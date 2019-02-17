"Россия до выборов отказывается делать что-либо для урегулирования ситуации на Донбассе, - Волкер"

Об этом Волкер заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье на полях Мюнхенской конференции, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы всегда за то, чтобы встретится и поговорить. Россия не проявляет никакого интереса или прогресса по данному вопросу. По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов", – сказал Волкер.
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Говоря о состоянии имплементации Минских соглашений, спецпредставитель Госдепа отметил: "Минские соглашения чрезвычайно важны, и нам бы хотелось, чтобы они были реализованы. Мир, отведение тяжелого вооружения, если нам удастся создать условия – для проведения выборов, амнистии, имплементации специального статуса (Донбасса, – ред.), восстановление украинского контроля и суверенитета над территорией. Это то, о чем говорят Минские соглашения, и мы все поддерживаем их. Необходимо только имплементировать их".
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При этом он признал, что по вине России Минские соглашения не работают должным образом. "Они никогда не работали хорошо, поскольку Россия отказывалась их имплементировать. Никогда не было прекращения огня, отвода тяжелого вооружения или сотрудничества по этому вопросу", – пояснил Волкер.
Прощай немытый мой СаРай
От Запада и до Востока
Тебя любил я, обсирал и убивал
Прости за все, Немытая РАБссия
Прем'єр-міністр Великої Британії направила листа до членів Консервативної партії, лідером якої вона є, із закликом об'єднатися!!!!???? перед Brexit, із посиланням на The Guardian передає Інтерфакс-Україна.
Прикро за хлопців, що загинули. Їх зрадять не Йуля чи Зєєєля, їх зрадять ті, хто виведе у другий тур цих ляльок Коломойського і байдуже як вони це зроблять, голосуючи за них безпосередньо, чи голосуючи за Гриців,Гнапів, Садових, Кошулинських.
Так уже склалися обставини, що той, хто не голосує за Пороха автоматично голосує за Йулю або Зєєєлю, незалежно від того, навпроти чийого прізвища він поставив хрестик.
А та же фрау Меркель вообще перед Путлером на цырлах ходит и в глазки ему заглядывает. Лицемеры.
ГДР краснопузый Вальтера Ульбрихта и Джугашвили...и ФРГ Конрада Адэнауэра ...Южная Корея и Северная Красножопая Ким Ир Сена братана кремлевского фюрера.. Ржака с вас Мавзолейные Хмыри...
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А причем здесь выборы?! Путлер уже 5 лет как аннексировал Крым и развзял гибридную войну на Донбасе. Запад все прощает Путлеру - и Грузию, и Приднестровье, и Украину, и Сирию, и даже Солсбери.
В ответ на агрессию Путлер получает слабенькие санкции и регулярную озабоченность. Ну и чего бы ему и не продолжать наглеть?!
Порох 2019!
З огляду на претендентів яким вона виділила кошти на вибори в Україні так і буде.
Так і буде, якщо Український народ не скаже своє слово і не об"єднається навкруг теперішньої кагорти що веде подалі від Тар-Тарари. . І то треба казати вже, а не потім як було з Овочем - щоби не звинувачували українців у заколотах, не кидали тінь на обрану владу -кляті москалі.!!!!!