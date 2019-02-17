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 Кличко сравнил Зеленского с пассажиром, случайно оказавшимся в кабине пилота

По мнению Кличко, что отсутствие у кандидата в президенты политического опыта создает опасную для страны ситуацию.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал кандидата в президенты от партии "Слуга народа" и шоумена Владимира Зеленского пассажиром самолета, который случайно очутился в кабине пилота. Об этом он сказал во время Украинского ланча на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.НЕТ".

Кличко отметил, что ему непонятно, когда кандидат в президенты пишет свою политическую программу методом всенародного участия.

"Я хотел бы прокомментировать кандидатов в президенты без политического опыта. Довольно креативно сказать: давайте писать программу вместе с народом. Но это мне напоминает пассажира, который попал в кабину пилота и просит у пассажиров совета, как взлетать. Я не хотел бы очутиться в таком самолете", – сказал мэр Киева.

Читайте на Цензор.НЕТ: "ОПОРА" призвала Зеленского разъяснить способ распространения пригласительных на бесплатные концерты студии "95 квартал"

По мнению Кличко, это очень опасная ситуация для страны.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, согласно соцопросам, комик Владимир Зеленский является лидером президентской гонки. За него собираются проголосовать 26,9% украинцев, уже определившихся, за кого отдать свой голос.

Также на Цензор.НЕТ: Многолетний личный охранник Коломойского сопровождал Зеленского во Львове, - журналист Ткач. ФОТО

Кроме того, согласно опросам, во втором туре Зеленский с большим отрывом может победить других лидеров гонки – Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3112145
 
   
 Топ комментарии
 
У нас уже один "случайный пассажир" пять лет рулит страной, а другой мэрствует в столице. И оба после случайной встречи с фирташем в Вене.))))
Кличко сравнил Зеленского с пассажиром, случайно оказавшимся в кабине пилота - Цензор.НЕТ 9385
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Леночка, пилот ведет самолет по ЗАРАНЕЕ определенному маршруту. Для того что бы попасть нужное тебе место - сядь в летящий туда самолет, и не морочь голову пилоту.
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стисняюсь спросить, а кто ж определил этот маршрут? и не пошли бы вы .... с таким маршрутом?
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Такой маршрут определил и я в том числе. Не нравится маршрут? Тут рядом СуперДжед летит в противоположную сторону, может вам с ним?
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Стьопа, в твоєму випадку краще змовчати, ніж бовкнути аби що. У кацапів теж весь світ обертається навколо анатомічних органів.
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Народ когда то Януковича выбрал пилотом.
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лучше синица в небе, чем утка под кроватью
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эх, был бы Зеля боксером, с наглухо отбитым серым веществом, тогда другое дело, а так даже двух слов косноязычно связать не может

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Да,стёб сплошной.А кто выбирал Кличко?а Пороха? А Яныка?
А теперь рейтинги у Зеленского,Юли...Инопланетяне что ли эти рейтинги набирают?где здравомыслие?а потом удивляемся,что кто то сказал,что нам догонять Польшу еще 50лет.
Боюсь больше...И дело не в экономике и коррупции.
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тут Клычко прав на 100%.

вы вдумайтесь как этот бенин клоун будет страной управлять?!и как переговоры на межд.арене проводить будет?!да он 2 слова на английском не свяжет.
собака бени.это сюр
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Намного лучше чем косатая инвалидка первой группы. Кличко порівняв Зеленського з пасажиром, який випадково опинивися в кабіні пілота - Цензор.НЕТ 4776
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По суті він правий. Такі експерименти можуть бути смертельними.
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да, еще возьмет гривну в четыре раза опустит, или напару с рижим татарином цену на газ в десять раз поднимет, или своих друзей-барыг на ключевые должности расставит и начнет потоки пилить - это будет катастрофа!
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Після експериментів на чолі із зеком українці вже нічого не бояться.
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Виталя, покорми собак и ничего не трогай! Кличко сравнил Зеленского с пассажиром, случайно оказавшимся в кабине пилота - Цензор.НЕТ 5367
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Когда якобы все пишут программу Зеленскому - это напоминает письмо мальчика из мультфильма "Каникулы в Простоквашино" родителям. Ну там кот дописал чего-то, пес добавил об увеличении лохматости.
И интересно то, что те же боты, которые сейчас пишут об отсутствии мозгов у Кличка, еще несколько лет назад кричали: "Виталя, давай!"
И о Рейгане. Некоторые сравнивают Зеленского с Рейганом. Могу им посоветовать познакомиться с биографией Рейгана. Он в политике с 1952 года. До этого был профсоюзным деятелем (В США профсоюзы отличаются от совковых). Восемь лет был губернатором штата Калифорния, чей бюджет больше бюджета России. Несколько раз выдвигал свою кандидатуру на пост Президента США. Вот такой актер.
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так к тому же Зеленский и ни одной будки рошен не построил, куда ему в президенты?
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не бреши,апологет.Якраз будок вова-зе собі набудував багато!
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Нехай спочатку на себе подивиться , як "злив" у Відні своє президентство пороху , і до чого довів Київ за 4,5 роки.
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Вартість проїзду виросла майже в шість разів ( з 1.5 гривні до 8 гривень ) , а зарплату теж в шість разів підняли.?
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И за проспект Бандеры - отдельное спасибо!...
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Давно тебе пидалик по башке не били , мысли у тебя какие то шибко заумные Кличко порівняв Зеленського з пасажиром, який випадково опинивися в кабіні пілота - Цензор.НЕТ 3089
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Кличко , видимо сам себя считает опытным политиком...
прогнутся под Петю и просрать Крым - опыт так себе...
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Кличко просрал Крым? Крым район Киева? А-фи-геть.
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Нужно было внимательно следить за политикой весны 14 года, за действиями и бездействиями, за высказываниями и ультиматумами...Кличко тогда не был мэром, а был Главой партии.
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Та-ты-шо? Так может ты почитаешь стенограмму заседания СНБО от 28 февраля 2014 года?
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https://antikor.com.ua/articles/287331-v_fevrale_poroshenko_obogatilsja_na_118_mln_grn
В феврале Порошенко обогатился на 118 млн грн

С 1 февраля президент Украины Петр Порошенко задекларировал прибыли на почти 118 млн гривен. Об этом говорится в Едином электронном реестре деклараций.
Согласно представленным изменениям, 1 и 15 февраля Порошенко задекларировал около 90 млн грн дивидендов от "Прайм Эссетс Кэпитал".
Также 7 и 8 февраля глава государства получил от Международного инвестиционного банка (МИБ) процентов на 1,1 млн грн, и 27,5 млн грн от Министерства финансов за приобретение облигации.
И эта ПАДАЛЬ будет бороться с корупцией?????
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Хорошая декларация. Не то что у вашего ***** - хрущевка, автоприцеп да гараж.
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Радостно за хозяина? Холопство еще долго будет выходить.
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Сейчас смотрю "Слуга народа"и становится плохо...
Чего хотят особи пришедшие к власти на крови - по трупам, на слезах и калицтвах людей, приведшие страну на первое место по коррупции,бандитизму, безнаказанности ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ?
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тебе от серияла плохо а представь как будет ежели єтот професональній брехундо коріта дорвется!
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Сказать нечего. Это полное...
Два зама четыре из которых... Готовиться к земле... Подогреть воду, шоб она стала горячей... Не каждый может...
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отже,за цю каденцію мера Кличко говорив тільки розумні речі.
Бо те,що ти згадав,було під час 1 терміну мера
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Как боксер, пусть даже чемпион мира, может оказаться мэром трехмиллионного города (только официально, на деле в полтора раза больше) и тоже без опыта , так и шоумен и менеджер, вполне успешный, может оказаться Президентом). Мэр, я считаю, из Кличко получился вполне так приличный, так почему же из Зеленского не может получиться достойный Президент. Только вот, в отличие от боксера, у шоумена "яйца" оказались покрепче, и он решился побороться за президентское кресло.
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Боксер не може бути мером.Мером може бути екс-депутат Верховної ради.А Президентом може бути колишній міністр або колишній мер
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Кличко бы "пошел в президенты", но не получил отмашку.
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А ведь это и есть та самая скрепная "шара", ради которой казавшиеся до этого людьми прямоходящие сапиенсы мгновенно превращаются в Suidae - свиней, которых даже не стоит переводить с латыни.

https://www.youtube.com/watch?v=aV2uBmrWv1w
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А ведь виталькин брат кум кума *****😷
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Судя потому, как Кличко в течении ТРЕХ месяцев выпускает ТРИ Распоряжения, отменяющие друг друга Об утверждении тарифа на вывоз бытовых отходов , три на протяжении трех месяцев, его слова о случайном человеке в кабине самолета относятся к НЕМУ САМОМУ. Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала
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снова московская вошь перепечатала дерьмосайт РФ.
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согласен с Кличко. Помоему многие не осознают, что может случится со страной , когда у ее руля встанут такие как Зеленский (Коломойский).

Пострадают все граждане Украины, в том числе и боты обитающие на цензоре
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Да ниче с ними не будет, проститутки востребованы при любой власти.
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Виталю в президенты! И на переговоры с главарями ордло. Два удара и опять перевыборы. Запад промолчит , Москва опять в жопе.
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зато в московии ишо лет надцать ничо не изменица!
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Вы представляете, до какого отчаяния доведены пассажиры, что готовы доверить штурвал шустрому пассажиру, а не вороватому, бандитистому пилоту.
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Во, дает, неслучайный! сам-то перепутал ринг с градоуправлением! Рейган тоже был актеришкой, а Трамп, еще тот актер...
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не тупите - сколько можно объяснять, что Рейган перед тем как стать кандидатом в презиленты 10 лет занимал пост губернатора калифорнии... заколебали вы флуд распространять
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не - нужно чтобы каждый кандидат в прямом эфире построил собачью будку - этого будет достваточно
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мэром Киева должен быть киевлянин как минимум в третьем поколении..... и будет толк. Кстати в Киеве есть дворянское собрание... там достойные люди...
но многим Кличко ближе .... такое же быдло как и они сами.
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українці брати й сестри! молю вас благаю не віддайте на поргугу пархатому свого краю!за вазелинського топять з-за поребрика! бо він та щей Вона це нейпринятніші кандедатури для пуйла! нажаль серед кандидатів нема жодного хто має спромогу виконати хоть частину своїх обіцянок. тому -порох!
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Не прихильник Зеленського, але напевно пілоти таке овно, що навіть лівого пасажира народ за руль просить. Тут тільки ваша вина теперішнього екіпажу.
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Чья бы корова мычала...Чем кумушек искать...А рожа крива... Что-то у порошенка подхалимов больше, чем надо для дела.
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- Сара, чего эта пизанская башня такая кривая??
- Эх, Моня, кто бы говорил )))
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Удивляюсь Кличко, как долго он терпел оскарбрения ЗЕ в лице 95 кв (или 95 в лице Зе).
Кличко гараздо больше сделал и делает для Киева чем все его "попередники". Кстати, почему не шутит над главами силовиками, например МВС, МО и Генштаба (там нет материала),или, например над Ахметовым. Шутки, перешедшие в хамство и откровенные оскарбления.
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ЗеПоц и Звиздюла - выбор полоумных тётек за 50.
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Чувак хотел что-то о ЗЕ рассказать, а рассказал о себе! Фрейд, старина......
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Если выберут Зеленского - ТО ПОНАЧАЛУ ВСЕ БУДУТ УПИСИВАТЬСЯ ОТ ХОХОТА , А ПОТОМ ВСЕЙ СТРАНОЙ УКАКАЮТСЯ ......................
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКличко сравнил Зеленского с пассажиром, случайно оказавшимся в кабине пилота
 
 
 
 
 
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