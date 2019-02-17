 Украинская экономика стабилизировалась. Если статус-кво сохранится, Польшу догоним через 50 лет, - Маркарова

Об этом заявила в эфире "Радио Свобода" министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, к 2014 году экономика Украины была "больной", а затем испытала влияние российской агрессии, поэтому главной задачей правительства было стабилизировать ее.
"Это было сделано. Сейчас уже 12 кварталов подряд экономика Украины растет. Если посмотреть на результат, которого мы достигли за предыдущие 4 года, конечно, он необычен, если можно так сказать. И мало кто верил на самом деле, что нам удастся так быстро стабилизировать экономику и вернуться уже, можно сказать, к стабильному росту. Инфляция - менее 10%. Золотовалютные резервы на сегодня - самые высокие за последние 5 лет. Если говорить о ситуации макроэкономической, то она достаточно стабильная на сегодняшний день", - рассказала Маркарова.
По словам министра финансов, если украинская экономика будет развиваться нынешними темпами, то догонит Польшу через 50 лет.
"И если Украина сохранит статус-кво такой, как сейчас, то для того, чтобы догнать Польшу, такую, как она есть сегодня, надо 50 лет. Это, конечно, для нас длинный срок. И мы точно планируем и имеем рецепты, как сделать, чтобы догнать быстрее", - отметила министр.
Скучно стало "ориентир" обсуждать?
По колличеству крутых тачек Киев сильно опережает Варшаву
южанина МРАЗЬ
На кожному, почти на кожному, підприємстві що працює не на один день обов'язково є бухгалтер і економіст. Основне завдання економіста - розробка і втіленя планів розвитку підприємства. Економість виробляє стратегію розвитку і як сьогодні витратити гроші і активи, щоб в майбутньому отримати прибуток.
У бухгалтера одне завдання - облік і представлення керівнику і економісту стан підприємства на поточний момент. Бухгалтер нічого не прогнозує і н планує! Його задача зменшити витрати. Тому посади типу бухгалтер-економіст такий же нонсенс як лікар-кіллер, або подібне.
Завдання економіста витратити гроші сьогодні шоб отримати прибуток завтра, завдання бухгалтера вести облік і зменшення витрат сьогодні! Бухгалтер тільки веде облік!!
Так от, шановні! Міністр фінансів не що інше як головний бухгалтер держави! Міністр фінансів по своїй суті нічого не може планувати і прогнозувати! Для таких цілей є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. От вони повинні планувати і прогнозувати! Це їх основне завдання! І за економічний стан в країни ВІДПОВІДАЄ САМЕ МІНІСТР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ !!!
Кожен крівник успішного підприємства знає, якщо почне планувати і прогнозувати бухгалтер (в державі міністр фінансів) то системі скоро прийже такаж велика Ж як у самого планувальника!
Так хто буде розвивати економіку? Може Гройсман чи Мар-каррр-ова? Каркати - не мішки носити. Так що з оцими мордами і 50 років потому будемо там де були. А Польщу можна обігнати й років за 10, уже б були на рівні Польщі, якщо б працювали як треба, а не крали.
мало того, не будет 2/3 нынешнего населения Земли
Ну как сказать. Ползёт.
А в современном мире нужно БЕЖАТЬ, чтобы, хотя бы оставаться на уровне других...
https://www.doz.pl/apteka/p1641-Rovamycine_tabletki_powlekane_3.000.000_j.m._10_szt
У людей нерви не витримують дій цієї влади. Можливо саме через народний гнів президент збільшив удвічі свою охорону?
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