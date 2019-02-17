 "Спасибо, что выжили!" - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Участники марша с флагами Украины и плакатами прошли от Киевской городской администрации к Софийской площади. Это традиционное ежегодное мероприятие в честь погибших защитников Дебальцево.
"18 февраля 2015 года - день, когда украинские военные оставили Дебальцевский плацдарм. Ему предшествовала длительная оборона и отчаянная битва, которая длилась месяц. Военные эксперты считают, что именно она изменила ход российско-украинской войны: враг понес большие потери и был вынужден отказаться от посягательств на остальные территории", - говорится на странице мероприятия в Facebook.
С 15 января по 18 февраля 2015 года в боях в районе Дебальцево погибли более сотни украинских военных. Сейчас Дебальцево находится под контролем боевиков "ДНР".
Фото, видео - Олег Богачук
Но вот катастрофу в Угледаре - на Президента не повесишь! Тупые местные офицеры, дебильные солдаты, безинициативное (это как минимум) командование сектора - это истинные причины.
Ну и конечно же - отвод наших войск из Логвиново - реальный факт предательства кого-то из высших офицеров командования сектора. Это просто факт. Военный, если не юридический.
А вообще, никакого котла там не было. Наши вышли. В ходе боев потеряли около 400 человек, из которых примерно 100 погибла из-за предательства в штабе сектора и дезорганизации системы управления (не один ли и тот же человек совершил оба преступления?). Зато рашистов накрошили не менее 2500 тысяч, полностью обескровив группировку ваты в этом секторе! Почему, кроме Мариупольского направления нигде не принимались контратакующие меры по рассредоточению сил противника - вопрос к штабам секторов и к Генштабу.
так что - дебальцево оставили самовольно, без приказа главкома? феерический бред.
а сепар
ты чего на украинский сайт залез
что петя агент ФСБ мы и без тебя знаем
Кто подписал приказ о выводе наших войск из Логвиново? Все причастные к выводу наших парней из Логвиново виновны абсолютно.
Есть вопросы по наведению арты (по передаче этих наведений). Есть вопросы по насыщению войсками плацдарма. Есть вопросы по мотивам вообще удержания плацдарма, после провала южного фланга наступления (Иловайск) и выхода наших парней из под Луганска. Но эти вопросы могут иметь вполне логичное, хотя и трагическое, но тем не менее: абсолютно логичное военно-политическое объяснение. Тут суд либо вообще не нужен - либо по быстрому признать ошибки, вписать их в учебники и забыть.
Кто против: тот должен сказать, что он никогда не ошибался, особенно в процессе практического обучения!
Но отвод 2 (двух) групп разных подразделений - всех имеющихся там войск (оголение фланга!!!). Одновременно. Менее, чем за 24 часа до появления там рашистов (а откуда они узнали о возможности для них такой халявы?!?!). Со стратегически, концептуально, важного для всей операции пункта!!!!??? Этот факт мог произойти и произошел, только и единственно, в результате предательства. Отдавшие и подписавшие этот приказ должны будут ответить и ответят за предательство.
Спасибі тобі, друже, що живий,
За те спасибі, що вернувся з бою,
(Де не один полеглий із Героїв…)
Життям усе ж іскриться погляд твій…
Спасибі тобі, друже, що зумів
Все ж бути там - пройшов же ти чимало…
Хоч тут тебе нам так не вистачало,
Ясних думок і усмішок, і слів…
Спасибі тобі, друже, що зберіг
Любов у серці до свойого краю
Попри всі чвари… Та я точно знаю -
Що ти по-іншому б не зміг!
не случается чуда.
Тот кто погиб,
не приходит оттуда.
Были парнями
Не станут старее.
Тех что погибли,
считаю храбрее.
Может, осколки их
были острее?
Может, к ним пули
летели быстрее?!
Дальше продвинулись.
Дольше горели.
Тех что погибли,
считаю храбрее....
Кожний згадує свої найтяжчі миті і побратимів , яких вже не повернути..
Дякую, що ви там були, що ви втримали нашу країну, захистили державу.
Вічна пам'ять загиблим..
Повага та шана живим.
Все пять лет президентства Петра Порошенко я занимался Донбассом - развивал гражданское общество, формировал сети активистов, помогал им быть эффективными, писал аналитику и программы реинтеграции, продвигал в регионе антикоррупционную повестку. Без лишней скромности я один из немногих в стране, кто видел изнутри что делалось властью для украинского Донбасса. И потому я абсолютно уверенно могу сказать:
Я никогда больше не поддержу нынешнего Президента.
Сначала Донбасс мучили военно-гражданскими администрациями - абсолютно неконституционным инструментом ручного управления, которым заменяли самоуправление даже там, где оно работало, но было неугодным команде Президента.
Потом край пытали хамовитым и непрофессиональным Жебривским, который крышевал мэров-сепаратистов и делил с ними схемы, его полностью дебильной программой "украинских куркулей", когда для "создания" одного бизнесмена - разумеется только близкого к власти - тратили по 5-10 миллионов наших бюджетных денег.
После этого украинский Донбасс третировали программой украинизации, весь смысл которой был в смене языка наружной рекламы. Еще и соцсоревнование устроили - какой город первый сделает, тот получит из областного бюджета на дороги (которые каждую весну сходят не из-за военной техники, а из-за дерьмового качества). Про программу "Оновлена Донеччина", когда модернизировали школы, посыпавшиеся после первого осеннего сезона, вообще молчу.
Но самое страшное - это то, как быстро команда Президента - и в центре, и на местах - превратилась в Партию регионов в ее худших проявлениях. Все эти "женщины тысячелетия", будунные реформаторы и напыщенные лжецы. Наглость всех этих сторонников БПП, чувство собственного превосходства, мессианство и комплексы местечковых божков ужасают.
Я видел достаточно, чтобы не верить в эти слащавые лозунги, что только благодаря Порошенко и БПП не весь Донбасс окупирован и происходит реинтеграция. Потому что за пять лет реинтеграция, укрепление связей с нашими гражданами в оккупации провалена.
Провалена система пересечения линии разграничения, когда в многочасовых очередях у деда забирают банку с медом - не положено!
Провалена интеграция переселенцев, которые уехали не в Ростов или Москву, а в украинские города, где остались один на один со своими проблемами, без голоса и выплат, с вечным клеймом "ВПО"
Провалены попытки развивать украинское из-за самодурства и напыщенности абсолютно недалеких руководителей, для которых культурные хабы и интервенции в городское пространство превратились в украинский комсомол и патриотические субботники.
И самое мерзкое - когда манипулируют. Выбор между Путиным и Порошенко? В этом выборе я выбираю Украину, господин Президент.
© Александр Дмитриев
за РУСЛАНА КОШУЛИНСЬКОГО!
Слава Нації!
Мертвечук, православна ****, і інші сєпари - от люди для мародера і зрадника
Слава Україні!!!
Верховный Главнокомандующий общается в вертолете с освобожденным из плена бойцом 40-го мотопехотного батальона, который сам Порошенко расформировал, ложно обвинив в предательстве и сдаче позиций врагу.
Два опорных пункта 40-го батальона попали в полное окружение 13 февраля 2015 г., но держали позиции до последнего патрона.
Генштаб, штаб АТО и штаб сектора никакой помощи окруженным не оказали, а с 15 февраля прекратили артиллерийскую поддержку, бросив наших солдат без всякой помощи.
В результате исчерпав все возможности сопротивления и не имея возможности прорваться, гарнизон двух опорников сдался в плен уже после того, как все силы окруженных в Дебальцево подразделений прорвались к своим.
Чтобы скрыть собственные просчеты, вопиющую бездарность и вранье руководству страны, начальник Генштаба Муженко обвинил в поражении украинских войск в Дебальцево 40-й батальон. Получив информацию Муженко, это наглое и бессовестное вранье повторил Порошенко, который приказал расформировать батальон.
40-й батальон - единственная часть ВСУ, которая дважды сражалась в условиях полного окружения в Иловайске и Дебальцево.