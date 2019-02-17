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 Рабинович больше - не доверенное лицо: Бойко отменил его регистрацию в этом качестве на выборах президента

Кандидат в президенты Юрий Бойко назначил своим доверенным лицом Михаила Макаренко вместо нардепа от "Оппозиционного блока" Вадима Рабиновича.

Теперь Рабинович обязан немедленно вернуть в ЦИК удостоверение доверенного лица кандидата в президенты Юрия Бойко. Об этом говорится в постановлении от 15 февраля, опубликованном на официальном сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.

Рабинович был зарегистрирован как доверенное лицо Бойко 25 января 2019 года. 12 февраля в ЦИК поступило заявление Бойко о лишении Рабиновича статуса доверенного лица в едином общегосударственном избирательном округе.

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Согласно закону о выборах президента Украины кандидат имеет право в любое время до дня выборов отозвать доверенное лицо и внести вместо него другую кандидатуру.

В связи с этим 15 февраля ЦИК отменил регистрацию Рабиновича и зарегистрировал вместо него Михаила Макаренко.

Бойко формально баллотируется как самовыдвиженец, но является одним из основателей "Оппозиционной платформы – За жизнь", лидер которой – Рабинович. Политсовет этой политической силы возглавляет Виктор Медведчук.

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко во втором туре проигрывает Тимошенко, Зеленскому и выигрывает у Бойко, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

В 2014 году Бойко прошел в Верховную Раду по спискам "Оппозиционного блока". В конце 2018 года он пошел на объединение с партией Рабиновича "За жизнь" и был исключен из "Оппозиционного блока".

Источник: https://censor.net.ua/n3112147
 
 
 Топ комментарии
 
Не оправдал... высокого доверия...
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Бойко, Рабінович... це все ригоанальне кодло.
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это тем порохосукам, кто утверждал что торговую блокаду с ОРДЛО держали проплаченные Семенченком бомжи...

Рабинович больше - не доверенное лицо: Бойко отменил его регистрацию в этом качестве на выборах президента - Цензор.НЕТ 7574 Дмитро Корчинський поширив допис - разом з Yuliya Tolmachova та 5 іншими особами.
11 хв. ·

Цей підрозділ в 2017 році змінив історію України .
Саме завдяки їм була зупинена ганебна торгівля з окупованими територіями .
Май,Футболіст,Цинк,Матрос здобули Вічне життя в бою.
Кожен з нас забовязаний цим Героям !
Рабинович больше - не доверенное лицо: Бойко отменил его регистрацию в этом качестве на выборах президента - Цензор.НЕТ 6064
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"За что?" - молча спросил Рабинович у Герасима-Бойка
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Двое моральных уродов,котороые из всех сил цепляются от убегающей власти. Вместе и посадить...
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Что-то в петиной запасной команде разброд и шатание.))))
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Рабинович сгодится в другой командеРабинович больше - не доверенное лицо: Бойко отменил его регистрацию в этом качестве на выборах президента - Цензор.НЕТ 3894
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Рабинович больше - не доверенное лицо: Бойко отменил его регистрацию в этом качестве на выборах президента - Цензор.НЕТ 3783 З твоїм призвіщем в культурне товариство не приходять.
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Команда надежная. Да время не то. И гарь отовсюду,несет ))
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трагедия: "Життя без Рабиновича" - Шекспир молча курит в углу Рабинович больше - не доверенное лицо: Бойко отменил его регистрацию в этом качестве на выборах президента - Цензор.НЕТ 71
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Просто начинают потихоньку кушать друг друга.
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я им бы соли купил, да и горчицы по принцыпу - алл инклусив.
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ну так ясно - Рабіновіч розумніший за Бойка, Рабінович вміє розказувати анекдоти, а Бойко не вміє А дуже рідко керівнику подобається підлеглий розумніший за нього.
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Блин...И грима для ужасов не надо )) Жене медведа,привет )) Дети уровняют серость.
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Бойко, Рабінович... це все ригоанальне кодло.
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А шо ,парашенко у рыгов в изнании был ? Он и у маньяка бы баб для него ночью загонял ))
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Працював, але не вирішував. Ще більше бандюків ви знайдете у Тимошенки, а ще пам'ятаю як приходилося в 1991 вибирати серед колишніх комуністів. Усі, хто працював при Тимошенко на різних посадах також працювали при януковичі. Тому всі там пов' язані.
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Хоть бы выбрали Юльку.Ради того,чтобы взглянуть на ваши рожи.
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Тобто ти погрожуєш переслідуванням за погляди?
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Отнюдь.Просто приятно будет смотреть ,как вас плющит от Юльки.
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Я согласен.Но она эволюционирует,а тот так и остался среди прошлых времен. И потерял нюх,думая шо народ тот же.
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Еволюція, коли вона бреше Лагард, виборцям про ціну на газ? Так, це еволюція брехні.
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Неважно. Брешет или нет. Она будет послушней для Запада.Впустит Саакашвили. Будет вынуждена отпустить активистов и желающих быстрых перемен.
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это тем ***********, кто утверждал что торговую блокаду с ОРДЛО держали проплаченные Семенченком бомжи...

Рабинович больше - не доверенное лицо: Бойко отменил его регистрацию в этом качестве на выборах президента - Цензор.НЕТ 7574 Дмитро Корчинський поширив допис - разом з Yuliya Tolmachova та 5 іншими особами.
11 хв. ·

Цей підрозділ в 2017 році змінив історію України .
Саме завдяки їм була зупинена ганебна торгівля з окупованими територіями .
Май,Футболіст,Цинк,Матрос здобули Вічне життя в бою.
Кожен з нас забовязаний цим Героям !
Рабинович больше - не доверенное лицо: Бойко отменил его регистрацию в этом качестве на выборах президента - Цензор.НЕТ 6064
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Интересно, автор прочитал, что он написал ????
Кандидат в президенты Юрий Бойко назначил своим доверенным лицом вместо Михаила Макаренко нардепа от "Оппозиционного блока" Вадима Рабиновича.

Источник: https://censor.net.ua/n3112147
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Заголовок не відповідає зміту статті.
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ну получит звиздюлей от редактора, делов-то, неокоторым админам давно следовало бы всыпать за похабное отношение к новостному ресурсу
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Да какая разница,во втором туре будут Тимошенко и Зеленский и никаких рыгов,включая пэтю. Рабинович больше - не доверенное лицо: Бойко отменил его регистрацию в этом качестве на выборах президента - Цензор.НЕТ 5916
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Рэбе при Совке ходил под расстрельной статье (воровал у Государства, это вам не шапку на улице сбивать...), а сегодня бабулям из Совка рассказывает как жить надо.... Театр Абсурда.
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Включил за долгое время зомбоящик…Натолкнулся на Рабиновича…Послушал… Говорит, как будто бы, многое правильно…Но когда услышал фразу: «Вы что, хотите опять проголосовать
за Порошенко-Тимошенко?» … очередной раз убедился, с кем имею дело, и выключил
ящик.
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Два ****** и друга Порошенко, устраивают цирк. Петя у них шпрехшталмейстер.
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поздравляю с вчерашним юбилеем, 101 - красиво выглядит Рабинович больше - не доверенное лицо: Бойко отменил его регистрацию в этом качестве на выборах президента - Цензор.НЕТ 1631
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Как? Почему? Как мы переживем разделение этой "величайшей команды"? лучше бы была новость "Рабинович и Бойка потерялись и их никто не может найти" Рабинович больше - не доверенное лицо: Бойко отменил его регистрацию в этом качестве на выборах президента - Цензор.НЕТ 7060
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- Хотите иметь халоймес? Выберите президентом Рабиновича .
- Какого Рабиновича?
- Да любого !
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О как кошерные за Украину бьются, даже друг друга гонят, чтоб только им досталась. Моя ж ти Ненька. Дай бог тебе
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Цирк *********!
А клоун почему-то по прежнему Зеленский...
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Хитрожопые казлы знают что не светит им ни хера и беснуются Рабинович больше - не доверенное лицо: Бойко отменил его регистрацию в этом качестве на выборах президента - Цензор.НЕТ 4791 .
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Йулины подельники по ******* обманутых вкладчиков😂
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Видать дела идут просто суперски, если начали такие вещи вытворять...
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Я когда вижу Рабиновича ,как он распинается за украинский народ, мне хочется разогнаться и с пыра, с острого носака , дать ему пинка под зад ,шо б аж до Израиля кувыркался Рабинович больше - не доверенное лицо: Бойко отменил его регистрацию в этом качестве на выборах президента - Цензор.НЕТ 6795 .
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Бойко, ти є антісєміт! Рабинович больше - не доверенное лицо: Бойко отменил его регистрацию в этом качестве на выборах президента - Цензор.НЕТ 1234 Ти зачєм рабєновєча обідєл?! Рабинович больше - не доверенное лицо: Бойко отменил его регистрацию в этом качестве на выборах президента - Цензор.НЕТ 7244 А нам не залишив можливості постєбацца з того дебіла рабєновіч-вадімчєка! Ти є жорстокий, бойка! Я нєбудузатєбяголосувать! Вот!!! Рабинович больше - не доверенное лицо: Бойко отменил его регистрацию в этом качестве на выборах президента - Цензор.НЕТ 1234 Рабинович больше - не доверенное лицо: Бойко отменил его регистрацию в этом качестве на выборах президента - Цензор.НЕТ 4427
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Ты ошибаешься .я уверен шо Рабинович кинул на бабки и Бойка и Медведчука и Мураева
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на кого ж поставив кремль ?
їхній гурток все розпадається і розпадається.
мабуть є більш потужний кандижат чи кандидатка Рабинович больше - не доверенное лицо: Бойко отменил его регистрацию в этом качестве на выборах президента - Цензор.НЕТ 3580
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" Тут Вадик , обладающий сверхестественним чутьем , понял , что сейчас его будут бить, может бить даже ногами.. " ( Ильф и Петров "12 стульев ")

Главное в профессии вора - вовремя смиться..😕😕😕
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Как же задрали эти рожи, телевизор нельзя включить, на сайт любой зайти, везде эти рожи...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРабинович больше - не доверенное лицо: Бойко отменил его регистрацию в этом качестве на выборах президента
 
 
 
 
 
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