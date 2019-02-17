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 Здоровье узника Кремля Коломийца с каждым днем ухудшается: загибается от боли в животе, обострился псориаз, - жена

Осужденному в России активисту Евромайдана Андрею Коломийцу не оказывают в колонии необходимую медицинскую помощь.

Об этом заявила Крымской правозащитной группе его жена Галина, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Галины, здоровье ее супруга "с каждым днем ухудшается", при этом он состоит на профилактическом учете в колонии в российском Краснодаре как "склонный к нарушению режима и пропаганде".

Галина Коломиец побывала на свидании с мужем с 11-го по 13 февраля 2019 года.

"Из-за этого профучета Андрея в колонии не хотят брать на работу", - отметила Галина. Она добавила, что "Андрея продолжают мучить головные боли, появились сильные боли в области живота, обострился псориаз".

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"У него вся шея и спина в красных пятнах, как будто его крапивой отхлестали, а живот болит так, что Андрей загибается от боли", - добавила она.

Галина рассказала, что в медсанчасти колонии ей отказали в предоставлении информации о состоянии здоровья ее супруга.

"Начальник медсанчасти сослался на то, что он не имеет права разглашать сведения о здоровье заключенного его родственникам без письменного заявления самого заключенного. Галина Коломиец намерена сделать письменный запрос в медсанчасть, после того как Андрей напишет необходимое заявление... По информации жены украинца, во время ее посещения колонии к Андрею в очередной раз приезжал представитель украинского консульства в Ростове-на-Дону. У Коломийца состоялась беседа с консулом в присутствии представителя колонии, встреча фиксировалась видеокамерой", - сказано в сообщении Крымской правозащитной группы.

Напомним, в июне 2016 года российский суд в оккупированном Крыму приговорил украинского активиста евромайдан Андрея Коломийца к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Украинца задержали на территории Кабардино-Балкарии в мае 2015 года года по подозрению в хранении наркотиков. После задержания Коломийца привезли в Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских "беркутовцев".

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Российская правозащитная организация "Мемориал" считает Андрея Коломийца политзаключенным и требует его немедленного освобождения. В апреле 2017 года Коломиец подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3112135
 
 
 Топ комментарии
 
Знущання над беззахистним, це суть кацапів. Боже, поможи хлопцю
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Потрошиная власть неспособна их вытащить - мы уже поняли, но почему потрошиная власть неспособна обеспечить наших людей в кремлёвских тюрьмах лекарствами и просто дополнительной едой? Почему у власти у нас такие ублюдки?
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Зато дети парашенки живут в достатке и хорошо кушают. И не говорите,что это несправедливо ! ))
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Дети Порошенко живут и учатся в Лондоне,просто так получилось....
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Просто они везучие. А Коломиец полный невдаха. Как и остальной народ Украины )))
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Ну вот зачем он в эту балкарию поехал?
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Потрошиная власть неспособна их вытащить - мы уже поняли, но почему потрошиная власть неспособна обеспечить наших людей в кремлёвских тюрьмах лекарствами и просто дополнительной едой? Почему у власти у нас такие ублюдки?
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А понятие ублюдки,вам не раскрывает весь смысл названия ? ))
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А їм дозволяють ?
Чи ви не розумієте що москальня тримає заложників ?
Вони з нами торгуються. Чим ви готові поступитись ?
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Всего навсего нужен жесткий визовый режим с РФ и тогда РФ введет такой же режим и любые передвижения между странами сократятся до минимума и заложников будет меньше,но нынешняя власть на это не способна,только языком трепать
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Знущання над беззахистним, це суть кацапів. Боже, поможи хлопцю
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Интересно в Украине есть заключенные из рефии? Если есть то нужно их в таких же условиях держать пока не начнут запинаться.
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Этим и отличаеться цивилизация от дикарей ,гуманностью даже к врагу
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗдоровье узника Кремля Коломийца с каждым днем ухудшается: загибается от боли в животе, обострился псориаз, - жена
 
 
 
 
 
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