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 Политика Украины
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 Прозрачные выборы в Украине - большой внешнеполитический приоритет Канады, на это выделено $25 млн, - Фриланд

Канада выделит 25 миллионов долларов, чтобы помешать попыткам иностранного вмешательства в выборы 2019 года в Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел страны Хрыстя Фриланд во время "Украинского ланча" на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

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"Для нас, тех, кто не является украинцем, очень важно удостовериться в том, что выборы будут свободными, честными и без вмешательства. Это является большим внешнеполитическим приоритетом Канады", - заявила министр иностранных дел.

Она также добавила, что в Украину на этой неделе уже прибыло 50 канадских наблюдателей. Еще более сотни приедет уже перед проведением выборов.

"Находясь там, мы можем помочь украинцам уже после выборов заявить миру и тем, кто хочет возразить им, что Украина - демократическая страна, в которой состоялись свободные выборы", - отметила Министерка.

Фриланд призвала остальные государства последовать их примеру, а также принять участие в ОБСЕ в деле обеспечения прозрачных выборов.

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Напомним, в Мюнхене проходит 55-я конференция по безопасности. Участие в форуме принимают более 30 глав государств и правительств, более 80 министров иностранных дел и обороны, чиновники, принимающие решения, эксперты, экономисты, представители международных и общественных организаций.

Среди прочего, министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд анонсировала на 5 июля проведение в Торонто конференции по вопросам реформ в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3112100
 
 
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Хорошо, спасибо! Приезжайте, милости просим. Главное, чтоб кацапню не допустили к нашим выборам .
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Я, не забыл почему Я голосовал за Порошенко.
Все что я слышу из уст зомбоящеров, которые с пеной у рта доказывают что Порошенко не выполнил обещания, на самом деле не отвечает тому, за что выбрали Порошенко в 2014 году.
Люди, которые сегодня говорят что Порошенко не выполнил обещаний, на самом деле не голосовали за Порошенко ибо отдавать голос за такого рода обещания в период агрессии РФ, мог только последний идиот в прямом смысле этого слова.
Я голосовал за Порошенко, не ради того, чтобы он продал свой бизнес. - Я не люмпен и не чекист и не завидую достижениям людей. Я изначально знал, что Порошенко не продаст бизнес.
Я голосовал за Порошенко не ради того, что он обещал доллар по 10 грн. Я, знал изначально, что украинская валюта упадет из за агрессии РФ. Я уже тогда заметил панику и массовый вывод инвестиций из Украины и падение доллара было предсказуемо. Если забыли, Я напомню - Все эксперты говорили что доллар, может быть по 70 грн и этого не случилось именно из за того, что народ выбрал Порошенко. Голосовать за Порошенко из за обещаний сделать доллар по 10 грн в период агрессии, мог только необразованный и малограмотный человек.
Я голосовал за Порошенко не ради того, чтобы он закончил АТО за 2 недели. Во время оккупации Крыма, о планах Путина на Украину говорили как российские, так и украинские депутаты. Захватить всю Украину и лозунги - За 2 недели до Киева, озвучивались еще при захвате Крыма. О планах захватить Украину полностью, говорили как в Кремле, так и в среде сепаратистов. Поэтому, верить в то что у Порошенко получится закончить АТО за 2 недели, когда со всех регионов РФ сгонялась военная техника, что было зафиксировано на видеокамеры с разных ракурсов - мог только последний идиот.
Я голосовал за Порошенко только за то, что он твердо заявил что вернет Крым и именно тогда, избиратели поняли - Порошенко не собирается дарить Путину Украину. Избиратели Порошенко, поняли что Порошенко будет грызть горло врагу до победного конца и он это обещание, выполнил настроив Весь мир, в том числе и украинцев, против Кремля.
Я голосовал за Порошенко из за того, что он патриот и я буду голосовать за Порошенко из за его неизменной позиции убить Россию за Украину.
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РФ спасет ТОЛЬКО ОБРЕЗАНИЕ ИМПЕРССКИХ АМБИЦЫЙ ( УКРАИНА в НАТО ) ее политиканов , А такжэ КАК МИНИМУМ КОНФЕДЕРАЦЫЯ ,

.

И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО - ПАРЛАМЕНССКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

.

ПО ДРУГОМУ НЕЛЬЗЯ.

. По другому -КРОВЬ и СРЕДНЕВЕКОВЬЕ !

,

И СМЕРТЬ рф. https://uploads.disquscdn.com/images/7e843bf65a7f64f1f92186c41e8cde0b48a11393e26d4cdc4552a1a2547964e0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d11826497e4e299e76f7a206fc305a141cb05bd270e16e0df82422433b62500d.gif

..
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Во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Как президент своей страны, говорю ответственно: никто не знает, кто победит...Но я вполне уверен, что у нас будут прекрасные результаты", - подчеркнул Порошенко.
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"Коломойскому надо срочно выводить из игры Зеленского, пока не поздно - выйти во второй тур не получится" - политолог
https://www.dialog.ua/ukraine/172023_1550343419
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А если в какой России, например, "на это" выделят 250 миллионов, или того больше?
Шо это за такие выборы суверенной власти на деньги зарубежных болельшиков? Прозрачные выборы в Украине - большой внешнеполитический приоритет Канады, на это выделено $25 млн, - Фриланд - Цензор.НЕТ 2305
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Сподіваюсь, цих грошей вистачить для створення спеціальної прозорої ГМ-гречки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрозрачные выборы в Украине - большой внешнеполитический приоритет Канады, на это выделено $25 млн, - Фриланд
 
 
 
 
 
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