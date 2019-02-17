 При разминировании на Донбассе погиб начальник караула 75-й ГПСЧ Новогродовки Олег Моргун

В результате погиб капитан службы гражданской защиты, начальник караула 75-й ГПСЧ г. Новогродовка Моргун Олег Анатольевич 1971 года рождения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трое полицейских, раненных при взрыве на схроне боеприпасов в Донецкой области, доставлены на лечение в Днепр, - НПУ. ФОТОрепортаж

Напомним, на выезде из с. Нетайлово в сторону Первомайского (к западу от поселка Пески Ясиноватского района) следственно-оперативная группа полиции обнаружила схрон боеприпасов на территории бывшего сельскохозяйственного предприятия у недействующего ангара. В 17:45 во время проведения идентификации взрывоопасных предметов произошел взрыв, сотрудник ГСЧС (сапер) погиб на месте, трое полицейских получили ранения.