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 Происшествия
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Все про:АЭС (349) радиация (219) Тернопольщина (361) ГСЧС (1943)

 В Тернопольской области по ошибке сработало оповещение о радиационной опасности, спасатели говорят, что фон нормальный

Ряд СМИ Тернополя и области сообщили об увеличении в регионе радиационной опасности. Теперь власти говорят, что система оповещения сработала по ошибке, а спасатели заверяют, что радиационный фон в норме.

Фейковую информацию опровергает начальник Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области, полковник службы гражданской защиты Виктор Маслей, сообщает Цензор.НЕТ. Его сообщение в Facebook изобилует восклицательными знаками.

"Уважаемые жители Тернопольщины !!! В средствах массовой информации появилось сообщение о радиационной опасности !!! Данная информация является фейком. Радиационная ситуация в области в НОРМЕ. На АЭС Хмельницкой и Ровенской областей без происшествий !!!" – написал Маслей, попросив распространить эту информацию среди друзей.

Тернопольская ОГА, в свою очередь, заявляет, что причина переполоха – в ошибочном срабатывании системы оповещения о радиационной опасности.

"Сегодня, 17 февраля, в 9.30. произошел сбой в программном обеспечении системы оповещения области. Причины выясняются. Информация, которая была передана по проводному радио и в средствах массовой информации о радиационной опасности не соответствует действительности. Радиационная ситуация в области в норме. На АЭС Хмельницкой и Ровенской областей без происшествий !!!" – сказано в сообщении пресс-службы Тернопольской ОГА в соцсетях.

По факту инцидента начато служебное расследование. Власти выясняют, каким образом мог произойти сбой, из-за которого сработала система оповещения.

В Хмельницкой и Ровенской областях, соседствующих с Тернопольской, расположены атомные электростанции.

Источник: https://censor.net.ua/n3112137
 
 
 Топ комментарии
 
- П*здец! - сказал главный инженер, отвечающий за безопасность АЭС, по поводу потёкшей в кармане авторучки. Но 15 человек всё равно поседели.
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Самые страшные слова в ядерной физике: "Ой бл*ть!!!"
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Да всё нормально с клавой, это её от радиации глючит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Если мысцева элита не ********* , значит таки в норме
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У него на клаве, просто, западает кнопка - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Упс.... У меня тоже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Да всё нормально с клавой, это её от радиации глючит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Парашенко тоже говрил,шо война за личини хвылыны и штука в день )) Потом извинялся. Хотя,можете попробовать,поверить ))
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Игорь, Порох это сказал , когда еще рашка не вмешалась. Ты ж это помнишь. Никто не мог подумать. что рашка пошлет свои войска и оружие на украинскую землю.Нарушив договор о гарантии ненападения.Хотя ты же мокша, что тебе обьяснять.
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- П*здец! - сказал главный инженер, отвечающий за безопасность АЭС, по поводу потёкшей в кармане авторучки. Но 15 человек всё равно поседели.
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ну, если всем похрен, и народ как обычно сам себя спасает, сам воюет, тогда зачем нам системы оповещения\милиция\сбу\куча местных и не очень депутатов\ куча судей, распил и продажа ресурсов различными личностями и т.д.? проще раздать всем оружие и научить пользоваться, благо - есть с кем.
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У них сейчас в методичках записано поджигать храмы и хакерские атаки на Украину, так шо угу-угу.
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Самые страшные слова в ядерной физике: "Ой бл*ть!!!"
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Спасатели говорят что фон нормальный , и "светятся от счастья"...
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Шо то ты фонишь подруга.
-Та нормальный у меня фон.Ты на себя посмотри.
У Тернопільській області помилково спрацювало оповіщення про радіаційну небезпеку, рятувальники кажуть, що фон нормальний - Цензор.НЕТ 5579
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Нет дыма без огня. Какие там радиационные предприятия в Тернополе имеются?
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Ну хз. У нас в Николаеве год назад коричневый снег выпал. И никакой тревоги... А когда на Южном Буге зашкаливает радиационный фон из-за сброса воды с АЭС я вообще молчу. Хотя по технологии вода никак облучаться не должна.И все аккурат замалчивают, только через пару недель какая-нибудь статейка проскакивает в новостях. С момента аварии на ЧАЭС информирование людей никак не поменялось, т.е. его нет в принципе.
Те кто думает, что мисцева элита *********, то огорчу, они обычно точно так же ничего не знают.
Так что может и был выброс на какой-нибудь АЭС и сигналка правильно сработала(тем более сейчас на всех АЭС идет переход на новый вид топлива), но в предверии выборов одному сладенькому пернишке совсем ни к стати. Вот и отнекиваются.
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оце новина)))- штучний інтелект))))системи сповіщення в Тернопільський області
повідомив про радіаційну небезпеку))))))
хоча які в Тернополі і області підприємства лишилися, радіоактивні)?!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Тернопольской области по ошибке сработало оповещение о радиационной опасности, спасатели говорят, что фон нормальный
 
 
 
 
 
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