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 Враг за минувшие сутки 6 раз нарушал перемирие: погиб украинский воин, уничтожено 5 оккупантов

16 февраля российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 1 раз с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись 4 раза: дважды - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи города Авдеевки; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял украинских защитников в районе села Крымское: один раз - из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, и второй - со станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один украинский защитник получил ранения.

Подразделения обороняющихся отвечали на вражеский огонь подручными огневыми средствами.

По данным разведки, 16 февраля пять оккупантов были уничтожены и четверо ранены.

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С начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" - вблизи населенного пункта Водяное из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" - в районе населенного пункта Катериновка из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий ранен.

Враг за минувшие сутки 6 раз нарушал перемирие: погиб украинский воин, уничтожено 5 оккупантов 01
Враг за минувшие сутки 6 раз нарушал перемирие: погиб украинский воин, уничтожено 5 оккупантов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3112103
 
   
 Топ комментарии
 
Співчуття рідним та близьким...
Горіть у пеклі москалі !!!
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Царство Небесне і вічний спокій загиблому воїну...

Швидкого одужання пораненому.

Здохлим кацапам гарячу смолу в горлянки і копняка під хвіст в пекло

Слава Нації!
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Співчуття рідним та близьким...
Горіть у пеклі москалі !!!
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Царство Небесне і вічний спокій загиблому воїну...

Швидкого одужання пораненому.

Здохлим кацапам гарячу смолу в горлянки і копняка під хвіст в пекло

Слава Нації!
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По данным разведки 15 февраля 7 оккупантов уничтожены и 6 ранены, 16 февраля 5 оккупантов уничтожены и 4 ранено. Итого за 2 дня оккупанты потеряли 22 человека. А у нас 2 человека погибли и 2 ранено. Итого 4 человека. Соотношение 1 к 6. Царстао небесное павшим
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Враг за минувшие сутки 6 раз нарушал перемирие: погиб украинский воин, уничтожено 5 оккупантов - Цензор.НЕТ 8546Анатолий Штирлиц‏ @Shtirlitz53 55 мин.55 минут назад
За даними розвідки кулеметний розрахунок окупантів знищено, два бойовика підписали контракт з #200_бригадою, а воїни ОСи наразі вільно пересуваються на своїй позиції. Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України! Ютуб канал https://m.youtube.com/watch?v=BqYvyiIQCM0 … Все буде Україна і перемога за нами!

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1097010057374584832



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Вічна пам'ять полеглому Воїну.
Вічна шана.
Вклоняюсь
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Знов у когось горе. Царство небесне загиблому.
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Коллаборантов сепаратистов нужно сразу уничтожать и не тратить на них время.
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дуже сумно і тяжко писати - наші щирі співчуття родині і Вічний спокій Герою
кожен день радію як нема втрат... але не сьогодні і не вчора...
бережіть сбе, синочки! вас так ждуть.. живими
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Так и надо воевать - за одного пятерых!

Вечная Память Украинскому Воину.
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Путлер который год ведет войну с Украиной, а Западная Европа ему задницу вылизывает за дешевый газ. Лицемеры продажные.
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Пресс-центр ООС, могли б ще русо-кацапiв пiдсипать, а то всього 5-ть за одног обiйця ВСУ. Замало.
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это как с дракона на бой вызывать, все кричат, кричат, а дракон обиженно говорит: драться так драться, зачем в задницу то кричать... Ворог за минулу добу 6 разів порушував перемир'я: загинув український воїн, знищено 5 окупантів - Цензор.НЕТ 2966
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Щирі співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Пораненному воїнам України скорішого одужання!!!!! А расіянським окупантам та іншім ворогам України горіти у пеклі!!!! смерть клятой расії!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за минувшие сутки 6 раз нарушал перемирие: погиб украинский воин, уничтожено 5 оккупантов
 
 
 
 
 
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