 Спасатель погиб, два полицейских ранены при разминировании схрона боеприпасов в Донецкой области, - Князев. ФОТО

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Группа полицейских совместно с сотрудниками ГСЧС выехали на вызов об обнаруженном возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области схрон с боеприпасами. При разминировании и изъятия опасной находки прогремел взрыв, в результате которого спасатель-сапер погиб на месте, а трое сотрудников полиции получили осколочные ранения", - отметил Князев.

По его словам, для эвакуации раненых на место происшествия направили санавиацию.

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Фото: facebook.com/sergii.knyazev