 После получения Javelin на Донбассе уменьшилось число танковых обстрелов, - Порошенко

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"После того, как мы получили ракетные комплексы Javelin от США, мы имеем существенное уменьшение обстрелов танков со стороны РФ. Ибо русские танкисты больше не хотят подвергать опасности - они по крайней мере наполовину уменьшили активность боевых действий. Это - пример эффективной помощи США", - уверен Порошенко.
Напомним, в Мюнхене проходит 55-я конференция по безопасности. Участие в форуме принимают более 30 глав государств и правительств, более 80 министров иностранных дел и обороны, чиновники, принимающие решения, эксперты, экономисты, представители международных и общественных организаций.
Но они там БУДУТ.
"Джавелины" лежат на складах строгой отчетности черт знает где вдали от линии фронта.
А Порошенку верят.
ну вылазь на танке, после отпишешься, из чего тебя подбили...
умеешь писать, когда тебя поджарили? Ну, попробуешь как раз...
Почти ни чем. Просто первой нужно имитировать оргазм, а второй - патриотизм.
Все знают, что они на складах запечатанные и применять их можно будет только с разрешения США, в случае широкомаштабной войны...
На кого рассчитан этот бред Петра Лексеевич?
Там Корсары и Стугны применяют....- вот это да....
Ще 1 свій довічний не відсидів
Це ракова пухлина. Клітина, які маскується під здорову, але вражає організм.
Організм спочатку не відчуває загрози, але трохи пізніше... ви розумієте.
Так ось. Зараз третя стадія.
Забув, напевно, хенерралиссимус???
🤗