 Новой "гонки вооружений" не будет даже после расторжения договора о ракетах между США и Россией, - бывший посол Штатов Хербст

Экс-посол США в Украине Джон Хербст уверен, что с прекращением действия договора о ликвидации ракет средней и малой дальности не произойдет новой "гонки вооружений", а РФ будет вынуждена искать возможности заключения нового соглашения с США. Об этом он сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не думаю (что "гонка вооружений" возможна. – Ред.), поскольку Москва себе такой гонки позволить не может. Для них идеальная ситуация – когда они нарушают условия соглашения, а мы просто за этим наблюдаем. Но если мы не будем просто смотреть, то они окажутся в проигрыше, и это может заставить их искать новое соглашение с нами, по которому они будут обязаны соблюдать условия старого договора", – сказал Хербст.

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Дипломат отметил, что договор РСМД – "это еще не все для европейской безопасности". "Администрации Трампа стоило лучше проконсультироваться с европейскими союзниками, которые c осторожностью и даже испугом воспринимают ответ США (на нарушение условий договора. – Ред.) со стороны Кремля", – добавил он.

При этом Хербст пояснил: "Китай не связан условиями какого-либо соглашения, и это создает для нас еще одну проблему в Восточной Азии. Таким образом, мне кажется, что решение Администрации Трампа имеет своей целью усилить безопасность на Западе".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.

В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.