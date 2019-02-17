 Аэропорт в Белой Церкви получит к осени статус международного, - Омелян

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По его словам, развитие регионального аэропорта "Белая Церковь" и создание на его базе мультимодального грузового комплекса определено приоритетным проектом.
"В 2018 году осуществлены 73 авиационные операции, что является рекордом за последние 18 лет работы предприятия. В перспективе после открытия международного пункта пропуска на аэродроме "Белая Церковь" ожидается постепенный рост количества авиационных операций до 300 в год", - отметил Омелян.
Министр также отметил, что с целью повышения инвестиционной привлекательности аэропорта и его конкурентоспособности в сфере ремонта и авиационных грузовых перевозок осуществляются мероприятия по открытию международного пункта пропуска.
"Это даст возможность выполнять из аэропорта "Белая Церковь" прямые рейсы из/в другие страны, что значительно увеличит количество воздушных судов, требующих ремонта или технического обслуживания. Открытие международного пункта пропуска запланировано ориентировочно осенью 2019 года", - подытожил он.
послідовність в роботі з бютжетом) і піар - першочергове!
В Белой Церкви есть и успешно работает Авиаремонтный завод! Проводит все виды обслуживания и ремонта транспортных самолётов Типа Ан-12.26..72...74.. Ил-76... которых ещё огромное количество эксплуатируется во многих странах. Именно эти семьдесят рейсов и есть самолёты прибывшие на ремонт. Сложность в том..что аэродром не может принимать самолёты других государств..т.к не является международным. Очень сложная процедура перелёта например самолёта Ил-76 из Туркмении на ремонт в Белую Церковь. Масса отказов от ремонта самолётов на Белоцерковском АРЗ именно по этой причине. Поэтому там откроют международный пункт пропуска... признав аэропорт международным... внесут его данные в международные навигационные документы...чем облегчат процедуру прилёта туда иностранных транспортных самолётов на ремонт. Никто ..никогда... не будет строить там аэропорт... Нет и речи о каких нибудь пассажирских или грузовых перевозках. Для этого в Белой Церкви НИЧЕГО НЕТ и близко. Там есть только полоса и завод!!!! Привлечение на АРЗ ремонтировать самолёты других стран.... это главная цель! Это и африканские компании..... Ангола..Ливия..Египет...это и Туркмения..Казахстан..со своими Ил-76. Да и украинские авиакомпании для перелёта на ремонт в Белую Церковь вынуждены были производить дополнительные посадки в международных аэропортах Украины для таможенных и пограничных процедур. Так что всё значительно проще..чем кажется!! В Украине масса международных аэропортов...куда редко кто летает!!! Полтава..Тернополь...Ровно...Николаев... ))))) Меньше сказочных проектов..типа полётов в Белую Церковь Боингов-747... как в своё время бредила Херсонская ОГА .. мечтая что в Херсон массово начнут летать грузовые Боинг-747 ..как только там построят новую полосу... Полосу построили... Один пассажирский Херсон-Стамбул так и остался пару раз в неделю...)))))
В 2018 году осуществлены 73 авиационные операции, что является рекордом за последние 18 лет работы предприятия. Источник: https://censor.net.ua/n3112129
Якась одна-дві тисячі років, і все окупиться! Нью-Біла-Церква! Космодром у Насташці! Всім гіперлупа! І Омелян такий вєсь в бєлом. На сірому ішаку. Чисто для скромності
Співробітник Міністерства інфраструктури Степан Маркович Бубенець, який попросив називати його анонімним джерелом, розповів журналістам про найближчі плани виходу гіперлуп в Україну.
«Орієнтовна вартість проекту Львів-Жовква становить 5 мільярдів доларів, вартість квитків - від 5000 грн. за половину місця в плацкарті, - ділиться інформацією з журналістами Степан. - При такій вартості квитків проект окупиться всього за 80 років. Гроші в бюджеті для цього є, щоправда для їх виділення потрібно буде заморозити на 5 років будівництво та ремонт доріг в Луцькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях, але то таке.»
Якщо проект буде успішним, то будуть збудовані гіперлупи і за іншими маршрутами. Наприклад, з Борисполя до Броварів можна буде доїхати за 5 секунд, а з Ірпіня в Ірпінь - лише за 0 секунд.
«Всі деталі для гіперлупу виготовлятимуться в Україні, - повідомило журналістам інше анонімне джерело, яке попросило називати його Миколою Гіперлуповичем. - Ілон Маск надасть нам тільки креслення, а все інше буде нашим. Рухомі деталі постачатиме завод Богдан, труби виготовлятимуться на Нижньодніпровському трубопрокатному заводі, а сам гіперлуп збиратиметься на Крюківському вагонобудівному заводі.»
До речі, квитки на прес-конференцію міністра інфраструктури, на якій буде оголошено про Hyperloop, продаються - від 500 грн в останньому ряду. Можливість поставити питання коштує 2000 грн, а заспівати з міністром про гіперлуп можна всього за 5000 грн. Усі зібрані кошти підуть у фонд будівництва гіперлупу Львів-Жовква.
Украине не надо осваивать новейшие технологии и быть на гребне волны?
Hyperloop это только труба или развитие в Украине множества сопутствующих совеменных технологий?
Платить за вопросы мне надо?
-- Порутчик Ржевский - молчать !
Вопрос только в том, кто будет пользоваться услугами?
До транзитного узла, этот аэропорт явно не дотягивает, а пассажиропоток даже для регионального аэропорта маловат, не говоря уже про международный.
33 километра, есть инфраструктура для обработки грузовых рейсов.
Неужели перевозчиков заинтересует Белая Церковь, до которой 106 км?
В "Борисполе", один терминал запечатан, "Киев" используется на 50%, "Гостомель" до которого ближе чем до "Борисполя", используется только для грузоперевозок, т.к. никто не пытается там построить пассажирский терминал.
Или реалии поменялись?