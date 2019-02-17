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Все про:Геращенко Ирина (1317) Карпачева (194) моряки (610)

 Геращенко обвинила Карпачеву в "подыгрывании сценариям Кремля"

Народный депутат возмущена тем, что российские власти пустили в СИЗО к пленным морякам не действующего омбудсмена Людмилу Денисову, а бывшего уполномоченного по правам человека Нину Карпачеву.

Об этом народный депутат Ирина Геращенко написала в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Оказывается, ФСБ и русская генеральша-омбудсмен допустили в СИЗО к заключенным некую Нину Карпачеву. А официальную и полномочную украинскую уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову, несмотря на все ее усилия и настойчивость нашего МИД, так и не допустили навестить моряков и даже в суд на все слушания", – написала Геращенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Троих раненых украинских военнопленных моряков дообследуют за пределами "Лефортово", - Карпачева

По мнению нардепа, визит Карпачевой к пленным морякам является частью гибридной войны.

"Гибридная Война – это когда РФ использует гибридного "омбудсмена", отряхивает от пыли Януковича, который заявляет, что если Порошенко его попросит, то он готов просить Путина о заложниках. Вместо Денисовой – Карпачева, вместо Порошенко – Янукович, РФ достает из своих загашников различных персонажей, которые подыгрывают кремлевской пластинке о "нелегитимности украинской власти"", – утверждает Геращенко.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты выпустили капитана "ЯМК-0041" Новицкого и еще двух украинских рыбаков из СИЗО Симферополя под подписку о невыезде, - Карпачева

Она отметила, что официальная украинская власть "готова немедленно передать 25 осужденных россиян в обмен на политзаключенных Кремля".

"Мы не позволим Кремлю забыть фамилии Сенцова, Сущенко, Карпюка, Гриба, Панова и других", – написала первый вице-спикер украинского парламента.

Накануне международное разведывательное сообщество "InformNapalm" разместило материал, в котором утверждает, что РФ, игнорируя общение с официальными лицами, готовит спецоперацию по обмену военнопленных моряков на 22 своих граждан, осужденных в Украине. Авторы текста утверждают, что Нина Карпачева играет одну из ключевых ролей в подготовке обмена.

Карпачева была украинским омбудсменом с 1998 по 2012 год. Сейчас он является вице-президентом Европейского института омбудсмена.

Источник: https://censor.net.ua/n3112136
 
   
 Топ комментарии
 
это та Герщенко борец с кремлем?

Геращенко обвинила Карпачеву в "подыгрывании сценариям Кремля" - Цензор.НЕТ 6892
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Корчинський вже погрожує громадянською війною, якщо сивий уїбан не стане презом. От і пішли в хід одні з останніх аргументів.
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И у нас сейчас здесь масса полезных для кремля идиотов будет поливать грязью Ирину Геращенко - порядочную женщину и настоящего патриота.
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Защеканку , комсомомольскую вы имели в виду ?
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При Януковиче Геращенко терлась и при Ющенко и при любой власти ,главное поближе к корыту,такая же порядочная ,как и ты
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Чуб - дайте ссылку....

И то я сейчас тоже море таких же новостей придумаю...
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Чуб - Геращенко обвинила Карпачеву в "подыгрывании сценариям Кремля" - Цензор.НЕТ 8283 Хороший ответ...

Так и думал, что именно такая ссылка и будет...
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Звісно так і є.
Хто така зараз та карпачова ?
Просто хутін вкотре показав що не визнає нашу владу.
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імхо не невизнає, а плює. на неї
тому що вона це дозволяє
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відкрию вам маленьку таємницю: я допомогаю нашим різним військовим та волонтерам. Ремонтую автомобільні акумулятори та продаю нові поштучно по ціні крупного гурту (так буде "опт" ?).
Оплату за ремонт я прошу одне, коли питають: покажіть мені відео, як легенько страждають полонені кацапи. Пацани мені показують іноді. Тільки копій мені не дають.
Я отримую величезне задоволення, коли бачу як кацапчик з відрізанними пальцями рук валяються в калюжі верещить про свою матусю а наші стали в кружочок і цого обсцикають)) Або інший кадр... але не будемо травмквати Вашу психіку.

Так, можете говорити, що я хворий, це я вже чув від порохоботів.
Але того відео мені вистачає надовго, непервершенний заряд бадьорості та радості!!!!!!
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Она сейчас член Международного института омбудсмана и член правления Европейского института омбудсмена.
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але це не державна посада.
вона ніхто і поїхала від путіна.
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А я считаю, главное - что бы был результат.
Главное - вернуть моряков.
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Снова - бла-бла-бла....
Мы обсуждаем здесь конкретное событие.
До "перемоги" еще, как до Киева рачки, а моряков нужно возвращать.
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Идиотка Геращенко, так что же узникам нельзя увидеть родное украинское лицо? В монополию играет
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Яке це у карпачової лицо, та ще й рідне, українське? І від імені кого карачова лізе, що вирішує?
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ну, навряд чи від Медведчука, як Гераська
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Непонятно,какая между ними разница акромя хфамилии.
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У нас две геращенки. Но шо примичательно ! - Шо одно,шо другое - гавно ))
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подельники Мокши, Карпачева, Мертвечук помогают хйлу барыжить краденым
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Вот вот!!!
Шо она тута плачется? Пусть, действительно, на Мертветчука надавит!
Или шо, Ирка, слабо!
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лучше пусть вы помассажирует
видите, Ира не справляется, так помогайте
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Да, Ирка ещё та "пи-пи-пи-пи-пи-пи"... (а то модератор забанит, если скажу в открытую от ней)
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Скажите, ну как мы допустили, что такие прид@рки управляют НАШЕЙ страной?
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Наверное Карпачова когда-то поддела Гераську, вот таким подарком:

Геращенко обвинила Карпачеву в "подыгрывании сценариям Кремля" - Цензор.НЕТ 2360
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счас могут забанить) меняч во всяком случае и за гораздо скромнее картинки банили))
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Я с бана выхожу на 5 минут . Агент кремля Геращенко обвинила Карпачеву в "подыгрывании сценариям Кремля" - Цензор.НЕТ 6784
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Сейчас там соевая смена, всех неугодных трут!!!
Меня забанили по наводке реальных стэцьо ботов!!!
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Карпачева была украинским омбудсменом с 1998 по 2012 год. Сейчас он является вице-президентом Европейского института омбудсмена.Источник: https://censor.net.ua/n3112136

Я так понимаю эта Карпачева не левая тетка, имеет опыт и связи, так чего Геращенко разоралась, какая разница кто договорится об обмене.
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если не геращенка, то кто？ так думает ирка
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Та, я тоже удивлен...
Наоборот, сказала бы, - "Спасибо всем, кто что-то делает!"
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Совершенно верно.
Нужно приветствовать все варианты решения этой проблемы.
Реакция Геращенко не понятна и истерична.
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А как ей перед Мертветчуком сейчас отчитываться?
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так там на мордоре есть теневое правительство: легитимный, киля - премьер, медведчук- министр иностранных дел и пр.
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Либо Геращенко не поставили в известность в какой игре участвует Карпачева, либо знает и делает неуклюжие попытки перевести стрелки.
PS "Вместо Денисовой - Карпачева, вместо Порошенко - Янукович"... А разве януковощ кандидат а президенты? Или у Ирины все кто не Порошенко, тот януковощ Геращенко обвинила Карпачеву в "подыгрывании сценариям Кремля" - Цензор.НЕТ 1299
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Я так понимаю,прислужницы парашенки,исполняют волю хозяина. Который сам до самого пуза вымазан в аналогичных грехах ))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГеращенко обвинила Карпачеву в "подыгрывании сценариям Кремля"
 
 
 
 
 
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