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Все про:Нобелевская премия (160) Синдзо Абэ (13) Трамп (2177)

 Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира: его кандидатуру премьер Японии выдвинул по просьбе правительства США, - газета Asahi

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стал претендентом на Нобелевскую премию мира за ослабление напряженности в отношениях с Северной Кореей. Выдвинуть его кандидатуру японского премьера Синдзо Абэ попросили американские официальные лица.

Информацию об этом опубликовала японская газета Asahi, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В пятницу, 15 февраля Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул его кандидатуру на получение Нобелевской премии мира. По словам Трампа, он получил от Абэ копию письма в Нобелевский комитет о выдвижении своей кандидатуры.

Теперь японская газета выяснила, что премьер-министр Страны восходящего солнца сделал это не по собственной инициативе.

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Журналисты утверждают, что сразу после переговоров Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном представители американского правительства обратились к Абэ с просьбой выдвинуть кандидатуру президента США на получение Нобелевской премии мира.

Газета утверждает, что этой информацией с ней поделился анонимный источник в правительстве Японии.

МИД Японии не опроверг и не подтвердил, что американцы просили номинировать Трампа. Белый дом отказался от комментариев.

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На веб-сайте Нобелевского фонда значится, что номинация на Нобелевскую премию мира может быть подана любым лицом, отвечающим критериям выдвижения, в том числе нынешними главами государств. Согласно правилам фонда, имена и другая информация о номинантах не может быть раскрыта в течение 50 лет.

В 2009 году Нобелевским лауреатом стал предшественник Трампа на посту президента США Барак Обама.

Источник: https://censor.net.ua/n3112126
 
 
 Топ комментарии
 
Все эти организации которые типа за мир во всем мире,полностью себя дискредитировали . Кормушка для чиновников в отставке
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При НЕпопулісті Петру і Гройсі курс упав втричі а комуналка виросла в 12 раз. Нууу найпотужніші реформи реХформаторів...
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Деньги на стену на границе с Мексикой нужны...😀
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Деньги на стену на границе с Мексикой нужны...😀
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Все эти организации которые типа за мир во всем мире,полностью себя дискредитировали . Кормушка для чиновников в отставке
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Ото за чівокуні у нас було процвітання? Я тоді ще фізиком працював і добре пам'ятаю то роботу по чотириденному то по триденному графіку, а то і у відпустки за власний рахунок відправляли.
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Неоднократно доказано - При победе популистов, курс национальной валюты, падает как минимум в половину. Популисты могут обмануть обычный народ, но популизмом не купишь Инвесторов. Курс доллара, в основном держится на инвестициях. Инвесторы не станут рисковать своими инвестициями из за того, что некоторым захотелось поржать. Поэтому, курс 40 - 50 грн за доллар, может стать реальностью и сразу после выборов. Будет не смешно когда цены вырастут в половину.
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При НЕпопулісті Петру і Гройсі курс упав втричі а комуналка виросла в 12 раз. Нууу найпотужніші реформи реХформаторів...
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І через це у США Ви піддаєтеся сеґреґації? Вас змушують платити за українців? Трампа номінували на Нобелівську премію миру: його кандидатуру прем'єр Японії висунув на прохання уряду США, - газета Asahi - Цензор.НЕТ 6636
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А моя мама, получающая адские платежки в чем виновата? Ладно меня ненавидите, но хоть стариков-то пожалейте. Да и не только стариков...
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Нехай мама оформить субсидію.
І Ви допомагайте мамі.
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Помогаю. А меня обвиняют, что я не плачу Украине. Все платят!
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Він лише прапор США використовує, щоб замаскуватися. А сам навіть у неділю мусить гарувати в ольгіно, бо ціни на рашці високі, їсти нічого.
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Если у кого-то экономическое положение Украины не вызывает восторга, значит сразу Ольгино! Между прочим, твой любимый Порошенко сам признал в новогодней речи экономический упадок! Типа у нас все хорошо (мова, томос), кроме экономики. И конечно же, пообещал, что в дальнейшем будет лучше. Трампа номінували на Нобелівську премію миру: його кандидатуру прем'єр Японії висунув на прохання уряду США, - газета Asahi - Цензор.НЕТ 28
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Не просто лучшє, а ще лучшє, бо і так добре є. Роботи багато, заробітки високі, в ЄС чекають з розпростертими руками українців. Тому тобі й так обідно.
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Я ж бачу: то цей "rabbit" В Канаді, то в США. А виявляється, що в "ольґіному". Трампа номінували на Нобелівську премію миру: його кандидатуру прем'єр Японії висунув на прохання уряду США, - газета Asahi - Цензор.НЕТ 8994
Мабуть там часи нелегкі, якщо навіть "мамі" не може допомогти.
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Петрляксеич тебе разрешил его популистом обзывать, популиз?
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> Отдал ближний восток на откуп РФ
> Испортил отношения с союзниками
> Ын не прекратил ракетную программу

Да, думаю заслужил.
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ЦЕ МОРАЗМ ЯКИЙСЬ... ВИ ЩЕ ***** МИРОТВОРЦЕМ ОГОЛОСІТЬ!!!
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Не обертається. Бо був циніком яких ще треба пошукати.
Але якщо дали Обамі ні за що, то чому не дати Трампові? Він, принаймні, надав зброю Україні.
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Это его голубая мечта (Трампа).
Он так хотел обскакать Обаму...
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японская газета выяснила, что премьер-министр Страны восходящего солнца сделал это не по собственной инициативе.

Газета Асахи - это газета японских коммунистов, читай прокацапский вестник. Доверия им ноль целых хрен десятых.
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а не тот ли это Абэ который договаривался с рашкой о возврате островов?
судя по всему...совсем не договорился...обиделся
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Ну, Трамп боровся за мир специфічно - використовуючи не мир. Але хто ще боровся? Ніхто. Показуючи, що щоб встановити мир - треба використовувати зброю.
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Японцы забыли уже про Хиросиму. Каждому американскому президенту по премии мира.
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американцы попросили японцев, чтобы те выдвинули американца? Ничего не напоминает?
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Путін рве на сраці шерсть. Жля нього є тільки премія Дарвіна... угандонить таку Імперію.
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от когда чикатилу кремлевскую посадит в клетку рядом с этим чим хин пыном-вот тогда достоин будет .А пока прин нет об этом говорить
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Нобелівський комітет перетворився в супермаркет.
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Петро Порошенко (2015). Був висунутий спікером Володимиром Гройсманом на здобуття Нобелівської премії миру. 28 січня 2017 року з'явилася інформація про намагання російських спецслужб завадити присудженню премії Президенту України.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрампа номинировали на Нобелевскую премию мира: его кандидатуру премьер Японии выдвинул по просьбе правительства США, - газета Asahi
 
 
 
 
 
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