 Группу лиц задержали при попытке поджога храма УПЦ МП в Запорожье, - СБУ

Информацию об инциденте корреспонденту Радіо Свобода в Запорожье подтвердили в Службе безопасности Украины, пишет Цензор.НЕТ.
Открыто производство по 258 статье Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Правоохранители проверяют возможную причастность задержанных лиц к другим подобных случаев в регионе.
В феврале полиция в Запорожье начала производства по двум случаям повреждения фасадов храмов УПЦ МП - в Шевченковском и Вознесеновском районе города, - когда на стенах церквей неизвестные сделали надписи в виде нацистской символики.
Ранее СБУ сообщала о том, что спецслужбы России ищут людей, готовых за деньги поджигать храмы Украинской православной церкви Московского патриархата.
Прошу не коверкати назву одного з найдавніших міст України.
Якщо вам подобається бути дурником - це винятково ваші особисті проблеми.
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Фсе! любители кровавых денех заработали минимум по пятерочке ! То что их как первых попавшихся показательно посадят можно не сомневаться.Вопрос в том насколько долго они будут шить рукавицы и рабочие комбенизоны. статья серьезная. Стоило оно тех денег которых им никто и не собирался выплачивать? Как говорится в мультике-был пиратом жадным Билли
до источника денег организаторов поджега и вплоть до их куратора из фсб
просто чтоб неповадно было!
вот конкретно это дело государственного уровня, на котором делаются погоны, рейтинги имиджи и еще стопицот плюшек.
помните песенку из мультика "кто похвалит меня лучше всех тот получит сладкую конфету... (с)"
так вот конкретно в этом направлении можно работать и результатами этой работы можно нехило поторговаться что с обсе что с прочими присными
и как минимум посадить исполнителей на 48 пожизненных = чтоб понимали их последователи, что за такое жоско бьют.
терорист
шо ты свой народ с гор не освобождаеш????
сам на унитаз, а они на коленях ссать еще ходят
по старому обычаю
Иначе все его заявления о агантах фсб-туфта.
ps-впрочем он же столько раз врал,что разом больше-разом меньше
Уже роли не играет...
Стрелять и резать, вешать и взрывать,
- Чтоб дать душе хоть малое отдушье.
Чтоб ночью от бессилья не стонать,
Берущего за горло, как удушье.
Чтоб слабости отмыть с себя позор,
Сполна за униженья рассчитаться,
Я б вашу рашу просто… на хер… стёр
С лица земли!!! И нефиг обижаться!
30.6.2017 г. Борис Стомахин
Но и их понять можно, ведь они не приносили присяги - стойко переносить тяготы военного времени...
максимум поджог 5-7 по максимуму, это если с огнем взяли
если только со спичками - хулиганство, не больше
по правильному лучше молотком или кувалдой громить иконостасы
и срока нет и резонанс)))
вражає підла вибірковість вірунів - про верблюда і вушко голки та про дві щоки - "забувають", скромно розраховуючи в "раю" не менш ніж на власний маєток з рабами.
Так кто замазывает провокаторов? Если не истинный християдин, то - истинный украинец?
Ах да, это же ЧУЖОЙ бох! Поэтому и сам не может защитить свою собственность) как и не может помочь чужим - молись, башкой о пол долбись, озолачивай попов - результат в лучшем случае просранные деньги. в худшем - смотрим сколько из-за этой чепухи убили, замучили, уничтожили.... "умно" чо
"б*гиня" - лживая мразь. уже одно это делает ее отвратительной для меня. а ПАП - больной веропитек(см. ыконку в личном притоне ПАП-а)
100%
признаю свою ашибка, что стоял на первом майдане и поддерживал второй майдан. Все эти майданы - это массонкий разводняк глобалистов и геноцид украинского народа, а гражданская вона ,которую устроил порошенко - это преступление перед народом Великой Украины. Гори в аду шокладный прихвостень ротшильдов и сороса!!!
17.02.2019 21:38 Ответить Мне нравится 2
Спасибо, что показал - за что здесь борются твои лайкеры:
Дон Серхио и Виталий Степаненко.
все злые станут очень хорошими. у верунов критического мышления меньше чем у той Бэтти из рассказа Марка Твена. плюс - ужас от осознания что их разводили и разводят как овец. И даже прямо так и говорят - стадо)