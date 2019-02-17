 БПП - Гриценко: Грязные обвинения отвергаем и видим в них попытку "непроходного" вернуться на радары СМИ

Об этом говорится в заявлении БПП, отмечает Цензор.НЕТ.
"Чорнопиарные акции Гриценко против команды Порошенко - это отчаянная попытка экс-министра обороны вернуть себя на радары журналистов. Команда Порошенко категорически отвергает грязные и безосновательные обвинения, которые распространяет Гриценко. Честных действительно больше, но большой вопрос, в какой мере этот лозунг Гриценко касается его самого", - отметили в БПП.
Напомним, вчера возле Администрации президента Украины прошла акция "Честный выбор – против подкупа". Шествие было организовано движением кандидата в президенты Анатолия Гриценко "Честных больше".
- пойду пройдусь по мусоркам...своим путем...хоть макулатуры на хлеб насобираю..
У. Черчилл.
И если кто то не готов....( в переводе - обосравшийся) или сильно переживает за исход - никто не держит в этой стране.. Куча "неграждан" уже *********.. Перо в жопу - и ***** отсюда..
На "радарах СМИ" положено быть только "солнцеликому", и вообще в адрес керманыча могут звучать обвинения только от "ахентов *******", вы фсё врёти!
Странно, но не один Гриценко об этом говорит. Надо Пете помочь стать "непроходным"
Россия пытается убрать из президентского кресла действующего главу государства Петра Порошенко. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, передает MSN.
По его словам, Москва прилагает все усилия для того, чтобы устранить Порошенко от власти в Украине. Также Волкер подчеркнул, что российская власть пытается "ослабить Порошенко".
"То, что они пытаются сделать, это атаковать Порошенко и ослабить Порошенко", - заявил Волкер, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли Москва конкретного кандидата на президентских выборах 31 марта.
Волкер также считает, что Кремль надеется на "мировую" с новым президентом Украины.
"Они очень хотят, чтобы он был отстранен от власти, и я думаю, что они надеются на заключение какого-либо соглашения с новым правительством, которое будет "на руку" России, поскольку они не получают этого от Порошенко", - сказал он
Она заявила, о том, что никогда не поддерживала методов ручного регулирования цены на газ и никогда не высказывалась за снижение этой цены.
По перше пенсій 1000 грн немає, по друге пенс отримає субсидію і навіть той, зто отримає мінімалку заплатить не більше 200 грн.
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