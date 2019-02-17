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 Политика Украины
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 БПП - Гриценко: Грязные обвинения отвергаем и видим в них попытку "непроходного" вернуться на радары СМИ

В Блоке Петра Порошенко заявили, что вчерашняя акция под стенами Администрации президента против подготовки подкупа избирателей командой действующего президента является примером черного пиара и попыткой привлечь внимание журналистов.

Об этом говорится в заявлении БПП, отмечает Цензор.НЕТ.

"Чорнопиарные акции Гриценко против команды Порошенко - это отчаянная попытка экс-министра обороны вернуть себя на радары журналистов. Команда Порошенко категорически отвергает грязные и безосновательные обвинения, которые распространяет Гриценко. Честных действительно больше, но большой вопрос, в какой мере этот лозунг Гриценко касается его самого", - отметили в БПП.

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Напомним, вчера возле Администрации президента Украины прошла акция "Честный выбор – против подкупа". Шествие было организовано движением кандидата в президенты Анатолия Гриценко "Честных больше".

Источник: https://censor.net.ua/n3112119
 
   
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Реальные дела Порошенко - это его брехливые обещания!
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Реальные дела Порошенко - это его брехливые обещания!
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про какие брехливые обещания речь? ассоциацию обещал? - сделал, безвиз обещал? - сделал, у тебя в городе стреляют? - нет, какие у тебя вопросы? у нас парламентско-президентская власть, все вопросы по ценообразованию к ВР и кабмину или ты хочешь у нас царевластия, что бы один человек всем управлял? уверен, что тогда сопли пускать не будешь?
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- пойду пройдусь по мусоркам...своим путем...хоть макулатуры на хлеб насобираю..
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О непроходном заявлят пролетающая фанера. Дурдом.
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а что они могут только гавкать выть на луну и скулить на лампочку рефлексом Павлова... я о "БПП" 5 лет про@рали ...а теперь они обещают нам если вы нас выберите на 2 срок то типа что то сделаем.... Я ВАМ СКАЖУ ТАК КТО ТО ЗАДУМЫВАЛСЯ НАД ВОПРОСОМ- А НУЖНА ЛИ УКРАИНЕ НАСТОЯЩАЯ ГОРЯЧАЯ ВОЙНА- ЕСЛИ ИЗБЕРУТ ПОРОШЕНКО на второй срок???? не такой и наивный вопрос... вот уверен что 99% населения при всем патриотизме, понимания себя гражданами Украины-- как о не очень спешат в окопы и на фронт... а он будет и страшным... Путин тот еще клоун а Порошенко тот еще тот клоун также.. и оба друг дружку стоят и друг- друга ненавидят до желания вдавыты друг друга.. а как там в поговорке паны скубуться а у холопов -народа чубы трещат.. и что в сухом остатке... надо и с этой точки зрения полагать..так- что кто угодно.. (исключаем Порошенко) и не ЗА-- а ПРОТИВ..НЕГО любимого...
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« Кто между войной и позором, вьібирает позор, ПОЛУЧАЕТ и ВОЙНУ, и ПОЗОР !»
У. Черчилл.
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А я так смотрю тебе нужна на МОЕЙ **** земле "Кацапская ССР" ? Что это ***** за позиция.." а то будет война..." Ну и будет если никак по другому! И порося тут вообще не играет роли. Это НОЛЬ! Простой жадный сцыкливый вор из партии рыгов в жопе. И не ***** по цифрам .Ты их не знаешь. Будет война похлеще - тут начнётся просто дикое партизанское движение о зверствах которого будут ходить легенды лет 100. Когда война где то там на Донбассе - мужики с некрасивыми руками - дома забор чинят.. А когда будет прямая угроза семье - это уже резко найдётся калаш , пара гранат и пара ножей (типа ниоткуда) и чеченские страшилки будут тихо курить в углу.. И пугать ****** их - это даже и не смешно..
И если кто то не готов....( в переводе - обосравшийся) или сильно переживает за исход - никто не держит в этой стране.. Куча "неграждан" уже *********.. Перо в жопу - и ***** отсюда..
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Порошенко даже во второй тур не попадает,вот кто непроходной кандидат,который бегает по всем мероприятиям как угорелый ,что бы не пропасть с радаров СМИ
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Петушенко и Ко....воры и преступники ......пора на НАРЫ!
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За пять лет мальдивский главнокомандующий уже доказал, что все, за что он берется, оканчивается воровством, ложью, безответственностью. Пустые слова при полном кошельке - вот кредо главного будкостроителя.
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а что же нам могут предложить остальные кандидаты? встать на колени перед ****** и глубоко извиниться за санкции по Крыму и Донбасу?
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Якщо Гриценко для влади не конкурент, то чому його не пускають на ефіри? Чому на нього випустили армію ботів? Чому порошенко мочить Гриценка, а не Бойка з Мураєвим? Чому нещодавно віддав скважини Фуксові?
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это ответ на заявление именно Гриценко. А тот заявляет как и до этого Тимошенко О ПОДГОТОВКЕ к.... еще ничего не было, а кто то прокукарекал.
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А Бойко с Мураевым устраивают подобные PR акции у АП с конкретным обвинением против Порошенко?
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свои своих не обидят. тебе ли этого не знать, шестерка?
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Они фактически с порошенко в одной партии.
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лучше к стенка,что бы другим неповадно было,китайцы не дураки
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деньги надо брать если дают и делать вид что проголосую як треба
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Грязные обвинения отвергаем и видим в них попытку "непроходного" вернуться на радары СМИ.
На "радарах СМИ" положено быть только "солнцеликому", и вообще в адрес керманыча могут звучать обвинения только от "ахентов *******", вы фсё врёти!
Странно, но не один Гриценко об этом говорит. Надо Пете помочь стать "непроходным"
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Кремль старается устранить Порошенко от власти в Украине, - Волкер

Россия пытается убрать из президентского кресла действующего главу государства Петра Порошенко. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, передает MSN.

По его словам, Москва прилагает все усилия для того, чтобы устранить Порошенко от власти в Украине. Также Волкер подчеркнул, что российская власть пытается "ослабить Порошенко".

"То, что они пытаются сделать, это атаковать Порошенко и ослабить Порошенко", - заявил Волкер, отвечая на ​​вопрос о том, поддерживает ли Москва конкретного кандидата на президентских выборах 31 марта.

Волкер также считает, что Кремль надеется на "мировую" с новым президентом Украины.

"Они очень хотят, чтобы он был отстранен от власти, и я думаю, что они надеются на заключение какого-либо соглашения с новым правительством, которое будет "на руку" России, поскольку они не получают этого от Порошенко", - сказал он
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кремль такое заявлял? обосцанные визги проворовавшейся свиньи и его сторонников заявляениями кремля не считаются. Мы видели платежки - Кремль гнойной срани поросенсковской должен приплачивать за то как тот уничтожает украинцев.
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Онпрадавалтанки!!!Соевые,вы выдвинули против него тяжелейшие обвинения.Так доведите до ума.АРГУМЕНТИРОВАННО.СТРОГО ЮРИДИЧЕСКИ.Без задолбавшего уже всю страну петиного убогого балагана.Сделайте,наконец!
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бАгиня сегодня, находясь в Европах, возжелала поиметь встречу с главой МВФ Кристин Лагард, на что ей заметили, что в такой встрече нет смысла, поскольку бАгиня постоянно рассказывает о ручном управлении ценами, в частности - на газ, и в частности - припомнили обещание снизить цену в 2 раза. Видимо, в МВФ кто-то прислал фотку соответствующего банера с ее автографом. Однако она не растерялась и выдала такой спич, что все эти банеры даже попытались свернуться в трубочку.

Она заявила, о том, что никогда не поддерживала методов ручного регулирования цены на газ и никогда не высказывалась за снижение этой цены.
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а почему воровка Багиня, а все бабло у вонючей грязной поросенковской свиньи?
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Где то уже это слышали.. "Вы всё врёте.. Где ваши доказательства.. Это были не мы"
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"Заднєпрохідні" кинули каменюку у "непрохідного", просто абзац...
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Не впервой жульке брехать! Вона уже обещала отменить "злочинні тарифи януковича" перед парламентскими перевыборами, о чем сразу забыла усевшись в кресло премьера.
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А что гноесосы поросенсковские. Оплата отопления в 2 тысячи при пенсии в 1 тысячу это житы по-новому?
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А ти брехун!
По перше пенсій 1000 грн немає, по друге пенс отримає субсидію і навіть той, зто отримає мінімалку заплатить не більше 200 грн.
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Ты удод иди отрымай ту всраную субсидию Это у вас соевого петушья пенсы получающие менималку все поголовно на субсидии а в реалиях более 70% пенсов их не получают Или получают субсидии в 150 грн в насмешку Дело в том соевый удод что тот пенс который имел несчастье в свое время завести как и все люди детей Обречен эту всраную субсидию не получать Пример та даже моя семья Жена пенсионер я пенсионер а вот сын не пенсионер и хер нам с женой а не субсидии Мои знакомые тоже имеют детей к сожалению Будучи на пенсию Ни один субсидию не получает Так что соевый удод Не видать офшорнику второго президенства Как шкурки со своего обрезаного конца
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Подтверждаю. У бабушки пенсия полторы тысячи, за квартиру не платит вообще ничего.
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у соевых пердаки подгорают они же понимают что юлька им отомстит по полной за все с 2004 года. А это не просто в тюрьме посидеть, это все наворованное придется отдавать, которое почему-то не у юльки,а главного поцриота гнойной свиньи поросенко и его холуев.
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ты то каким боком к ее мести? БПП - Гриценку: Брудні звинувачення відкидаємо і вбачаємо в них спробу "непрохідного" повернутися на радари ЗМІ - Цензор.НЕТ 3913 как был нищебродом, так им и останешься, или ты реально думаешь что она завтра тебе з/п в 1000 евро сделает? серьезно? думаешь? у меня для тебя плохие новости БПП - Гриценку: Брудні звинувачення відкидаємо і вбачаємо в них спробу "непрохідного" повернутися на радари ЗМІ - Цензор.НЕТ 8012
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я не есть фанат ВОНЫ но знаешь многие ждут не зарплату 1000 евро, даже не газ в 2 раза дешевле , а достойного пенсиона соевым с жильем и одеждой каждому лет так по 20, и ради этого поддержат ВОНУ, что бы ВОНА посадило чоколадное ВОНО
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А може дійсно прив'язати Дрища до локатора і включити апарат на потужну потужність.. І засвітиться, і прогріється, та і до перукарів і жінок більше не буде потрібно йому ходити..😕😕😕
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Флеш-моб народного гніву. Всіх не купиш. Президенту є про що задуматись.

Наш телеграмБПП - Гриценко: Грязные обвинения отвергаем и видим в них попытку "непроходного" вернуться на радары СМИ - Цензор.НЕТ 7458: https://t.me/stopgnida ...БПП - Гриценко: Грязные обвинения отвергаем и видим в них попытку "непроходного" вернуться на радары СМИ - Цензор.НЕТ 6897
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Сімейство Грицацуєвих-пліткарів живе в паралельному світі. Факт.
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Я вот не понимаю одного, Петя прёт самозванцем ,а чего за него БПП вписывается ? Надеются что он их приведет к корыту ? Тогда вопрос ...... почему они за бортом ?
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Бачив вчора рекламу на СТБ Гриценка. Полковник соплі жує. З такою рекламою, завжди будеш "першим непрохідним" главкомом диванних військ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБПП - Гриценко: Грязные обвинения отвергаем и видим в них попытку "непроходного" вернуться на радары СМИ
 
 
 
 
 
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