 За 3 года торговля Украины и ЕС выросла на 60%, - Порошенко

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в рамках сессии на тему "Безопасность в Восточной Европе" на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На протяжении трех лет наша торговля с ЕС выросла на 60%", – сказал Порошенко. Президент отметил, что во внешнем товарообороте Украины торговля со странами ЕС составляет 43%. "Европа для Украины – это выбор с точки зрения не только цивилизации, но и экономики", – пояснил Порошенко.

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Президент добавил, что Россия ведет с Украиной не только гибридную, но и экономическую войну. "В 2013 году Россия имела примерно 33% торгового оборота с Украиной, сейчас 7,7%. Мы находимся в крайне тяжелой ситуации в поисках новых рынков", – заявил он.

Порошенко подчеркнул, что Украина заинтересована в развитии торговых отношений с Китаем. Президент отметил, что Украина имеет удовлетворительное сотрудничество с китайцами, но темпы его роста – скромные.

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС вступило в силу с 1 января 2016 года.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

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В 2017 году Украина экспортировала товаров на $43,26 млрд, импортировала – на $49,6 млрд, сообщали в Госстате. В январе – ноябре 2018 года объем экспорта составил $43,25 млрд, импорта – $52,1 млрд. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 220 стран мира.