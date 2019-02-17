 Евросоюз рассматривает строительство системы ПРО с участием Украины. Порошенко идею поддерживает

Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Вебер отметил, что его инициатива вызвана ядерной угрозой и должна помочь преодолеть разделение Европы по линии Восток-Запад.
Потребность в создании новой противоракетной системы он обосновал разрывом "ядерного соглашения" России и США - Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
"Действие ДРСМД завершилось, и мы оказались перед новыми вызовами. (Этому может противостоять) если мы предложим совместно построить противоракетную систему - Германия, Франция, Польша, Литва, Украина. Речь идет не о наступательной, а оборонительной системе защиты", - пояснил Вэбер свою инициативу.
По мнению немецкого политика, это поможет вернуть единство на европейский континент в период роста ядерной угрозы.
"Это то, что действительно сможет убедить людей в Польше, в Украине, что мы можем предложить защиту... Это то, что сможет объединить Европу", - заявил он.
Петр Порошенко, который присутствовал на этой панельной дискуссии, заявил о поддержке данной идеи. "Украина будет счастлива стать частью любой инициативы в сфере безопасности", - заявил он.
была бы воля, а оформить бумажки - там юристов хватает.
Тактически нет разницы - ракеты в Крыму или Новороссийске, Тамани, там речь о сраной сотне км. Они и так свободно достают до центров Европы.
А о том, что от Одессы, Турции, Грузии (!!!) там разница-то на ничтожные расстояния, их методички стыдливо умалчивают.
так что стратегическая ценность и преимущество Ватостополя - ничтожны. В век ракет и авиации - тем более, сейчас не 50е годы ХХ века.
Про век ракет, вы повторяете мнение Н.С.Хрущёва, как раз конца 50-х годов
Имея Турцию, полностью закрывающую акваторию, Румынию, Грузию, Одессу и т.п., ымпериалистам как-то насрать, есть ли у них база в Крыму.... Что они, самсы, кукурузы не видели, или креветок?...
А если сейчас белорусы начнут свою технику продавать по всему миру - что ты скажешь?
Но однажды, к нам приехал брат на танке, обокрал нас и позакрывал наши школы.
А потім "муженка-парашенка" все розікрали і пасорили братцкие нароти..
https://www.ukrmilitary.com/2019/02/idex-2019.html
За это Фирма уплатила в бюджет в рекордно малую цену всего $130 тыс.
Оказалось, за этой фирмой стоит близкое окружение Порошенко.
Про ядерные ракеты россии вот тут:
Ядерный блеф России
Ядерная импотенция России
А с ПРО в Украине есть ньансы. Ставить ПРО будут вероятно в Карпатах, а это значит, что сбивать ядерные ракеты будут над центральной Украиной.
Понятно, что речь идет про Левобережье и восток Украины.
Грузия находится в мягком южном подбрюшье Рашки, под ударом хлебная житница скотов + рядом вечно недовольный Кавказ. Грузины пострадали от русских свиней, особой любовью не пылают.
Почему там никто ничего не размещает? Их армию проще и быстрей перенастроить под НАТО - почему в этом направлении ничего не происходит? Почему свиней если хотят побесить, гонят корабль НАТО к нам? Там-то оно ТОЖЕ неплохо, не?
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Такие новости очень радуют. Это первая стоящая идея в области безопасности Европы со стороны ЕС.
И шо он там увидит? У Евросоюза (в отличии от NATO) нет своей системы ПРО, а у NATO даже система ПВО на "восточном фланге" недостаточно развита.
Да всегда пожалуйста.