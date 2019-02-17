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 Политика Украины, За рубежом
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 Климкин подвел итог Мюнхенской конференции: "Диванная позиция очень раздражает"

По словам министра иностранных дел, агрессию России против Украины многие на международной арене продолжают воспринимать, как "драматическое кино".

Об этом глава МИД Павел Климкин написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, которое они смотрят из своей комфортной диванной реальности. Очевидно, так кому удобнее. И это, конечно, очень раздражает", – поделился министр.

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"Но хорошая новость заключается в том, что все больше становится тех, кто осознает, что дальше так продолжаться не может – с Россией нужно что-то делать. А с комфортной наблюдательного позиции, это точно не сделаешь.", – продолжает Климкин.

По словам главы МИД, окончательного ответа, что и как нужно делать, пока нет. Мир становится все более опасным, но понимание относительно источника этой опасности есть почти у всех.

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"А пока безопасности в этом мире становится все меньше, а посвященных ей форумов все больше. С такими темпами будущий глобальный мир рискует быть очень злым", – подвел итог Климкин.

Климкин подвел итог Мюнхенской конференции: Диванная позиция очень раздражает 01

Источник: https://censor.net.ua/n3112150
 
 
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Польша, Чехословакия тоже надеялись на обицалки Англии (в 1939) и были ей проданы Германии. Рассчитывать нужно только на себя.
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Сложно наверное доносить свою позицию, сидя также на диване, правда, климкин? Вы ждали, что пока вы будете с рашей торговать, позволять медведчуку обзавестись своими телеканалами, партиями, кто-то что-то за вас "порешает"? Так не бывает. Керченский мост и северный поток -2 вы построили сами, своей диванной позицией.
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Так и есть.
Не каждый готов перейти с мягкой туалетной бумаги на обычную.
А обеспокоенности, озабоченности и жесткие позиции, никакими затратами и потерями не грозят...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин подвел итог Мюнхенской конференции: "Диванная позиция очень раздражает"
 
 
 
 
 
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