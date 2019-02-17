"Россия до выборов отказывается делать что-либо для урегулирования ситуации на Донбассе, - Волкер"

Об этом Волкер заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье на полях Мюнхенской конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы всегда за то, чтобы встретится и поговорить. Россия не проявляет никакого интереса или прогресса по данному вопросу. По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов", – сказал Волкер.

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Говоря о состоянии имплементации Минских соглашений, спецпредставитель Госдепа отметил: "Минские соглашения чрезвычайно важны, и нам бы хотелось, чтобы они были реализованы. Мир, отведение тяжелого вооружения, если нам удастся создать условия – для проведения выборов, амнистии, имплементации специального статуса (Донбасса, – ред.), восстановление украинского контроля и суверенитета над территорией. Это то, о чем говорят Минские соглашения, и мы все поддерживаем их. Необходимо только имплементировать их".

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При этом он признал, что по вине России Минские соглашения не работают должным образом. "Они никогда не работали хорошо, поскольку Россия отказывалась их имплементировать. Никогда не было прекращения огня, отвода тяжелого вооружения или сотрудничества по этому вопросу", – пояснил Волкер.