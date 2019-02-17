 Санкции против России помогли предупредить худшее развитие событий, - Бильдт

Об этом политик заявил в комментарии "Укринформу" на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, в России долгое время надеялись, что санкции будут сняты, ведь несколько стран сигнализировали, что это вот-вот случится.
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Бильдт считает, что введение первых санкций почти 5 лет назад помогло предупредить худшее развитие событий. Теперь они продлеваются каждые 6 месяцев, и это влияет на Москву, которая вынуждена вести себя "гораздо осторожнее, чем ранее".
"Ожидали мы, что российская политика будет развиваться таким образом? Нет. Хотя уже в 2007 году с выступления Путина в Мюнхене мы почувствовали, что климат меняется. Затем была Грузия. Затем мы думали, что ситуация успокоится. Но он вернулся в 2013–2014 годах с местью. Восприняли мы это? Нет. Имели мы слишком оптимистичный взгляд на российскую политику? Может быть, да. Вынесли ли мы урок? Посмотрим", – сказал он.
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Напомним, 21 декабря 2018 года ЕС продлил на полгода экономические санкции против РФ, введенные из-за агрессии РФ на Донбассе. Они нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на товары двойного назначения.
Кроме того, против России введены ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины (срок их действия истекает 15 марта 2019 года), а также из-за аннексии Крыма (действуют до 23 июня 2019 года).
ДОЛЖНЫ были делать ?
.
он Фрау - так про це і сказала на Мюнхенський конференції.
а з іншого боку Україна теж купує у кацапів дизпаливо, бензин, і тд, може не напряму,
але гроші йдуть *****. і шо Захід про це не знає, тому і санкції не повні, не такі як були накладені на Іран!
Украинских лыжников ещё не встречал... ...типа, санкции.
Ганьба!
А та же фрау Меркель откровенно лижет Путлеру задницу ради дешевого газа, демонстрируя свои европейские ценности. Лицемерка продажная.
У нас была всегда норма -- 125 грамм хлеба в сутки, и право -победить !
Вот это и будет ответом на санции их …» /А. Усманов/
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