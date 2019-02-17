 Геращенко обвинила Карпачеву в "подыгрывании сценариям Кремля"

Об этом народный депутат Ирина Геращенко написала в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Оказывается, ФСБ и русская генеральша-омбудсмен допустили в СИЗО к заключенным некую Нину Карпачеву. А официальную и полномочную украинскую уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову, несмотря на все ее усилия и настойчивость нашего МИД, так и не допустили навестить моряков и даже в суд на все слушания", – написала Геращенко.
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По мнению нардепа, визит Карпачевой к пленным морякам является частью гибридной войны.
"Гибридная Война – это когда РФ использует гибридного "омбудсмена", отряхивает от пыли Януковича, который заявляет, что если Порошенко его попросит, то он готов просить Путина о заложниках. Вместо Денисовой – Карпачева, вместо Порошенко – Янукович, РФ достает из своих загашников различных персонажей, которые подыгрывают кремлевской пластинке о "нелегитимности украинской власти"", – утверждает Геращенко.
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Она отметила, что официальная украинская власть "готова немедленно передать 25 осужденных россиян в обмен на политзаключенных Кремля".
"Мы не позволим Кремлю забыть фамилии Сенцова, Сущенко, Карпюка, Гриба, Панова и других", – написала первый вице-спикер украинского парламента.
Накануне международное разведывательное сообщество "InformNapalm" разместило материал, в котором утверждает, что РФ, игнорируя общение с официальными лицами, готовит спецоперацию по обмену военнопленных моряков на 22 своих граждан, осужденных в Украине. Авторы текста утверждают, что Нина Карпачева играет одну из ключевых ролей в подготовке обмена.
Карпачева была украинским омбудсменом с 1998 по 2012 год. Сейчас он является вице-президентом Европейского института омбудсмена.
Патриотка еще та...
И то я сейчас тоже море таких же новостей придумаю...
Так и думал, что именно такая ссылка и будет...
Хто така зараз та карпачова ?
Просто хутін вкотре показав що не визнає нашу владу.
тому що вона це дозволяє
і на вас також
Оплату за ремонт я прошу одне, коли питають: покажіть мені відео, як легенько страждають полонені кацапи. Пацани мені показують іноді. Тільки копій мені не дають.
Я отримую величезне задоволення, коли бачу як кацапчик з відрізанними пальцями рук валяються в калюжі верещить про свою матусю а наші стали в кружочок і цого обсцикають)) Або інший кадр... але не будемо травмквати Вашу психіку.
Так, можете говорити, що я хворий, це я вже чув від порохоботів.
Але того відео мені вистачає надовго, непервершенний заряд бадьорості та радості!!!!!!
вона ніхто і поїхала від путіна.
Главное - вернуть моряков.
Мы обсуждаем здесь конкретное событие.
До "перемоги" еще, как до Киева рачки, а моряков нужно возвращать.
Шо она тута плачется? Пусть, действительно, на Мертветчука надавит!
Или шо, Ирка, слабо!
видите, Ира не справляется, так помогайте
Меня забанили по наводке реальных стэцьо ботов!!!
Я так понимаю эта Карпачева не левая тетка, имеет опыт и связи, так чего Геращенко разоралась, какая разница кто договорится об обмене.
Наоборот, сказала бы, - "Спасибо всем, кто что-то делает!"
Нужно приветствовать все варианты решения этой проблемы.
Реакция Геращенко не понятна и истерична.
PS "Вместо Денисовой - Карпачева, вместо Порошенко - Янукович"... А разве януковощ кандидат а президенты? Или у Ирины все кто не Порошенко, тот януковощ