор оккупант" Россия....
и газ мы и так покупаем русский хотя и через ЕС и в конце концов бабло идет в Россию...
если бы построили терминал СПГ и брали газ из США или Катара, только тогда Россия не получала бы прибыль..
Смотри кто поставляет нам топливо...
http://neftemarket.net/large-wholesale
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Не беручи до уваги цю інформацію, прошу усіх порядних громадян проголосувати за Порошенко, бо він про це не знав...
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Раша не только вооружается,но и на эти деньги морально разлагается
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козломордые, а шо такое? =))

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA и остановить проведение операций с ней, чтобы снизить возможные риски из-за санкций США, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Газпромбанке.
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А Вы думали кацапьё за Мадуру воевать будут? Росія озброюється за гроші європейських партнерів, - міністр оборони Польщі Блащак - Цензор.НЕТ 9164 Может они и дебилы, но деньги считать умеют - вон даже в Крыму до сих пор нет ни Сбербанка, ни основных сотовых операторов.
Выразят обеспокоенность, как Германия об Украине, и фсё
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СОЧИ, 14 фев - РИА Новости. Трейдинговая компания "Лукойла" Litasco прекратила работу с Венесуэлой, сообщил журналистам президент "Лукойла" Вагит Алекперов.
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Грязьпром спижжыл деньхи у мадуры - так понятнее. Росія озброюється за гроші європейських партнерів, - міністр оборони Польщі Блащак - Цензор.НЕТ 3407 Росія озброюється за гроші європейських партнерів, - міністр оборони Польщі Блащак - Цензор.НЕТ 3407 Росія озброюється за гроші європейських партнерів, - міністр оборони Польщі Блащак - Цензор.НЕТ 3407
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Порошенко: Дача Путина в Крыму выгодна Украине

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Резиденция президента России Владимира Путина в Крыму отвечает интересам Украины. Об этом заявил накануне в эфире телеканала «Интер» секретарь СНБОУ Петр Порошенко «Каждый год, месяц в году, президент России будет проводить на территории Украины. В течение этого месяца можно будет решать целый ряд вопросов, которые накопились», - объяснил Порошенко
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Когда ***** на своей даче появится на протяжении месяца? А то вопросы некоторые поднакопились...
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Nado nepokupat s rosiji gaza ili limit nalozyt naz gaz i neft s rosiji.Zyzeny gaz nado na mnogo bolse pokupat Evrope s ameriki ili s drugix stran krome konecno rosiji
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Украина не покупает нефть на мацковии .
Украина в январе-августе 2018 года импортировала сырой нефти и газового конденсата на 288,7 млн долл., что на 12,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.
В целом за 8 месяцев 2018 года было импортировано 522,6 тыс. тонн сырой нефти и газового конденсата. Основные поставки нефти (94,9%) было произведено из Азербайджана - на сумму 274 млн долл., Алжира (2,49%) - 7,176 млн долл., Ирана (1,76%) - 5,094 млн долл., из других стран было поставлено сырья на 2,45 млн долл
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По нефте понятно. Её не так много и нужно для почти разорённых в прошлом НПЗ.
По нефтепродуктам дайте расклад пожалуйста.
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https://rusmonitor.com/razgrom-rossii-na-zasedanii-sovbeza-oon.html?fbclid=IwAR1E9KgouzrslU3LOn6dOLenHJ7HzyCDqaa2r3cHrdz0TsN4XL82Mzj0ygM
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********* не смог бы продавать газ без "Северного потока-2"?
Не смог бы, если бы был островом. А "Северный поток-1"? А газопровод через Черное море и Турцию? А газопровод в Китай? Китай готов использовать неограниченные объёмы газа. Да, ***** опасается отдавать газ в Китай. Ведь китайцы посматривают на Рашку. Но что будет, если ***** будет загнан в угол? Не только газ пойдёт в Китай. Вполне может случиться, что они снюхаются...
И тогда догадайтесь с трёх раз, что будет с Украиной, Европой и справятся ли одни США?
При совке страны НАТО гнали газ из СССР вовсю. Через газопроводы "Уренгой-Помары-Ужгород" и прочие. Это сильно укрепило Европу, не помогло сохраниться совку и помогло Европе освободить и поднять Восточную Европу.
Нужны другие действия, другие решения,другой подход. Европа по большому счёту делает то, что нужно: не только сохраняет, но и наращивает промышленное, научное и технологическое преимущество. Именно это неминуемо уничтожит *********.
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Когда касапы смогут прокачивать газ в Китай и в каком объёме ? Там Потёмкинские деревни , брехня для ватников .
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То, что смогут прокачивать через СП-2, то смогут прокачать и в Китай.
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Маасковія будь які доходи спрямовує на озброєння.
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Мда, если б не США до сих пор с Польшей выясняли исторические отношения)
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Сплошное двоемыслие.
Польша в 2018 году, увеличила товарооборот Россией на +35,66% до $15.7 миллиардов.
Но это не важно...
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