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Все про:дети (3455) Россия (72030) Сибирь (38) школа (1830)

 Детей в Сибири отправили учиться в супермаркет из-за аварийного состояния школы. Новую обещают к 2022 году

В российской Республике Саха школу разместили в здании магазина из-за аварийного состояния образовательного учреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сибирь.Реалии".

Отмечается, что младшие классы власти решили переселить в свободные кабинеты детского сада, старшие классы – в здание супермаркета.

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Школа села Сайды Верхоянского района на севере региона была построена в 1947 году и находится в аварийном состоянии. Начало строительства нового школьного здания отложено региональными властями до 2022 года.

Село Сайды находится на расстоянии 200 км от районного центра (село Батагай), здесь насчитывается порядка 100 школьников.

Источник: https://censor.net.ua/n3112127
 
   
 Топ комментарии
 
В мордоре постоянство,главное ,что у хахлов.
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Ну, и на хрена нам эта новость? Над кацапами смеёмся за их "ну, чё там у хохлов?", а сами шо, не такие?
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В мордоре постоянство,главное ,что у хахлов.
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Интересно как могут рассеянцы всерьез считать, что Роисся это сверхдержава?
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Зачем вообще детям Сибири учиться? Это роскошь.Денег нет, но вы держитесь.
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Элементарно. Как Наполеоны )) Они даже торт в честь его любят.Чуть подзабудется,салат Гитлера придумают ))
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Тульская областная детская библиотека
Дітей у Сибіру відправили навчатися в супермаркет через аварійний стан школи. Нову обіцяють до 2022 року - Цензор.НЕТ 8651
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Не один Дітей у Сибіру відправили навчатися в супермаркет через аварійний стан школи. Нову обіцяють до 2022 року - Цензор.НЕТ 9092 А Лаврова-коня прям в тройном экземпляре намалевали))
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Зато дети поедут в свой Крым летом.Если денег доехать хватит.И ум у родителей откажет. Ведь в Крыму хуже и дороже ,чем в Турции ))
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никуда их дети летом не поедут. Это депрессивные районы россии, там летом дети лазят по городским свалкам или пьяные бьют друг-другу морды на дискотеке под песни "ласкового мая"
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Я так понял, что тот супермаркет там просто нахрен не нужен. Денег нет и они держатся.
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А там, кроме "бояры", доширака и репы ничего нет.
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Ну, и на хрена нам эта новость? Над кацапами смеёмся за их "ну, чё там у хохлов?", а сами шо, не такие?
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Львівська область : у селі Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району відкрили дитячий садочок на 75 дітей http://loda.gov.ua/news?id=38976
Дітей у Сибіру відправили навчатися в супермаркет через аварійний стан школи. Нову обіцяють до 2022 року - Цензор.НЕТ 174
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Отреставрированный полностью садик в Кальмиусском районе МариуполяДітей у Сибіру відправили навчатися в супермаркет через аварійний стан школи. Нову обіцяють до 2022 року - Цензор.НЕТ 85
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Еще несколько сейчас в стадии реставрации в городе.
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Дітей у Сибіру відправили навчатися в супермаркет через аварійний стан школи. Нову обіцяють до 2022 року - Цензор.НЕТ 3607Дітей у Сибіру відправили навчатися в супермаркет через аварійний стан школи. Нову обіцяють до 2022 року - Цензор.НЕТ 5094Дітей у Сибіру відправили навчатися в супермаркет через аварійний стан школи. Нову обіцяють до 2022 року - Цензор.НЕТ 2969Дітей у Сибіру відправили навчатися в супермаркет через аварійний стан школи. Нову обіцяють до 2022 року - Цензор.НЕТ 7242Опорная школа №66 в Мариуполе. Сейчас реставрируют еще две опорных школы в разных районахДітей у Сибіру відправили навчатися в супермаркет через аварійний стан школи. Нову обіцяють до 2022 року - Цензор.НЕТ 1175
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да хай хоть в свинарнике учатся..как то пофиг..
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просто я вот подумал, если на фото то место, где построили супермаркет, то зачем они его там строили？чисто поржать😀
А так фообще пофигу
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обычное дело... закладывают в глухой деревне новостой-долгострой под видом супермаркета, больницы или какого-нибудь училища. А затем пытаются получить из госбюджета под это дело увеличение денежных средств под видом того, что это теперь не глухая деревня, а поселок городского типа. А на то, что в этом "поселке" живет сто пенсионеров всем наплевать
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Кращім учням - гарантоване працевлаштування ("ахранаатмєна!" та "пакєтбудітєбрать?") Детей в Сибири отправили учиться в супермаркет из-за аварийного состояния школы. Новую обещают к 2022 году - Цензор.НЕТ 2010
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Это новость из разряда "Всем радоваться"?!
Лично МНЕ НАСРАТЬ на то что там у кацапов!!!
Интересует лишь один вопрос когда нефть упадет до 20 баксов, что бы те твари о своем вЯличии забыли, что бы дрались на помойках за кусок хлеба. Но мечты, мечты....
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Уже дерутся на помойках...пока правда только за санкционку...но скоро будут и за кусок хлеба...😀
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Край географии...дыра...но школа поближе к ликеро-водочному отделу...это все что нужнл для винторогих...с младых ногтей так сказать...😀
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Республика Саха (Якутия) по количеству и разнообразию природных ресурсов является одной из мировых сокровищниц. Но под чутким озёрным руководством давно стала жопой мира. Скульптуры из говна, утеря идентичности коренных народов, школа в супермаркете. Жители Якутии говорят спасибо рузге братьям.
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Зачем вам супермаркет если у вас нет денег . в.в. *****
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Правильно...жрать червей нужно молча...там в паРаше так и учат..."когда я ем..я глух и нем"...😀
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Было бы село...было бы "сельпо"...а в деревне.."дерьмо"...😀
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Бутылка водки, мука, консерва и батон - супермаркет в Сахе готов! А если есть еще пачка печенья, то вообще торговый центр!!!
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в маркете классно учиться.. можно еду тырить Детей в Сибири отправили учиться в супермаркет из-за аварийного состояния школы. Новую обещают к 2022 году - Цензор.НЕТ 7812
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Все вже стирено до них. Тепер починається "Операція И"..😃😃😃
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главное что бы на бомбы и снаряды денег хватало ...
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Прикольно, в якутском селе есть супермаркет, но разваливается школа
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А як же ж лагєря?( Цілий день пісні про маму, урок малювання церкрвніх куполів, прогулянки у дворі, уроки праці з гострим металом, мова фєні. Привчайте мілких кацапів до життя, хоча після взятія ,,МЕТРО,,...
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Я уже сто раз говорил: мне по барабану что там у них. У нас села вымирают! В прямом смысле. Школ с каждым годом все меньше и меньше. План по уничтожению украинского народа работает.
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По-перше, вони виїждажють, а не вимирають. По-друге, російською мовою на таку тему пишіть на російських сайтах. По-третє, за це потрібно сказати спасібі радянській владі - ростріли, голод, війна, мілітарізована промисловість, розвал. І По-четверте, хочете жити у селі - живіть. Чому ви рішили, що для інших - це благо? навіть, якщо би зарплати були як у Німеччині,
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По-перше, вимирають застосовано не впрямому значенні, а по-друге тварюки завели країну в жопу, не знають що робити, кормлять казками про те "що у них" , і як показав час, країні знову потрібно 30 років що б війти на рівень 2012 року. Грабують країну, кормлять казками по патріотизм, неіснуючі загрози і ВЕСЬ НАРОД УКРАЇНИ НА КУЮ БАЧИЛИ! От і вся правда
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Адепт секты "Хведорыч вернись мы все прастим и доллар по 8"?
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Ну, розганяєте ви істерію і здрадо-зрадоньку. З якою метою? Що вам то дає? Чисто ********** очі вилупити і покричати? Чи ви на заданіі?
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Набо было сразу в ликеро-водочном отделе рассаживать.
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Республика Саха...СУПЕРМАРКЕТ...Да они слова такого не слышали...Не в обиду но нельзя же так...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДетей в Сибири отправили учиться в супермаркет из-за аварийного состояния школы. Новую обещают к 2022 году
 
 
 
 
 
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