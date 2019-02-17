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 Политика Украины, Экономика, За рубежом
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Все про:Порошенко (16356) торговля (810) Евросоюз (12291) Мюнхен (72)

 За 3 года торговля Украины и ЕС выросла на 60%, - Порошенко

Во внешнем товарообороте Украины торговля со странами Евросоюза составляет 43%. Европа для Украины – выбор не только цивилизационный, но и экономический, считает глава государства.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в рамках сессии на тему "Безопасность в Восточной Европе" на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На протяжении трех лет наша торговля с ЕС выросла на 60%", – сказал Порошенко. Президент отметил, что во внешнем товарообороте Украины торговля со странами ЕС составляет 43%. "Европа для Украины – это выбор с точки зрения не только цивилизации, но и экономики", – пояснил Порошенко.

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Президент добавил, что Россия ведет с Украиной не только гибридную, но и экономическую войну. "В 2013 году Россия имела примерно 33% торгового оборота с Украиной, сейчас 7,7%. Мы находимся в крайне тяжелой ситуации в поисках новых рынков", – заявил он.

Порошенко подчеркнул, что Украина заинтересована в развитии торговых отношений с Китаем. Президент отметил, что Украина имеет удовлетворительное сотрудничество с китайцами, но темпы его роста – скромные.

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС вступило в силу с 1 января 2016 года.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

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В 2017 году Украина экспортировала товаров на $43,26 млрд, импортировала – на $49,6 млрд, сообщали в Госстате. В январе – ноябре 2018 года объем экспорта составил $43,25 млрд, импорта – $52,1 млрд. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 220 стран мира.

Источник: https://censor.net.ua/n3112118
 
   
 Топ комментарии
 
а с рашкой насколько за эти 3 года...?
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как ты смеешь？
Продали машины, станки, паравозы, параходы, фармацевтику, медоборудование, технологии, и прочее
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Циничный лживый барыга, ему еще кто то верит.
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Бреше і не скривиться , гніда!. Так наторгували, що негативне сальдо близько 8 млрд. долларів???
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С 9 августа 1999 верят, когда он еще с деребана гуманитарки начинал предназначенной для питерского плебса.
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кстати, те из Балтииских стран, которые переориентировались с рассеиского рынка на арабскии, оказывается - микробыи бактерии в продукцие сами по себя не появляется, как это было в торговле с рашкой, где от вяликих слов пугабича какой то роснадзор находил вредоносные для скреп бактерии - кстати, в молоке произведённом в Украине та же проблема.
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"В 2013 году Россия имела примерно 33% торгового оборота с Украиной, сейчас 7,7%. Мы находимся в крайне тяжелой ситуации в поисках новых рынков", - заявил он.

Вот ведь сволота какая! Агрессор не хочет конфетки покупать!
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вывод очевидный 33 - 7,7 = 25,3 на столько процентов уменьшился торговый оборот - но у тебе по чему то истерика - а вот вопрос - а не тролль ли ты? причинно - следственная связь прямая)))))
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Я только за, Большой Змей, но зачем главнокомандующий так переживает по этому поводу? И почему эти 7,7% ещё существуют?
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да пиндосы не торопяться все реакторы и сразу перевести на свое ядерное топливо - раз, два - нефть и бензин и авто газ - стратегические товары для нас - цапы нас снабжают,за деньги конечно - ну шоб танки наши ездили)) удобрения сделанные на их газе - нудно для сельского хозяйства - нужно ,ведь за валюту для страны продаем зерно и все остальное шо называется - критический импорт - можно сказать они нам помогают восстанавливать и развивать обороноспособность нашей страны -факт - а мы им мало мало продает по этому и дисбаланс в торговле в их сторону - пожалуйста )) но почему это на каждом канале не показывают это ведь по статистике видно ,может бояться шо цапы быковать начнуть ,ну как с транзитом товаров
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А если сравнивать внешнюю торговлю не с группой стран, а конкретно по странам? Уверен ненавистная паРашка так и остаётся №1 (как край - №2).
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Порошенко держит всех за дебилов...
Манипулирует...
Но Порошенко умалчивает, что торговля с ЕС выросла но не достигла довоенного уровня 2013 года.
То есть при Порошенко, торговля с ЕС упала в абсолютных цифрах...
Далее. так же он молчит, что последние два года растёт упавший ранее товарооборот с рашкой..
думает, что никто не проверит его манипуляции цифрами и его умалчивание
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То шо Вы говорите...,а "мы и не знали". За 3 роки торгівля України та ЄС зросла на 60%, - Порошенко - Цензор.НЕТ 959 Он ВОР его дом ТУРМА! За 3 роки торгівля України та ЄС зросла на 60%, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5735
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...а граждане обнищали на 200%. И это одно из основных достижений Порошенко.
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Да, с теми же москплями, которые зарегистрировали свои фирмы в ЕС, газ у Словаков покупаем и даже в Швейцарии, а уголь в Роттердаме.😛 И своими же бизнесменами через Кипр.
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Ну это так, дежурная (неударная) доза Тошнотворного Порош(ен)ка - шоб любители вкус не забывали.
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Фото знакове, називається "Ви на 100 %-ів можете мені довіряти, лохи".
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Почему ты барыга не считаешь на сколько увеличились цены на продукты первой необходимости, лекарства, тарифы, не говоря уже об остальном и на сколько увеличилось твое богатство.
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Торговля Украины и ЕС выросла на 60%.А где прибыли? По карманам и офшорам? А должна была быть направлена на развитие страны!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа 3 года торговля Украины и ЕС выросла на 60%, - Порошенко
 
 
 
 
 
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