 Враг за минувшие сутки 6 раз нарушал перемирие: погиб украинский воин, уничтожено 5 оккупантов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Читайте также: После получения Javelin на Донбассе уменьшилось число танковых обстрелов, - Порошенко

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись 4 раза: дважды - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи города Авдеевки; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял украинских защитников в районе села Крымское: один раз - из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, и второй - со станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один украинский защитник получил ранения.

Подразделения обороняющихся отвечали на вражеский огонь подручными огневыми средствами.

По данным разведки, 16 февраля пять оккупантов были уничтожены и четверо ранены.

Читайте также: Миссия ОБСЕ выявила под Луганском 33 российских танка

С начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" - вблизи населенного пункта Водяное из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" - в районе населенного пункта Катериновка из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий ранен.



