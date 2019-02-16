 Третья конференция по вопросам реформ в Украине пройдет 5 июля в Торонто, - Фриланд

Она напомнила, что в 2018 году конференция по вопросам реформ в Украине проходила в Дании, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. "В Канаде в Торонто 5 июля пройдет такая же конференция, где будет новый президент. Я всех приглашаю", - сказала она, выступая на "Украинском ланче" по случаю Мюнхенской конференции по безопасности.

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Фриланд отметила: "Это будет очень хорошая возможность для нас всех действительно подтолкнуть нового президента на пути реформ".

Напомним, в июне 2018 года в датском Копенгагене прошла Вторая конференция по вопросам реформ в Украине. В большом зале приемов старинного корпуса МИД Королевства собрались представители более 40 стран.