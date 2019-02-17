 Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ в присутствии наблюдателей миссии

Об этом говорится в отчете миссии, передает Цензор.НЕТ.
"15 февраля, находясь на блокпосте вооруженных формирований на южном крае участка разведения в районе Золотого, наблюдатели проинформировали присутствовавших на месте членов вооруженных формирований о том, что в этом районе миссия осуществляет полет БПЛА СММ среднего радиуса действия из другой локации. Наблюдатели видели, как каждый из 5 членов вооруженных формирований, находившихся на этом блокпосте примерно в 10 м от их, нацелил свой автомат на БПЛА, пролетавший южнее блокпоста на высоте примерно 300 м; в целом они произвели около 60 выстрелов в направлении БПЛА", - рассказали наблюдатели.
Отмечается, что когда команда СММ проинформировала членов вооруженных формирований о том, что данный БПЛА принадлежит миссии, террористы прекратили стрельбу, не успев попасть по беспилотнику.
Позади однотипные памятники со звездочками.
И это только то что попало в кадр.
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ!
Они знают свое место.
то они ворон от беспилотника отгоняли...да, ОБСЕ?
Хто ще не розуміє наскільки все серйозно, - подивіться фільм "Крим шлях додому". Там є цікавий момент: ***** був готовий застосувати ядерну зброю у разі захоплення півострова. ЗБРОЮ. МАСОВОГО. ЗНИЩЕННЯ. Друзі говорите? Ну-ну ... Ось що готували нам і нашим дітяМ , ці фашисти !
Мир невозможен....и будет большая война..
Алексей Лебединский @profleb
И все-таки, мне видится реальная опасность того, что Путин собирается внедряться в Украину по-полной, включая и военные силы. На российском телеке ведется тщательная подготовка и так забитых всякой ересью... https://www.facebook.com/ProfessorLebedinsky/posts/2294336520590272 …
Мустафа @mil_coach 14 февр.
Вижу иногда переписку украинцев, когда они что-то вате пытаются доказать про голодомор, боинг, майдан и т.д Поймите вы, этим правда не нужна. Вот совсем. Правда для них смертельно опасна, понимаете? Они в одной лодке с режимом, они его опора и исполнители, так зачем им правда?
Теперь Россия, как честная страна, просто обязана помочь Гаити - накормить и напоить. Для справки: Республика Гаити - беднейшее в плане экономики государство западного полушария планеты и одна из самых неразвитых стран мира. ВВП на душу населения в 2009 году - 1317 долл. (203-е место в мире). Ниже уровня бедности - 60 % населения (2003 г.). Основной источник валютных доходов республики - денежные переводы от эмигрантов (25 % ВВП, вдвое больше всех доходов от экспорта из страны). Внешний долг - 1,8 млрд $ (на конец 2008 года)..
Мне думается, что самая пора пришла референдум проводить на Гаити. Население там около 11 миллионов человек. Ежели каждому по 50 баксов дать, то проголосуют за вхождение в состав России как миленькие. Для пущего эффекта десант пригожинских говноботов можно отправить в Порт-о Пренс. Нарядить дорогих россиян в лохмотья и выпустить на улицу с плакатами" Путин, спаси", " Хотим домой, в Москву", " Гаити- это Россия". На крайняк всегда вежливые зеленые человечки имеются. С присоединением Гаити величия определенно прибавится. И занавес отчуждения станет такой вокруг России- матушки, что мышь не проскочит.
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "защитникам-помогателям " , "освободителям " и прочим КРОВАВЫМ АФЕРИСТАМ.....!!!!
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На учениях "Си Бриз" летом военные и пограничники будут учиться противостоять вражеской блокаде Дуная. Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины, передает корреспондент Украинской Службы Информации.
Военные из разных стран будут выполнять задачи по стандартам НАТО на море, суше, воздухе и под водой. В морском компоненте запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп и много других упражнений, которые пока не разглашаются, поскольку остается актуальным режим "свободной игры", в котором внезапные задачи будут поступать от многонационального штаба учений.
Новацией нынешних учений станет отработка речного элемента. По легенде "враги" будут пытаться заблокировать выход к морю с крупнейшей водной артерии Европы - реки Дунай. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задачи обеспечения сопровождения транспортных гражданских судов по реке и их свободный проход через устье Дуная до Черного моря. В этом учебном элементе будут задействованы исключительно силы Госпогранслужбы, в частности Морской охраны.
Также бойцы будут высаживаться на территорию врага с воздуха. В водолазных тренингах впервые примут участие представители пограничного спецназа "Дозор". Учения "Sea Breeze - 2019" пройдут в начале июля. Территориально действия будут происходить в Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря.