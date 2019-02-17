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 Старший солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Данилейченко погиб накануне во время боя с наемниками РФ

Сергей Данилейченко вместе с товарищами вел огонь, когда вражеская пуля оборвала его жизнь. Военнослужащие подразделения отомстили врагу.

Вчера, 16 февраля, около 23.00 в районе Операции Объединенных Сил во время боя с наемниками РФ погиб старший солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Данилейченко.

Об этом говорится в ежедневном брифинге представителя пресс-центра Объединенных сил, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Около 23.00 позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады были обстреляны противником из различных видов оружия. Старший солдат Сергей Данилейченко вместе с товарищами вел огонь, когда вражеская пуля оборвала его жизнь. Военнослужащие подразделения отомстили врагу", – отметил представитель пресс-центра Алексей Жуганов.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Источник: https://censor.net.ua/n3112140
 
 
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Вічна пам'ять і слава Герою України.

Слава Нації!
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Вічна пам'ять і слава Герою України.

Слава Нації!
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Как же больно ...
Вечная и светлая память герою !
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Шкода..
Земля пухом воїнові..
Царство Небесне.
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Это же наш Золотой Генофонд гибнет ...
Как же это пережить-то , я не знаю ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтарший солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Данилейченко погиб накануне во время боя с наемниками РФ
 
 
 
 
 
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