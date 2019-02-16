 Спасатель погиб, два полицейских ранены при разминировании схрона боеприпасов в Донецкой области, - Князев. ФОТО

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Группа полицейских совместно с сотрудниками ГСЧС выехали на вызов об обнаруженном возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области схрон с боеприпасами. При разминировании и изъятия опасной находки прогремел взрыв, в результате которого спасатель-сапер погиб на месте, а трое сотрудников полиции получили осколочные ранения", - отметил Князев.
По его словам, для эвакуации раненых на место происшествия направили санавиацию.
https://www.bbc.com/russian/av/media-47209542
Україна ж була фактично плацдармом самих нищівних боїв Другої Світової.
При чому бойові дії на відміну від Німеччини, Польщі Чехіїї пройшли по її території ДВІЧі, з Заходу на Схід і з Сходу на Захід причому тотально. 100 % территорії. Куди там Хіросімі, й Нагасакі.
Доречі, у Росіїї в боях тоді було десь близько 3% території.
Та й взагалі, Росія користувалася Україною, як живим щитом проти ударів Заходу, доречі, які ж вона й провокувала.
Месяц назад, в Регенсбурге, вывезти не смогли, так какую-то специальную технику, которая водой метал режет, заказывали... ...этих машинок всего 2 в Германии.
В 17:45 вблизи поселка Первомайское Ясиноватского района во время проведения идентификации взрывоопасных предметов погиб начальник караула 75 ГПСЧ Новогродовки, капитан службы гражданской защиты Олег Анатольевич Моргун, 1971 года рождения.
Раненые полицейские из оцепления были направлены в Днепр.
Среди них - работник полиции Киева из состава сил ООС и двое сотрудников отделения полиции города Дружковка (Донецкая область).
Самому молодому полицейскому, за жизнь которого сейчас борются врачи - 21 год.