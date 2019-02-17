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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Россия (72030) Донбасс (17970) минские соглашения (2536) Волкер Курт (372)

 Россия до выборов отказывается делать что-либо для урегулирования ситуации на Донбассе, - Волкер

По словам спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера, помощник президента РФ Владислав Сурков не желает встречаться с ним и обсуждать ситуацию на Донбассе, пока в Украине не состоятся выборы президента.

Об этом Волкер заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье на полях Мюнхенской конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы всегда за то, чтобы встретится и поговорить. Россия не проявляет никакого интереса или прогресса по данному вопросу. По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов", – сказал Волкер.

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Говоря о состоянии имплементации Минских соглашений, спецпредставитель Госдепа отметил: "Минские соглашения чрезвычайно важны, и нам бы хотелось, чтобы они были реализованы. Мир, отведение тяжелого вооружения, если нам удастся создать условия – для проведения выборов, амнистии, имплементации специального статуса (Донбасса, – ред.), восстановление украинского контроля и суверенитета над территорией. Это то, о чем говорят Минские соглашения, и мы все поддерживаем их. Необходимо только имплементировать их".

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При этом он признал, что по вине России Минские соглашения не работают должным образом. "Они никогда не работали хорошо, поскольку Россия отказывалась их имплементировать. Никогда не было прекращения огня, отвода тяжелого вооружения или сотрудничества по этому вопросу", – пояснил Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/n3112128
 
 
 Топ комментарии
 
Ждет Зелика на коленях...или Йулю на коляске...
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Ну хуйло ж на мокшанском нарєчии ясно артикулировало: «Ждем вьіборов в Украине и прихода к власти договороспособного президента».
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Мне нравится вот это порохоботское «нужно голосовать за Пороха, а то придёт к власти какой-то Бойко» Хотелось бы спросить, а почему Бойко вообще баллотируется, почему он не в тюрьме?
И кто в это виноват, не подскажите?
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Лука вирирішив перевірити шо в нього за армія. Баіцца *****.
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РАБссия сдохла именно в эти Февральские дни,с 25 февраля 1917 года пошел обратный отсчет,а 1 марта сЦарь Николашка написал текст...
Прощай немытый мой СаРай
От Запада и до Востока
Тебя любил я, обсирал и убивал
Прости за все, Немытая РАБссия Россия до выборов отказывается делать что-либо для урегулирования ситуации на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 9226
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Росія не хоче розмовляти з Волкером. Значить, нема про що. Так зроби, щоб було про що з тобою розмовляти. От з Порошенком можна розмовляти - як більше що поцупити у України. А з Волкером про що?
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Якщо з Порошенко можно розмовляти ,то чому кацапи відмовляются зараз,поки він президент? Ви самі собі протиречіте.Тоді давайте не будемо робити ставку ані на Пороха ,ані на когось іншого президента України ,будем чекати коли перезберуть спецпредставника Держдепу США з питань України Курта Волкера ,на більш договорного .
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Трамп сказал ясно после захвата украинского буксира..Вова приезжай в Вашингтон с военным и входным билетом.уходишь из Украины и Сирии,получишь карт-бланш.Но Хмырь мавзолейный не понял Трампа... Россия до выборов отказывается делать что-либо для урегулирования ситуации на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 8974Получишь то что заслужил за 20 лет Россия до выборов отказывается делать что-либо для урегулирования ситуации на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 8694
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Як можна врегулювати війну? Ніпанімаю.
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лично мне понравилась вот эта фраза........ Россия до выборов отказывается делать что-либо для урегулирования ситуации на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 1126
Прем'єр-міністр Великої Британії направила листа до членів Консервативної партії, лідером якої вона є, із закликом об'єднатися!!!!???? перед Brexit, із посиланням на The Guardian передає Інтерфакс-Україна.
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Не думаю, що ***** доживе до осені.. Так що Волкер даремно хвилюється за його здоров'я ..😕😕😕
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Тимошенко в президенти - сам прибіжить розмовляти.
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Ага, точнісінько як кобелі на собачому "весіллі".😃😃😃
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Поки ми бачили як бігала Вона до путлера,аж бігом,на усе згодна, квітла як травнева троянда потискуючи щупальця путлера.
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Та в неї вже до дитячого розуму недалеко- підійде ,бо хоче принести у придане усю Україну.
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Раша ждет Бойка, уже и рейтинг по Донбассу показали, что он там первый, а украинцам нужно голосовать за тех, кто в первую очередь уберет воров и популистов, которые только обещают.
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Йуля все підмахне, що їй кацапи не підсунуть і всі труди, всі жертви виявляться марними.
Прикро за хлопців, що загинули. Їх зрадять не Йуля чи Зєєєля, їх зрадять ті, хто виведе у другий тур цих ляльок Коломойського і байдуже як вони це зроблять, голосуючи за них безпосередньо, чи голосуючи за Гриців,Гнапів, Садових, Кошулинських.
Так уже склалися обставини, що той, хто не голосує за Пороха автоматично голосує за Йулю або Зєєєлю, незалежно від того, навпроти чийого прізвища він поставив хрестик.
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Ага, Петя вже стільки хлопців з України прогнав, що можна було до Москви з ними дійти. А якщо серйозно - то тобі й сказати нічого про шоколадного мажора - лише гавкати на опонентів. Не знаю, як взагалі будете рекламувати - хіба портрета на кожен торт - і напис кремом - полижи солодке.
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Проблема в том ребята. что по большому счету на данный момент нет ни одного нормального кандидата в президенты, который чего греха таить, думал бы за Украину и его народ,а не за вороватую команду и собственный карман.
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Помириться то можно "на верху", но никто "внизу" не простит прислужников паРаши, вот тогда большая вероятность, что начнётся гражданская война...
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ССр сдох,РАБссия сдохла,СНГ по сути Дохляк...Варшавский договор сидит в Дупле Педофила..РАБссиянцы,что у вас живое? Тухлый Сцуюз с Лукашенкой? Росія до виборів відмовляється що-небудь робити для врегулювання ситуації на Донбасі, - Волкер - Цензор.НЕТ 1496Ну это почти МОЛОТОВ_РИббеннтроп..и Гитлер наш братан Росія до виборів відмовляється що-небудь робити для врегулювання ситуації на Донбасі, - Волкер - Цензор.НЕТ 7651навечный
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Путлер чувствует свою безнаказанность и ведет себя самым наглым образом. Ну еще бы, Запад лишь ввел слабенькие санкции дв выражает озабоченность.
А та же фрау Меркель вообще перед Путлером на цырлах ходит и в глазки ему заглядывает. Лицемеры.
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Засідання таємної організації " Мечи и Орала"..😁😁😁
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кацап понимает только палку.Законы для этой орды-пустой звук,как и договора тоже
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А тут и сравнивать то нечего...
ГДР краснопузый Вальтера Ульбрихта и Джугашвили...и ФРГ Конрада Адэнауэра ...Южная Корея и Северная Красножопая Росія до виборів відмовляється що-небудь робити для врегулювання ситуації на Донбасі, - Волкер - Цензор.НЕТ 823Ким Ир Сена братана кремлевского фюрера.. Росія до виборів відмовляється що-небудь робити для врегулювання ситуації на Донбасі, - Волкер - Цензор.НЕТ 823 Ржака с вас Мавзолейные Хмыри...Росія до виборів відмовляється що-небудь робити для врегулювання ситуації на Донбасі, - Волкер - Цензор.НЕТ 823
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Он бач що,то значить вже є серед кандидатів у президенти України "двійко- трійко" кацапських підсадних качок.
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"Россия до выборов отказывается делать что-либо для урегулирования ситуации на Донбассе, - Волкер"
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А причем здесь выборы?! Путлер уже 5 лет как аннексировал Крым и развзял гибридную войну на Донбасе. Запад все прощает Путлеру - и Грузию, и Приднестровье, и Украину, и Сирию, и даже Солсбери.

В ответ на агрессию Путлер получает слабенькие санкции и регулярную озабоченность. Ну и чего бы ему и не продолжать наглеть?!
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Ждут юльку или клоуна зелю.чтоб они слили Украину..хрен вам кацапские выродки!

Порох 2019!
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Жульку путлер чекає, тому що Зе то креатура Бені, а Беня та хутін не контачать. Аось жулька вже декілька сот млн грн витратила на рекламу, а в декларації зеро + кримінальна справа давня на неї ще в рф за контракти з міноброни рф компанії Еесу., справа призупинена.
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Чекає на своїх у владі..Великий і товстий вам на комірець свсобаки.. тільки за а Пороха. Він якщо вчепився в горлянку ***** то вже не відпустить допоки ботоксний щур не сконає.
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Вся надежда на то что пальмовое масло переизбереться.
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Придет новый президент и будут новые переговоры. Минские соглашения или отменят или изменят, так как они вкрай невыгодны для Украины.
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Как же все за минские договоры схватились. Не так за договоры как за те несколько пунктов которые дают привелегии тем кто своей рукой поставил подпись для введения оккупантов в Украину на референдуме.
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ПаРаша має надію, що з обранням іншого гаранта все буде як і було - Україна повернеться у стойло "рашистського мьіру".
З огляду на претендентів яким вона виділила кошти на вибори в Україні так і буде.

Так і буде, якщо Український народ не скаже своє слово і не об"єднається навкруг теперішньої кагорти що веде подалі від Тар-Тарари. . І то треба казати вже, а не потім як було з Овочем - щоби не звинувачували українців у заколотах, не кидали тінь на обрану владу -кляті москалі.!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия до выборов отказывается делать что-либо для урегулирования ситуации на Донбассе, - Волкер
 
 
 
 
 
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