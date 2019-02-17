 Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ в присутствии наблюдателей миссии

Об этом говорится в отчете миссии, передает Цензор.НЕТ.

"15 февраля, находясь на блокпосте вооруженных формирований на южном крае участка разведения в районе Золотого, наблюдатели проинформировали присутствовавших на месте членов вооруженных формирований о том, что в этом районе миссия осуществляет полет БПЛА СММ среднего радиуса действия из другой локации. Наблюдатели видели, как каждый из 5 членов вооруженных формирований, находившихся на этом блокпосте примерно в 10 м от их, нацелил свой автомат на БПЛА, пролетавший южнее блокпоста на высоте примерно 300 м; в целом они произвели около 60 выстрелов в направлении БПЛА", - рассказали наблюдатели.

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Отмечается, что когда команда СММ проинформировала членов вооруженных формирований о том, что данный БПЛА принадлежит миссии, террористы прекратили стрельбу, не успев попасть по беспилотнику.