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 Происшествия, Общество
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Все про:ГПУ (9014) Курченко (453)

 ГПУ вызвала беглого олигарха Курченко на допрос 22 февраля. ДОКУМЕНТ

Генеральная прокуратура вызывает сбежавшего в РФ бизнесмена Сергея Курченко на допрос 22 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, повестка обнародована на сайте ГПУ.

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Как отмечается в документе, Курченко должен явиться 22 февраля в 14 часов в Генпрокуратуру для "проведения следственных и процессуальных действий в статусе подозреваемого по уголовному производству №42016000000003393 от 16.11.2016 по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 и другим статьям УК Украины".

ГПУ вызвала беглого олигарха Курченко на допрос 22 февраля 01

В марте прошлого года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что ГПУ вышла "на финишную прямую" в деле Курченко.

Курченко в Украине подозревают, в частности, в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также совершении в её составе ряда уголовных преступлений, в частности завладении чужим имуществом, средствами государственных и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, уклонении от уплаты налогов, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, организации фиктивного предпринимательства, то есть создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, что причинило большой материальный ущерб.

Курченко с февраля 2014 года находится за пределами Украины, скрываясь от органов следствия. Он объявлен в розыск.

Источник: https://censor.net.ua/n3112134
 
 
 Топ комментарии
 
Визовіть ще буратіно та папу Карло за розкрадання дров з будки
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Эмитация бурной деятельности от дыбилов и воров...
В самой Украине НИ один крупный коррупционер за 5 лет не посажен....
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Я бы не стал называть дебилами тех,кто успешно морочит нам голову пять лет..Скорее это туповатые,жадные прислуги кремля жирующие на нас...
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Визовіть ще буратіно та папу Карло за розкрадання дров з будки
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КАРТАВЫЙ АЛКАШ ТОЛЬКО БЕГЛЫХ И УМЕЕТ ВЫЗЫВАТЬ ТЫ ГНОЙ СМ А НА ВЫЗОВИ БРИ ЛО ВЫХ ПРОКУРОРОВ ПРОДАНА НА СИ РО ВА РОЗ ЕН БЛАТА ПОЗОРИЩЕ
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Курченка на допит? Хм. А Сталіна Юга вже допитував?
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Така велика бєлочка, мабуть, до нього ще не приходила
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ага счась только тапочки найду отвечает Курченко
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юлін дурнику, хіба ти не розумієш, що для міжнародних судових інстанцій треба дотримуватися процедури?
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Такое было громкое дело по Саакашвили и якобы звонку Курченко,Саакашвили выперли по беспределу и о Курченко сразу забыли,ну и аферисты у власти
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Правильно делает, 3 неявки-суд без обвиняемого.
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...и в международный розыск,и арест счетов.Всё по закону.
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Может по тихому, в стиле Мосад?
Беззаконие, самосуд, а как же права человека, скажут в ЕС.
Все правильно, только курченку уже будет все равно.
А янукович с коллегами вдруг почувствуют себя очень и очень неуютно...
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Народ Украины должен радоваться заочным неосуществимым обвинениям ? Как зарплате в виде воздуха ?
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Ща вам порохоботи пояснять, який ви дуже великий зраднюк ))
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Она даже беглого президента не раз так вызывала - шо тут такого?
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Эмитация бурной деятельности от дыбилов и воров...
В самой Украине НИ один крупный коррупционер за 5 лет не посажен....
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Я бы не стал называть дебилами тех,кто успешно морочит нам голову пять лет..Скорее это туповатые,жадные прислуги кремля жирующие на нас...
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зато 5 лет назад или чуток поболее был(а) освобожден(а) )))
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Нет, но после трех неявок, можно судить без его присутствия.
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...Тепер офіційно Ахметов очолив схему найвищих у світі «зелених» євротарифів в Україні. ДТЕК Ахметова на українцях буде заробляти 5,5 грн за кВт-год.Але продавати свою електрику ця гігантомантська станція буде тільки тоді, коли світить сонце. Логічне питання, а як же взимку ввечері, коли споживання найбільше, а сонця немає? А потрібно ще піднімати тарифи, щоб будувати нові електростанції і тримати їх у резерві - підстраховувати ці ненадійні, але гігантські СЕС.І все це будується на вже енергопрофіцитному Півдні, де є дві атомні електростанції. А таке хаотичне масове будівництво створює ризики аварійності для АЕС, про що СБУ вже інформувала уряд. Правда реакції ніякої - які там інтереси держави, якщо заробляють такі люди.Ну чудово ж схему Клюєва очолили нові «бізнесмени». За Клюєва наші «зелені» тарифи були трошки вищі, аніж у Німеччині, а зараз у 3 рази вищі. Це реформа чи це корупція?А ви готові платити Ахметову за електрику 5,5 грн за кВт-год, щоб він став ще багатшим олігархом?
Андрій ГЕРУС...
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Опять картатый алкаш имитацией занимается.
Ты лучше пообедай заочно или стопарик таким образом опрокинь. Смачного!
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в то время, когда небеглый гепа игнорирует суд, гпу изображает бурную деятельность.
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Юра озверел. Так он скоро все тюрьмы бывшими затрамбует. Янык уже сидит, теперь за этого взялся.. ГПУ вызвала беглого олигарха Курченко на допрос 22 февраля - Цензор.НЕТ 9823
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От, страшилку совкам придумали: ГПУ. ...так то ж коммуняки придумали -- и было страшно!
А теперь смешно... ...нехай меня вызовут в ГПУ, за долги деда перед НКВД и ВЧК ... -- *)
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интеллект то там есть..а вот совести и морали - 0..
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с кумом президентом интеллект появится даже у жабы,а вот сам Юра чего достиг?В тюрьме посидел только и в Германии напился и опозорился
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я к тому, что не полный дебил..максимум лёгкая олигофрения..
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Ти мабуть не в курсі, але тролів тут - сила-силенна, та ще й усіх мастей.
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Врят ли Курченко приедет с мацковии на суд. К сожалению, этому Курченко принадлежит много интернет сайтов в Украине, например тот же I.ua. Раз он в Московии, то вполне вероятно, что фсб потребовали с него доступ к личным данным пользователей I.ua.
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marina marinina - Тролль ФСБ. Про Луценко пишет: "Опять картатый алкаш..."

Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ прихошина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно.
Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «жити по новому», «Мальдiви», «Гнойсман», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
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Потрохом значит можно называть, потрохом это кошерно.
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Письмо... на дегевню дедушке....Милый дедушка, сделай божецкую милость, пригедь и возьми меня отсюда домой, на дегевню, нету нигагой моей возможности… Кланяюсь тебе в ножки и буду......... твой Юга... ГПУ вызвала беглого олигарха Курченко на допрос 22 февраля - Цензор.НЕТ 3065
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Цікаво, а хто з них більший клоун, зеленський чи юга?
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"савсем озвэрэл Черный Абдулла - ни сваих ни чужих не жалеет!"
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Такого как Югик, даже Зеля со всем 95 кварталом вместе не может придумать, браво, 6 палата ждет.
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Сняли все аресты с его активов, а теперь, через пять лет, зовут на чай, ха ха
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГПУ вызвала беглого олигарха Курченко на допрос 22 февраля. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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