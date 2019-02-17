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 Политика Украины, За рубежом
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 Евросоюз рассматривает строительство системы ПРО с участием Украины. Порошенко идею поддерживает

Официальный кандидат на пост президента Еврокомиссии от Европейской народной партии, немецкий евродепутат Манфред Вебер считает, что Евросоюз должен создать новую систему противоракетной обороны с участием Украины.

Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Вебер отметил, что его инициатива вызвана ядерной угрозой и должна помочь преодолеть разделение Европы по линии Восток-Запад.

Потребность в создании новой противоракетной системы он обосновал разрывом "ядерного соглашения" России и США - Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

"Действие ДРСМД завершилось, и мы оказались перед новыми вызовами. (Этому может противостоять) если мы предложим совместно построить противоракетную систему - Германия, Франция, Польша, Литва, Украина. Речь идет не о наступательной, а оборонительной системе защиты", - пояснил Вэбер свою инициативу.

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По мнению немецкого политика, это поможет вернуть единство на европейский континент в период роста ядерной угрозы.

"Это то, что действительно сможет убедить людей в Польше, в Украине, что мы можем предложить защиту... Это то, что сможет объединить Европу", - заявил он.

Петр Порошенко, который присутствовал на этой панельной дискуссии, заявил о поддержке данной идеи. "Украина будет счастлива стать частью любой инициативы в сфере безопасности", - заявил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3112121
 
   
 Топ комментарии
 
Не трогают друг друга, старушенция и Зеля потому что каждый из них является половинкой ягодиц Бениной задницы.
Євросоюз розглядає можливість будівництва системи ПРО з участю України. Порошенко ідею підтримує - Цензор.НЕТ 3366 Євросоюз розглядає можливість будівництва системи ПРО з участю України. Порошенко ідею підтримує - Цензор.НЕТ 3366 Євросоюз розглядає можливість будівництва системи ПРО з участю України. Порошенко ідею підтримує - Цензор.НЕТ 3366
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Ще не виповнене,а тіки підпалити намагаються,думаю, щоб погані кацапськи рученята не шукали зброї,треба щоб вони були зайняті -підтримуванням своїх дранніх штанів.
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Це нічне жахіття кремлядей, що в Україні будуть стояти протиракети США,там мабуть до Уралу нічого не взлетить з балістичних ракет рашки. Аце гарантія безпеки не тільки для України а і для ЕС.
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Подлетное время до московской засрани меньше 2 минут, мардва и усрацца не успеет. Євросоюз розглядає можливість будівництва системи ПРО з участю України. Порошенко ідею підтримує - Цензор.НЕТ 7808
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А с каких делов Евросоюз будет создавать ПРО не имея армии как таковой?????
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а кто говорит о ПРО ЕС? Ну, будет стоять подразделения ПРО Германии, Польши, Чехии, какие проблемы?
была бы воля, а оформить бумажки - там юристов хватает.
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я понимаю почему сруских называет валенками, понимаю.
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Сдам под "сугубо оборонительную" систему ПРО участок в сумской области. Бесплатно. Но с 2-мя условиями: 1) Чтоб ракеты оттуда добивали аж до Урала, 2) Чтобы на каждой была камера с онлайн трансляцией в т.ч. мне. Эти видео окупят сдачу участка тысячекратно. Євросоюз розглядає можливість будівництва системи ПРО з участю України. Порошенко ідею підтримує - Цензор.НЕТ 7625
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вот как опять геиропеицы забыли про Украину Євросоюз розглядає можливість будівництва системи ПРО з участю України. Порошенко ідею підтримує - Цензор.НЕТ 3976
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Для европейцев может и полезно, если сбитые ракеты будут падать на Украину (здесь "на" обосновано), непонятно зачем это украинцам.
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они могут падать по частям где угодно, главное что не в цель и не вся, то что упаидёт разделённая - по любому не будет того эфекта как целая и зрывается.
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думаешь, если дойдет до того, что они начнут падать (пусть в в Польше), мы сможем остаться в стороне?
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Есть шанс, что просто войдут кацапские танки, без предварительных ядерных ударов по ПРО. Из двух зол это всё-же меньшее.
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А почему ядерных? Запасы его не безграничны и сыпать там, где вполне справится обычная составляющая, никто не будет. Тем более, под боком своей страны - ветер и грунтовые воды границ не знают.
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Если начнётся ядерная война, то о грунтовых водах Украины будут думать в последнюю очередь (я так понимаю ПРО будет стоять всё-же не на границе). А гарантированно поразить установки ПРО легче когда перед ними в атмосфере взорван ядерный заряд и появилось облако ионизации, непрозрачное для радаров.
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ты предлагаешь, что бы они падали не по частям , а целиком?
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Пока Евросоюз думает уже в Крыму стоят ракеты кацапов которые несут серьезную угрозу не толькр Украине.Европа должна быстрее реагировать
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Пукин ведь в любой момент может отдать приказ бомбить Львов!
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Ракеты в Крыму - пиар ВВХ, не более. Мол, мы вас (крымчан) взяли под защиту, Расея своих не бросает.
Тактически нет разницы - ракеты в Крыму или Новороссийске, Тамани, там речь о сраной сотне км. Они и так свободно достают до центров Европы.
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Но если ракеты будут в Новороссийске, а в Крыму база НАТО, т.е. ПВО. То ракетам из Новороссийска придётся пролететь на разгонных траекториях над НАТО в Крыму. Это очень рискованно. А так одно из препятствий устранено... Над Крымом ракеты уже будут лететь на крейсерской скорости. И сразу выход на Европу.
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И наоборот. Расея страх как гордится, что в Ватостополе не будет базы НАТО!
А о том, что от Одессы, Турции, Грузии (!!!) там разница-то на ничтожные расстояния, их методички стыдливо умалчивают.
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У кацапов не было нормальной гавани для ЧФ (Новороссийск не подходит из-за зимних ураганов бора). А в Севастополе, по мнению экспертов, лучшая в мире бухта (по крайней мере одна из лучших) с готовой инфраструктурой.. Вот и все дела.
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Ну, бухта-то хорошая, кто б спорил, да вот только само море - внутренняя лужа с полностью контролируемым НАТО входом!
так что стратегическая ценность и преимущество Ватостополя - ничтожны. В век ракет и авиации - тем более, сейчас не 50е годы ХХ века.
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А зачем кацапам куда-то выходить из Чёрного моря? Даже в годы Совка ЧФ был слабейшим флотом, предназначенным для блокировки Босфора, а не для его прохода.
Про век ракет, вы повторяете мнение Н.С.Хрущёва, как раз конца 50-х годов
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Так Хрущев просто до идиотизма довел нормальную мысль. Удобство ракет неоспоримо - ракетоносцы посшибают еще на подлете, прорвется 3-5%. Вернется - ноль, стопроцентные потери экипажей.
Имея Турцию, полностью закрывающую акваторию, Румынию, Грузию, Одессу и т.п., ымпериалистам как-то насрать, есть ли у них база в Крыму.... Что они, самсы, кукурузы не видели, или креветок?...
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Конечно с Белоруссией было б намного жирняво, но надеюсь в ближайшие 10 лет она подтянется. А там и Смоленск вернется в родную гавань, как и Белгород, Таганрог, Курск, Орел, Старый Оскол, Россошь, Краснодар.
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кто, что - Беларусь подтянется ? да нет ее ! "молодость моя , Белоруссия" , простилась с нами
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Мы не собираемся никому делать жирняво, мы мирные люди.
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вы "мирно живете" на подсосе у рашки, хотя и не плохо сохранив и развив промышленность, но без рынка рашки и поставляемых от нее ресурсов, ваша экономика была бы давно в глубокой попе. У нас же она в попе слегка по другим причинам, зато у нас хотя бы "гавкать" не запрещают, как в том анеке про собаку. Еще один минус, если запоребрик гавкнется, то вместе с ним улетит в тар-тарары и ваша экономика, как и "мирный людизм"
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Во у тебя логика. Белоруссия сохранила и развила свою промышленность - не, это плохо, так делать нельзя. Её нужно было потерять, как Украина.

А если сейчас белорусы начнут свою технику продавать по всему миру - что ты скажешь?
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Апологет 510 Ну до польської економіки їм дуже далеко,хоча могла би бути така сама.Але вони втратили фактично свою державу і мову.
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Кстати, расскажи плиз анекдот про гавкающую собаку
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мы тоже были мирные люди.
Но однажды, к нам приехал брат на танке, обокрал нас и позакрывал наши школы.
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В України до соєвих,завдяки "честному панталонію і газовій пацріоткі юлі".. була ******* Армія..ПРО..Стугни-Корсари..Вільхи..Нептуни..Громи..мульйони тепловізорів і беспілотників..
А потім "муженка-парашенка" все розікрали і пасорили братцкие нароти..
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а к Громам "соевые" каким боком, вроде на деньги саудитов делают? И какие "поцриоты" ротердам+ организовали? попутчики революции?
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таки уровень иронии и сарказма оказался не досягаемым, порохобот старался не зря?
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kvazar tebe v vatu Ну поки що про немає.Вільх,Нептунів і Громів також.Їх тільки починають виготовляти.
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глядя на вот такое фото, угадайте, где большие рахиты работают, на кразе или на луче?
Євросоюз розглядає можливість будівництва системи ПРО з участю України. Порошенко ідею підтримує - Цензор.НЕТ 8964

https://www.ukrmilitary.com/2019/02/idex-2019.html
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підтримую, треба було одразу в 2014 з цього починати.
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В 2017 году никому неизвестная компания без конкурса получила от государства на 20 лет право добывать газ на Полтавщине.
За это Фирма уплатила в бюджет в рекордно малую цену всего $130 тыс.
Оказалось, за этой фирмой стоит близкое окружение Порошенко.
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Петруччо перевыполняет план дерибана перед выборами.
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не зачет... ты забыл в конце два раза хихикнуть Євросоюз розглядає можливість будівництва системи ПРО з участю України. Порошенко ідею підтримує - Цензор.НЕТ 3673
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У меня 10 соток под Харьковым. Под ПРО отдал бы его бесплатно.
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пеца надеется еще и тут бабла спилить??
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хорошее предложение, только создавать систему ПРО следует в рамках НАТО, а не сраного ЕС, и добавить в список Румынию и Грузию
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100%! На Еврошлюх надежды мало!!! Нужно строить ПРО только с участием США!!!
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Опять н-т.
Про ядерные ракеты россии вот тут:
Ядерный блеф России
Ядерная импотенция России
А с ПРО в Украине есть ньансы. Ставить ПРО будут вероятно в Карпатах, а это значит, что сбивать ядерные ракеты будут над центральной Украиной.
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в Карпатах? То есть, заваривать всю кашу ради 30 км разницы? Они сейчас могут спокойно и без проблем ставит в Польше.
Понятно, что речь идет про Левобережье и восток Украины.
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Станция " Дружба"около Шостки -488км до п.г.т.Москва.
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А мне вот что интересно.
Грузия находится в мягком южном подбрюшье Рашки, под ударом хлебная житница скотов + рядом вечно недовольный Кавказ. Грузины пострадали от русских свиней, особой любовью не пылают.
Почему там никто ничего не размещает? Их армию проще и быстрей перенастроить под НАТО - почему в этом направлении ничего не происходит? Почему свиней если хотят побесить, гонят корабль НАТО к нам? Там-то оно ТОЖЕ неплохо, не?
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Ради прикола надо начать строить ограждение вокруг старых пусковых шахт и пару экскаваторов подогнать.От НАТО еще и не такие предложения начнут поступать.
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КАЖДЫЙ ЧЕЧЕНСКИЙ НКВДэшник..Д0ЛЖЭН УНИЧТОЖИТЬ 100 уССКИХ !!.Євросоюз розглядає можливість будівництва системи ПРО з участю України. Порошенко ідею підтримує - Цензор.НЕТ 107
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Евросоюз рассматривает строительство системы ПРО с участием Украины. Порошенко идею поддерживает
Такие новости очень радуют. Это первая стоящая идея в области безопасности Европы со стороны ЕС.
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А жаль,теперь уж точно в Украине не будет своей ПРО,ведь все силы производств бросят на исполнение заказов для импорта.
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это украинцы прежде всего поддерживают
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700 милл долларов США выделило в этом году на оборону Украины.ТРАМП дал распоряжение генсеку НАТО пересмртреть 5 статью устава для возможности вступления Украины и Грузии в альянс.Все будет Украина!если выберем Порошенко на второй срок
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Для строительства "стены Яценюка" на границе с Мексикой Трампу понадобилось более 6 миллиардов долларов. И чтобы вырвать у популистов хоть часть этих денег пришлось объявить в стране гибридное положение.
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Правильно. Дешевая, а то и бесплатная рабочая сила всегда нужна.
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Ну, рассмотрит...
И шо он там увидит? У Евросоюза (в отличии от NATO) нет своей системы ПРО, а у NATO даже система ПВО на "восточном фланге" недостаточно развита.
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Шпигуну согодні не можна створювати штучні "іловайскі". Шпигун має гучніше і гучніше з надривом в голосі волати "Салава Україні - Героям Слава!". Бо дебільні хруні вважають це ознакою офігєнного патріотизму. Що Шпигун хрунів повигонював по закордонах, а країну майже знищив, хрунів не дуже хвилює
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чем именно тебя или белую богиню не устраивает система про на территории украины ?
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С кем строят северный поток с теми пусть и ПРО строят, хитрожопые гансы)))
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Будут сбивать ракеты с ядерными боеголовками над Украиной? Євросоюз розглядає можливість будівництва системи ПРО з участю України. Порошенко ідею підтримує - Цензор.НЕТ 3619
Да всегда пожалуйста. Євросоюз розглядає можливість будівництва системи ПРО з участю України. Порошенко ідею підтримує - Цензор.НЕТ 9268
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвросоюз рассматривает строительство системы ПРО с участием Украины. Порошенко идею поддерживает
 
 
 
 
 
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