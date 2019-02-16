 Безопасность Черноморского бассейна - залог для всей Европы и трансатлантического сообщества, - премьер Грузии Бахтадзе

Об этом в ходе панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности сказал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Безопасность Черноморского бассейна - залог безопасности всей Европы и трансатлантического сообщества. Это очень важный лозунг и очень важный подход для всех. Это для нас большой прогресс. Мы полностью сконцентрировались на мирном решении всех проблем, но главная проблема заключается в том, что Россия пытается подорвать эту философию", - заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Он рассказал о ситуации в своей стране и опасности замороженных конфликтов и гибридных войн.

"Эти термины "замороженный конфликт", "гибридная война" - очень сейчас популярны. С начала 80-х годов мы с этим живем. Замороженность конфликта означает, что нет прямых боевых столкновений, но россияне действуют агрессивно против Грузии. Примерно каждую неделю нарушаются границы и права человека, похищают людей, применяют пытки против наших граждан", - рассказал глава грузинского правительства.

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Напомним, в Мюнхене проходит 55-я конференция по безопасности. Участие в форуме принимают более 30 глав государств и правительств, более 80 министров иностранных дел и обороны, чиновники, принимающие решения, эксперты, экономисты, представители международных и общественных организаций.