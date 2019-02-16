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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Канада (1216) реформы (3242) Фриланд Хрыстя (101)

 Третья конференция по вопросам реформ в Украине пройдет 5 июля в Торонто, - Фриланд

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд анонсировала на 5 июля проведение в Торонто конференции по вопросам реформ в Украине.

Она напомнила, что в 2018 году конференция по вопросам реформ в Украине проходила в Дании, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. "В Канаде в Торонто 5 июля пройдет такая же конференция, где будет новый президент. Я всех приглашаю", - сказала она, выступая на "Украинском ланче" по случаю Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На встрече с вице-президентом США Пенсом обсудили действия в ответ на агрессию в Керченском проливе и поддержку реформ в Украине, - Порошенко

Фриланд отметила: "Это будет очень хорошая возможность для нас всех действительно подтолкнуть нового президента на пути реформ".

Напомним, в июне 2018 года в датском Копенгагене прошла Вторая конференция по вопросам реформ в Украине. В большом зале приемов старинного корпуса МИД Королевства собрались представители более 40 стран.

Источник: https://censor.net.ua/n3112093
 
   
 Топ комментарии
 
Помнится мне, года четыре назад, с улыбкой на устах ПОПулiст в Канаде пообещал создать антикоррупционный суд за две недели. Прошло четыре года... Кстати, пару месяцев назад соевый гастролер снова пообещал, что антикоррупционный суд будет создан уже в феврале 2019. Шел месяц февраль 2019 года....
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Ключевое слово-"новый"!

🤗
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А что не в Новой Зеландии или в Антарктиде? Сомневаюсь, что по реформам в Канаде конференции проводят в Японии.
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Лучче в Киеве бы, ближе к "телу" рехформ, так сказать...

🤗
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Любой форум, где "докладывает" Петруччо, в превррращаетца
в Васюки...

🤣🤣
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Слово "реформи" щодо України не можна застосовувати, бо це є знущанням над здоровим глуздом.😕
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У бізнесі петі реформи повним ходом, замовлення для ВСУ на його заводах кліпають.
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То не реформи, а виконання військових замовлень. Далі не буде кому працювати і новий президент буде у дупу. Оце і є нові реформи😁
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Помнится мне, года четыре назад, с улыбкой на устах ПОПулiст в Канаде пообещал создать антикоррупционный суд за две недели. Прошло четыре года... Кстати, пару месяцев назад соевый гастролер снова пообещал, что антикоррупционный суд будет создан уже в феврале 2019. Шел месяц февраль 2019 года....
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Moshiach6699 - ну соврал Петя..., - чего цепляетесь то...?

С кем не случается...
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5-го июля, значит. Эх, не попадаю я! У меня в июле- ремонт, в Аккре. Это будет африканский кошмар! Вот бы выжить. И здоровье сохранить, для следующей конференции. Куда там нас ещё подтолкнуть собрались? Таки интересно. А то, что "на пути реформ"(с)- это мы знаем, бо Супрун напоминает, неустанно.
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И кто им в Канаде правду расскажет? И какие ответственные лица будут лапшу вешать? Не факт, что Петя будет докладывать, как он это умеет непревзойденно делать.🤔
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Петруччо будет следователям "докладывать"...

🤗
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Порохатые реформы длиною в жизнь. Через 200 лет почувствуем их результаты и догоним таки Польшу.
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Нема кому це робити, бо усі хто вміє слухати працюють за кордоном. В Україні вже не реформи треба, а треба нормальну зарплату.
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Их "рехформ" гораздо больше!!! Но, ани толи невидимые толи засекреченныя...
🤗
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И кого же она имела ввиду, говоря о "новом" президенте? Канада прощается с петей? Потеря потерь.)))
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Вона говорить про юлю, хоча про юлю вже нема сенсу говорити.😁
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
10 ч. ·

В одно из сел любой области приехал автобус с волонтерами проводить социологический опрос по вопросам вступления Украины в ЕС и НАТО.
В волонтёрскую организацию новых членов на месте приглашать отказываются, лица прячут.Третя конференція з питань реформ в Україні відбудеться 5 липня в Торонто, - Фріланд - Цензор.НЕТ 457Третя конференція з питань реформ в Україні відбудеться 5 липня в Торонто, - Фріланд - Цензор.НЕТ 3934Третя конференція з питань реформ в Україні відбудеться 5 липня в Торонто, - Фріланд - Цензор.НЕТ 7420Третя конференція з питань реформ в Україні відбудеться 5 липня в Торонто, - Фріланд - Цензор.НЕТ 7420
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Уже даже Фриланд не верит в переизбрание Порошенка:

Фриланд отметила: "Это будет очень хорошая возможность для нас всех действительно подтолкнуть нового президента на пути реформ". Источник: https://censor.net.ua/n3112093
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Нового президента можна підштовхнути лише у вигрібну яму, бо настає кадрова криза.
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Александр Калашников
8 ч.

Всегда верил в Томос. Он обладает чудесными свойствами. Слышал что благодаря Томосу, у одного старого кондитера, не смотря на диабет и алкоголизм, прорезался слух и он через бронированное стекло звуконепроницаемого автомобиля смог услышать плач ребёнка и остановиться. Представляете, пять лет этот инвалид нихрена не слышал, ни плач детей сирот, ни крик их отцов в окопах, ни слезы матерей и жён, ни миллионы нищих работающих за еду и комуналку, ни стариков с пенсией в 45$..,НИЧЕГО..
Пять лет его ничего не останавливало и не могло помешать врать, красть, крышевать, сажать, сдавать, убивать.., а 5ти % рейтинг и перспективы оказаться в тюрьме, пробудили совесть Петра Владимировича Путишенко, и кондуктор нажал на тормоза.. Правда поздно и традиционно глупо..
Теперь я хочу услышать его плач, где-то скажем 1го апреля.. И не я один.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТретья конференция по вопросам реформ в Украине пройдет 5 июля в Торонто, - Фриланд
 
 
 
 
 
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