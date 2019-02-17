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 Санкции против России помогли предупредить худшее развитие событий, - Бильдт

Сопредседатель Европейского совета по вопросам внешних отношений Карл Бильдт сказал, что не знает, будут ли введены новые санкции против Москвы. Но старые в любом случае никто не собирается снимать, что бы по этому поводу ни говорили.

Об этом политик заявил в комментарии "Укринформу" на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в России долгое время надеялись, что санкции будут сняты, ведь несколько стран сигнализировали, что это вот-вот случится.

Читайте на Цензор.НЕТ: В понедельник ЕС официально объявит о новых санкциях против России за захват украинских моряков, - Климкин

Бильдт считает, что введение первых санкций почти 5 лет назад помогло предупредить худшее развитие событий. Теперь они продлеваются каждые 6 месяцев, и это влияет на Москву, которая вынуждена вести себя "гораздо осторожнее, чем ранее".

"Ожидали мы, что российская политика будет развиваться таким образом? Нет. Хотя уже в 2007 году с выступления Путина в Мюнхене мы почувствовали, что климат меняется. Затем была Грузия. Затем мы думали, что ситуация успокоится. Но он вернулся в 2013–2014 годах с местью. Восприняли мы это? Нет. Имели мы слишком оптимистичный взгляд на российскую политику? Может быть, да. Вынесли ли мы урок? Посмотрим", – сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко и Меркель скоординировали введение "Азовского пакета" санкций против России

Напомним, 21 декабря 2018 года ЕС продлил на полгода экономические санкции против РФ, введенные из-за агрессии РФ на Донбассе. Они нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на товары двойного назначения.

Кроме того, против России введены ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины (срок их действия истекает 15 марта 2019 года), а также из-за аннексии Крыма (действуют до 23 июня 2019 года).

Источник: https://censor.net.ua/n3112131
 
   
 Топ комментарии
 
..введение первых санкций почти 5 лет назад помогло предупредить худшее развитие событий.Источник: https://censor.net.ua/n3112131 - скажіть це 10 000 загиблих і сотням тисяч біженців ...
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Санкции ни на что не повлияли так как они откровенно слабые. Путлер оккупировал Крым, развязал гибридную войну на Донбассе и поплевывает на всех.

А та же фрау Меркель откровенно лижет Путлеру задницу ради дешевого газа, демонстрируя свои европейские ценности. Лицемерка продажная.
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Фрау до сих пор спонсирует кремлевского террориста и планирует дальше зарабатывать на крови украинцев,грузин ,чеченцев надеясь что до нее далеко
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..введение первых санкций почти 5 лет назад помогло предупредить худшее развитие событий.Источник: https://censor.net.ua/n3112131 - скажіть це 10 000 загиблих і сотням тисяч біженців ...
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Було б більше. Якщо б росія задіяла авіацію як у Грузії.
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Якщо б росія задіяла авіацію як у Грузії - вона б отримала шалені втрати ... свою авіацію вони не задіяли не від страху перед "недосанкціями" , а просто знаючи можливості нашої системи ППО .
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Я би не переоцінював нашу ППО. По-перше, її відновлювали за спонсорські гроші пізніше. По-друге, поцікавтеся сценаріями воєн США зі Іраком - у тих також було і ППО, і ракети земля-земля. ППО сама по собі - не панацея, її можна знешкодити. якщо вцілому армія поступається і якщо у супротивника ракети кращі. Так що санкції - конче необхідна міра.
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Жалкуєш що кацапи до лівого берега Дніпра не дійшли? Пєчалька в тебе?
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То у ********* самапады закончилисся через 2 недели.
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В 14 году? Вряд-ли. Армия была полностью деморализована, тащили ношу добробаты с волонтёрами.
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А что собственно они
ДОЛЖНЫ были делать ?
.

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та ні Захід не може нічого зробити, вони теж купують багато чого у *****...
он Фрау - так про це і сказала на Мюнхенський конференції.
а з іншого боку Україна теж купує у кацапів дизпаливо, бензин, і тд, може не напряму,
але гроші йдуть *****. і шо Захід про це не знає, тому і санкції не повні, не такі як були накладені на Іран!
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...ну, не знаю -- по А 9 -- машин, на кацапобляхах, с лыжными коферами на крышах, в сторону Альп и обратно -- по десятку за смену встречается. Давить их что ли?

Украинских лыжников ещё не встречал... ...типа, санкции.
Ганьба!
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Хотя, грузовое движения у параши, реально просело. Украинских фур теперь больше, хоть и маловато, натюрлихь... -- хотелось бы больше.
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украинцы ездят на евробляхах, тебе не понять
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-- чё ж не понять? -- сам на евробляхах юзаю... -- когда пожелаю, куда захочу...*)
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Пять лет санкций.Пять лет выживаем. Украинцы заслужили самые решительные меры для своей самозащиты.
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Фрау до сих пор спонсирует кремлевского террориста и планирует дальше зарабатывать на крови украинцев,грузин ,чеченцев надеясь что до нее далеко
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Найкраща санкція - нафта по 15$. За 5 років забудуть що така держава й була.
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Для цього треба щоб закінчилася енергетика викопних ресурсів.
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Санкции ни на что не повлияли так как они откровенно слабые. Путлер оккупировал Крым, развязал гибридную войну на Донбассе и поплевывает на всех.

А та же фрау Меркель откровенно лижет Путлеру задницу ради дешевого газа, демонстрируя свои европейские ценности. Лицемерка продажная.
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Газета жінки Гриценка завжди "славилася" точними прогнозами та аналізами. А останнім часом взагалі перетворилася в гівняний жовтий ресурс.

Санкции против России помогли предупредить худшее развитие событий, - Бильдт - Цензор.НЕТ 6247
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Дивись Прямий і 5 -- тупішим всерівно не станеш...
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Китайцев за Урал и везти не надо - сами бы побежали!
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Як там кажуть порохоботи " Хто проти ПетраЮ той за *****"... А те, що Петра не любить ьільшість українців ( антирейтинг понад 50%), то це їх ніяк не хвилює...
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Этот господин страдает манией величия. Предотвратить "худшее развитие событий", кстати и для Германии, смог украинский народ, а не жалкие стенания европейских политиков.
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Добровольці, волонтери і прості громадяни. Одні перемогли гопніків і ментів в містах, а інші зупинили орду на сході!!!
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Коли срака починалася то Пеца об'явив перемир'я з сепаратистами (08.06.2014)
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Звісно, Заксенгаузен - то був не концтабір, а санаторій. Знов старигань Азіров переплутав снодійне з проносним...))

Санкції проти Росії допомогли запобігти найгіршому розвиткові подій, - Більдт - Цензор.НЕТ 7582
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Такие как Бильд уже давно должны понять кому выгодна войнушка.
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«Русский народ не уступит.Санкции, там, нормы, права,какие?
У нас была всегда норма -- 125 грамм хлеба в сутки, и право -победить !
Вот это и будет ответом на санции их …» /А. Усманов/
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И этот жах после выборов будет туда сматыватся. Санкції проти Росії допомогли запобігти найгіршому розвиткові подій, - Більдт - Цензор.НЕТ 6422
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В гугле нашел этот номер Санкції проти Росії допомогли запобігти найгіршому розвиткові подій, - Більдт - Цензор.НЕТ 8420.
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Это номер Саши Грибоедова, я чуть со смеха не упал.
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а от я нічого подібного не знайла.
скажу тобі по секрету, що браузер підшуковує згідно твоїх вподобань
ясно, чим ти займаєшся Санкції проти Росії допомогли запобігти найгіршому розвиткові подій, - Більдт - Цензор.НЕТ 738
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А ты то что сам зассал свой номер и адрес выложить?
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Здесь порохоботов хватает, но ты самый уникальный среди них, сколько Пепа за эти высеры тебе платит.
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Сашику, гриби не всі їстівні... є й галюциногенні...
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А исчё срашнее рашен, липеск и ротердам. Санкції проти Росії допомогли запобігти найгіршому розвиткові подій, - Більдт - Цензор.НЕТ 3359
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Запрет долгосрочного кредитования снимите, остальное можете продлевать сколько влезет. Личные санкции против Сечина или Миллера всех волнуют крайне мало
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСанкции против России помогли предупредить худшее развитие событий, - Бильдт
 
 
 
 
 
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