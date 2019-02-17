 Кличко сравнил Зеленского с пассажиром, случайно оказавшимся в кабине пилота

Мэр Киева Виталий Кличко назвал кандидата в президенты от партии "Слуга народа" и шоумена Владимира Зеленского пассажиром самолета, который случайно очутился в кабине пилота. Об этом он сказал во время Украинского ланча на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.НЕТ".
Кличко отметил, что ему непонятно, когда кандидат в президенты пишет свою политическую программу методом всенародного участия.
"Я хотел бы прокомментировать кандидатов в президенты без политического опыта. Довольно креативно сказать: давайте писать программу вместе с народом. Но это мне напоминает пассажира, который попал в кабину пилота и просит у пассажиров совета, как взлетать. Я не хотел бы очутиться в таком самолете", – сказал мэр Киева.
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По мнению Кличко, это очень опасная ситуация для страны.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, согласно соцопросам, комик Владимир Зеленский является лидером президентской гонки. За него собираются проголосовать 26,9% украинцев, уже определившихся, за кого отдать свой голос.
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Кроме того, согласно опросам, во втором туре Зеленский с большим отрывом может победить других лидеров гонки – Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.
А теперь рейтинги у Зеленского,Юли...Инопланетяне что ли эти рейтинги набирают?где здравомыслие?а потом удивляемся,что кто то сказал,что нам догонять Польшу еще 50лет.
Боюсь больше...И дело не в экономике и коррупции.
вы вдумайтесь как этот бенин клоун будет страной управлять?!и как переговоры на межд.арене проводить будет?!да он 2 слова на английском не свяжет.
собака бени.это сюр
И интересно то, что те же боты, которые сейчас пишут об отсутствии мозгов у Кличка, еще несколько лет назад кричали: "Виталя, давай!"
И о Рейгане. Некоторые сравнивают Зеленского с Рейганом. Могу им посоветовать познакомиться с биографией Рейгана. Он в политике с 1952 года. До этого был профсоюзным деятелем (В США профсоюзы отличаются от совковых). Восемь лет был губернатором штата Калифорния, чей бюджет больше бюджета России. Несколько раз выдвигал свою кандидатуру на пост Президента США. Вот такой актер.
рошенне построил, куда ему в президенты?
прогнутся под Петю и просрать Крым - опыт так себе...
В феврале Порошенко обогатился на 118 млн грн
С 1 февраля президент Украины Петр Порошенко задекларировал прибыли на почти 118 млн гривен. Об этом говорится в Едином электронном реестре деклараций.
Согласно представленным изменениям, 1 и 15 февраля Порошенко задекларировал около 90 млн грн дивидендов от "Прайм Эссетс Кэпитал".
Также 7 и 8 февраля глава государства получил от Международного инвестиционного банка (МИБ) процентов на 1,1 млн грн, и 27,5 млн грн от Министерства финансов за приобретение облигации.
И эта ПАДАЛЬ будет бороться с корупцией?????
Чего хотят особи пришедшие к власти на крови - по трупам, на слезах и калицтвах людей, приведшие страну на первое место по коррупции,бандитизму, безнаказанности ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ?
Два зама четыре из которых... Готовиться к земле... Подогреть воду, шоб она стала горячей... Не каждый может...
Бо те,що ти згадав,було під час 1 терміну мера
https://www.youtube.com/watch?v=aV2uBmrWv1w
Пострадают все граждане Украины, в том числе и боты обитающие на цензоре
но многим Кличко ближе .... такое же быдло как и они сами.
- Эх, Моня, кто бы говорил )))
Кличко гараздо больше сделал и делает для Киева чем все его "попередники". Кстати, почему не шутит над главами силовиками, например МВС, МО и Генштаба (там нет материала),или, например над Ахметовым. Шутки, перешедшие в хамство и откровенные оскарбления.