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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (16348) США (14657) Донбасс (17966) Javelin (52)

 После получения Javelin на Донбассе уменьшилось число танковых обстрелов, - Порошенко

По словам президента Петра Порошенко, после получения ракетных комплексов Javelin количество танковых обстрелов на Востоке Украины значительно сократилось.

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"После того, как мы получили ракетные комплексы Javelin от США, мы имеем существенное уменьшение обстрелов танков со стороны РФ. Ибо русские танкисты больше не хотят подвергать опасности - они по крайней мере наполовину уменьшили активность боевых действий. Это - пример эффективной помощи США", - уверен Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если Россия прекратит стрельбу, настанет мир, если Украина перестанет стрелять, не будет Украины", - Порошенко в Мюнхене

После получения Javelin на Донбассе уменьшилось число танковых обстрелов, - Порошенко 01

Напомним, в Мюнхене проходит 55-я конференция по безопасности. Участие в форуме принимают более 30 глав государств и правительств, более 80 министров иностранных дел и обороны, чиновники, принимающие решения, эксперты, экономисты, представители международных и общественных организаций.

Источник: https://censor.net.ua/n3112096
 
 
 Топ комментарии
 
А с появлением американских ядерных ракет под Харьковом обстрелы и вовсе прекратятся
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Дороги бы хорошие "под Харьков", для начала.
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Шо оно мелет то? Какие "Джавелины"?
"Джавелины" лежат на складах строгой отчетности черт знает где вдали от линии фронта.
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А с появлением американских ядерных ракет под Харьковом обстрелы и вовсе прекратятся
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Дороги бы хорошие "под Харьков", для начала.
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Ну, другой кто довезет.
Но они там БУДУТ.
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О, уже кто то "другой" который видимо все же собирается их привезти заспамил мой первый пост. Интересно бы узнать его аргументы.)))
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Nikolay Bilyi,значит тебя устроит ситуация,когда дороги будут хорошие,но сепарские снаряды будут залетать в окна харьковчанам? После получения Javelin на Донбассе уменьшилось число танковых обстрелов, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5922
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Ну он же мьіслит с точки зрения «дранг нах Харькав»...
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Будь добр, постарайся отвечать за себя!
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Но разговор то шел о защите Украиньі от агрессора, а вьі первели его на «дороги под Харьков», типа стройте автобаньі, для российских танков.
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Если (хотя бы) не будет хороших дорог, то там хрен разберешь, что сепарское - снаряды или "харьковчане"
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А своих, мардва вааще па мехесрань мудяням розбигицца.
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Все достижения уважаемого Петра Алексеевича какие-то виртуальные... Какая разница от чего гибнут молодые ребятишки, от танковых снарядов или от миномётов и ПТУРов?
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Действительно, какая разница, старьіе или молодьіе оккупантьі ?
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Сергей Панченко 9eed5309,если москальная орда вломится в твой дом,"отожмет" машину и квартиру,тогда наверно твои мозги станут на место! После получения Javelin на Донбассе уменьшилось число танковых обстрелов, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9027
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Та можна вже було й свої "джавеліни" запустити у виробництво. Але ж грошей жалко, і тоді навіть Путін не захистить. Еге ж?
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правильно сказал Президент! главное чтоб Американцы поняли,что решение выделить помощь Украине-правильное!
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Шо оно мелет то? Какие "Джавелины"?
"Джавелины" лежат на складах строгой отчетности черт знает где вдали от линии фронта.
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Вам зрадофилам уже и сепарьі не верят.
А Порошенку верят.

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бостууга,а ты откуда ето знаешь? или ты из окопов пишешь?
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А ты проверь...пишешь-то из окопа ихтамнетовского?
ну вылазь на танке, после отпишешься, из чего тебя подбили...
умеешь писать, когда тебя поджарили? Ну, попробуешь как раз...
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Помощь действительно эффективная. Спасибо и на этом . Боже, храни Америку!
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а есть хоть один подтверденный случай применения джавелина в этой войне? а то какая же это эффективность без использования? совпадение и не более того. так можно что угодно с чем угодно связать...
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Чем обычная проститутка отличается от политической.
Почти ни чем. Просто первой нужно имитировать оргазм, а второй - патриотизм.
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Почему-то я не верю ни одному слову соевого барыги... С чего бы это? Я один такой?
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Не...еще два таких же дибила как ты лайкнули тебя...
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Так Джавелин там даже нет...
Все знают, что они на складах запечатанные и применять их можно будет только с разрешения США, в случае широкомаштабной войны...
На кого рассчитан этот бред Петра Лексеевич?
Там Корсары и Стугны применяют....- вот это да....
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брехун злодій мародер і зрадник!
Ще 1 свій довічний не відсидів
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Хм, а це не джавеліни палали на останній пожежі складу ***********? Мабуть вже треба ще просити.
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Я зрозумів, чим є порошенко для України.
Це ракова пухлина. Клітина, які маскується під здорову, але вражає організм.
Організм спочатку не відчуває загрози, але трохи пізніше... ви розумієте.
Так ось. Зараз третя стадія.
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Нююю, и + Томос.... 😇
Забув, напевно, хенерралиссимус???
🤗
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судя по тому,как москальные тролли поналазили,видно что президентская компания в Украине началась! ******** денег не пожалел
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Как бы кацапье и полезные идиоты не бесились, а Порошенко будет президентом Украины на второй срок. это просто нужно принять и смириться. Красноносому клоуну не нужно будет ползти к пупену, а брехушка перестанет брехать и уйдет наконец с политарены))
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И сколько же танков джавелинами сожжено?))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле получения Javelin на Донбассе уменьшилось число танковых обстрелов, - Порошенко
 
 
 
 
 
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