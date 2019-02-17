 Радикал Ленский подал иск на Супрун из-за "незаконного назначения на должность"

Об этом со ссылкой на данные сайта "Судебная власть Украины" сообщает "Главком", передает Цензор.НЕТ.
По словам председателя фракции Радикальной партии Андрея Лозового иск его однопартийца касается незаконного назначения Супрун на должность первого заместителя председателя украинского Минздрава.
"К Супрун можно по-разному относиться, но в Украине должен быть один закон для всех. Кабмин назначает исполняющего обязанности министра. Тогда Кабинет министров назначил Сурпун на должность первого заместителя министра здравоохранения, хотя заместителей должен утверждать сам министр. Однако на тот момент эта должность была вакантной. Таким образом, действующая власть вытерла ноги о закон. Если же премьер так ее защищает, пусть внесет кандидатуру в парламент и коалиция проголосует", - заявил Лозовой в комментарии изданию.
Отмечается, что автоматизированная система 15 февраля определила председательствующей судьи Любовь Марулину.
Напомним, ранее другой "радикал" Игорь Мосийчук заявил, что продолжит добиваться увольнения Супрун и прекращения медреформы.
5 февраля Окружной административный суд г. Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.
В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.
11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра.
14 февраля судья Окружного административного суда г. Киева Сергей Каракашьян отменил свое первое решение об обеспечении иска в отношении и.о. министра здравоохранения. Таким образом, Ульяна Супрун получила возможность вновь исполнять обязанности главы Минздрава.
Год ничего не было, просто вякали периодически, а тут сразу целой кодлой вой подняли.
это РАДИКАЛЫ, В ПЛОХОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА.
- Ради чего, простите?
из дневника Михаила Булгакова.1922 год
- Заради чого???
Все верно сказано. Тупо вытерли ноги.
Чому коаліцію неможливо створити із двох фракцій.12.04.2
ПЕРЕБУВАННЯ У КОАЛІЦІЇ ДЕПУТАТІВ,ЯКІ НЕ УВІЙШЛИ У ФРАКЦІЇ КОАЛІЦІЇ -НЕЗАКОННЕ.
Є рішення КС
Таким чином, до складу коаліції депутатських фракцій можуть ввійти лише ті народні депутати, які перебувають у складі депутатських фракцій, що сформували коаліцію", сказано в рішенні КС.
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Депутат Верховної Ради Ірина Суслова увійшла до складу фракції "Блок Петра Порошенка".
Про це на засіданні Ради оголосив перший заступник голови парламенту Андрій Парубій.
29 березня в БПП увійшли Олександр Бригинець і Дмитро Білоцерківець. Тож станом на середу у фракції БПП 139 депутатів.
Томенко,Фірсова виключили взагалі з складу депутатів.Суслову -НІ.
Абсолютно аналогічний випадок.
То була не емоцiя, а лише констотацiя факту...
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Сергей Лемешев - Ария Ленского - Евгений Онегин
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5003ЧЕЛОВЕК ПОДЕЛИЛИСЬ
Текст песни Сергей Лемешев - Ария Ленского - Евгений Онегин
Куда, куда, куда вы удалились,
весны моей златые дни?
Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит:
в глубокой тьме таится он!
Нет нужды; прав судьбы закон!
Паду ли я, стрелой пронзённый,
иль мимо пролетит она, -
всё благо; бдения и сна
приходит час определённый!
Благословен и день забот,
благословен и тьмы приход!
Блеснёт заутра луч денницы,
и заиграет яркий день,
а я, быть может, я гробницы
сойду в таинственную сень!
А до выборов в Верховную Раду они лозунгами, произнесёнными ртом, ещё насшибают себе сторонников.
лишь Верховной Рады кал.
Извините за каламбурчик.
12 вересня 2017 року Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув питання призначення Уляни Супрун за позовом Вільної профспілки медичних працівників України (адміністративна справа № 826/14971/16). У відповідній постанові суд зазначив, що уряд ухвалив розпорядження про призначення Уляни Супрун заступником міністра на підставі подання прем'єра та заяви Супрун. Суд послався на пункт 2 частини 7 статті 21 ЗУ «Про Кабінет Міністрів України» та вирішив, що оскаржуване розпорядження ухвалили з дотриманням процедури, передбаченої законом. Це рішення суду набрало законної сили 10 жовтня 2017 року.
Так вот думаю, чем бы я ей могла помочь сейчас? Ничем? Что бы мне нужно было продавать, чтоб ее лечить?
И вот ещё один вопрос. Что делать, если сама не дай Бог заболею?
Мне вообще нельзя болеть.
И дело тут даже не в Супрун, которую сделали крайней. Дело в том, что у людей нет денег лечиться.
Желаю всем нам , исходя из этого, крепкого здоровья
А то похоже они работают в спайке с пенсионным фондом, задача которого не обанкротиться за счёт уменьшения числа живущих пенсионеров. Это и есть их экономический план
Козлами,я называюлюдей которые в тёмную работают на мафию. То есть в отличие от мафиози они денег с этого не имеют, но по своей отсталости и глупости, помогают мафиози наживаться на людях. К тому же они не понимают, что не Супрун принимает годовой бюджет страны и не из-за неё денег нет в здравохранении.
Богомолець на прохання НВ про коментарі не відгукнулася.https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/p-yat-naymasshtabnishih-shem-u-sferi-derzhavnoji-medicini-yaki-znishchila-suprun-rozsliduvannya-nv-50006107.html?fbclid=IwAR2bP7F9-jPQKaoWD8YW0Jo9Nlg7ETwEQDJzhXnEP_J46On8nEaAp92KJgI
А олєжку у лідера-під*ра?
- оптом продалась Ахметке...
Алексей Ленский: досье, биография, образование, карьера .