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Все про:ДТП (5454) Львовщина (1605) Нацполиция (8934)

 Автомобиль врезался в недействующий пост пограничников, погибли два человека

Во Львовской области водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в заброшенный пограничный пост.

Авария произошла в селе Заречье Старосамборского района, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Passat, 27-летний житель района, не справился с управлением, съехал в кювет и въехал в здание недействующего поста пограничников", – говорится в сообщении.

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В результате аварии погибли двое пассажиров иномарки в возрасте 27 и 46 лет, водитель госпитализирован в реанимацию.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Источник: https://censor.net.ua/n3112120
 
 
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С какой скоростью надо ехать в населенном пункте, что бы так покорежило авто?
Там явно не 50 км/час и даже не 100 км/час.
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вот именно,он наверное возмущался что 50 км это медленно в городе,вот теперь нормально наверное ему
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права выдавала не бляха,а Украина,все вопросы к органу выдававшему права
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А Вы кто ЕКСПЕРД по органам...? Извините ...шутка....гротеск если хотите. Автомобиль врезался в недействующий пост пограничников, погибли два человека - Цензор.НЕТ 7499
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Он ехал 120, как минимум.
К сожалению, за 200-300 баксов, у нас выдадут права и фонарному столбу.
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Наверное на бляхе хотел проскочить границу, чтоб не платить растаможку. А тут вдруг с ниоткуда появился пограничный пост, и им под колеса...
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А якби пост прикордонників був діючий, то жертв могло бути більше. Це з якою швидкістю треба було летіти та ще по таких "пакращених" дорогах???
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Бухають... Дуже багато останнім часом бухають і сідають за кермо (бо знають, що з "новою поліцією" ще легше можна "порішати", ніж зі "старою міліцією")! (І винний в цьому не Майдан, а гниди, що ним скористались, ІМХО)
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