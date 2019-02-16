 Третья конференция по вопросам реформ в Украине пройдет 5 июля в Торонто, - Фриланд

Она напомнила, что в 2018 году конференция по вопросам реформ в Украине проходила в Дании, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. "В Канаде в Торонто 5 июля пройдет такая же конференция, где будет новый президент. Я всех приглашаю", - сказала она, выступая на "Украинском ланче" по случаю Мюнхенской конференции по безопасности.
Фриланд отметила: "Это будет очень хорошая возможность для нас всех действительно подтолкнуть нового президента на пути реформ".
Напомним, в июне 2018 года в датском Копенгагене прошла Вторая конференция по вопросам реформ в Украине. В большом зале приемов старинного корпуса МИД Королевства собрались представители более 40 стран.
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в Васюки...
🤣🤣
С кем не случается...
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🤣
10 ч. ·
В одно из сел любой области приехал автобус с волонтерами проводить социологический опрос по вопросам вступления Украины в ЕС и НАТО.
В волонтёрскую организацию новых членов на месте приглашать отказываются, лица прячут.
Фриланд отметила: "Это будет очень хорошая возможность для нас всех действительно подтолкнуть нового президента на пути реформ". Источник: https://censor.net.ua/n3112093
8 ч.
Всегда верил в Томос. Он обладает чудесными свойствами. Слышал что благодаря Томосу, у одного старого кондитера, не смотря на диабет и алкоголизм, прорезался слух и он через бронированное стекло звуконепроницаемого автомобиля смог услышать плач ребёнка и остановиться. Представляете, пять лет этот инвалид нихрена не слышал, ни плач детей сирот, ни крик их отцов в окопах, ни слезы матерей и жён, ни миллионы нищих работающих за еду и комуналку, ни стариков с пенсией в 45$..,НИЧЕГО..
Пять лет его ничего не останавливало и не могло помешать врать, красть, крышевать, сажать, сдавать, убивать.., а 5ти % рейтинг и перспективы оказаться в тюрьме, пробудили совесть Петра Владимировича Путишенко, и кондуктор нажал на тормоза.. Правда поздно и традиционно глупо..
Теперь я хочу услышать его плач, где-то скажем 1го апреля.. И не я один.