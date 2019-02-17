 Сбежавший виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе в Киеве задержан и отправлен в СИЗО (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает Цензор.НЕТ.
"Водитель BMW, 1998 года рождения, задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он вместе с адвокатами пришел в полицию", - говорится в сообщении.
В полиции утверждают, что с задержанным проведут следственные действия. Кроме того, его проверят у врача-нарколога, чтобы установить степень алкогольного или наркотического опьянения.
"До избрания меры пресечения мужчина будет находиться в изоляторе временного содержания", - уточняют в ведомстве.
Как сообщает "Киев Оперативный", водителем оказался парень 1998 года рождения - Слободской Никита Игоревич. Отмечается, что 26.03.2018 на него уже был составлен протокол по статье 130 КУоАП (нетрезвое управление тем самым BMW).
Напомним, что вчера на Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП, в котором женщина сгорела заживо.
В общем парень не в чем не виноват. Ему просто резрешили дальше убивать людей на уровне закона.
А если бы вождение в нетрезвом виде приравнивалось к покушению на убийство - сидел бы этот сосунок в клетке, а женщина была бы жива.
не останавливаются из за убитого быдла,
оно ведь не обязано никому,
за кровные ездит
тронулся на жёлтыйстоял в неправильном месте...
Дело Зайцевой живет ... и убивает.