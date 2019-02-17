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 Сбежавший виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе в Киеве задержан и отправлен в СИЗО (обновлено)

Полиция Киева задержала водителя, сбежавшего с места ДТП на Столичном шоссе, в котором заживо сгорела женщина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает Цензор.НЕТ.

"Водитель BMW, 1998 года рождения, задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он вместе с адвокатами пришел в полицию", - говорится в сообщении.

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В полиции утверждают, что с задержанным проведут следственные действия. Кроме того, его проверят у врача-нарколога, чтобы установить степень алкогольного или наркотического опьянения.

"До избрания меры пресечения мужчина будет находиться в изоляторе временного содержания", - уточняют в ведомстве.

Как сообщает "Киев Оперативный", водителем оказался парень 1998 года рождения - Слободской Никита Игоревич. Отмечается, что 26.03.2018 на него уже был составлен протокол по статье 130 КУоАП (нетрезвое управление тем самым BMW).

Напомним, что вчера на Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП, в котором женщина сгорела заживо.

Сбежавший виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе в Киеве задержан и отправлен в СИЗО (обновлено) 01

Источник: https://censor.net.ua/n3112117
 
   
 Топ комментарии
 
Его практически уже отмазали. Его могли задержать по горячему максимум за 1 час но не задерживают а дают время почти двое суток для приведения организма в порядок,связаться с адвокатами,заметьте не с одним,выработать систему защиты и лишь после всего этого САМОМУ а не под конвоем явиться в полицию уже будучи во всеоружии. Как вы думаете он уничтоживший все отягчающие обстоятельства может теперь быть осуждён? Однозначно НЕТ.
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Та який то мужчина? .. Мажор 1998 р.н... Тепер папєнька з мамєнькой будуть відмазувати своє чадо в печерному суді від покарання за злочин....Он же ребенок....
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очередной отпрыск феодалов, типа толстошеева, которому все можно. потому как папка либо украинский "политик", либо прокурор, либо судья. ну или "бизнесмен" у которого в родственниках, кумовьях или друзьях все перечисленные категории.
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Та який то мужчина? .. Мажор 1998 р.н... Тепер папєнька з мамєнькой будуть відмазувати своє чадо в печерному суді від покарання за злочин....Он же ребенок....
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Его практически уже отмазали. Его могли задержать по горячему максимум за 1 час но не задерживают а дают время почти двое суток для приведения организма в порядок,связаться с адвокатами,заметьте не с одним,выработать систему защиты и лишь после всего этого САМОМУ а не под конвоем явиться в полицию уже будучи во всеоружии. Как вы думаете он уничтоживший все отягчающие обстоятельства может теперь быть осуждён? Однозначно НЕТ.
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На жаль це так і виглядає.. Потім ще виявиться, що в "дітьо" вегетосудинна дистонія, в дитинстві страждав нічними кошмари, енурезом, клаустрофобією.. Судово-медична психіатрична експертиза ще підтвердить, що в момент скоєння аварії в нього була тимчасова втрата свідомості, а втечу з місця події він здійснив в стані ефекту... Суд врахує всі помягшуючі обставини, а також добровільну явку з повиною і призначить йому два роки умовно з виплатою компенсації родині загиблої і таксисту.... Ну десь так.......
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Ситуация не напоминает боксера-псаря? Так вот тогда больше половины писателей Цензора выступили на стороне преступника. Сейчас же нет...
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очередной отпрыск феодалов, типа толстошеева, которому все можно. потому как папка либо украинский "политик", либо прокурор, либо судья. ну или "бизнесмен" у которого в родственниках, кумовьях или друзьях все перечисленные категории.
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У него положение даже лучше чем у зайцевой...уже хрен докажешь, что мажор был накуреный...просто испугался и убежал от страха перед содеянным...понять молодого человека и дать ему шанс исправится. ведь он же совсем мальчик...
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Зрадрботня вчера на гавно исходила...что не задержат...
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Посрамила их полиция. Ришучими и самоотверженными дедуктивными способностями поймала таки негодяя Винуватця смертельної ДТП на Столичному шосе в Києві, який утік, затримано і відправлено в СІЗО (оновлено) - Цензор.НЕТ 8458
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'Отмечается, что 26.03.2018 на него уже был составлен протокол по статье 130 КУоАП (нетрезвое управление тем самым BMW).'
В общем парень не в чем не виноват. Ему просто резрешили дальше убивать людей на уровне закона.
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Отмечается, что 26.03.2018 на него уже был составлен протокол по статье 130 КУоАП (нетрезвое управление тем самым BMW)

А если бы вождение в нетрезвом виде приравнивалось к покушению на убийство - сидел бы этот сосунок в клетке, а женщина была бы жива.
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он брал пример с барыги, правда машины проходимца
не останавливаются из за убитого быдла,
оно ведь не обязано никому,
за кровные ездит
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...а может водитель Деу сам виноват? Например тронулся на жёлтый стоял в неправильном месте...
Дело Зайцевой живет ... и убивает.
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****** уже под капельницей полежал? Хрен что докажешь. К тому же САМ пришел. Малехо денег занесут - и опять за руль. Конченая страна! А дурачки на востоке гибнут...
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А вот сколько зайчихе харьковской дадут за шесть человек? Вот делим на шесть, столько и получит киевский зайчик. Вот вам всем "потужна рехформа" из шоколадного цеха. И спорить не надо, я вас умоляю, просто подождите и всё увидите.
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Одной из линий защиты будет то, что в Ланосе оказался просроченный огнетушитель. Винуватця смертельної ДТП на Столичному шосе в Києві, який утік, затримано і відправлено в СІЗО (оновлено) - Цензор.НЕТ 3900
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСбежавший виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе в Киеве задержан и отправлен в СИЗО (обновлено)
 
 
 
 
 
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