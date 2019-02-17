 Россия вооружается за деньги европейских партнеров, - министр обороны Польши Блащак

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо, Мариуш Блащак, в частности, поднял вопрос газопровода "Северный поток-2"
"Мы все согласны, что это настоящая угроза для безопасности Польши, Украины, но и всей Европы. Во время встречи с сенаторами (США) я обратил внимание, что деньги, которые Россия получает от продажи газа, делая Европу зависимой, она тратит, в первую очередь, на вооружение. Это парадоксальная ситуация, когда за деньги партнеров с запада Европы Россия вооружается, а мы должны искать ответ на российское вооружение и делать более тесным сотрудничество в рамках НАТО", - подчеркнул министр национальной обороны Польши.
Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина – свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Согласно замыслу, газопровод "Северный поток-2" должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию в обход Украины и Польши. Планируется, что газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря с 1 января 2020 года.
В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского Союза. В результате чего "Северный поток-2" может стать убыточным для Газпрома.
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Иными словами польша хочет что бы транзит русского газа
шел не через Германию а через Польшу...
Поляки хотят денег страны агрессора
- і вугілля
- і ще багато чого ...
прививку от рашизма...?
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Это просто бизнес, ничего личного(с) Аль Капоне.
Господи,даже стали про это говорить?
А сколько еще должно пройти,что бы начали действовать???
Газа что идет транзитом через Украину и Польшу?
Поляки напрямую,Украина через Словаков.
Словаки в обще в профите!
Купят российский газ что прошел через Украину(+ к цене газа за транзит)
Купят-потом накинут цену и опять продают в Украину(+ опять к цене за транзит)
Вот и считайте -транзит в две стороны+ наценака от Словении
А с украинским газом для барыг в обще красота!
Транзита нет,словацкой наценки нет-а цена как и у российского.
А потом говорят-почему газ дорогой?
А потому что барыги у власти.
У них Родина не - Украина
У них родина- там где жопа в тепле
Например-Мальдивы.
А на Украине они схемы работают
Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.
В целом за 8 месяцев 2018 года было импортировано 522,6 тыс. тонн сырой нефти и газового конденсата. Основные поставки нефти (94,9%) было произведено из Азербайджана - на сумму 274 млн долл., Алжира (2,49%) - 7,176 млн долл., Ирана (1,76%) - 5,094 млн долл., из других стран было поставлено сырья на 2,45 млн долл
Все правильно сказано...У Европы есть альтернатива российскому газу...
Посмотрите тут, откуда идут поставки топлива в Украину и наша власть за четыре года "войны" их не запретила, не запустила наши НПЗ на нефти из персидского залива...
О чем мы говорим, наша власть сама и финансирует Россию, разрешая барыгам покупать нефть и нефтепродукты из Белоруссии и России и в конце концов 5.2 млрд$ долларов каждый год получает от нас, напрямую или косвенно, "агрессор оккупант" Россия....
и газ мы и так покупаем русский хотя и через ЕС и в конце концов бабло идет в Россию...
если бы построили терминал СПГ и брали газ из США или Катара, только тогда Россия не получала бы прибыль..
Смотри кто поставляет нам топливо...
http://neftemarket.net/large-wholesale
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA и остановить проведение операций с ней, чтобы снизить возможные риски из-за санкций США, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Газпромбанке.
Выразят обеспокоенность, как Германия об Украине, и фсё
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Резиденция президента России Владимира Путина в Крыму отвечает интересам Украины. Об этом заявил накануне в эфире телеканала «Интер» секретарь СНБОУ Петр Порошенко «Каждый год, месяц в году, президент России будет проводить на территории Украины. В течение этого месяца можно будет решать целый ряд вопросов, которые накопились», - объяснил Порошенко
Украина в январе-августе 2018 года импортировала сырой нефти и газового конденсата на 288,7 млн долл., что на 12,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.
В целом за 8 месяцев 2018 года было импортировано 522,6 тыс. тонн сырой нефти и газового конденсата. Основные поставки нефти (94,9%) было произведено из Азербайджана - на сумму 274 млн долл., Алжира (2,49%) - 7,176 млн долл., Ирана (1,76%) - 5,094 млн долл., из других стран было поставлено сырья на 2,45 млн долл
По нефтепродуктам дайте расклад пожалуйста.
Не смог бы, если бы был островом. А "Северный поток-1"? А газопровод через Черное море и Турцию? А газопровод в Китай? Китай готов использовать неограниченные объёмы газа. Да, ***** опасается отдавать газ в Китай. Ведь китайцы посматривают на Рашку. Но что будет, если ***** будет загнан в угол? Не только газ пойдёт в Китай. Вполне может случиться, что они снюхаются...
И тогда догадайтесь с трёх раз, что будет с Украиной, Европой и справятся ли одни США?
При совке страны НАТО гнали газ из СССР вовсю. Через газопроводы "Уренгой-Помары-Ужгород" и прочие. Это сильно укрепило Европу, не помогло сохраниться совку и помогло Европе освободить и поднять Восточную Европу.
Нужны другие действия, другие решения,другой подход. Европа по большому счёту делает то, что нужно: не только сохраняет, но и наращивает промышленное, научное и технологическое преимущество. Именно это неминуемо уничтожит *********.
Польша в 2018 году, увеличила товарооборот Россией на +35,66% до $15.7 миллиардов.
Но это не важно...