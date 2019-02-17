EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  11744  45
Материалы по теме:
Все про:война (3296) плен (1752) 128 отдельная горно-пехотная бригада (43) операция Объединенных сил (964)

 Пропавший ранее боец 128-й ОГШБр Игорь Мирончук попал в плен к террористам "ДНР". ФОТО

Воин 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, о пропаже которого сообщалось 10 февраля, попал в плен к российским оккупантам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook 128-й ОГШБр "Закарпатский легион".

Напомним, 10 февраля в бригаде сообщили, что Мирончук "из-за полученной контузии потерял ориентировку на местности и покинул наблюдательный пост в направлении вражеских позиций".

"После ряда сообщений ресурсов террористической "ДНР" мы имеем основания подтвердить, что на фото и видео, распространенных так называемыми "СМИ" противника, наш побратим Игорь Мирончук. Главное для нас, для его родных и близких - видеть, что он жив", - отметили в пресс-службе бригады.

Читайте также: 16 февраля 2015 г. под Дебальцево погибли капитан 3-го полка спецназа Юрий Бутусов, сержант Виталий Федитник и военкор Дмитрий Лабуткин. Двое воинов – Сергей Глондарь и Александр Кореньков до сих пор в плену

Также отмечается, что на видео, записанном и смонтированном с целью пропаганды, видно "подавленное состояние Игоря, фразы, не свойственные ему при любых обычных обстоятельствах. Друзья и побратимы Игоря объясняют все это моральным давлением, которому он подвергается в плену. Он произносит заученные фразы, написанные пропагандистами российских оккупационных войск, повторяя те же фейки, которые ранее произносили другие военнопленные".

Пропавший ранее боец 128-й ОГШБр Игорь Мирончук попал в плен к террористам ДНР 01

Пропавший ранее боец 128-й ОГШБр Игорь Мирончук попал в плен к террористам ДНР 02

Источник: https://censor.net.ua/n3112112
 
 
 Топ комментарии
 
Нехай плете на камеру все що луГандонци хочуть, це все неважливо і все всі розуміють з адекватних людей, головне живий і рано чи пізно попаде на обмін . Лише потрібно обмінний фонд нарощувати !!!Курво...Щось часто почали наші хлопці потрапляти в цю халепу..
 показать весь комментарий
 
Ігор професійний військовик, те що він каже в інтервя це херня. Його потрібно повернути
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ігор професійний військовик, те що він каже в інтервя це херня. Його потрібно повернути
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
он вшил в шевроны шоколадку?
 показать весь комментарий
 
Що там за командири такі, які десь на віддалений НП ставлять 1 бійця. Наприклад все може статись, захворів раптово, втратив свідомість, серцевий напад. А з напарником такого могло й не статись. Був би хоч свідок події, міг через страх чи ще щось сам піти в сторону сєпарів. Міг подумати, в плєну не вбють, зарплата йде, колись обміняють.
 показать весь комментарий
 
 
там нет инфы, что он был один. а вот что контуженный делал на наблюдательном посту, а не в госпитале, это другой вопрос.
 показать весь комментарий
 
 
Некомплект особового складу в підрозділах може призводити до таких наслідків, пішов один на спостережний пункт і потрапив в засідку.
 показать весь комментарий
 
 
На Цензорі багато новин що на хабарях ловлять офіцерів які допомагають за гроші на контракт влаштуватись.
 показать весь комментарий
 
можу тобі допомогти без грошей влаштуватись на контракт...
 показать весь комментарий
 
 
ранше была инфа, что один погиб а второй после контузии пошёл не в ту сторону - их бомбили толи миномётами толи артой, точней нет инфы.
 показать весь комментарий
 
 
Він не міг піти сам в сторону сепарів, ні через страх ні через інше. Тільки контузія. Зниклий раніше боєць 128-ї ОГШБр Ігор Мирончук потрапив у полон до терористів "ДНР" - Цензор.НЕТ 9708
 показать весь комментарий
 
Алеша читай повністю новини по цій темі,він був там не один
 показать весь комментарий
 
 
Нехай плете на камеру все що луГандонци хочуть, це все неважливо і все всі розуміють з адекватних людей, головне живий і рано чи пізно попаде на обмін . Лише потрібно обмінний фонд нарощувати !!!Курво...Щось часто почали наші хлопці потрапляти в цю халепу..
 показать весь комментарий
 
 
Почалася більш активна фаза бойових дій, от і зростає кількість полонених...
 показать весь комментарий
 
 
То,что сказано на камеры сепаров под диктовку и после "проработки"- бред.И это понятно нормальному адекватному человеку. Главное,что воин жив!!!
 показать весь комментарий
 
 
верните нашего воина уро*ды !
воин держись там, обязательно вернем домой !
 показать весь комментарий
 
 
Тебе написали правду, читай и мотай на уши.
 показать весь комментарий
 
Ну хоч живий..
Сподіваюсь на швидке звільнення.
Нехай Господь береже
 показать весь комментарий
 
 
Цих хлопців обовязково потрібно повернути і те, що чмо медведчук, займається обмінними переговорами, якомь дуже підозріло, в нас , починаючи з Києва ще купа російських бізнесів, заложниками зробити і на обмін на наших хлопців, тільки шкурні інтереси московитів заставляють йти на поступки,
 показать весь комментарий
 
 
Нашему бойцу - здоровья и выдержки в сложившейся ситуации. При адекватной оценке и анализе фейков, пропаганд, манипуляций и прочих жалких попыток дискредитации всё больше и больше убеждаемся, что НАШЕ дело - правое! За НАМИ на победа!
 показать весь комментарий
 
 
Какую-то, что-ли ,стрелку нацарапайте,что Лугандон"там".
 показать весь комментарий
 
а ты на лбу себе нацарапай стрелку,шоб знать где у тебя моск...
 показать весь комментарий
 
Конечно главное , что Игорь живой. Теперь точно известно его местонахождение. Нужно начинать работу по его обмену. Держись солдат, мужества,терпения, веры и скорого возвращения домой.
 показать весь комментарий
 
 
Тримайся Ігоре , бо правда за нами і перемога також ! Кремлівські найманці лютують , бо відчувають свою слабкість і недолугість ! Все буде Україна !
 показать весь комментарий
 
 
Почитайте в Вікіпедії про контузію гол. мозку.Ви тоді так безапеляційно заявляти не будете.Він не в парку культури та відпочинку заблукав, а в бойовій обстановці після контузії.
 показать весь комментарий
 
 
Терпения Игорю и его близким . Все будет только хорошо !! Слава Украине!!
 показать весь комментарий
 
 
В израильской армии когда попадаеш в плен можеш что угодно говорить лиш бы жыв остался вроде так и американцев понятно шо заставили под двлом автомата но жизнь ценная ее нужно беречь
 показать весь комментарий
 
 
странная какая то кантузия у мальчиша, наверняка агент сепарский, выдаст теперь военную тайну за бочку варенья...
 показать весь комментарий
 
Устав ізраїльської армії цахал прямо предписує говорити все, що від полоненого хочуть чути терористи! Брати на себе всю відповідальність і звинувачувати кого завгодно, лише б залишитися живим!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тупе недолуге командування як так отримав контузію і поставили на пост а він пішов до них якась муть або набузався і прикривають або щось інше щось я не чув щоб з ордло орієнтацію змінювали і йшли прямо до нас хоча там одні алкоголіки і наркомани..може не доходють ..
 показать весь комментарий
 
ага...один рассейский ******* на машине с боеприпасами приехал на наш блок пост...
 показать весь комментарий
 
 
Грубая манипуляция,постановочный фильм..после недельной "обработки"..для недалеких людей
 показать весь комментарий
 
 
нужно срочно уволнять все 40 тыс. женщин оформленных в армию на контракт, вполовину сокращать численность генштаба и на сэкономленные деньги повышать зп мужикам на передке хотя бы в 2 раза, иначе скоро там вообще никого не будет
 показать весь комментарий
 
"профессор" Лебидинский предупреждает... Зниклий раніше боєць 128-ї ОГШБр Ігор Мирончук потрапив у полон до терористів "ДНР" - Цензор.НЕТ 3780

Зниклий раніше боєць 128-ї ОГШБр Ігор Мирончук потрапив у полон до терористів "ДНР" - Цензор.НЕТ 5300 Alexey Lebedinsky з Alexey Lebedinsky.
19 год ·

И все-таки, мне видится реальная опасность того, что Путин собирается внедряться в Украину по-полной, включая и военные силы. На российском телеке ведется тщательная подготовка и так забитых всякой ересью мозгов российского народа к тому, что будут военные действия.
Это все страшно видеть, это как будто из другой реальности, из кино, но увы, это и есть реальность.
И возникает вопрос - а кто будет помогать Украине в случае военного вторжения? Куда, *****, смотрели США и запад, давая охреневшему диктатору Путину в последние годы укреплять свои военные возможности? Все эти тугие на решения, неразворотливые западные политические структуры и спецслужбы дали возможность злу очень сильно вырасти, почти никак не реагируя на усугубляющуюся ситуацию.
Бросят Украину на съедение?
Не дай Бог, это будет настоящий ******.
Санкции - пустое. Надо выжигать эпицентр зла в виде всей кремлевской еханой шайки. Тихо, хитро, умно.
Где вы, могущественные США и Европа? Видимо, стена с Мексикой Трампа занимает намного больше, чем растущая угроза третьей мировой, а Европу настолько задрали вопросы кризиса утопического вида их демократии и миграций, что не до этого.
*****. Уроды. И опять только что-либо страшное заставит мир начать сначала, обнулиться и вспомнить о том, что жизнь, достоинство и здоровье людей важнее всех структур и утопий.
Эй, кто-нибудь обычный в окружении этого охреневшего сатрапа, задушите уже гада занавеской! Это будет самое великое дело для всего мира в 21м веке, тебе будут воздвигать памятники и слагать о тебе легенды. Нет ничего важнее для безопасности мира сейчас, чем устранение этого зверя и его шакалов.
Только что видел в каком-то фильме сцену, когда совершенно милого мирного человека спросили "скажи, а ты убил бы маленького мальчика, если б знал, что это будущий Гитлер?", и человек, собрав все силы своей воли и воображения, ответил "да, конечно". А тут у нас не маленький мальчик, а ******** заматерелый старикан, оргабивший до нитки свою собственную страну и народ, напавший на соседские страны и грозящий остальному миру войной.
Соберитесь уже, тысячи работников спецслужб цивилизованных стран! За что вам платят налоги граждане, а? Защитите уже мир, наконец. ******* зарплаты прожирать ни на что. Действуйте же, наконец. Люди хотят спокойно жить и воспитывать детей, а не слушать пугающие новости и ждать беды.
 показать весь комментарий
 
 
Сеорішого повернення додому, воїну України!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПропавший ранее боец 128-й ОГШБр Игорь Мирончук попал в плен к террористам "ДНР". ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх