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 Экономика, Общество
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Все про:аэропорт (1177) Белая_Церковь (106) Омелян (602)

 Аэропорт в Белой Церкви получит к осени статус международного, - Омелян

Осенью текущего года в аэропорту "Белая Церковь" планируется открытие международного пункта пропуска.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, развитие регионального аэропорта "Белая Церковь" и создание на его базе мультимодального грузового комплекса определено приоритетным проектом.

"В 2018 году осуществлены 73 авиационные операции, что является рекордом за последние 18 лет работы предприятия. В перспективе после открытия международного пункта пропуска на аэродроме "Белая Церковь" ожидается постепенный рост количества авиационных операций до 300 в год", - отметил Омелян.

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Министр также отметил, что с целью повышения инвестиционной привлекательности аэропорта и его конкурентоспособности в сфере ремонта и авиационных грузовых перевозок осуществляются мероприятия по открытию международного пункта пропуска.

"Это даст возможность выполнять из аэропорта "Белая Церковь" прямые рейсы из/в другие страны, что значительно увеличит количество воздушных судов, требующих ремонта или технического обслуживания. Открытие международного пункта пропуска запланировано ориентировочно осенью 2019 года", - подытожил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3112129
 
   
 Топ комментарии
 
на роботу в Польщу літати - час польоту і ти на роботі!)
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для чого аеропорт в Білій Церкві?
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Для ЕКСТРЕНОГО відмивання бюджетного бабла на мильнобульбашкових проектах.
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на роботу в Польщу літати - час польоту і ти на роботі!)
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А шо,зі Снігурівки не тре літати,припустимо,у Хранцію чи до Португалії?!
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зі Снігурівки хіба що соняшнику або на мітлі!)))
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Там при совке была мощнейшая база стратегической авиации. Принимала Ту-16 и Ту-95 Полоса осталась, может быть аэродромом подскока для дальних линий.
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Там була не база а авіаремонтний завод, база була в м.Узин.
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Так розумний би чоловік відкрив авіазавод, а Омелян - аеропорт.
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Именно в Белой церкви, 5-я площадка. Может там и был авиаремонтный завод, но база была главной. Тамошний авиаполк летал бомбить Афган.
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Не 5-я площадка. Аэродром и военный городок Гайок.
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Узин. Весь Узин жив з того аеродрому. Зараз залишився лише негодний керосин в колодязях замість води.
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Так , там був солідний завод де постійно стирчали 95 . . А в Узині стояв полк бомбардувальників ТУ95 з білим пузом для захисту від ядерного вибуху , полк ракетоносців ТУ95 з щелепою і крилатою ракетою Х-10 , переробленої з МІГ-17 , а біля ДАРМа стояла ескадрилья транспортників . В ті далекі часи там навіть був діючий екземпляр ЛІ-2 , в народі ескадрилью прозивали "Нормандія - Нєман".
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Авиаремонтный само собой, а полк Ту-16 там же на одной взлетке стоял.
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В Білій Церкві базувався тяжело - бомбандировочний полк на Ту-16. А в Узине, на Ту - 95,
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Для ЕКСТРЕНОГО відмивання бюджетного бабла на мильнобульбашкових проектах.
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розумієш))), зразу гіперлуп), гройсман не дає відкрити -
послідовність в роботі з бютжетом) і піар - першочергове!
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Простейшее объяснение!!!
В Белой Церкви есть и успешно работает Авиаремонтный завод! Проводит все виды обслуживания и ремонта транспортных самолётов Типа Ан-12.26..72...74.. Ил-76... которых ещё огромное количество эксплуатируется во многих странах. Именно эти семьдесят рейсов и есть самолёты прибывшие на ремонт. Сложность в том..что аэродром не может принимать самолёты других государств..т.к не является международным. Очень сложная процедура перелёта например самолёта Ил-76 из Туркмении на ремонт в Белую Церковь. Масса отказов от ремонта самолётов на Белоцерковском АРЗ именно по этой причине. Поэтому там откроют международный пункт пропуска... признав аэропорт международным... внесут его данные в международные навигационные документы...чем облегчат процедуру прилёта туда иностранных транспортных самолётов на ремонт. Никто ..никогда... не будет строить там аэропорт... Нет и речи о каких нибудь пассажирских или грузовых перевозках. Для этого в Белой Церкви НИЧЕГО НЕТ и близко. Там есть только полоса и завод!!!! Привлечение на АРЗ ремонтировать самолёты других стран.... это главная цель! Это и африканские компании..... Ангола..Ливия..Египет...это и Туркмения..Казахстан..со своими Ил-76. Да и украинские авиакомпании для перелёта на ремонт в Белую Церковь вынуждены были производить дополнительные посадки в международных аэропортах Украины для таможенных и пограничных процедур. Так что всё значительно проще..чем кажется!! В Украине масса международных аэропортов...куда редко кто летает!!! Полтава..Тернополь...Ровно...Николаев... ))))) Меньше сказочных проектов..типа полётов в Белую Церковь Боингов-747... как в своё время бредила Херсонская ОГА .. мечтая что в Херсон массово начнут летать грузовые Боинг-747 ..как только там построят новую полосу... Полосу построили... Один пассажирский Херсон-Стамбул так и остался пару раз в неделю...)))))
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шоб транвай для уборщиц построить!))))
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Тратегия " МАКСИМУМ " - Переименовать села в города. Ручьи в реки )))
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омэлян идиот, или где？
В 2018 году осуществлены 73 авиационные операции, что является рекордом за последние 18 лет работы предприятия. Источник: https://censor.net.ua/n3112129
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Так це ж частіше, ніж раз на тиждень! Діла ідуть!
Якась одна-дві тисячі років, і все окупиться! Нью-Біла-Церква! Космодром у Насташці! Всім гіперлупа! І Омелян такий вєсь в бєлом. На сірому ішаку. Чисто для скромності
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Ага. "Хроніки хижого мегаполіса "WhiteChurch"
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73 транспортных самолёта произвели посадку там для выполнения ремонта!!!! Самолёты летят на АРЗ для РЕМОНТА!!!!!! Никто ..никогда.. там не будет строить аэропорт... возить пассажиров.. разгружать или загружать транспортные самолёты. ВСё делается для привлечения самолётов для ремонта на АРЗ с других стран!!!! Вопрос закрыт!!! Идиот тот..кто ни черта не понимает..для чего это делается... и думает ..что если аэропорт международный..то там бегают пассажиры и будет рейс каждодневный Париж- Белая Церковь. В Швеции авиационный завод SAAB имеет свой международный аэропорт..куда летают только на ремонт ... и нет никаких пассажирских перевозок. Наш Антонов аналогично. Международный... ибо антоновским Ан-124 не будь он международным по пути домой надо садится в Борисполе ..проходить таможенные и пограничные процедуры...а потом перелетать на Антонов... И так же оттуда...сначала в Борисполь..а потом за кордон.... ПРАВИЛА ТАКИЕ!!!!
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Да, да. Не кипятись, омэлян именно это и сказал. 73 посадки самолетов со щебенкой для ремонта, а прошлые 18 лет столько самолетов небыло, чуть поменьше щебенки завезли😀😀😀
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родничок затянулся в детстве... или так с дыркой в голове и ходишь?
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Ага, вот оно какая у тебя болячка. Ну, ничо, вот супрун восстановят и она телемедициной тебя вылечит
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или..прости... ты ж буквы знаешь...читать умеешь... а вот осознать написанное неспособно!!! Сочувствие излишне!!! Уровень мышления сногсшибательный!!! Ты хоть ... знаешь..что такое АРЗ... убогое?
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о, та ты психованый еще. Все проходи мимо
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а вот теперь... придурошное... расскажи к чему твой стёб о щебне??? То что ты не осознал..что за 73 рейса туда было... и тупо обгадился.... не поняв смысла!!??? Ну давай... расскажи о шутке со щебнем????))))))))))))) Именно так и воспринял ты понятие РЕМОНТ... не поняв смысла. Так кого там Супрун будет лечить? Тебе лучше в команду Ляшка... тебя Мосейчук поддержит... )))))))))))))))
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Перший Hyperloop в Україні побудують між Львовом і Жовквою. Завдяки надшвидкому переміщенню у вакуумному тунелі відстань між цими містами можна буде подолати за 30 секунд, з урахуванням двох зупинок по 5 секунд в Дрогобичі та Червонограді, повідомляє видання «Гіперлупові відомості».
Співробітник Міністерства інфраструктури Степан Маркович Бубенець, який попросив називати його анонімним джерелом, розповів журналістам про найближчі плани виходу гіперлуп в Україну.
«Орієнтовна вартість проекту Львів-Жовква становить 5 мільярдів доларів, вартість квитків - від 5000 грн. за половину місця в плацкарті, - ділиться інформацією з журналістами Степан. - При такій вартості квитків проект окупиться всього за 80 років. Гроші в бюджеті для цього є, щоправда для їх виділення потрібно буде заморозити на 5 років будівництво та ремонт доріг в Луцькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях, але то таке.»
Якщо проект буде успішним, то будуть збудовані гіперлупи і за іншими маршрутами. Наприклад, з Борисполя до Броварів можна буде доїхати за 5 секунд, а з Ірпіня в Ірпінь - лише за 0 секунд.
«Всі деталі для гіперлупу виготовлятимуться в Україні, - повідомило журналістам інше анонімне джерело, яке попросило називати його Миколою Гіперлуповичем. - Ілон Маск надасть нам тільки креслення, а все інше буде нашим. Рухомі деталі постачатиме завод Богдан, труби виготовлятимуться на Нижньодніпровському трубопрокатному заводі, а сам гіперлуп збиратиметься на Крюківському вагонобудівному заводі.»
До речі, квитки на прес-конференцію міністра інфраструктури, на якій буде оголошено про Hyperloop, продаються - від 500 грн в останньому ряду. Можливість поставити питання коштує 2000 грн, а заспівати з міністром про гіперлуп можна всього за 5000 грн. Усі зібрані кошти підуть у фонд будівництва гіперлупу Львів-Жовква.
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За счёт чьих средств планируется построить?
Украине не надо осваивать новейшие технологии и быть на гребне волны?
Hyperloop это только труба или развитие в Украине множества сопутствующих совеменных технологий?
Платить за вопросы мне надо?
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??????????????? Это был и есть стеб! А ты ...... повелся....
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Что получить сам Омельян к осени ?

-- Порутчик Ржевский - молчать !
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Безусловно, международный аэропорт можно сделать хоть из военного аэродрома.
Вопрос только в том, кто будет пользоваться услугами?
До транзитного узла, этот аэропорт явно не дотягивает, а пассажиропоток даже для регионального аэропорта маловат, не говоря уже про международный.
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так речь о мультимодальном грузовом комплексе
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А чем Гостомель не устраивает?
33 километра, есть инфраструктура для обработки грузовых рейсов.
Неужели перевозчиков заинтересует Белая Церковь, до которой 106 км?
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А он загружен?
В "Борисполе", один терминал запечатан, "Киев" используется на 50%, "Гостомель" до которого ближе чем до "Борисполя", используется только для грузоперевозок, т.к. никто не пытается там построить пассажирский терминал.
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"Антонов" в Гостомеле: основное направление - ремонт и обслуживание самолётов.
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Этот аэропорт, вполне справлялся с приемом грузов, даже при совке, когда "Антонов" строил 10-15 самолетов в месяц и несколько сотен в год обслуживал и ремонтировал.
Или реалии поменялись?
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какие грузы??? Кто собирается возить грузы самолётами в Украину???? Борисполь ..один грузовик В-737 МАУ и пара почтовиков из Европы... ВСЁ!!!!! Антонов...база Ан-124 ... никто там самолёты не ремонтирует..кроме своих антоновских Ан-124.
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Нічого нового в коментарях. Одна зрада і відсутність віри. Нічого не треба робити. А якщо робити треба, то не там. Якщо там, то не те. Якщо те, то не зараз. Якщо зараз, то "злачинна влада краде бюджети".
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Дійсно, за бюджетні кошти не можна будувати взагалі нічого. Це повинні робити інвестори. Але хто піде в Україну з інвестиціями до лап СБУ? Дурних нема...тому і омелян і пи...ть про гіперзапули і Білу Церкву.
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Да не слушайте вы никого. Власть у нас исключительно добрая, просто народ ей некачественный попался, злой.
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ааа, так это пилимога-пилимозенька?
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"порох" потужно-рішуче перережет ленточку
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Біла Церква завбільшки така, як і Суми. Тільки у Сумах наявність аеропорту визнали недоцільною, а у Білій потрібен міжнародний. Ого!
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В Николаеве "открыли" "международный" аэропорт и теперь межпланетными и международными авиарейсами забито всьо николаевское воздушное пространство.
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Омелян когда в Черкассах аэропорт будет.
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Этот прохиндей Омелян не способен организовать bus-shuttle из Жулян, этот недоумок не знает, что 9-й троллейбус идет с десятками остановок до ост. метро Палац Спорту - больше 43 минут!. Вообще, вся эта бездарная власть старается как можно больше находиться в Европе, но так ничего умного оттуда и не привезли в Украину, как будто этой плесени и невдомек о скоростных электричках, о метро прямо из аэропортов. Разумеется, придуркам точно неведомо про наличие туалетов (часто бесплатных) на станциях метро.
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В Конче Заспе че до сих пор не открыли, выборы на носу.
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В столице значительная часть асфальта на дорогах исчезла вместе со снегом..но нет..нужен международный аэропорт в Белой Церкви..!
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Пан Министр такой мелочью не занимается. Он в масштабах Планеты проектами руководит
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А когда начнут осуществляться регулярные рейсы в аэропорт Ужгород? Обещали в присутствии президента Словакии открыть в конце 2018г.
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Около 1990г была трагикомедия. Летел на отдых в Карпаты, в Ужгород. Летим, идём на посадку, объявление: Идём на посадку в а/п Мукачево. Оказывается, в а/п Ужгород ремонт. Какое счастье, что меня в Ужгороде знакомые не встречали, такси не заказал и т.д.Советская секретность, ёшкин кот!
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И К АЭРОПОРТУ В БЦ СРОЧНО ПОСТРОИТЬ ГИПЕРЛУП ИЗ КИЕВА!
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Сплошная зрада, и так неправильно делают, и эдак.
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удобный узел, универсальный аэродром для международного контингента НАТО
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Рейс Белая Церковь-Борисполь планируется выполнять на Боингах 777.
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Прочитал коменты и проникся верой в пользу ничегонеделания.Срочно принять решение -закрыть аэродром и ремонтный завод!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Тогда всем будет хорошо и даже будущим безработным.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаАэропорт в Белой Церкви получит к осени статус международного, - Омелян
 
 
 
 
 
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