 Прозрачные выборы в Украине - большой внешнеполитический приоритет Канады, на это выделено $25 млн, - Фриланд

Об этом заявила министр иностранных дел страны Хрыстя Фриланд во время "Украинского ланча" на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Для нас, тех, кто не является украинцем, очень важно удостовериться в том, что выборы будут свободными, честными и без вмешательства. Это является большим внешнеполитическим приоритетом Канады", - заявила министр иностранных дел.
Она также добавила, что в Украину на этой неделе уже прибыло 50 канадских наблюдателей. Еще более сотни приедет уже перед проведением выборов.
"Находясь там, мы можем помочь украинцам уже после выборов заявить миру и тем, кто хочет возразить им, что Украина - демократическая страна, в которой состоялись свободные выборы", - отметила Министерка.
Фриланд призвала остальные государства последовать их примеру, а также принять участие в ОБСЕ в деле обеспечения прозрачных выборов.
Напомним, в Мюнхене проходит 55-я конференция по безопасности. Участие в форуме принимают более 30 глав государств и правительств, более 80 министров иностранных дел и обороны, чиновники, принимающие решения, эксперты, экономисты, представители международных и общественных организаций.
Среди прочего, министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд анонсировала на 5 июля проведение в Торонто конференции по вопросам реформ в Украине.
Все что я слышу из уст зомбоящеров, которые с пеной у рта доказывают что Порошенко не выполнил обещания, на самом деле не отвечает тому, за что выбрали Порошенко в 2014 году.
Люди, которые сегодня говорят что Порошенко не выполнил обещаний, на самом деле не голосовали за Порошенко ибо отдавать голос за такого рода обещания в период агрессии РФ, мог только последний идиот в прямом смысле этого слова.
Я голосовал за Порошенко, не ради того, чтобы он продал свой бизнес. - Я не люмпен и не чекист и не завидую достижениям людей. Я изначально знал, что Порошенко не продаст бизнес.
Я голосовал за Порошенко не ради того, что он обещал доллар по 10 грн. Я, знал изначально, что украинская валюта упадет из за агрессии РФ. Я уже тогда заметил панику и массовый вывод инвестиций из Украины и падение доллара было предсказуемо. Если забыли, Я напомню - Все эксперты говорили что доллар, может быть по 70 грн и этого не случилось именно из за того, что народ выбрал Порошенко. Голосовать за Порошенко из за обещаний сделать доллар по 10 грн в период агрессии, мог только необразованный и малограмотный человек.
Я голосовал за Порошенко не ради того, чтобы он закончил АТО за 2 недели. Во время оккупации Крыма, о планах Путина на Украину говорили как российские, так и украинские депутаты. Захватить всю Украину и лозунги - За 2 недели до Киева, озвучивались еще при захвате Крыма. О планах захватить Украину полностью, говорили как в Кремле, так и в среде сепаратистов. Поэтому, верить в то что у Порошенко получится закончить АТО за 2 недели, когда со всех регионов РФ сгонялась военная техника, что было зафиксировано на видеокамеры с разных ракурсов - мог только последний идиот.
Я голосовал за Порошенко только за то, что он твердо заявил что вернет Крым и именно тогда, избиратели поняли - Порошенко не собирается дарить Путину Украину. Избиратели Порошенко, поняли что Порошенко будет грызть горло врагу до победного конца и он это обещание, выполнил настроив Весь мир, в том числе и украинцев, против Кремля.
Я голосовал за Порошенко из за того, что он патриот и я буду голосовать за Порошенко из за его неизменной позиции убить Россию за Украину.
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И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО - ПАРЛАМЕНССКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
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ПО ДРУГОМУ НЕЛЬЗЯ.
. По другому -КРОВЬ и СРЕДНЕВЕКОВЬЕ !
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И СМЕРТЬ рф. https://uploads.disquscdn.com/images/7e843bf65a7f64f1f92186c41e8cde0b48a11393e26d4cdc4552a1a2547964e0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d11826497e4e299e76f7a206fc305a141cb05bd270e16e0df82422433b62500d.gif
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"Как президент своей страны, говорю ответственно: никто не знает, кто победит...Но я вполне уверен, что у нас будут прекрасные результаты", - подчеркнул Порошенко.
https://www.dialog.ua/ukraine/172023_1550343419
Шо это за такие выборы суверенной власти на деньги зарубежных болельшиков?