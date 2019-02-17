 Пропавший ранее боец 128-й ОГШБр Игорь Мирончук попал в плен к террористам "ДНР". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook 128-й ОГШБр "Закарпатский легион".
Напомним, 10 февраля в бригаде сообщили, что Мирончук "из-за полученной контузии потерял ориентировку на местности и покинул наблюдательный пост в направлении вражеских позиций".
"После ряда сообщений ресурсов террористической "ДНР" мы имеем основания подтвердить, что на фото и видео, распространенных так называемыми "СМИ" противника, наш побратим Игорь Мирончук. Главное для нас, для его родных и близких - видеть, что он жив", - отметили в пресс-службе бригады.
Также отмечается, что на видео, записанном и смонтированном с целью пропаганды, видно "подавленное состояние Игоря, фразы, не свойственные ему при любых обычных обстоятельствах. Друзья и побратимы Игоря объясняют все это моральным давлением, которому он подвергается в плену. Он произносит заученные фразы, написанные пропагандистами российских оккупационных войск, повторяя те же фейки, которые ранее произносили другие военнопленные".
воин держись там, обязательно вернем домой !
Сподіваюсь на швидке звільнення.
Нехай Господь береже
Alexey Lebedinsky з Alexey Lebedinsky.
19 год ·
И все-таки, мне видится реальная опасность того, что Путин собирается внедряться в Украину по-полной, включая и военные силы. На российском телеке ведется тщательная подготовка и так забитых всякой ересью мозгов российского народа к тому, что будут военные действия.
Это все страшно видеть, это как будто из другой реальности, из кино, но увы, это и есть реальность.
И возникает вопрос - а кто будет помогать Украине в случае военного вторжения? Куда, *****, смотрели США и запад, давая охреневшему диктатору Путину в последние годы укреплять свои военные возможности? Все эти тугие на решения, неразворотливые западные политические структуры и спецслужбы дали возможность злу очень сильно вырасти, почти никак не реагируя на усугубляющуюся ситуацию.
Бросят Украину на съедение?
Не дай Бог, это будет настоящий ******.
Санкции - пустое. Надо выжигать эпицентр зла в виде всей кремлевской еханой шайки. Тихо, хитро, умно.
Где вы, могущественные США и Европа? Видимо, стена с Мексикой Трампа занимает намного больше, чем растущая угроза третьей мировой, а Европу настолько задрали вопросы кризиса утопического вида их демократии и миграций, что не до этого.
*****. Уроды. И опять только что-либо страшное заставит мир начать сначала, обнулиться и вспомнить о том, что жизнь, достоинство и здоровье людей важнее всех структур и утопий.
Эй, кто-нибудь обычный в окружении этого охреневшего сатрапа, задушите уже гада занавеской! Это будет самое великое дело для всего мира в 21м веке, тебе будут воздвигать памятники и слагать о тебе легенды. Нет ничего важнее для безопасности мира сейчас, чем устранение этого зверя и его шакалов.
Только что видел в каком-то фильме сцену, когда совершенно милого мирного человека спросили "скажи, а ты убил бы маленького мальчика, если б знал, что это будущий Гитлер?", и человек, собрав все силы своей воли и воображения, ответил "да, конечно". А тут у нас не маленький мальчик, а ******** заматерелый старикан, оргабивший до нитки свою собственную страну и народ, напавший на соседские страны и грозящий остальному миру войной.
Соберитесь уже, тысячи работников спецслужб цивилизованных стран! За что вам платят налоги граждане, а? Защитите уже мир, наконец. ******* зарплаты прожирать ни на что. Действуйте же, наконец. Люди хотят спокойно жить и воспитывать детей, а не слушать пугающие новости и ждать беды.