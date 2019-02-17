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 Экономика
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Все про:Польша (4685) экономика (3487) Маркарова (30)

 Украинская экономика стабилизировалась. Если статус-кво сохранится, Польшу догоним через 50 лет, - Маркарова

После падения 2014 украинская экономика стабилизировалась и вернулась к режиму постоянного роста.

Об этом заявила в эфире "Радио Свобода" министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.

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По ее словам, к 2014 году экономика Украины была "больной", а затем испытала влияние российской агрессии, поэтому главной задачей правительства было стабилизировать ее.

"Это было сделано. Сейчас уже 12 кварталов подряд экономика Украины растет. Если посмотреть на результат, которого мы достигли за предыдущие 4 года, конечно, он необычен, если можно так сказать. И мало кто верил на самом деле, что нам удастся так быстро стабилизировать экономику и вернуться уже, можно сказать, к стабильному росту. Инфляция - менее 10%. Золотовалютные резервы на сегодня - самые высокие за последние 5 лет. Если говорить о ситуации макроэкономической, то она достаточно стабильная на сегодняшний день", - рассказала Маркарова.

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По словам министра финансов, если украинская экономика будет развиваться нынешними темпами, то догонит Польшу через 50 лет.

"И если Украина сохранит статус-кво такой, как сейчас, то для того, чтобы догнать Польшу, такую, как она есть сегодня, надо 50 лет. Это, конечно, для нас длинный срок. И мы точно планируем и имеем рецепты, как сделать, чтобы догнать быстрее", - отметила министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3112108
 
   
 Топ комментарии
 
Мне вот просто интересно,где соя их берет.Через 50 лет.А сейчас ,что всем просто лечь и умереть.Когда же это дно закончится?
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Тобто якщо Порошенко, а потім його син і внук не будуть президентами протягом 50 років, то пуйло нападе! А, взагалі, це вирок риго-соєвим "реформам", за таке "реформаторство" треба саджати на довічне з конфіскацією усього майна.
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На сегодняшнем этапе развития Украины, нам поможет только М.Саакашвили, через 5лет её будет не узнать.....как Грузию.
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...тебе 43 дня осталось тут трындеть....думаю что соевый тебе за последний месяц не заплатит...не старайся так.... ищи лучше нового хозяина.
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Вуйцю з ольгіно, Порох знову буде однотуровим, заспокойся.
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друг другу вуйкы лайки ставите...гниды московские...
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За что, неузнаваемая Грузия, хочет посадить Саакашвили?
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МЕСТЬ ОБИЖЕНЫХ... ат ы посади Ахметова, Фирташа, Коломойского, Кучму и т. п. и увидишь останешься ли ты живой.
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Мы говорим о Грузии, как об ориентире?
Скучно стало "ориентир" обсуждать?
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Про що ця щеката теребе польща після розвалу союзу швиде війшла в євро а ця перед виборами таку пургу несе..50 років та поки ви і ваш грося то буде рестарт від союза і не тільки мінус 50
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Нам допоможе тільки відмова від неоліберального шляху розвитку.
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В Украине СОЦИАЛИЗМ! 27 лет мы строим "соціальну державу", колхоз, ленинскую (кучмовскую, суркисовскую, медведчуковскую...) СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЮ!!!
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Єдина неоліберальна держава в світі - Сингапур. Але там неминуче розстрілюють за корупцію, шалені штрафи за те, що плюнеш на тротуар. Іншими словами - в економіці повна свобода, а з правами людини - практично відсутні. Але ж нічого. Ніхто Сингапур не дорікає, що порушують права людини. Навпаки, модель ставлять за приклад.
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хорош прибедняться.... хотел квартирку прикупить в новострое на подоле.... 2000 уе за квадрад.... так фуюшки вашей дунюшке: усё распродано ...........дом еще не сдан
По колличеству крутых тачек Киев сильно опережает Варшаву
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Лучше дом свой построить,кому нужна эта будка с соседями
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Это только и подтверждает что в Украине правит коррупция и казнокрадство.
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порошенко ПРОХОДИМЕЦ
южанина МРАЗЬ
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Дебил это твое второе имя, а моя буква "д" для того что бы это выяснить.
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Тупорила мадам мабуть вважає себе розумнішою від Ходжі Насреддіна з його історією про падішаха і віслюка, якого брались навчить розмовляти. За таких мордатих авітамінозних "самородків" українці взагалі вимруть як нація, і не за 50 років.
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если бы ты читал не только заголовки, то сам увидил "И мы точно планируем и имеем рецепты, как сделать, чтобы догнать быстрее", - отметила министр.
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Талони на галоші ще не галоші. Пиззунів і рецептурщиків завжди більше, чим трудяг. Цю пику поставили не про неіснуючі рецепти патякать, а вчитись у успішних країн і працювать не після смерті, а тут і зараз.
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если хочешь все и сразу, тебе к йуле и зеле...
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Не хатеють памиторы в сруленде вырощувать. Українська економіка стабілізувалася. Якщо статус-кво збережеться, Польщу наздоженемо через 50 років, - Маркарова - Цензор.НЕТ 3485
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За жидів не переймайся, і випили, і ще вип'ють, поки шукаєш хто винен.
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А пока маркарова с компанией будут 50 лет догонять Польшу, наши заробитчане будут помогать Польше двигаться вперед. Благодаря действием маркаровой и команде пороха. Вот такой незамысловатый расклад на сегодня. Все остальное- белый шум.
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50 лет догонять Польшу образца 2019 года.
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Ну а что ты хотел ? 23 года бежать в обратную сторону, а теперь , резко развернуться и догнать её, никак не получится . .
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Тем более что Польша развивалась минуя потерю территорий ,инфраструктур, и без войны.
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занавес ... кто последний , выключите свет !
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Порохососы,давайте подсчитаем за сколько мы догоним Америку,могу подсказать-за 500 лет,это ж так немного времени.
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Чтобы догнать Америку 2019 года за 500 лет ВВП Украины нужно расти на 39 миллиардов долларов в год (при общем ВВП порядка 120 миллиардов). Ні, синку, це - фантастика!
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Выберете мальдивского главнокомандующего и ждите еще 50 лет? Это все, что вам нужно знать о предвыборной программе шоколадного барыги
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"Польщу наздоженемо через 50 років, - Маркарова" (міністр фінансів України Оксана Маркарова)Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3112108
На кожному, почти на кожному, підприємстві що працює не на один день обов'язково є бухгалтер і економіст. Основне завдання економіста - розробка і втіленя планів розвитку підприємства. Економість виробляє стратегію розвитку і як сьогодні витратити гроші і активи, щоб в майбутньому отримати прибуток.
У бухгалтера одне завдання - облік і представлення керівнику і економісту стан підприємства на поточний момент. Бухгалтер нічого не прогнозує і н планує! Його задача зменшити витрати. Тому посади типу бухгалтер-економіст такий же нонсенс як лікар-кіллер, або подібне.
Завдання економіста витратити гроші сьогодні шоб отримати прибуток завтра, завдання бухгалтера вести облік і зменшення витрат сьогодні! Бухгалтер тільки веде облік!!
Так от, шановні! Міністр фінансів не що інше як головний бухгалтер держави! Міністр фінансів по своїй суті нічого не може планувати і прогнозувати! Для таких цілей є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. От вони повинні планувати і прогнозувати! Це їх основне завдання! І за економічний стан в країни ВІДПОВІДАЄ САМЕ МІНІСТР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ !!!
Кожен крівник успішного підприємства знає, якщо почне планувати і прогнозувати бухгалтер (в державі міністр фінансів) то системі скоро прийже такаж велика Ж як у самого планувальника!
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Пётр Алексеич вам не нравится, на популистов его заменить хотите. Вы что, не готовы подождать каких-то 50 лет? Зрадофилы!
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Статью прочитай до конца и поступи честно - удали свой комментарий...
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Вы как Биба и Боба - работаете парой на этой ветке.
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серьезно, в 2014 с эконимикой было хужее?
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Долбасс, который кормил Украину, потеряли Українська економіка стабілізувалася. Якщо статус-кво збережеться, Польщу наздоженемо через 50 років, - Маркарова - Цензор.НЕТ 6728
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Ну так, что ты гавкаешь, что экономика упала? С чего бы это, обсосище соевое? Если депрессивные быдлозагоны Долбасс и Крым, живущие на субвенциях и трансфертах из бюджета Украины отвалились? Хотя о чем я. Порохобыдло таких слов не слыхивало
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Ото брехлива тітка. Це Польща має на місці стояти й чекати Україну, та збідніти рази в три, щоб та її догнати змогла. Це може бути лише коли парламент Польщі знайде собі пару олігархів, і буде їх збагачувати замість Польщі, як то робить Україна. Ну це ліричний відступ.

Так хто буде розвивати економіку? Може Гройсман чи Мар-каррр-ова? Каркати - не мішки носити. Так що з оцими мордами і 50 років потому будемо там де були. А Польщу можна обігнати й років за 10, уже б були на рівні Польщі, якщо б працювали як треба, а не крали.
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50 let tocno nenado budet zdat,jest otstavanyje etogo nenado i otrycat, no tocno ne 50 let .Vot rosije dognat Polsu tocno 50 let budet malo
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успокою всех: через 50 лет не будет ни Польши, ни Украины, ни, тем более, РФ и США
мало того, не будет 2/3 нынешнего населения Земли
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Українці не вимруть,в мене є стратегія, берем Луценко, кращу жінку України - Луценчиху, Пашинського та цю Вангу-еконоиістку, закриваємо їх у клітці і вони плодять українців. Все просто, буде нова країна кортавих хитросраких писдоболів.
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Нічого не вийде, їх діти вже давно за кордоном з сім'ями живуть за наші податки. І не тільки їх.
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Идёт ли экономика Украины вперёд?
Ну как сказать. Ползёт.
А в современном мире нужно БЕЖАТЬ, чтобы, хотя бы оставаться на уровне других...
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Жодна економіка не може розвиватися, коли все зароблене вивозиться за кордон.
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А ось тут трішечки про ліки. В нас у Львові упаковка ось такого препарата від грипу коштує 220 гривень а ось тут польска середня ціна того самого препарата 20 злотих це по курсу 150 гривень і УВАГА поляки його купують за половину ціни тому що в Польщі є величезна група дорогих ліків іноземного виробництва які попадають під програму "рефундації" - тобто держава доплачує кошти з бюджету щоб ці ліки були доступними до всіх громадян Польщі.
https://www.doz.pl/apteka/p1641-Rovamycine_tabletki_powlekane_3.000.000_j.m._10_szt

Українська економіка стабілізувалася. Якщо статус-кво збережеться, Польщу наздоженемо через 50 років, - Маркарова - Цензор.НЕТ 8384
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У Луцьку невідомий напав на "Порошенка". Чоловік порізав ножем агітаційний намет президентської партії.

У людей нерви не витримують дій цієї влади. Можливо саме через народний гнів президент збільшив удвічі свою охорону?

Наш телеграмУкраїнська економіка стабілізувалася. Якщо статус-кво збережеться, Польщу наздоженемо через 50 років, - Маркарова - Цензор.НЕТ 2595: https://t.me/stopgnida Українська економіка стабілізувалася. Якщо статус-кво збережеться, Польщу наздоженемо через 50 років, - Маркарова - Цензор.НЕТ 2061
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50 рокiв морска пилюка, зараз дiтлахи перворiчки на пенсiї будуть, так зате як в Польщi українцi будуть жити. Польща як Германiя, Германiя як США, а США, як Зiмбабве
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраинская экономика стабилизировалась. Если статус-кво сохранится, Польшу догоним через 50 лет, - Маркарова
 
 
 
 
 
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