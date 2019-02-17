 Евродепутат Вебер предлагает построить систему ПРО с участием Украины. Порошенко идею поддерживает

Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Вебер отметил, что его инициатива вызвана ядерной угрозой и должна помочь преодолеть разделение Европы по линии Восток-Запад.
Потребность в создании новой противоракетной системы он обосновал разрывом "ядерного соглашения" России и США - Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
"Действие ДРСМД завершилось, и мы оказались перед новыми вызовами. (Этому может противостоять) если мы предложим совместно построить противоракетную систему - Германия, Франция, Польша, Литва, Украина. Речь идет не о наступательной, а оборонительной системе защиты", - пояснил Вэбер свою инициативу.
По мнению немецкого политика, это поможет вернуть единство на европейский континент в период роста ядерной угрозы.
"Это то, что действительно сможет убедить людей в Польше, в Украине, что мы можем предложить защиту... Это то, что сможет объединить Европу", - заявил он.
Петр Порошенко, который присутствовал на этой панельной дискуссии, заявил о поддержке данной идеи. "Украина будет счастлива стать частью любой инициативы в сфере безопасности", - заявил он.
Во вторых, что бы изменилось?
«Петр Порошенко, который присутствовал на этой панельной дискуссии, заявил о поддержке данной идеи. "Украина будет счастлива стать частью любой инициативы в сфере безопасности", - заявил он. Источник: https://censor.net.ua/n3112121»
Чтобы доставало до главного оркоздания.
Отак краще?
за 5 лет нихрена не создал,только будки рошен
Кацапы уже под Мариуполем летают,
а рошены только с берега смотрят
для цього треба перейти на опалення валєжніком.
А замість ТВЕЛів використовувати свічки.
И это без какого то статуса.
пусть в нато принимают а там видно будет. Европа хитрая стала чересчур.