EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
  3549  292
Материалы по теме:
Все про:выборы (21086) реформы (3245) Хербст (54) Мюнхен (80)

 Кто бы ни победил на выборах президента, реформы в Украине продолжатся, - бывший посол США Хербст

При этом Джон Хербст указывает, что популизм Тимошенко – это плохо для реформ, Порошенко не смог реформировать суды и прокуратуру, а взгляды Зеленского на реформы совершенно неизвестны.

Об этом экс-посол США в Украине Джон Хербст сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинское общество хочет реформ, международное сообщество хочет реформ, поэтому я думаю, что реформы будут, возможно, не сразу же, но со временем, независимо от того, кто победит на выборах", – заявил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина должна сохранять достижения в восстановлении макроэкономической стабильности и продолжать структурные реформы, - Лагард

При этом, по мнению дипломата, никто из лидеров президентской гонки не дает четкого ответа о перспективах реформ.

"Взгляды Зеленского абсолютно неизвестны. Идеи Тимошенко популистские, что плохо для реформ. Порошенко проводил реформы, но он не проводил реформы с достаточной скоростью в сферах судебной власти и Генеральной прокуратуры", – отметил Хербст.

Бывший посол США в Украине считает, что рост популярности Владимира Зеленского свидетельствует об усталости людей от политики и политиков.

"Мы всегда знали, что это будут выборы, на которых трудно будет предсказать победителя. Что возникает сейчас – Зеленский начинает казаться реальным кандидатом. До этого он не выглядел реальным кандидатом, а сейчас – да", – сказал Хербст.

Также на Цензор.НЕТ: Полная структурная перестройка Генштаба должна завершиться до конца 2019 года, - Минобороны

"Он очевидно новое лицо и не знает много о политике, но люди устали от "старых политиков", и в этом его преимущество. Таким образом, то, что он новичок в политике, может стать минусом при управлении страной, но является плюсом на выборах", – добавил дипломат.

Джон Хербст был послом США в Украине с 2003 по 2006 год. Сейчас Соединенные Штаты в нашей стране представляет Мари Йованович.

Источник: https://censor.net.ua/n3112138
 
   
 Топ комментарии
 
"Взгляды Зеленского абсолютно неизвестны."

Та он сам ещё не в курсе. Ему пока не сказали, какие у него взгляды.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Единственная личная заслуга - томос. Главный недостаток - возглавил коррупцию.
Приговор об отстранении от власти привести в исполнение.
Туда же послать всех газовых принцесс и куриных принцев, рыгионалов и их прихвостней и т.д и т.п. Зеленского - на стажировку, можно и вице-премьером по социогуманитарной полоитике, но без портфеля. Ляшку - медные грабли, Садовому - мусорозавод, Кличку - пояс почетного избирателя Пети Рошена. Турчинову - медаль за внедрение докторской по борьбе с коррупцией, Гройсману - почетную грамоту про успешное окончание работы в правительстве. Парубию - на пенсию, настольную игру в голосование депутатов и колокольчик ведущего.
Есть же из кого выбирать: Смешко, Гриценко, да даже Бессмертный с Добродомовым...
 показать весь комментарий
 
Я вважаю, що в України був шанс піти по цивілізованому шляху в 2010, якби обрала Тимошенко, то зараз це ще один і, можливо, - останній шанс для України.
Гриценко також має право. але в нього дуже багато загальних фраз, занадто.

 показать весь комментарий
 
 
Главное, как новый президент сможет поставить задачи по защите страны, по экономической безопасности и инновационному развитию, по поддержке возможности и желаний людей честно и много заработать в Украине и на ее благо. Что касается Тимошенко, помню, что она за время своего пребывания в исполнительной власти не смогла организовать работу КМУ и министерств. Сильно ошибалась в кадровой политике. Доверенные люди говорят, что она сильно изменилась в лучшую сторону. Но я больше доверил бы ей быть пожизненным председателем соответствующей оппозиционной партии в парламенте. Она классный оппозиционер, возможно, - это и есть ее место. Карасям в ВР нужна своя щука, и это - она.
 показать весь комментарий
 
В такі часи, як переживає Україна треба якнайшвидша зміна керівництва держави, як наприклад це відбулося в 2013-14 роках, або 1994, поки ми не натрапимо на справжного національного лідера.
Тому - я вважаю, що Тимошенко треба дати шанс. Якщо в перший же рік вона не розпочне кардинальних реформ, і в які повірять люди, - вона буде зметена через рік.
У Порошенка шанс утриматися при владі був - спиратися на алігархічний клас і давати йому знов наживатися, власне практично законними способами грабуючи країну. Шанс Тимошенко бути хоча би один термін бути при владі - це спиратися на широкі верстви населення, проводячи реформаторський курс.
 показать весь комментарий
 
знову ,вже в четверте, абинеюльки , приведуть на Банкову чергового мародера України.
,
 показать весь комментарий
 
В прямом каком?

1. Не было возможности.
2. Не было способностей.
3. Не поборол противодействие.

И глупый вопрос к юристу - кто проводит реформы законодательная власть или президент?
Сначала ответ на первый вопрос...
 показать весь комментарий
 
 
почну з останнього - в наших умовах - Президент. Наша законодавча влада сформована із представників ФП груп (можна сказати - алігархії), які голосують - так, як їм сказали, Вирішальний вплив на ці групи має Порошенко. Це факт нашого життя.
на перший - Помилкова концепція реформування судів та підбір тих хто робитиме реформування.
 показать весь комментарий
 
Продолжаться реформы, он что с Луны свалился этот Хербст , они у нас в Украине еще и не начинались даже, то что происходит сейчас называется тотальный беспредел и мародерство во время войны представителями власти, а что делают с мародерами всем хорошо известно.
 показать весь комментарий
 
 
Хто б не переміг на виборах президента, реформи в Україні триватимуть, - колишній посол США Гербст - Цензор.НЕТ 6410 .Совершенно верно .!! Зраднюки и фсёпрапальщики должны висеть ,, все до единого .!!
 показать весь комментарий
 
 
Украинцы!

Голосуйте за второй срок Оффшоренка...
И через 50 лет Украина догонит Польшу...
Если не соврал, конечно...
 показать весь комментарий
 
 
голосуйте за Зе или Юлю, вообще никогда не догоните
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я буду голосовать за Порошенко. Можешь хоть надорваца орать какой он плохой, и я даже с тобой соглашусь, только ты забываешь сказать всю правду - что остальные все эти жюльки и клоуны ещё хуже. Так что альтернативы Порошенко просто нет.
 показать весь комментарий
 
 
Тебе ещё раз процитировать статью, в которой говорилось о 50 годах и при каких условиях именно 50?
 показать весь комментарий
 
 
Так вони ніколи й не припинялись, ті реформи... Хто б не переміг на виборах президента, реформи в Україні триватимуть, - колишній посол США Гербст - Цензор.НЕТ 1436
А славна дипкарьєра Хербста в Україні закінчилася після того, як Перший Солодкий Кум Цієї Нації відсунув майданну популістку від влади і взяв на її місце молочного брата (також Вітю, до речі). До цього Хербст три роки скирдував дипломатичний досвід в Узбекистані. У Києві його дипломатична кар'єра завершилася і він став нівіпєнним спеціалістом по євразах у бачку для роздумів Атлантичної Ради (не плутати з North Atlantic Council)
 показать весь комментарий
 
Украина была частью Польско-Литовского государства...
Теперь будем догонять...
 показать весь комментарий
 
Литовцы это литовцы.Поляки это поляки.Украинцы это Украинцы.Не прогибайся под другие нации.
 показать весь комментарий
 
 
Голосуйте за Порошенко и вступите в Нато.От вас для этого требуется совсем чуть чуть.Проголосовать за Порошенко и Нато в кармане .Не Верите?Запишите!!!!
 показать весь комментарий
 
Запиши, чтоб не забыть - "то, чего не может быть"...
 показать весь комментарий
 
Тимошенко не буде нормально співробітничати зі США.
 показать весь комментарий
 
 
Ні. Звідки ваші звинувачення? Ви з виборчого штабу Тимошенко?
 показать весь комментарий
 
ніякого відношення, до тимошенко не маю.
але маю чудовий досвід перетворень в 2005-2009 роках країни.
при тій що не давала красти тому який зараз при владі.
і добре пам*ятаю прес конференцію покійного Зінченко.
і те як порошенко виглядав по партизанськи із за колони на нього, і воплі і соплі які ми зараз бачімо, замість главнокомандуючого маємо главноторгуючого країною.
 показать весь комментарий
 
 
"Тій, що не давала красти" 🤣 Просто не брешіть, бо я ззнаю її людей, та те, яквонакрала з Лазаренком.
 показать весь комментарий
 
 
После скандалов с лоббистами - скорее всего - да.
 показать весь комментарий
 
 
привет, блондинка! тавно тебя на видел, был на курсах повышении квалификации порохоботов?
 показать весь комментарий
 
а по-твоєму, Порошок нормально співробітничає?))
 показать весь комментарий
 
Теж є проколи, але з Тимошенко буде повна блокада з боку МВФ.
 показать весь комментарий
 
 
А чому, її ж звинувачують у зв'язках з США? Навіть справу заводять?
 показать весь комментарий
 
Жюльки а шо если клоун выиграет Бахиню кините и перебежите за циркача топить?? Или будете за Бахиню до конца... правда на 5 лет вам придёца заткнуца, но через 5 лет опять повылазите и будете визжать шо только Юличка спасёт Украину, или уже за клоуна будет по полной жать?? Кароче я к чему, судя по всему раскладу Люля ваша сливает выборы, скорее клоуна выберут ...Вот как народ не хочет вашу воровку шо даже второсортного циркача готовы выбрать вместо вашей Бахини Газовой лол Хто б не переміг на виборах президента, реформи в Україні триватимуть, - колишній посол США Гербст - Цензор.НЕТ 2160 неблагодарный народ Украины никак не хочет признавать бажественности и гениальности Юлички.. ну просто неблагодарные.
 показать весь комментарий
 
 
За месяц неуплаты за коммуналку могут лишить субсидии, - Кабмин
Новости общества, 07.02.2019
3
Хто б не переміг на виборах президента, реформи в Україні триватимуть, - колишній посол США Гербст - Цензор.НЕТ 877 Хто б не переміг на виборах президента, реформи в Україні триватимуть, - колишній посол США Гербст - Цензор.НЕТ 877
Кабинет Министров на заседании 6 февраля принял изменения в порядок назначения субсидий.

Если раньше госпомощь могли отобрать за просрочку по коммунальным платежам в два месяца, то сейчас правительство уменьшило этот срок до 30 дней. Защиту от лишения субсидии получат только «малые» должники - те, у кого сумма задолженности не превышает 340 грн (20 необлагаемых минимумов), информирует enovosty.com/news.
Отказать в назначении субсидии или забрать ее не смогут, если долг за «коммуналку» образовался по вине самих чиновников. К примеру, пояснили в Кабмине, если Минсоцполитики задержит выплату монетизированных субсидий, а человек не сможет в срок заплатить по квитанциям. В таком случае лишать субсидии не имеют права.
Напомним, по данным Госстата, только за минувший год долги украинцев за ЖКУ выросли на 23 млрд - до 55,6 млрд грн. Из этой суммы более 26 млрд грн - это задолженность за газ. В целом с октября 2017-го общий долг за коммуналку возрос на 96%, а с 2015-го - на 483% (с 11,5 до 55,6 млрд грн).
По мнению экспертов, растущие долги украинцев за газ, воду и электричество говорят о том, что новые тарифы не соответствуют уровню доходов населения. По словам аналитика ОО «Общественный аудит» Тараса Галайды, к концу этого отопительного сезона долги за услуги ЖКХ могут достигнуть и 80 млрд грн.

Читать полностью на https://enovosty.com/news_society/full/702-za-mesyac-********-za-kommunalku-mogut-lishit-subsidii-kabmin
 показать весь комментарий
 
 
А ты что, бухать на субсидию хотел? Она для того и дается, чтоб за жилье платить.
 показать весь комментарий
 
Ваше зауваження - типове для ватника з менталітетом "русскагор міра"... Ви не оригінальні!
 показать весь комментарий
 
А що, краще чекати 50 років? Так у нас вже немає ні часу ні грошей.
 показать весь комментарий
 
"Кто бы ни победил на выборах президента, реформы в Украине продолжатся, - бывший посол США Хербст"
"Значение слова РЕФОРМА в Толковом словаре русского языка Ушакова

РЕФОРМА
реформы, ж. (от латин. reformo - преобразую). Изменение в устройстве чего-н., сделанное в целях улучшения"
Хербст сказал, что кто бы ни победил на выборах президента, геноцид в Украине продолжится.
 показать весь комментарий
 
 

Украинцев лишат единственного жилья за долги: кто под ударом

Украинцы могут потерять квартиры из-за долгов за коммунальные услуги. При этом сумма задолженности должна составлять всего лишь 20 минимальных зарплат - 84 000 гривен, информирует enovosty.com/news.
Об этом рассказал Андрей Никончук, эксперт по вопросам ЖКХ.
Квартиру за долги могут забрать и принудительно продать, и вероятность такого решения сохраняется сейчас и в ближайшем будущем.
«Формирование долга за неуплату за жилищно-коммунальные услуги может привести к тому, что после достижения условного психологического барьера, который устанавливается поставщиком услуги, он может нарушить судебное производство. На предмет взыскания с должника этой задолженности», - отметил Никончук.

Читать полностью на https://enovosty.com/news_society/full/1702-u-ukraincev-za-dolgi-budut-zabirat-i-prinuditelno-prodavat-kvartiry
 показать весь комментарий
 
Изменение... т.е. это не волшебная палочка, а процесс во времени?
 показать весь комментарий
 
 
У 2005-2008 роках, при популістці, ми мали кожен місяць по мільярду доларів інвестицій. За п'ять років надійшло більше, ніж за всі інші - до і після того. За позаминулий рік було 800 мільйонів доларів. Це копійки., - пояснив екс-президент якщо на виборах знову переможе коррупція то Україна може стати частиною россії
 показать весь комментарий
 
 
Експрезидент? Це ви про свого януковича?
 показать весь комментарий
 
 
іуду ющенка кума порошенка.
вже і в нього терпець урвався.
що не можна так торгувати країною.
 показать весь комментарий
 
Тобто ви слухаєте і вірите тим, кого ненавидите та не довіряєте. Чудово, бо це у вас перша стадія...
 показать весь комментарий
 
 
что, еще еще не выполнили план по уничтожению населения?
 показать весь комментарий
 
 
Он шо "с приветом"... рассуждать о "зеленском"?...
 показать весь комментарий
 
А в чём состоят реформы? Какая конечная цель етих реформ?
 показать весь комментарий
 
А что последует за соответствием законодательства Украины законодательству ЕС?
 показать весь комментарий
 
 
Кремлівські ставленики на виборах президента-2019- Спроби путіна і Медведчук об'єднати проросійських кандидатів.
https://24tv.ua/kremlivski_stavleniki_na_viborah_prezidenta_2019_hto_voni_i_yaki_v_nih_shansi_n1096547

Хто б не переміг на виборах президента, реформи в Україні триватимуть, - колишній посол США Гербст - Цензор.НЕТ 6778
 показать весь комментарий
 
 
Американцы циники
Кому на хер нужна эта воровитая Украина

Вот рынок газа в Европе
Это другой вопрос
Который отжимают у Раши
Нужно время, которое проводят в разговорах об Украине
На самом деле строят газовозы и достраивают в портах ЛПГ
 показать весь комментарий
 
 
Не думаю, чтобы он был подкуплен... Просто дурной... скорее...
Это бывает и в очень демократических государствах...
 показать весь комментарий
 
Как ******* уже зти рехвормы!!!

**** 28 лет реформ и с каждым годом все хуже, хуже и хуже!!!
*****!!! ОСТАНОВИТЕСЬ ХОТЬ НА ПАРУ ЛЕТ, дайте приспособиться и просто нормально пожить.
 показать весь комментарий
 
та да, давайте на пару лет страну остановим, Венесуела на ориентир
 показать весь комментарий
 
Мінаков: Тимошенко в Мюнхені сильно підставила Україну

Кандидат в президенти України Юлія Тимошенко на зустрічі з главою МВФ Крістін Лагард підставила Україну, упевнений відомий політоглядач Олексій Мінаков.

Мінаков у Facebook розкритикував Тимошенко за небезпечний популізм.

Тимошенко відвідала Мюнхенську конференцію з безпеки, де зустрілася з директором МВФ Крістін Лагард. При розмові вона згадала про «фішки» своєї передвиборної кампанії. Вона натякнула, що наступна угода України і МВФ має враховувати зниження цін на газ.

«Для частини українського електорату (як правило, малограмотних людей) картинка - то, що треба. Це зрозуміло. Справжня «борцуха за зубожілих» людей, проти яких влада влаштувала «тарифний геноцид». Але уявляєте, наскільки непередбаченими і потенційно непослідовними ми виглядаємо для наших західних партнерів», - обурився Мінаков. Він нагадав, що ринкові ціни на газ - одна з основних вимог МВФ до України і йти на поступки в цьому питанні ніхто не буде.

Блогер переконаний, що в МВФ сьогодні дуже сторожке ставлення до України. Через слова Тимошенко інвестори підозрюють, що їх хочуть обдурити.

«У Крістін Лагард, напевно, винос мозку від деяких наших політиків-популістів... Ще не ставши президентом України і не маючи більшості у Верховній Раді, хтось біжить попереду паровоза і нахабно качає свої права перед світовими фінансовими донорами... Хтось дуже нагадує «Мадуро в спідниці», - констатував політичний оглядач, запевнивши, що популізм Тимошенко дуже небезпечний
 показать весь комментарий
 
 
Тобто з усіх боків видно, що на Заході не сприймають Тимошенко.
 показать весь комментарий
 
 
пост політоглядача Олексій Мінакова, який лайкнуло 18 чоловік - це по-твоєму - "з усіх боків видно, що на Заході не сприймають Тимошенко"???????
 показать весь комментарий
 
 
Я про слова різних західних політиків.
 показать весь комментарий
 
 
бАгиня сегодня, находясь в Европах, возжелала поиметь встречу с главой МВФ Кристин Лагард, на что ей заметили, что в такой встрече нет смысла, поскольку бАгиня постоянно рассказывает о ручном управлении ценами, в частности - на газ, и в частности - припомнили обещание снизить цену в 2 раза. Видимо, в МВФ кто-то прислал фотку соответствующего банера с ее автографом. Однако она не растерялась и выдала такой спич, что все эти банеры даже попытались свернуться в трубочку.

Она заявила, о том, что никогда не поддерживала методов ручного регулирования цены на газ и никогда не высказывалась за снижение этой цены
 показать весь комментарий
 
 
Тобто одразу дві протилежні заяви. Зазвичай такі методи є політичною брехнею.
 показать весь комментарий
 
Ха, ти красапєта разом зі своїм Мінаковим .Що характерно ні Тимошенко,ні МВФ,ні Лагард ні словом ні духом про вас обох,зато ви вже за них все розповіли-озвучили ще й з Христинки зробили дебіла...Попросіть в Стецька премію,бо ви ж старались.
 показать весь комментарий
 
zfrjztw наканец то признали кто ведет Геноцид українців
 показать весь комментарий
 
Я СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК И САМ СЕБЕ ПРЕЗИДЕНТ!
В ХОЗЯИНЕ (панах/боярах/царе) НЕ НУЖДАЮСЬ!
ПУСТЬ ХОЛОПЫ И РАБЫ ВЫБИРАЮТ СЕБЕ "ДОБРОГО ПАНА"! Я в МАССОВКЕ этого ДЕШЕВОго ФАРСА (и комедии абсурда) УЗУРПАТОРОВ принимать участие не собираюсь, без меня хватает ДУРАКОВ и недееспособных РАБОВ, верящих, что КТО-ТО КРОМЕ НИХ САМИХ будет ЗА НИХ что-то делать или сможет решить ИХ СОБСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ!
 показать весь комментарий
 
Реформы не препятствуют обогащению панамских патриотов и потому будут продолжаться.
 показать весь комментарий
 
Це все свiдчить про одне: крiм Пороха справжнiх претендентiв немає.
 показать весь комментарий
 
Интересно Зе знает что такое бюджетный кодекс, сиквестр, защищенные статьи, Минский договор, что должен делать Национальный банк, как расшифровуется РНБО, что такое парламентское большинство, вето президента, какие законы может вносить президент в ВР, что должен делать министр обороны и министр иностранных дел, что такое МВФ и т.д. ?
 показать весь комментарий
 
 
Йому Коломойський буде розповідати🤗
 показать весь комментарий
 
 
сомневаюсь что Беня все это тоже знает
 показать весь комментарий
 
Я не стверджую, але знаючи політиків меньшого масштабу, ніж Беня думаю, що він добре це знає. Також у нього є аналітики, які дадуть швидко повний необхідний аналіз цих структур.
 показать весь комментарий
 
у Бени был Корбан и опыт управления империей Приват, где на каждом предприятии были опытные управленцы, но и он знал только управленческую часть обязанностей главы ОДА
 показать весь комментарий
 
Вірно, але там тоді були сильні аналітики.
 показать весь комментарий
 
Посол думает, что здесь Америка))
Да Коса или Шут живо откатят весь прогресс, за пару лет вернёмся в орбиту Параши.
 показать весь комментарий
 
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКто бы ни победил на выборах президента, реформы в Украине продолжатся, - бывший посол США Хербст
 
 
 
 
 
 вверх