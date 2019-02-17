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Все про:беспилотник (641) война (3296) ОБСЕ (3533) обстрел (7611) Донбасс (17970)

 Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ в присутствии наблюдателей миссии

В 10 м от патруля миссии ОБСЕ члены вооруженных формирований стреляли по БПЛА СММ, который пролетал над участком разведения в районе Золотого.

Об этом говорится в отчете миссии, передает Цензор.НЕТ.

"15 февраля, находясь на блокпосте вооруженных формирований на южном крае участка разведения в районе Золотого, наблюдатели проинформировали присутствовавших на месте членов вооруженных формирований о том, что в этом районе миссия осуществляет полет БПЛА СММ среднего радиуса действия из другой локации. Наблюдатели видели, как каждый из 5 членов вооруженных формирований, находившихся на этом блокпосте примерно в 10 м от их, нацелил свой автомат на БПЛА, пролетавший южнее блокпоста на высоте примерно 300 м; в целом они произвели около 60 выстрелов в направлении БПЛА", - рассказали наблюдатели.

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Отмечается, что когда команда СММ проинформировала членов вооруженных формирований о том, что данный БПЛА принадлежит миссии, террористы прекратили стрельбу, не успев попасть по беспилотнику.

Источник: https://censor.net.ua/n3112113
 
 
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Горловка. Свежий, погоняло соответствующее - Копченый.
Позади однотипные памятники со звездочками.
И это только то что попало в кадр.
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ!
Найманці РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ в присутності спостерігачів місії - Цензор.НЕТ 9406
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Лучше не так: " Наемники РФ обстреляли ОБСЕ в присутствии беспилотника миссии"
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Донецк.
Они знают свое место.
Найманці РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ в присутності спостерігачів місії - Цензор.НЕТ 5873
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Когда уже будут новости как боевики пописали на колесо автомобиля ОБСЕ?
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ну да, а вот реакции на все действия от пописали до обстрела мы так и не почитаем.
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Реакция ОБСЕ тоже будет предсказуемая - О, Божья роса!
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зачем на колеса? лучше уж прямо в глаза
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Лучше не так: " Наемники РФ обстреляли ОБСЕ в присутствии беспилотника миссии"
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У страху очі великі... Навчили таки добре наші воїни орків, що з неба не лише каміння падає..😁😁😁
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уже даже не смешно
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В ответ никакой реакции атопутинападет. Найманці РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ в присутності спостерігачів місії - Цензор.НЕТ 6052
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Горловка. Свежий, погоняло соответствующее - Копченый.
Позади однотипные памятники со звездочками.
И это только то что попало в кадр.
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ!
Найманці РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ в присутності спостерігачів місії - Цензор.НЕТ 9406
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Предлагаю наблюдателям миссии обстрелять наемников РФ в присутствии беспилотника ОБСЕ.
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полностью подконтрольная рашке организация
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та ладно!
то они ворон от беспилотника отгоняли...да, ОБСЕ?
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Это ОБСЕ по моему следит только за ВСУ и вмиг поднимает поросячий визг именно против ВСУ а с сепарами они целуются в дёсны. Ватники на них давно йух забили и даже при них ихний беспилотник сбивают а те только лыбятся. ОБСЕ это шайка "инвалидов" из "Золотого ключика". Кто в карман положил того они не заметят даже верхом на "Армате". Давно уже эту шваль нужно разогнать.
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Ненавиджу кацапську наволоч на нашій землі ! Паскудні , підлі ,та брехливі , як і вся кремлівська шобла !
Хто ще не розуміє наскільки все серйозно, - подивіться фільм "Крим шлях додому". Там є цікавий момент: ***** був готовий застосувати ядерну зброю у разі захоплення півострова. ЗБРОЮ. МАСОВОГО. ЗНИЩЕННЯ. Друзі говорите? Ну-ну ... Ось що готували нам і нашим дітяМ , ці фашисти !
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или мы их, или они нас уничтожат...
Мир невозможен....и будет большая война..

Найманці РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ в присутності спостерігачів місії - Цензор.НЕТ 5897 Алексей Лебединский‏ @profleb

И все-таки, мне видится реальная опасность того, что Путин собирается внедряться в Украину по-полной, включая и военные силы. На российском телеке ведется тщательная подготовка и так забитых всякой ересью... https://www.facebook.com/ProfessorLebedinsky/posts/2294336520590272 …

Найманці РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ в присутності спостерігачів місії - Цензор.НЕТ 1682 Мустафа‏ @mil_coach 14 февр.
Вижу иногда переписку украинцев, когда они что-то вате пытаются доказать про голодомор, боинг, майдан и т.д Поймите вы, этим правда не нужна. Вот совсем. Правда для них смертельно опасна, понимаете? Они в одной лодке с режимом, они его опора и исполнители, так зачем им правда?
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За пять лет радость от прибытия корабля Крым в гавань Россия маленько поутихла. Выяснилось, что за краденный полуостров отвечать надо. Радостные танцы с плакатами " Крымнаш" перед телекамерами в мировом сообществе "не прокатывают. " Но осознание величия в России надо как-то поддерживать. Решается вопрос о принятии в состав России маленькой, но гордой страны Гаити
Найманці РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ в присутності спостерігачів місії - Цензор.НЕТ 2921

Теперь Россия, как честная страна, просто обязана помочь Гаити - накормить и напоить. Для справки: Республика Гаити - беднейшее в плане экономики государство западного полушария планеты и одна из самых неразвитых стран мира. ВВП на душу населения в 2009 году - 1317 долл. (203-е место в мире). Ниже уровня бедности - 60 % населения (2003 г.). Основной источник валютных доходов республики - денежные переводы от эмигрантов (25 % ВВП, вдвое больше всех доходов от экспорта из страны). Внешний долг - 1,8 млрд $ (на конец 2008 года)..

Мне думается, что самая пора пришла референдум проводить на Гаити. Население там около 11 миллионов человек. Ежели каждому по 50 баксов дать, то проголосуют за вхождение в состав России как миленькие. Для пущего эффекта десант пригожинских говноботов можно отправить в Порт-о Пренс. Нарядить дорогих россиян в лохмотья и выпустить на улицу с плакатами" Путин, спаси", " Хотим домой, в Москву", " Гаити- это Россия". На крайняк всегда вежливые зеленые человечки имеются. С присоединением Гаити величия определенно прибавится. И занавес отчуждения станет такой вокруг России- матушки, что мышь не проскочит.
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СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "защитникам-помогателям " , "освободителям " и прочим КРОВАВЫМ АФЕРИСТАМ.....!!!!

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На учениях "Си Бриз - 2019" потренируются оборонять Дунай и высаживаться в тыл врага

На учениях "Си Бриз" летом военные и пограничники будут учиться противостоять вражеской блокаде Дуная. Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

Военные из разных стран будут выполнять задачи по стандартам НАТО на море, суше, воздухе и под водой. В морском компоненте запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп и много других упражнений, которые пока не разглашаются, поскольку остается актуальным режим "свободной игры", в котором внезапные задачи будут поступать от многонационального штаба учений.

Новацией нынешних учений станет отработка речного элемента. По легенде "враги" будут пытаться заблокировать выход к морю с крупнейшей водной артерии Европы - реки Дунай. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задачи обеспечения сопровождения транспортных гражданских судов по реке и их свободный проход через устье Дуная до Черного моря. В этом учебном элементе будут задействованы исключительно силы Госпогранслужбы, в частности Морской охраны.

Также бойцы будут высаживаться на территорию врага с воздуха. В водолазных тренингах впервые примут участие представители пограничного спецназа "Дозор". Учения "Sea Breeze - 2019" пройдут в начале июля. Территориально действия будут происходить в Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря.
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А ОБСЕ трнадиційно поклала провину "на обидві сторони конфлікту"...
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обсе улыбнулись, глубоко обеспокоились и пошли бухать в кафе...
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Никого не остерегаются,и это очень хорошо,видно обкуренные были,а это значит,ещё больше архиполезных санкций...,так держать винторогие свинособаки.. Найманці РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ в присутності спостерігачів місії - Цензор.НЕТ 1661
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Охренеть! ОБСЕ до сих пор занимается "разведением сил"!
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так седни ж петин праздник -день граненого стакана, так и отметили
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ в присутствии наблюдателей миссии
 
 
 
 
 
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