 Геращенко обвинила Карпачеву в "подыгрывании сценариям Кремля"

Об этом народный депутат Ирина Геращенко написала в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Оказывается, ФСБ и русская генеральша-омбудсмен допустили в СИЗО к заключенным некую Нину Карпачеву. А официальную и полномочную украинскую уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову, несмотря на все ее усилия и настойчивость нашего МИД, так и не допустили навестить моряков и даже в суд на все слушания", – написала Геращенко.

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По мнению нардепа, визит Карпачевой к пленным морякам является частью гибридной войны.

"Гибридная Война – это когда РФ использует гибридного "омбудсмена", отряхивает от пыли Януковича, который заявляет, что если Порошенко его попросит, то он готов просить Путина о заложниках. Вместо Денисовой – Карпачева, вместо Порошенко – Янукович, РФ достает из своих загашников различных персонажей, которые подыгрывают кремлевской пластинке о "нелегитимности украинской власти"", – утверждает Геращенко.

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Она отметила, что официальная украинская власть "готова немедленно передать 25 осужденных россиян в обмен на политзаключенных Кремля".

"Мы не позволим Кремлю забыть фамилии Сенцова, Сущенко, Карпюка, Гриба, Панова и других", – написала первый вице-спикер украинского парламента.

Накануне международное разведывательное сообщество "InformNapalm" разместило материал, в котором утверждает, что РФ, игнорируя общение с официальными лицами, готовит спецоперацию по обмену военнопленных моряков на 22 своих граждан, осужденных в Украине. Авторы текста утверждают, что Нина Карпачева играет одну из ключевых ролей в подготовке обмена.

Карпачева была украинским омбудсменом с 1998 по 2012 год. Сейчас он является вице-президентом Европейского института омбудсмена.