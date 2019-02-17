"Кто бы ни победил на выборах президента, реформы в Украине продолжатся, - бывший посол США Хербст"

Об этом экс-посол США в Украине Джон Хербст сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украинское общество хочет реформ, международное сообщество хочет реформ, поэтому я думаю, что реформы будут, возможно, не сразу же, но со временем, независимо от того, кто победит на выборах", – заявил он.
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При этом, по мнению дипломата, никто из лидеров президентской гонки не дает четкого ответа о перспективах реформ.
"Взгляды Зеленского абсолютно неизвестны. Идеи Тимошенко популистские, что плохо для реформ. Порошенко проводил реформы, но он не проводил реформы с достаточной скоростью в сферах судебной власти и Генеральной прокуратуры", – отметил Хербст.
Бывший посол США в Украине считает, что рост популярности Владимира Зеленского свидетельствует об усталости людей от политики и политиков.
"Мы всегда знали, что это будут выборы, на которых трудно будет предсказать победителя. Что возникает сейчас – Зеленский начинает казаться реальным кандидатом. До этого он не выглядел реальным кандидатом, а сейчас – да", – сказал Хербст.
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"Он очевидно новое лицо и не знает много о политике, но люди устали от "старых политиков", и в этом его преимущество. Таким образом, то, что он новичок в политике, может стать минусом при управлении страной, но является плюсом на выборах", – добавил дипломат.
Джон Хербст был послом США в Украине с 2003 по 2006 год. Сейчас Соединенные Штаты в нашей стране представляет Мари Йованович.
Приговор об отстранении от власти привести в исполнение.
Туда же послать всех газовых принцесс и куриных принцев, рыгионалов и их прихвостней и т.д и т.п. Зеленского - на стажировку, можно и вице-премьером по социогуманитарной полоитике, но без портфеля. Ляшку - медные грабли, Садовому - мусорозавод, Кличку - пояс почетного избирателя Пети Рошена. Турчинову - медаль за внедрение докторской по борьбе с коррупцией, Гройсману - почетную грамоту про успешное окончание работы в правительстве. Парубию - на пенсию, настольную игру в голосование депутатов и колокольчик ведущего.
Есть же из кого выбирать: Смешко, Гриценко, да даже Бессмертный с Добродомовым...
Гриценко також має право. але в нього дуже багато загальних фраз, занадто.
Тому - я вважаю, що Тимошенко треба дати шанс. Якщо в перший же рік вона не розпочне кардинальних реформ, і в які повірять люди, - вона буде зметена через рік.
У Порошенка шанс утриматися при владі був - спиратися на алігархічний клас і давати йому знов наживатися, власне практично законними способами грабуючи країну. Шанс Тимошенко бути хоча би один термін бути при владі - це спиратися на широкі верстви населення, проводячи реформаторський курс.
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1. Не было возможности.
2. Не было способностей.
3. Не поборол противодействие.
И глупый вопрос к юристу - кто проводит реформы законодательная власть или президент?
Сначала ответ на первый вопрос...
на перший - Помилкова концепція реформування судів та підбір тих хто робитиме реформування.
Голосуйте за второй срок Оффшоренка...
И через 50 лет Украина догонит Польшу...
Если не соврал, конечно...
А славна дипкарьєра Хербста в Україні закінчилася після того, як Перший Солодкий Кум Цієї Нації відсунув майданну популістку від влади і взяв на її місце молочного брата (також Вітю, до речі). До цього Хербст три роки скирдував дипломатичний досвід в Узбекистані. У Києві його дипломатична кар'єра завершилася і він став нівіпєнним спеціалістом по євразах у бачку для роздумів Атлантичної Ради (не плутати з North Atlantic Council)
Теперь будем догонять...
але маю чудовий досвід перетворень в 2005-2009 роках країни.
при тій що не давала красти тому який зараз при владі.
і добре пам*ятаю прес конференцію покійного Зінченко.
і те як порошенко виглядав по партизанськи із за колони на нього, і воплі і соплі які ми зараз бачімо, замість главнокомандуючого маємо главноторгуючого країною.
Новости общества, 07.02.2019
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Кабинет Министров на заседании 6 февраля принял изменения в порядок назначения субсидий.
Если раньше госпомощь могли отобрать за просрочку по коммунальным платежам в два месяца, то сейчас правительство уменьшило этот срок до 30 дней. Защиту от лишения субсидии получат только «малые» должники - те, у кого сумма задолженности не превышает 340 грн (20 необлагаемых минимумов), информирует enovosty.com/news.
Отказать в назначении субсидии или забрать ее не смогут, если долг за «коммуналку» образовался по вине самих чиновников. К примеру, пояснили в Кабмине, если Минсоцполитики задержит выплату монетизированных субсидий, а человек не сможет в срок заплатить по квитанциям. В таком случае лишать субсидии не имеют права.
Напомним, по данным Госстата, только за минувший год долги украинцев за ЖКУ выросли на 23 млрд - до 55,6 млрд грн. Из этой суммы более 26 млрд грн - это задолженность за газ. В целом с октября 2017-го общий долг за коммуналку возрос на 96%, а с 2015-го - на 483% (с 11,5 до 55,6 млрд грн).
По мнению экспертов, растущие долги украинцев за газ, воду и электричество говорят о том, что новые тарифы не соответствуют уровню доходов населения. По словам аналитика ОО «Общественный аудит» Тараса Галайды, к концу этого отопительного сезона долги за услуги ЖКХ могут достигнуть и 80 млрд грн.
Читать полностью на https://enovosty.com/news_society/full/702-za-mesyac-********-za-kommunalku-mogut-lishit-subsidii-kabmin
"Значение слова РЕФОРМА в Толковом словаре русского языка Ушакова
РЕФОРМА
реформы, ж. (от латин. reformo - преобразую). Изменение в устройстве чего-н., сделанное в целях улучшения"
Хербст сказал, что кто бы ни победил на выборах президента, геноцид в Украине продолжится.
Украинцев лишат единственного жилья за долги: кто под ударом
Украинцы могут потерять квартиры из-за долгов за коммунальные услуги. При этом сумма задолженности должна составлять всего лишь 20 минимальных зарплат - 84 000 гривен, информирует enovosty.com/news.
Об этом рассказал Андрей Никончук, эксперт по вопросам ЖКХ.
Квартиру за долги могут забрать и принудительно продать, и вероятность такого решения сохраняется сейчас и в ближайшем будущем.
«Формирование долга за неуплату за жилищно-коммунальные услуги может привести к тому, что после достижения условного психологического барьера, который устанавливается поставщиком услуги, он может нарушить судебное производство. На предмет взыскания с должника этой задолженности», - отметил Никончук.
Читать полностью на https://enovosty.com/news_society/full/1702-u-ukraincev-za-dolgi-budut-zabirat-i-prinuditelno-prodavat-kvartiry
вже і в нього терпець урвався.
що не можна так торгувати країною.
https://24tv.ua/kremlivski_stavleniki_na_viborah_prezidenta_2019_hto_voni_i_yaki_v_nih_shansi_n1096547
Кому на хер нужна эта воровитая Украина
Вот рынок газа в Европе
Это другой вопрос
Который отжимают у Раши
Нужно время, которое проводят в разговорах об Украине
На самом деле строят газовозы и достраивают в портах ЛПГ
Это бывает и в очень демократических государствах...
**** 28 лет реформ и с каждым годом все хуже, хуже и хуже!!!
*****!!! ОСТАНОВИТЕСЬ ХОТЬ НА ПАРУ ЛЕТ, дайте приспособиться и просто нормально пожить.
Кандидат в президенти України Юлія Тимошенко на зустрічі з главою МВФ Крістін Лагард підставила Україну, упевнений відомий політоглядач Олексій Мінаков.
Мінаков у Facebook розкритикував Тимошенко за небезпечний популізм.
Тимошенко відвідала Мюнхенську конференцію з безпеки, де зустрілася з директором МВФ Крістін Лагард. При розмові вона згадала про «фішки» своєї передвиборної кампанії. Вона натякнула, що наступна угода України і МВФ має враховувати зниження цін на газ.
«Для частини українського електорату (як правило, малограмотних людей) картинка - то, що треба. Це зрозуміло. Справжня «борцуха за зубожілих» людей, проти яких влада влаштувала «тарифний геноцид». Але уявляєте, наскільки непередбаченими і потенційно непослідовними ми виглядаємо для наших західних партнерів», - обурився Мінаков. Він нагадав, що ринкові ціни на газ - одна з основних вимог МВФ до України і йти на поступки в цьому питанні ніхто не буде.
Блогер переконаний, що в МВФ сьогодні дуже сторожке ставлення до України. Через слова Тимошенко інвестори підозрюють, що їх хочуть обдурити.
«У Крістін Лагард, напевно, винос мозку від деяких наших політиків-популістів... Ще не ставши президентом України і не маючи більшості у Верховній Раді, хтось біжить попереду паровоза і нахабно качає свої права перед світовими фінансовими донорами... Хтось дуже нагадує «Мадуро в спідниці», - констатував політичний оглядач, запевнивши, що популізм Тимошенко дуже небезпечний
Она заявила, о том, что никогда не поддерживала методов ручного регулирования цены на газ и никогда не высказывалась за снижение этой цены
В ХОЗЯИНЕ (панах/боярах/царе) НЕ НУЖДАЮСЬ!
ПУСТЬ ХОЛОПЫ И РАБЫ ВЫБИРАЮТ СЕБЕ "ДОБРОГО ПАНА"! Я в МАССОВКЕ этого ДЕШЕВОго ФАРСА (и комедии абсурда) УЗУРПАТОРОВ принимать участие не собираюсь, без меня хватает ДУРАКОВ и недееспособных РАБОВ, верящих, что КТО-ТО КРОМЕ НИХ САМИХ будет ЗА НИХ что-то делать или сможет решить ИХ СОБСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ!
Да Коса или Шут живо откатят весь прогресс, за пару лет вернёмся в орбиту Параши.