 Рабинович больше - не доверенное лицо: Бойко отменил его регистрацию в этом качестве на выборах президента

Теперь Рабинович обязан немедленно вернуть в ЦИК удостоверение доверенного лица кандидата в президенты Юрия Бойко. Об этом говорится в постановлении от 15 февраля, опубликованном на официальном сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.

Рабинович был зарегистрирован как доверенное лицо Бойко 25 января 2019 года. 12 февраля в ЦИК поступило заявление Бойко о лишении Рабиновича статуса доверенного лица в едином общегосударственном избирательном округе.

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Согласно закону о выборах президента Украины кандидат имеет право в любое время до дня выборов отозвать доверенное лицо и внести вместо него другую кандидатуру.

В связи с этим 15 февраля ЦИК отменил регистрацию Рабиновича и зарегистрировал вместо него Михаила Макаренко.

Бойко формально баллотируется как самовыдвиженец, но является одним из основателей "Оппозиционной платформы – За жизнь", лидер которой – Рабинович. Политсовет этой политической силы возглавляет Виктор Медведчук.

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В 2014 году Бойко прошел в Верховную Раду по спискам "Оппозиционного блока". В конце 2018 года он пошел на объединение с партией Рабиновича "За жизнь" и был исключен из "Оппозиционного блока".