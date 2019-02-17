EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  4885  183
Материалы по теме:
Все про:иск (479) суд (21840) Лозовой Андрей (131) Радикальная партия (338) Супрун Ульяна (447)

 Радикал Ленский подал иск на Супрун из-за "незаконного назначения на должность"

Народный депутат от Радикальной партии Алексей Ленский подал в суд на и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.

Об этом со ссылкой на данные сайта "Судебная власть Украины" сообщает "Главком", передает Цензор.НЕТ.

По словам председателя фракции Радикальной партии Андрея Лозового иск его однопартийца касается незаконного назначения Супрун на должность первого заместителя председателя украинского Минздрава.

"К Супрун можно по-разному относиться, но в Украине должен быть один закон для всех. Кабмин назначает исполняющего обязанности министра. Тогда Кабинет министров назначил Сурпун на должность первого заместителя министра здравоохранения, хотя заместителей должен утверждать сам министр. Однако на тот момент эта должность была вакантной. Таким образом, действующая власть вытерла ноги о закон. Если же премьер так ее защищает, пусть внесет кандидатуру в парламент и коалиция проголосует", - заявил Лозовой в комментарии изданию.

Читайте также: Супрун является "кристально чистым" и некоррумпированным руководителем Минздрава, - Гройсман

Отмечается, что автоматизированная система 15 февраля определила председательствующей судьи Любовь Марулину.

Напомним, ранее другой "радикал" Игорь Мосийчук заявил, что продолжит добиваться увольнения Супрун и прекращения медреформы.

5 февраля Окружной административный суд г. Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра.

14 февраля судья Окружного административного суда г. Киева Сергей Каракашьян отменил свое первое решение об обеспечении иска в отношении и.о. министра здравоохранения. Таким образом, Ульяна Супрун получила возможность вновь исполнять обязанности главы Минздрава.

Источник: https://censor.net.ua/n3112123
 
   
 Топ комментарии
 
радиКАЛОВ прикупили оптом???
 показать весь комментарий
 
А заднеприводные все бабло отрабатывают...
 показать весь комментарий
 
П'ять наймасштабніших схем у сфері державної медицини, які знищила Уляна Супрун, чим нажила собі могутніх ворогів.
1. Лікування держзакупівель.
У 2015-му Україна перейшла на держзакупівлі ліків через міжнародні організації.
У підсумку, за даними Рахункової палати, бюджет став щорічно економити 40% від сум, виділених на ці цілі. Наприклад, у 2018-му на держзакупівлі ліків пішло 5,9 млрд грн. Відповідно економія склала 2,36 млрд грн. Вікторія Тимошевська, директор програми громадського здоров'я Міжнародного фонду Відродження, відповідає просто: у справі держзакупівель ліків з'явився громадський контроль і одночасно зникла корупція.
2. Реанімація сердець
Відомство Супрун майже втричі збільшило закупівлю стентів - розширювачів судин, необхідних для екстрених операцій при гострому інфаркті. У результаті у більшої кількості людей з'явився шанс на порятунок, а закупівельна ціна стентів впала з 2,5-9,8 тис. грн. до 2-3,4 тис.
3. Подолання інсулінозалежності
У 2017 році з подачі команди Супрун в Україні почав працювати єдиний електронний реєстр інсулінозалежних пацієнтів. Всіх хворих на цукровий діабет, яким регулярно потрібні ін'єкції інсуліну - внесли в захищену комп'ютерну базу, яку бачить тільки лікар і провізор. Перший виписує електронний рецепт на цей препарат. А другий, звіряючись з реєстром, видає його хворому безкоштовно або за пільговою ціною. 4. Пігулка для вищої школи
МОЗ уже давно продавлював реформу оцінки знань студентів-медиків. Раніше студенти здавали тільки іспит КРОК - тест їхніх лікарських знань, який приймав спеціальний центр при Міністерстві охорони здоров'я. Традиційне тестування можна було купити - приблизно за $3,5-4 тис. Тепер до нього додалися три іспити. А відповіді перевіряють за кордоном. З міжнародним іспитом подібну операцію не провернеш.
5. Оздоровчі процедури для лікарень
З 2016 року кожна лікарня в Україні зобов'язана публікувати список наявних у неї ліків на доступних для пацієнтів місцях, оновлюючи цю інформацію щотижня.
Наявність ліків, придбаних за бюджетні кошти, можна тепер перевірити і на сайті eliky.in.ua. До цього лікарні приховували від пацієнтів препарати, які купувалися за держрахунок, перепродавали їх аптекам, які часто знаходилися в самому ж медзакладі. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/p-yat-naymasshtabnishih-shem-u-sferi-derzhavnoji-medicini-yaki-znishchila-suprun-rozsliduvannya-nv-50006107.html
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Фокусы Нетаньягу прокатят только если вас будет финансировать США, так как оно финансирует Израиль. И то.... я бы не советовал. Ломовой прав насчёт закона. Если власть нарушает закон то это уже не законная власть.
 показать весь комментарий
 
Так радиКАЛ же... Чого з шлюшків дивуватися. РадиКАЛУ шлюшки і не на таке ще здатні..😕😕😕
 показать весь комментарий
 
 
последнее судовое зрелище показало как они ложат на свой народ ..главное чтобы подпись никто не ставил а то что умрет без препаратов много людей ...даже "судей" не волнует .Представляю какие деньги играют и сколько судей в мантрах сразу построили через своих бабушек своим правнукам виллы в Испании. И еще медицина имеет самый большой бюджет нашей страны...Вы даже не предстовляете сколько там схем и махинаций обогащения...Супрун перекрыла лишь не значительную часть ..И даже власть здалась..На нашем здоровье зарабатывают миллиарды..покруче наркотиков и оружия
 показать весь комментарий
 
 
Представляем, сколько там схем и махинаций, но это не значит, что появляется право ими регулировать и перенаправлять. А право подписи решается назначением чиновника на должность с последующей ответственностью. Ведь подпись это но только право, но и ответственность. А с и.о. взятки гладки.
 показать весь комментарий
 
"Бабками" Ахметки,бахтеевой,богатыревой,досталей и других воров,Ляшко тормозит медре- форму,которая касается всего населения Украины.Это совсем не радикальная партия - это продажные пособники врагов нашей страны!"Прокатим" их на парламентских выборах!Воровские руки прочь от Супрун Ульяны!
 показать весь комментарий
 
 
Наверное, неплохо заплатили.
Год ничего не было, просто вякали периодически, а тут сразу целой кодлой вой подняли.
 показать весь комментарий
 
 
Фу мля,до чего же противно. Продажные шавки,отрабатывают похлебку...
 показать весь комментарий
 
 
РадиКАЛ - КАЛоРАД - ВАТА - МОКШИ: много говорящая формула получается.
 показать весь комментарий
 
 
Радикалы таки хотят, шобы им вила в сраку всадили или засадили.😉😁
 показать весь комментарий
 
 
Цікава біографія в цього радиКАЛА.. Помічник Шлюшка 2006-2014рр, багатий гравець в лоторею, скупник землі під Києвом (20 ділянок), шість столичних квартир, ..... Одним словом ще один глист-сосальщік..😕😕😕
 показать весь комментарий
 
 
наконец-то высунули рыла те, кому Супрун схемы поламала.
это РАДИКАЛЫ, В ПЛОХОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА. Радикал Ленский подал иск на Супрун из-за "незаконного назначения на должность" - Цензор.НЕТ 6014
 показать весь комментарий
 
 
Ето не радикал ,ето Ахметов давит на Супрун .Ето в очередной раз подтверждает ,что олигархов устраивает корупционная нищая Украина .Поэтому этих олигархов нужно уничтожить физически ,вместе с ихними мажорными ублюдочными детьми .
 показать весь комментарий
 
 
- Девушка, вы могли бы полюбить радикала?
- Ради чего, простите?
 показать весь комментарий
 
 
Товарищ Шариков,вы когда кричите на профессора Преображенского,сделавшего из вас Быдла собачьего, человеком,голеностоп лопается,а из ушей Ломится товарищ чЛенин.Товарищ Шариков,вы должны остаться быдлом,доктор Борменталь готовьте инструмент,это быдло не имеет право называть себя человеком...
из дневника Михаила Булгакова.1922 год Радикал Ленский подал иск на Супрун из-за "незаконного назначения на должность" - Цензор.НЕТ 1500 Радикал Ленский подал иск на Супрун из-за "незаконного назначения на должность" - Цензор.НЕТ 1500
 показать весь комментарий
 
 
радиКалл за деньги рыгов пытается отстранить Супрун😂
 показать весь комментарий
 
 
- Люся, а ти могла б війти заміж за радикала?
- Заради чого???
 показать весь комментарий
 
 
Мавзолейному Быдлу нужен фюрер,типа Трамадольная Каралева Украины РАЯ Богатырева.граждане,купите 9,5 тонн Кокаина у Кабо-Верде..ОнО СПАСЕТ РАБссию.... Радикал Ленский подал иск на Супрун из-за "незаконного назначения на должность" - Цензор.НЕТ 3702 Радикал Ленский подал иск на Супрун из-за "незаконного назначения на должность" - Цензор.НЕТ 3702
 показать весь комментарий
 
 
"К Супрун можно по-разному относиться, но в Украине должен быть один закон для всех. Кабмин назначает исполняющего обязанности министра. Тогда Кабинет министров назначил Сурпун на должность первого заместителя министра здравоохранения, хотя заместителей должен утверждать сам министр. Однако на тот момент эта должность была вакантной. Таким образом, действующая власть вытерла ноги о закон. Если же премьер так ее защищает, пусть внесет кандидатуру в парламент и коалиция проголосует", - заявил Лозовой в комментарии изданию.
Все верно сказано. Тупо вытерли ноги.
 показать весь комментарий
 
 
Об такого виродка, як "лозовий" навіть треба витирати ноги. Бо його "принциповість" має свій грошовий еквівалент.
 показать весь комментарий
 
 
Радикал Ленський подав позов на Супрун через "незаконне призначення на посаду" - Цензор.НЕТ 7575Радикал Ленський подав позов на Супрун через "незаконне призначення на посаду" - Цензор.НЕТ 7575 коаліція ?

Чому коаліцію неможливо створити із двох фракцій.12.04.2

ПЕРЕБУВАННЯ У КОАЛІЦІЇ ДЕПУТАТІВ,ЯКІ НЕ УВІЙШЛИ У ФРАКЦІЇ КОАЛІЦІЇ -НЕЗАКОННЕ.

Є рішення КС
Таким чином, до складу коаліції депутатських фракцій можуть ввійти лише ті народні депутати, які перебувають у складі депутатських фракцій, що сформували коаліцію", сказано в рішенні КС.
------------------------------------
Депутат Верховної Ради Ірина Суслова увійшла до складу фракції "Блок Петра Порошенка".
Про це на засіданні Ради оголосив перший заступник голови парламенту Андрій Парубій.
29 березня в БПП увійшли Олександр Бригинець і Дмитро Білоцерківець. Тож станом на середу у фракції БПП 139 депутатів.

Томенко,Фірсова виключили взагалі з складу депутатів.Суслову -НІ.
Абсолютно аналогічний випадок.
 показать весь комментарий
 
Позов НА Супрун? Вона сама себе призначила? Ці клоуни взагалі довбанулися?
 показать весь комментарий
 
 
Родится ли Онегин на таких Ленских ? Или дуэль тоже извратят и превратят в разброс кала...
 показать весь комментарий
 
 
А кажуть, що в "дератизаторів" залізні нерви. Радикал Ленський подав позов на Супрун через "незаконне призначення на посаду" - Цензор.НЕТ 3983
 показать весь комментарий
 
Таки правду кажуть...
То була не емоцiя, а лише констотацiя факту... Радикал Ленський подав позов на Супрун через "незаконне призначення на посаду" - Цензор.НЕТ 9623
 показать весь комментарий
 
По барабану все эти иски и суды. Пока Пэтя при власти, Супрун будет помогать косить бабло панамским патриотам. Все это понимают, эти иски - пиар.
 показать весь комментарий
 
 
Оце тільки не треба чіплять всіх до твого "всє ето понімают..."
 показать весь комментарий
 
 
ты чмо кацапское первый дебил...на..уй за поребрик
 показать весь комментарий
 
 
Должность министра вакантна уже более 2 лет,Верховная зРада по сути правит страной почти 5 лет и не может назначить простого дохтара Борменталя...Порошенко виноват? Радикал Ленский подал иск на Супрун из-за "незаконного назначения на должность" - Цензор.НЕТ 2516
 показать весь комментарий
 
 
БПП - Блок Партии Порошенко! Кто командует этим парадом, Ляшко,Тимошенко или Бойко?
 показать весь комментарий
 
 
Быдло блин,как вы задрали своим Шариконизмом Радикал Ленский подал иск на Супрун из-за "незаконного назначения на должность" - Цензор.НЕТ 8875и Швондеризмом
 показать весь комментарий
 
 
Ленський? Той самий Ленський!

Я ищу
Профиль
Песни
Сергей Лемешев - Ария Ленского - Евгений Онегин
ML > Исполнители > Сергей Лемешев > Тексты и переводы > Ария Ленского - Евгений Онегин
5003ЧЕЛОВЕК ПОДЕЛИЛИСЬ
Текст песни Сергей Лемешев - Ария Ленского - Евгений Онегин
Куда, куда, куда вы удалились,
весны моей златые дни?
Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит:
в глубокой тьме таится он!
Нет нужды; прав судьбы закон!
Паду ли я, стрелой пронзённый,
иль мимо пролетит она, -
всё благо; бдения и сна
приходит час определённый!
Благословен и день забот,
благословен и тьмы приход!
Блеснёт заутра луч денницы,
и заиграет яркий день,
а я, быть может, я гробницы
сойду в таинственную сень!
 показать весь комментарий
 
 
Партии нужны деньги. А за устранение Супрун хорошо платят...
А до выборов в Верховную Раду они лозунгами, произнесёнными ртом, ещё насшибают себе сторонников.
 показать весь комментарий
 
 
Так срочно в Федерации пулевой стрельбы найти мастера спорта по фамилии Онегин.
 показать весь комментарий
 
 
Что то давно падающих из окон депутатов не было.
 показать весь комментарий
 
 
На ліках з 2 млрд грн зекономили 800 млн гривень - Шерембей
 показать весь комментарий
 
 
чЛенский . Иди в ж.пу , своему Олэжке . Вместе с Мудайчуком. .
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы скинуть РАБссиянского сЦаря Николашку 25 февраля феврале 1917 года,хватило трех голосов...Спикера ДурьДумы РАБссии Михаила Родзянко,генерала Алексеева и адмирала Колчака Радикал Ленський подав позов на Супрун через "незаконне призначення на посаду" - Цензор.НЕТ 5424который увез все ЗОЛОТО РАБссии 840 тонн ровно через сутки в неизвестном до сих пор направлении Радикал Ленський подав позов на Супрун через "незаконне призначення на посаду" - Цензор.НЕТ 9901
 показать весь комментарий
 
 
вот такие скоты и дискредитируют движение и идею... хорошо бы если только по глупости или от жадности....(
 показать весь комментарий
 
 
У этой радикальной швали в декларации около лимона долл, десятки земельных участков, пять квартир, дом, пять премиум машин, ПОДАРКИ деньгами и часами, и бляха муха, денежные выигрыши. Что-то часто радиКАЛЫ стали выигрывать в лоторею.
 показать весь комментарий
 
 
ВОт еще один безликий депутат, который вообще непонятно чем занимался до 2014 года, стал известным благодаря травле Супрун.
 показать весь комментарий
 
 
походу медицинская мафия продлевает радикалов с окружной..
 показать весь комментарий
 
 
Этот гнусный радикал -
лишь Верховной Рады кал.

Извините за каламбурчик.
 показать весь комментарий
 
 
Закон один для всіх кажете? Ну тоді якого милого окружний суд відкрив провадження у цій справі, якщо законність призначення Супрун вже була предметом позову і є рішення яке набрало законної сили?

12 вересня 2017 року Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув питання призначення Уляни Супрун за позовом Вільної профспілки медичних працівників України (адміністративна справа № 826/14971/16). У відповідній постанові суд зазначив, що уряд ухвалив розпорядження про призначення Уляни Супрун заступником міністра на підставі подання прем'єра та заяви Супрун. Суд послався на пункт 2 частини 7 статті 21 ЗУ «Про Кабінет Міністрів України» та вирішив, що оскаржуване розпорядження ухвалили з дотриманням процедури, передбаченої законом. Це рішення суду набрало законної сили 10 жовтня 2017 року.
 показать весь комментарий
 
РадиКали догавкаються на Супрун, що всіх ляшківців будуть лікувать строго кізяками.
 показать весь комментарий
 
 
Иногда знаете о чем думаю. Мама моя умерла 13 лет назад. До этого болела . Пенсия маленькая. Я ей тогда 300-400 долларов в месяц подкидывала всегда на лекарства.Потом оплачивала операции и тд. В общем все понимают, о чем я. Пожилым людям всегда нужна помощь.
Так вот думаю, чем бы я ей могла помочь сейчас? Ничем? Что бы мне нужно было продавать, чтоб ее лечить?
И вот ещё один вопрос. Что делать, если сама не дай Бог заболею?
Мне вообще нельзя болеть.
И дело тут даже не в Супрун, которую сделали крайней. Дело в том, что у людей нет денег лечиться.
Желаю всем нам , исходя из этого, крепкого здоровья
А то похоже они работают в спайке с пенсионным фондом, задача которого не обанкротиться за счёт уменьшения числа живущих пенсионеров. Это и есть их экономический план
 показать весь комментарий
 
 
в общем вас понимаю, здоровья и вам тоже
 показать весь комментарий
 
 
с возрастом у вас серого вещества то поубавилось. Зачем тяните, не проще ли сразу макитрой об угол?
 показать весь комментарий
 
Единственная не-фейковая реформа по-настоящему проводимая в стране-это в здравохранении. Так что откажемся и от неё в угоду "козлам" и фармацевтической мафии ?
Козлами,я называюлюдей которые в тёмную работают на мафию. То есть в отличие от мафиози они денег с этого не имеют, но по своей отсталости и глупости, помогают мафиози наживаться на людях. К тому же они не понимают, что не Супрун принимает годовой бюджет страны и не из-за неё денег нет в здравохранении.
 показать весь комментарий
 
 
Её вообще следует уволить за двойное гражданство. Но у нас государство двойных стандартов.
 показать весь комментарий
 
почитав коменти щоб ви ***** члени "секти свідків потужних медреформ патлатої дурепи Супрунші" лікувалися усе життя у таких проХВесіоналів медицини..це ж треба бути такими зомбованими ідіотами...якби ви кожен бодай трохи розбиралися у нашій системі медицини і системі медицини цивілізованих країн, то такої дурні б не писали (у цивілізованих країнах страхова медицина і це прекрасно, але те що впроваджує у нас патлата реформаторша і близько біля страхової медицини не лежить)
 показать весь комментарий
 
от это ахметку плющит...хоть бы не повесился от горя...
 показать весь комментарий
 
 
На каждого Ленского найдется Онегин. И ,ради Бога,не выбирайте больше в парламент разныхкалов!
 показать весь комментарий
 
Где то Супрун крепко наступила на ховста ахмЄтке, Шо так своих псов натравливает... Радикал Ленський подав позов на Супрун через "незаконне призначення на посаду" - Цензор.НЕТ 3852
 показать весь комментарий
 
твари продажные знают попасть в раду осенью не получится , хотят бабок заработать пока время есть
 показать весь комментарий
 
кто вообще голосовал за этих заднеприводных? Страна сказочных идиотов. Голосуют то за дважды несудимого, то за радикальноголубых, теперь топят за жиденка-клоуна, который на сцене перед кацапами называет Украину немецкой порноактрисой, а потом удивляются: че так плохо живем? Заслужили!
 показать весь комментарий
 
 
За что все-таки Онегин убил Ленского. За Супрун.
 показать весь комментарий
 
РадиКал. В этой так называемой политической партии все делается исключительно ради кала
 показать весь комментарий
 
Мала свій інтерес у сфері держзакупівель і Богомолець, переконана Щербан. За її словами, Ігор Кирилюк, четвертий чоловік голови парламентського комітету з охорони здоров'я (яка тепер стала ще й кандидатом в президент и), є партнером адвокатської фірми Паритет і обслуговує ряд великих вітчизняних фармкомпаній."Я особисто чула, як Богомолець говорила, що лобіює інтереси українських фармвиробників, яким закупівлі ліків через міжнародні організації принесли проблеми", - зізнається експерт.
Богомолець на прохання НВ про коментарі не відгукнулася.https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/p-yat-naymasshtabnishih-shem-u-sferi-derzhavnoji-medicini-yaki-znishchila-suprun-rozsliduvannya-nv-50006107.html?fbclid=IwAR2bP7F9-jPQKaoWD8YW0Jo9Nlg7ETwEQDJzhXnEP_J46On8nEaAp92KJgI
 показать весь комментарий
 
Може перейменувати цю партію у партію дешевих радикальних під*расів?
А олєжку у лідера-під*ра?
 показать весь комментарий
 
Широко відомою є подія, що трапилася на самому початку агресії московського каганату: усі путлерівці з усіх інформаційних джерел почали верещати, що захопили в полон лідера радикалів ляшка. Лише за кілька годин московсько-фашистський ґвалт на цю тему ущух і лише ще через півдня інформаційні джерела ляшка повідомили, що це - неправда: ляшко живий і на волі. Але комусь відомо про якісне розслідування цієї події? Має глибокий сенс провести таке розслідування, а на увесь термін цього розслідування призупинити будь-яку діяльність партії ляшка у Верховній Раді і призупинити будь-яку діяльність цієї партії взагалі. Наведені міркування - елементарні і відсутність такої пропозиції з боку хоч одного депутата Верховної Ради говорить про глибоку духовну спорідненість депутатського корпусу.
 показать весь комментарий
 
По ходу заднеприводная партия
- оптом продалась Ахметке...

 показать весь комментарий
 
Супрун надо подать законопроект, чтобы пи_до___сам зашили _опы.
 показать весь комментарий
 
http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16758798/Zvit_32_3_2018.pdf?subportal=main&fbclid=IwAR0l8beuITxD9pyfLWyGEG3Va_kq9QHVIpyMC411DYMBalbfSHqNJDa_6jM Похоже, отчет Счетной палаты о нецелевых тратах в МОЗУ от 18.12.18 нужно размещать снова и снова
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРадикал Ленский подал иск на Супрун из-за "незаконного назначения на должность"
 
 
 
 
 
 вверх