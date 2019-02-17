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 Предвыборная кампания в Украине - полигон для проверки Россией методов вмешательства для дальнейшего применения в Европе и США, - Расмуссен

Москва будет испытывать методы вмешательства на выборах в Украине, которые затем будет адаптировать для других стран.

Такое убеждение в комментарии Укринформу высказал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает Цензор.НЕТ.

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"Сейчас мы все смотрим на предвыборную кампанию в Украине, потому что это будет полигоном, в том числе, и с точки зрения риска вмешательства российской стороны в выборы. Я не сомневаюсь, что Москва будет пытаться применять меры и инструменты, которые могут быть использованы и трансформированы также во время европейских выборов в мае этого года и даже на американских выборах 2020 года", - сказал Расмуссен.

По его словам, это указывает на то, что несмотря на отсутствие отдельной панели относительно Украины на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, все понимают, что со стратегической точки зрения Украина играет очень большую роль.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112155
 
   
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зрадоферма, вы хоть отдаёте себе отчёт, что вас отловят и посадят?
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К сожалению, никто никого не отловить и не посадит Опять таки, за отсутствие мозга не сажают (я считаю, что каждый голос на выборах надо умножать на IQ голосующего). А вот уродов, которые за деньги пишут - надо сажать. И тех, кто им платит.
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В основном таки сажают за отсутствие мозга.
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Вибач, не можу розспамити. Видно в когось з зрадоферми добрячий фоєр з дупи пролунав..😃
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Ну то вчіться на наших помилках.
Не випробовуйте долю.
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Тобто - 5 років "влади по новому" з його міністерством Стеця нічого не зробили - Україна й досі " полигон с точки зрения риска вмешательства российской стороны в выборыИсточник: https://censor.net.ua/n3112155
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Отже деякі сайти будуть таки заблоковано найближчим часом.. Цікаво, чим тепер запорєбрікові тролі харчуватися будуть..😁😁😁
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В общем тема послания у расмуссена такова-президент только порошенко.
Все остальные агенты кремля.
Мда...
Им плевать что порошенка ненавидит 90% украинцев...
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Московіт , ти з якого дуба впав зі своїми 90 % - ми ! Чого ти переймаєшся украінськими виборами , а не проблемами на росії ! ?
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Зачем мучить себя догадками? А вдруг он против всех?
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А Жуля - де?! І чому там немає Зєлі.. Недопрацювання аданака ..😕😕😕
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а до Офшоренко - він головна ставка у кремля
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Не знаю или будет офшоренко,но такое ощущение ,что если офшоренко ещё на 5 лет останется ,то пуйло на сосне повесится Предвыборная кампания в Украине - полигон для проверки Россией методов вмешательства для дальнейшего применения в Европе и США, - Расмуссен - Цензор.НЕТ 7287 .
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соєвий вуже 5 років у владі - чому ***** й досі не повісився ?
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Якщо українці втратять здоровий глузд і до влади дірветься ху"ло у вигляді будь-якого з десятків своїх уособлень, то України просто більше не існуватиме. Землю заселять московитами, а колишнє її населення поїде на лісоповал до тайги...
Але впевнений , що таке не станеться !
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Время пролетит бьістро. Полтора месяца и соевую камарилью сдует ветер истории. Тогда и с ее торговьіми партнерами разберемся
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Наверное он хотел сказать, что выборы Трампа - полигон для проверки вмешательства в перевыборы Порошенко?
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Так на штатах тема обкатана, Украина эт разминка.
Яуропа нервно курит.
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То, что русские будут лезть в выборы это понятно. Как понятно и то, что их вмешательство будет несколько преувеличино. Неуемная жажда власти и денег Пети и его гоп компании сделает больше вреда, чем ФСБ и ГРУ россии вместе взятые.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредвыборная кампания в Украине - полигон для проверки Россией методов вмешательства для дальнейшего применения в Европе и США, - Расмуссен
 
 
 
 
 
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