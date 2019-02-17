 Детей в Сибири отправили учиться в супермаркет из-за аварийного состояния школы. Новую обещают к 2022 году

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сибирь.Реалии".
Отмечается, что младшие классы власти решили переселить в свободные кабинеты детского сада, старшие классы – в здание супермаркета.
Школа села Сайды Верхоянского района на севере региона была построена в 1947 году и находится в аварийном состоянии. Начало строительства нового школьного здания отложено региональными властями до 2022 года.
Село Сайды находится на расстоянии 200 км от районного центра (село Батагай), здесь насчитывается порядка 100 школьников.
А так фообще пофигу
Лично МНЕ НАСРАТЬ на то что там у кацапов!!!
Интересует лишь один вопрос когда нефть упадет до 20 баксов, что бы те твари о своем вЯличии забыли, что бы дрались на помойках за кусок хлеба. Но мечты, мечты....
в селев деревне супермаркет?