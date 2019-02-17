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Все про:поджог (613) СБУ (13232) УПЦ МП (949) церковь (1011)

 Группу лиц задержали при попытке поджога храма УПЦ МП в Запорожье, - СБУ

Трех человек - двух исполнителей и организатора - задержали при попытке поджечь храм УПЦ МП в Днепровском районе города 16 февраля.

Информацию об инциденте корреспонденту Радіо Свобода в Запорожье подтвердили в Службе безопасности Украины, пишет Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные подожгли двери храма УПЦ МП в Кривом Роге, полиция начала уголовное производство. ФОТОрепортаж

Открыто производство по 258 статье Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Правоохранители проверяют возможную причастность задержанных лиц к другим подобных случаев в регионе.

В феврале полиция в Запорожье начала производства по двум случаям повреждения фасадов храмов УПЦ МП - в Шевченковском и Вознесеновском районе города, - когда на стенах церквей неизвестные сделали надписи в виде нацистской символики.

Ранее СБУ сообщала о том, что спецслужбы России ищут людей, готовых за деньги поджигать храмы Украинской православной церкви Московского патриархата.

Также читайте: Российские спецслужбы предлагают 2 тыс. долл. за поджог храмов УПЦ МП, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3112154
 
   
 Топ комментарии
 
вот раскрутите этих ушлепков образцово--показательно!
до источника денег организаторов поджега и вплоть до их куратора из фсб
просто чтоб неповадно было!
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Группу лиц задержали при попытке поджога храма УПЦ МП в Запорожье, - СБУ - Цензор.НЕТ 1274 Кацап, не нервуйся, зараз їм в СБУ трошки повикручують пальці, і вони все проспівають!
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Группу лиц задержали при попытке поджога храма УПЦ МП в Запорожье, - СБУ - Цензор.НЕТ 1274 Кацап, не нервуйся, зараз їм в СБУ трошки повикручують пальці, і вони все проспівають!
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ЫГЫ...на владимирской они будут в пайку масло жытомирское получать,дома им такое могло только снится
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Житомир і українською, і ізиґом пишеться однаково.
Прошу не коверкати назву одного з найдавніших міст України.
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Он писал не про город, он писал про масло! а то, что пишут на этикетках - это все фантазии производителя!
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???
Якщо вам подобається бути дурником - це винятково ваші особисті проблеми.
Групу осіб затримали під час спроби підпалу храму УПЦ МП у Запоріжжі, - СБУ - Цензор.НЕТ 3939
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Открыто производство по 258 статье Уголовного кодекса Украины (террористический акт)

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Фсе! любители кровавых денех заработали минимум по пятерочке ! То что их как первых попавшихся показательно посадят можно не сомневаться.Вопрос в том насколько долго они будут шить рукавицы и рабочие комбенизоны. Групу осіб затримали під час спроби підпалу храму УПЦ МП у Запоріжжі, - СБУ - Цензор.НЕТ 371 статья серьезная. Стоило оно тех денег которых им никто и не собирался выплачивать? Как говорится в мультике-был пиратом жадным Билли
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Деньги любят все - и "хорошие" и "плохие" парни! и если это дело замнут, то выводы мы будем делать уже сами!
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Автобусная остановка. Йошкар-Ола. Х**лостан
Групу осіб затримали під час спроби підпалу храму УПЦ МП у Запоріжжі, - СБУ - Цензор.НЕТ 5786
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Сомневаюсь... Будут дурачка включать. Слишком мы гуманны...
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Не боись. Случай особенный. Раскажут фсе.Есть методы и без физического воздействия.
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Вот и славно, то что и организатора теракта взяли это жирный плюс СБУ. Теперь главное раскрутить это дело по полной и подмосковским холуям-террористам вкатать максимальный тюремный срок, что бы другим не повадно было.
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ху#ловских гугинотов ждет Варфоломеевская ночь
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вот раскрутите этих ушлепков образцово--показательно!
до источника денег организаторов поджега и вплоть до их куратора из фсб
просто чтоб неповадно было!
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я вам про мягкое = вы мне про теплое.
вот конкретно это дело государственного уровня, на котором делаются погоны, рейтинги имиджи и еще стопицот плюшек.
помните песенку из мультика "кто похвалит меня лучше всех тот получит сладкую конфету... (с)"
так вот конкретно в этом направлении можно работать и результатами этой работы можно нехило поторговаться что с обсе что с прочими присными
и как минимум посадить исполнителей на 48 пожизненных = чтоб понимали их последователи, что за такое жоско бьют.
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Нарешті такі злочини кваліфікували як теракт! От тепер запитання до ісламофобів: чи були серед терористів мусульмани та хто замовник цього злочину?
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так и ты
терорист
шо ты свой народ с гор не освобождаеш????
сам на унитаз, а они на коленях ссать еще ходят
по старому обычаю
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Ой, та успокойся, каки таки исламисты?. Организатором наверняка был батюшка этого же храма. Наверное, прихожане в ПЦУ намылились.
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Я про це і кажу, бо деякі говорять, що теракти роблять лише мусульмани. От у Британії нещодавно сплюндрували могилу Карла Маркса та написали: головному ідеологу тероризма... А ким був той Карл Маркс?
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СБУ снова в шатунов играет и я почему-то в этот поджёг не верю, бо снова какие инкогнито, неизвестно кто, не понятно от куда. Народ хочет знать, если это было, то кто это сделал - организация, морды на все СМИ, основной заказчик, принадлежность к конфессии.. А так для меня это - шатун.
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Як правило такі речі роблять ідейні вороги України, або корисні ідіоти, яких в нас на жаль дуже багато.
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О, ещё один умник который считает, что украинский народ тупое быдло и оно - умник, умнее всего народа. Я например уверен, что идейные, а я к таким отношусь тоже, не будут подобным заниматься, бо именно потому, шо умные. Я думаю, шо это голимый шатун, бо их уже столько было и никого ни разу не показали, и никого не посадили, что я уже и привык.
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Ждем от луценка открытого раследования.
Иначе все его заявления о агантах фсб-туфта.
ps-впрочем он же столько раз врал,что разом больше-разом меньше
Уже роли не играет...
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флуд Группу лиц задержали при попытке поджога храма УПЦ МП в Запорожье, - СБУ - Цензор.НЕТ 1612
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Зеля, себя сам сделал и ни дня жопу во власти не грел. В отличие от шоколадной тварини, которая более 22 лет сидит жопой во власти и рассказує нам про будки. Зеля будку прстроил своей головой и шо дальше? Теперь шоколадодупого жаба карамельная душит? Надеюсь додушит! Сколько там до побега на Испанию осталось?))) Главное не дать удрать.
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Группу лиц задержали при попытке поджога храма УПЦ МП в Запорожье, - СБУ - Цензор.НЕТ 4907 Аліксандр Маргандон, перестань фантазувати, будь мудрішим.
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***
Стрелять и резать, вешать и взрывать,
- Чтоб дать душе хоть малое отдушье.
Чтоб ночью от бессилья не стонать,
Берущего за горло, как удушье.

Чтоб слабости отмыть с себя позор,
Сполна за униженья рассчитаться,
Я б вашу рашу просто… на хер… стёр
С лица земли!!! И нефиг обижаться!

30.6.2017 г. Борис Стомахин
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А за последние пять лет официально "потерялись" 8 (восемь) миллионов украинцев. И без войны и без дружбы.
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Это к более, чем 4 миллионам при убийце-Януковиче?
Но и их понять можно, ведь они не приносили присяги - стойко переносить тяготы военного времени...
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Вечная война тоже не вариант. Около 70% украинцев хотят договариваться. Вряд ли это будет дружба, но хотя бы мир.
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Приднестровье-2.
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Но не хотят идти на большинство компромисов и в этом разница от - просто хотят мира.
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теракт не впаяют
максимум поджог 5-7 по максимуму, это если с огнем взяли
если только со спичками - хулиганство, не больше
по правильному лучше молотком или кувалдой громить иконостасы
и срока нет и резонанс)))
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А если несколько раз "промазать" по рогам попа? Группу лиц задержали при попытке поджога храма УПЦ МП в Запорожье, - СБУ - Цензор.НЕТ 5021
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ймовірно за цим стоїть лубитель руЦкава міра з Даунбасу підор-Лука з гундяївської секти
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Ай-й молодці, хлопці.. Маю надію, що при затриманні провокаторів їм не дуже мозгі повідбивало... Буде їм чим згадали на "сповіді" про дєла свої скорбниє 😃😃😃😃😃
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ха-ха - справжній "християдин")) ну прямо любий друзь Христуса Ісоса)))
вражає підла вибірковість вірунів - про верблюда і вушко голки та про дві щоки - "забувають", скромно розраховуючи в "раю" не менш ніж на власний маєток з рабами. Группу лиц задержали при попытке поджога храма УПЦ МП в Запорожье, - СБУ - Цензор.НЕТ 3726
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Будь ласка, напишіть ще раз вашу думку але розбірливо. А тим часом в допомогу я вам включу пісню Газманова " Мои мисли, мои скакуни.."..😃
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Газманов іноді співає: мої гуслі - мої сцикуни...
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Они подтверждают гундяевскую "истину" о погромах хунтой МП или нет?
Так кто замазывает провокаторов? Если не истинный християдин, то - истинный украинец?
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Такие инсценировки выгодны всем. РФии показать, что у нас происходит раскол по религиозным убеждениям, А нашей власти - прокричать, что это РФия пытается вмешаться в выборы. А на самом деле это недоучившаяся молодёжь, которой запудрили мозги или власть или радикалы!
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в писанине нацарапано что бох от любого пука - вырезал, выжигал, топил, проклинал на несколько поколений "детей своих", а тут еГо притоны надо охранять Группу лиц задержали при попытке поджога храма УПЦ МП в Запорожье, - СБУ - Цензор.НЕТ 1313
Ах да, это же ЧУЖОЙ бох! Поэтому и сам не может защитить свою собственность) как и не может помочь чужим - молись, башкой о пол долбись, озолачивай попов - результат в лучшем случае просранные деньги. в худшем - смотрим сколько из-за этой чепухи убили, замучили, уничтожили.... "умно" чо Группу лиц задержали при попытке поджога храма УПЦ МП в Запорожье, - СБУ - Цензор.НЕТ 9860
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Оно то так, вот только ты за свою ботоксную Бахиню топишь тут куда посильней и пофанатичней любых верующих. Тебе ли сектанту Бахини Газовой рассуждать о вере???
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г*споди, ты пьян? да я эту "б*гиню" видел там где и остальное говно, рвущееся к власти. вообще всех можно (вырезано прокурором), или посадить.
"б*гиня" - лживая мразь. уже одно это делает ее отвратительной для меня. а ПАП - больной веропитек(см. ыконку в личном притоне ПАП-а)
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Рядом должна была шастать съемочная группа.
100%
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безвозмездно сдаю СБУ в аренду тиски
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могу канистру с бензином на Владимирскую ,33 подбросить , отчёта не надо
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Скажи прост интересно, а ты в Германии вышиванку носишь?? Ну прост ты так переживаешь за Украину оттуда - из Германии, я подумал что наверняка этот парень носит вышиванку и каждое утро поёт гимн Украины, он же настоящий патриот!!! Ну разве безразличный человек стал бы так переживать за Украину аж в Германии??
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Та не чіпай убогого...Може його саме ***** так в пупчік поцілувало, що досі забути не може? 😃😃😃
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Kostyan Sheva 753cfc84

признаю свою ашибка, что стоял на первом майдане и поддерживал второй майдан. Все эти майданы - это массонкий разводняк глобалистов и геноцид украинского народа, а гражданская вона ,которую устроил порошенко - это преступление перед народом Великой Украины. Гори в аду шокладный прихвостень ротшильдов и сороса!!!
17.02.2019 21:38 Ответить Мне нравится 2

Спасибо, что показал - за что здесь борются твои лайкеры:
Дон Серхио и Виталий Степаненко.
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не хвилюйся - твою Білорусь чекає така ж сама доля
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Не хвилюйся, твою Рашку ще раніше в сортирі замочать.. А Білорусь..Живє Білорусь!😁😁😁
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а что ты там не лайкнул лахтинец - там же твои мысли высказали...!
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Ты думаешь, что и в Беларуси будет "гражданская война, как в Украине", как это считают "истинные украинцы" Дон Серхио и Виталий Степаненко?
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То, что будут и провокаторы с одной стороны, и безумцы с другой было понятно с самого начала. Вот только Петя это все затеял как ящик Пандоры. Открыв уже не закроешь.
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тю, делов то - помолицца хорошенько, подкупить для попов, то есть для Яхве, золотишка пару тонн и все станет хорошо. Тутмас все бормотание передает прямо в ухо Яхве ведь)
все злые станут очень хорошими. у верунов критического мышления меньше чем у той Бэтти из рассказа Марка Твена. плюс - ужас от осознания что их разводили и разводят как овец. И даже прямо так и говорят - стадо)
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Дык усе ясна, расейский сапог
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Хорошо что не как после сталинских бомбардировок.... как в Минске разбомбили бульбашей, когда немцы уже отошли. бомбит - значит любит, биджо Групу осіб затримали під час спроби підпалу храму УПЦ МП у Запоріжжі, - СБУ - Цензор.НЕТ 5772
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В который раз стыдно за родной город. Больше всего раздражает тот факт, что людей ПУБЛИЧНО просили этого (насильственные действия/порча имущества) не делать. Просили все - Митрополит Киевский Епифания, Президент, министр МВД.... Объяснили, что в Кремле у Путлера спят и видят, чтобы в Украине на религиозной почве были какие-то неподобства. Все идет тихо-мирно в правильном направлении, общины постепенно переходят в ПЦУ. ВМЕСТЕ с храмами... И тут какие-то болваны начмнают пакостить. Не московским попам пакостят - нам, украинцам вредят.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГруппу лиц задержали при попытке поджога храма УПЦ МП в Запорожье, - СБУ
 
 
 
 
 
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