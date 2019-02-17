EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 За рубежом
  259  13
Материалы по теме:
Все про:акция (1871) Крым (21122) моряки (610) Париж (315) крымские татары (1968)

 Акция в поддержку крымских татар прошла на площади Прав Человека в Париже. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские активисты в Париже устроили демонстрацию, чтобы привлечь внимание окружающих к годовщине оккупации Крыма и пятой годовщине борьбы крымских татар против этого.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, в мероприятии приняли участие несколько десятков человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В тюрьмах оккупированного Крыма находится более 80 политзаключенных, - Умеров

"Акция состоялась в рамках всемирной кампании Объединенные Знаменем: большой крымскотатарский флаг путешествует по миру. То есть мы его приняли, подписали на акции и завтра отправим в Люксембург. Флаг уже прошел 9 стран, запланированы еще 18. После событий у Керченского пролива к татарскому флагу присоединился также флаг Военно-морских сил Украины. Его подписали, выразили поддержку заключенным морякам и требовали их освобождения", - рассказала соорганизатор акции Анна Гармаш.

Также смотрите: Возле посольства России в Киеве прошла акция в поддержку пропавших без вести в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж

Акция в поддержку крымских татар прошла на площади Прав Человека в Париже 01
Акция в поддержку крымских татар прошла на площади Прав Человека в Париже 02
Акция в поддержку крымских татар прошла на площади Прав Человека в Париже 03
Фото: Людмила Таутиева

Также читайте: Геращенко обвинила Карпачеву в "подыгрывании сценариям Кремля"

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

Читайте также: В понедельник ЕС официально объявит о новых санкциях против России за захват украинских моряков, - Климкин

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3112151
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
молодцы, важно об окупации напоминать везде и всегда, даже если это будет делать один человек - важен факт и то что не даст забыть, поставить на дальной полке.
 показать весь комментарий
 
Сначала сдали Крым,теперь дружно напоминаем.
 показать весь комментарий
 
Крим здав сам себе, як і Думбас, до речі. ***** приходить туди де його звали.

 показать весь комментарий
 
 
5 копійок - так его и в Харьков и Мариуполь звали, пока в Харьков не зашел спецназ с Ивано-Франковска, а в Мариуполь первые добрбаты с Азова...

***** приходит туда, где у власти купленные агенты и импотенты...
А население муртардов, то такэ - кто сильнее его бьет, того сильнее они любят...
Сталин пример...
 показать весь комментарий
 
отобрать у временно ослаблевшего и потом этим хвастатся или тыкать как пример - как же это мерзко и по кацапски, я тебя поздравляю, ты себя открыл во всей красе.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ослабел от коррупции и казнокрадства? Что ещё придумаешь, что бы выгородить ворье?
 показать весь комментарий
 
А что, татары в Крыму проявляют недовольство? Насколько я знаю, кремль вбухал в социальные программы для татар деньги, раз в десять больше, чем тратилось на татар при Украине. И земельные проблемы решены полностью. Кому - кому, а татарам в Крыму жаловаться особо не на что. К стати, заканчивается строительство кафедральной мечети в Симферополе.
 показать весь комментарий
 
 
Илья пророк - да они все время недовольны...

Сначала тем что твои диды переселили их в Казахстан и Сибирь, а сейчас тем что сажают их и прессуют менты с Росиишки для их же блага...
Вообщем сколько волков не корми...
 показать весь комментарий
 
А ты знаешь, что войска НКВД формировались преимущественно из славянских этносов СССР? Около половины личного состава там были украинцы. Это я о дедах - нквдешниках.
 показать весь комментарий
 
От лише акції самих кримських татар щось не видно. Акция в поддержку крымских татар прошла на площади Прав Человека в Париже - Цензор.НЕТ 9625
 показать весь комментарий
 
 
Парижане кричат Putin, а не *****. Местные лингвистические особенности.
 показать весь комментарий
 
Чувствую, в спам улечу, но крымские татары в 14м промолчали, хотя имели шанс отстоять. Теперь их оккупанты жмут, Херсонскую область им подавай, флаги в Европе вывешивают, Чубаров в Киеве переживает за права. Да ***, за 5 лет ни одной партизанской акции против оккупантов в Крыму от ущемленных крымских татар.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАкция в поддержку крымских татар прошла на площади Прав Человека в Париже. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх