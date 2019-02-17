 Старший солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Данилейченко погиб накануне во время боя с наемниками РФ

Вчера, 16 февраля, около 23.00 в районе Операции Объединенных Сил во время боя с наемниками РФ погиб старший солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Данилейченко.

Об этом говорится в ежедневном брифинге представителя пресс-центра Объединенных сил, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Около 23.00 позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады были обстреляны противником из различных видов оружия. Старший солдат Сергей Данилейченко вместе с товарищами вел огонь, когда вражеская пуля оборвала его жизнь. Военнослужащие подразделения отомстили врагу", – отметил представитель пресс-центра Алексей Жуганов.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.