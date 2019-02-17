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Все про:Польша (4685) экономика (3487) Маркарова (30)

 Украина догонит Польшу через 50 лет, экономика стабилизируется, - Маркарова

После падения 2014 украинская экономика стабилизировалась и вернулась к режиму постоянного роста.

Об этом заявила в эфире "Радио Свобода" министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.

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По ее словам, к 2014 году экономика Украины была "больной", а затем испытала влияние российской агрессии, поэтому главной задачей правительства было стабилизировать ее.

"Это было сделано. Сейчас уже 12 кварталов подряд экономика Украины растет. Если посмотреть на результат, которого мы достигли за предыдущие 4 года, конечно, он необычен, если можно так сказать. И мало кто верил на самом деле, что нам удастся так быстро стабилизировать экономику и вернуться уже, можно сказать, к стабильному росту. Инфляция - менее 10%. Золотовалютные резервы на сегодня - самые высокие за последние 5 лет. Если говорить о ситуации макроэкономической, то она достаточно стабильная на сегодняшний день", - рассказала Маркарова.

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По словам министра финансов, если украинская экономика будет развиваться нынешними темпами, то догонит Польшу через 50 лет.

"И если Украина сохранит статус-кво такой, как сейчас, то для того, чтобы догнать Польшу, такую, как она есть сегодня, надо 50 лет. Это, конечно, для нас длинный срок. И мы точно планируем и имеем рецепты, как сделать, чтобы догнать быстрее", - отметила министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3112108
 
   
 Топ комментарии
 
Мне вот просто интересно,где соя их берет.Через 50 лет.А сейчас ,что всем просто лечь и умереть.Когда же это дно закончится?
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Тобто якщо Порошенко, а потім його син і внук не будуть президентами протягом 50 років, то пуйло нападе! А, взагалі, це вирок риго-соєвим "реформам", за таке "реформаторство" треба саджати на довічне з конфіскацією усього майна.
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Отсюда вывод - хочешь дожить свою жизнь нормально - надо ехать в Польшу. Тут ничего не светит даже при зашкаливающей брехне рыго-бпп.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраина догонит Польшу через 50 лет, экономика стабилизируется, - Маркарова
 
 
 
 
 
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