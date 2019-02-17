 ГПУ вызвала беглого олигарха Курченко на допрос 22 февраля. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, повестка обнародована на сайте ГПУ.
Как отмечается в документе, Курченко должен явиться 22 февраля в 14 часов в Генпрокуратуру для "проведения следственных и процессуальных действий в статусе подозреваемого по уголовному производству №42016000000003393 от 16.11.2016 по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 и другим статьям УК Украины".
В марте прошлого года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что ГПУ вышла "на финишную прямую" в деле Курченко.
Курченко в Украине подозревают, в частности, в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также совершении в её составе ряда уголовных преступлений, в частности завладении чужим имуществом, средствами государственных и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, уклонении от уплаты налогов, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, организации фиктивного предпринимательства, то есть создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, что причинило большой материальный ущерб.
Курченко с февраля 2014 года находится за пределами Украины, скрываясь от органов следствия. Он объявлен в розыск.
Беззаконие, самосуд, а как же права человека, скажут в ЕС.
Все правильно, только курченку уже будет все равно.
А янукович с коллегами вдруг почувствуют себя очень и очень неуютно...
В самой Украине НИ один крупный коррупционер за 5 лет не посажен....
Він обов'язково приїде?
Андрій ГЕРУС...
Ты лучше пообедай заочно или стопарик таким образом опрокинь. Смачного!
А теперь смешно... ...нехай меня вызовут в ГПУ, за долги деда перед НКВД и ВЧК ... -- *)
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ прихошина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно.
Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «жити по новому», «Мальдiви», «Гнойсман», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
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