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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:безопасность (670) Еврокомиссия (818) конференция (201) ПРО (253) Россия (72030) Евросоюз (12291) Мюнхен (72) Вебер (2)

 Евродепутат Вебер предлагает построить систему ПРО с участием Украины. Порошенко идею поддерживает

Официальный кандидат на пост президента Еврокомиссии от Европейской народной партии, немецкий евродепутат Манфред Вебер считает, что Евросоюз должен создать новую систему противоракетной обороны с участием Украины.

Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Вебер отметил, что его инициатива вызвана ядерной угрозой и должна помочь преодолеть разделение Европы по линии Восток-Запад.

Потребность в создании новой противоракетной системы он обосновал разрывом "ядерного соглашения" России и США - Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

"Действие ДРСМД завершилось, и мы оказались перед новыми вызовами. (Этому может противостоять) если мы предложим совместно построить противоракетную систему - Германия, Франция, Польша, Литва, Украина. Речь идет не о наступательной, а оборонительной системе защиты", - пояснил Вэбер свою инициативу.

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По мнению немецкого политика, это поможет вернуть единство на европейский континент в период роста ядерной угрозы.

"Это то, что действительно сможет убедить людей в Польше, в Украине, что мы можем предложить защиту... Это то, что сможет объединить Европу", - заявил он.

Петр Порошенко, который присутствовал на этой панельной дискуссии, заявил о поддержке данной идеи. "Украина будет счастлива стать частью любой инициативы в сфере безопасности", - заявил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3112121
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Не пустить кацапов на выборы, так еще и это?

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а чего Порошенко не предложил?Евродепутат больше за Украину волнуется,чем так называемый президент
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Во первых, это пока только предложение.
Во вторых, что бы изменилось?
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Попроси кого небудь, хай тобі прочитають:
«Петр Порошенко, который присутствовал на этой панельной дискуссии, заявил о поддержке данной идеи. "Украина будет счастлива стать частью любой инициативы в сфере безопасности", - заявил он. Источник: https://censor.net.ua/n3112121»
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Для тебя особенного,евродепутат предложил,а не Порошенко,вот будку рошен поставить возле Европарламента он бы предложил,а ПРО ему не интересно
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это шо-то толковое.
Чтобы доставало до главного оркоздания.
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Настроить на моментальную автоматическую ответку при засечении пролета вражеских ракет над Украиной.
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Ні, хай буде як зараз: «Хахльі, да на ваш Кієв, надо бьі малєнькую ядерную бомбочку скінуть.»
Отак краще?
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А где украинское ПВО?
за 5 лет нихрена не создал,только будки рошен
Кацапы уже под Мариуполем летают,
а рошены только с берега смотрят
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Так Петя і санкції підтримує, але вже 5 років йде активна торгівля з окупантом та не припинений безвіз з Московією.
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Можна відмовитись від торгівлі з Ордой,
для цього треба перейти на опалення валєжніком.
А замість ТВЕЛів використовувати свічки.
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Зараз борцухи з злочинною владою розкажуть нам як це погано.
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наконец то достойное предложение для принятия Украины под коллективную защиту
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русские будут каждый год ракеты новые создавать, а мы на европейское пво работать?
И это без какого то статуса.
пусть в нато принимают а там видно будет. Европа хитрая стала чересчур.
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Так он свинособакам постоянно дерет. Ты рад, лахтеныш?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвродепутат Вебер предлагает построить систему ПРО с участием Украины. Порошенко идею поддерживает
 
 
 
 
 
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