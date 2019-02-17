 Рабинович больше - не доверенное лицо: Бойко отменил его регистрацию в этом качестве на выборах президента

Теперь Рабинович обязан немедленно вернуть в ЦИК удостоверение доверенного лица кандидата в президенты Юрия Бойко. Об этом говорится в постановлении от 15 февраля, опубликованном на официальном сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.
Рабинович был зарегистрирован как доверенное лицо Бойко 25 января 2019 года. 12 февраля в ЦИК поступило заявление Бойко о лишении Рабиновича статуса доверенного лица в едином общегосударственном избирательном округе.
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Согласно закону о выборах президента Украины кандидат имеет право в любое время до дня выборов отозвать доверенное лицо и внести вместо него другую кандидатуру.
В связи с этим 15 февраля ЦИК отменил регистрацию Рабиновича и зарегистрировал вместо него Михаила Макаренко.
Бойко формально баллотируется как самовыдвиженец, но является одним из основателей "Оппозиционной платформы – За жизнь", лидер которой – Рабинович. Политсовет этой политической силы возглавляет Виктор Медведчук.
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В 2014 году Бойко прошел в Верховную Раду по спискам "Оппозиционного блока". В конце 2018 года он пошел на объединение с партией Рабиновича "За жизнь" и был исключен из "Оппозиционного блока".
Дмитро Корчинський поширив допис - разом з Yuliya Tolmachova та 5 іншими особами.
11 хв. ·
Цей підрозділ в 2017 році змінив історію України .
Саме завдяки їм була зупинена ганебна торгівля з окупованими територіями .
Май,Футболіст,Цинк,Матрос здобули Вічне життя в бою.
Кожен з нас забовязаний цим Героям !
Кандидат в президенты Юрий Бойко назначил своим доверенным лицом вместо Михаила Макаренко нардепа от "Оппозиционного блока" Вадима Рабиновича.
Источник: https://censor.net.ua/n3112147
за Порошенко-Тимошенко?» … очередной раз убедился, с кем имею дело, и выключил
ящик.
- Какого Рабиновича?
- Да любого !
А клоун почему-то по прежнему Зеленский...
їхній гурток все розпадається і розпадається.
мабуть є більш потужний кандижат чи кандидатка
Главное в профессии вора - вовремя смиться..😕😕😕