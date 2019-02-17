 ГПУ вызвала беглого олигарха Курченко на допрос 22 февраля. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, повестка обнародована на сайте ГПУ.

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Как отмечается в документе, Курченко должен явиться 22 февраля в 14 часов в Генпрокуратуру для "проведения следственных и процессуальных действий в статусе подозреваемого по уголовному производству №42016000000003393 от 16.11.2016 по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 и другим статьям УК Украины".

В марте прошлого года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что ГПУ вышла "на финишную прямую" в деле Курченко.

Курченко в Украине подозревают, в частности, в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также совершении в её составе ряда уголовных преступлений, в частности завладении чужим имуществом, средствами государственных и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, уклонении от уплаты налогов, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, организации фиктивного предпринимательства, то есть создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, что причинило большой материальный ущерб.

Курченко с февраля 2014 года находится за пределами Украины, скрываясь от органов следствия. Он объявлен в розыск.