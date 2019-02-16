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 Спасатель погиб, два полицейских ранены при разминировании схрона боеприпасов в Донецкой области, - Князев. ФОТО

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил о гибели сапера-спасателя вблизи поселка Пески Донецкой области.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Группа полицейских совместно с сотрудниками ГСЧС выехали на вызов об обнаруженном возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области схрон с боеприпасами. При разминировании и изъятия опасной находки прогремел взрыв, в результате которого спасатель-сапер погиб на месте, а трое сотрудников полиции получили осколочные ранения", - отметил Князев.

По его словам, для эвакуации раненых на место происшествия направили санавиацию.

Спасатель погиб, два полицейских ранены при разминировании схрона боеприпасов в Донецкой области, - Князев 01

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Спасатель погиб, два полицейских ранены при разминировании схрона боеприпасов в Донецкой области, - Князев 02
Спасатель погиб, два полицейских ранены при разминировании схрона боеприпасов в Донецкой области, - Князев 03
Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Источник: https://censor.net.ua/n3112090
 
 
 Топ комментарии
 
И зачем этот схрон разминировать сапёру, да ещё со стоящими рядом полицейскими? Неужели война ничему не учит? Ведь опыта действий в подобных случаях-сотни. В Израиле ни один сапёр-подрывник не полезет руками разминировать. Простой случай неделю тому в Хайфе. Кто-то увидел подозительный предмет на автостанции. Сразу тревога. Всех людей на автостанции отвевли на безопасное расстояние. Прибыл автомобиль с сапёрами. Выехал робот и поехал к подозительному предмету, по команде "пошерстил" его. На том и закончилось. Не мина. Или ещё проще. На автобусной остановке в городе раззява забыла пакет довольно большой. Приехали сапёры, полиция оцепиила место с пакетом, и расстеляли этот пакет, только в разные стороны разлетелись помидоры и картошка. И нечего разминировать подобные схроны-подрывать и схрон уничтожен. И люди живые, не покалеченные и убитые. Полезли ребята разминировать и нарвались на заминированный схрон. Людей в погонах и без погон беречь нужно, как в Израиле и США. И не рисковать людьми из-за паршивой гранаты или мины вместо подрыва. С этого командира, который дал команду разминировать, будь моя воля, снял бы погоны. Идиотизм солдафонский. Насмотрелся за свою службу на подобных идиотов в погонах.
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Щирі співчуття рідним та близьким загиблого !! 😥
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Ловушка была, наверна замастырена...
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Блд... схрони не розміновують, а підривають. Однаково ці б/п не використовують...
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Ибо менты влезли...им все надо вынюхать и бумажки оформить, чтобы перед прокуратурой отчитаться...Погибли ради колорадской ленты в результате
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Сумніваюсь що там взагалі був цей прапорець з лентою, це вже самодіяльність ментів скорше за все. Прапорець з лентою навіщо потрібен в схроні? А раз є факти домальовування, то й інша інформація від ментів підлягає додатковій перевірці. Скорше за все розміновували бо шукали сховані в схроні гроші.
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В Афганистане есть деревня, построенная из советских снарядов. Как это возможно?

https://www.bbc.com/russian/av/media-47209542
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До недавнього часу і у нас таке було у Подніпров'ї. Там де форсували Дніпро, місцеві жителі використовували снаряди для облаштування парканчиків, а протитанковими гвинтівками підпирали сволоки у сараях. Спробую зараз знайти відео, проте не обіцяю.
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В Полтаві у людей були загорожі, з дюралевого покриття американського аеродрому, а от «протитанкові сволоки» це дійсно...
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Не можу відео знайти, йому років 15 напевно. Репортаж новин про бабусю, що й показала своє домоглсподарство.
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Та що казати. Такого добра в Україні досить.
Україна ж була фактично плацдармом самих нищівних боїв Другої Світової.
При чому бойові дії на відміну від Німеччини, Польщі Чехіїї пройшли по її території ДВІЧі, з Заходу на Схід і з Сходу на Захід причому тотально. 100 % территорії. Куди там Хіросімі, й Нагасакі.
Доречі, у Росіїї в боях тоді було десь близько 3% території.
Та й взагалі, Росія користувалася Україною, як живим щитом проти ударів Заходу, доречі, які ж вона й провокувала.
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Даже возле населённого пункта подрывают?
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Ловушка была, наверна замастырена...
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Фото жахливе! І урода-мисливця треба каструвати! Але навіщо порохоботи так опустилися, щоб ув"язувати його з Тимошенко та розтикувати по усіх темах? Зокрема, я все рівно проголосую за неї або Гриценка, а на вашого пороха мені насрати!
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не можна ...вони "охотники" тільки з беззбройними
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це ж треба ...непотріб ...ще й фотографується ...
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Щирі співчуття рідним та близьким загиблого !! 😥
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Опасная работа...Царствие небесное мужчине.
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Кацапам нравиться убивать украинцев,им по телевизору сказали, .что украинцы это уже не украинцы,а американцы
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И зачем этот схрон разминировать сапёру, да ещё со стоящими рядом полицейскими? Неужели война ничему не учит? Ведь опыта действий в подобных случаях-сотни. В Израиле ни один сапёр-подрывник не полезет руками разминировать. Простой случай неделю тому в Хайфе. Кто-то увидел подозительный предмет на автостанции. Сразу тревога. Всех людей на автостанции отвевли на безопасное расстояние. Прибыл автомобиль с сапёрами. Выехал робот и поехал к подозительному предмету, по команде "пошерстил" его. На том и закончилось. Не мина. Или ещё проще. На автобусной остановке в городе раззява забыла пакет довольно большой. Приехали сапёры, полиция оцепиила место с пакетом, и расстеляли этот пакет, только в разные стороны разлетелись помидоры и картошка. И нечего разминировать подобные схроны-подрывать и схрон уничтожен. И люди живые, не покалеченные и убитые. Полезли ребята разминировать и нарвались на заминированный схрон. Людей в погонах и без погон беречь нужно, как в Израиле и США. И не рисковать людьми из-за паршивой гранаты или мины вместо подрыва. С этого командира, который дал команду разминировать, будь моя воля, снял бы погоны. Идиотизм солдафонский. Насмотрелся за свою службу на подобных идиотов в погонах.
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Скорее не солдафонский, а ментовский...Военные бы подорвали и дело с концом, а тут менты и МЧС..Надо влезть нафоткать, составить протокол, акты...отчет в прокуратуру и т.д и тп. Только не учли одного, что схрон не уголовный, а боевиков...и в отличии от уголовников боевики смерти ментов не боятся, а наоборот ставят приманку, чтобы было побольше жертв и шума
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очевидно же что они там наставили ловушек, зачем туда вообще заходить и трогать руками? подорвали все скопом и делов, жалко родственников погибшего и раненых.
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а в ответку у кадирбурге перекриття інституту рухнуло, тіпо 21 поранений...)) Співчуття родині полеглого(((
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У нас тут, что ни неделя -- по бомбе отрывают. С Войны ещё. По 500 кг., минимум. Отселяют до 5 тыс. .чел. в округе -- это в городах!

Месяц назад, в Регенсбурге, вывезти не смогли, так какую-то специальную технику, которая водой метал режет, заказывали... ...этих машинок всего 2 в Германии.
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//// уточнение
В 17:45 вблизи поселка Первомайское Ясиноватского района во время проведения идентификации взрывоопасных предметов погиб начальник караула 75 ГПСЧ Новогродовки, капитан службы гражданской защиты Олег Анатольевич Моргун, 1971 года рождения.

Раненые полицейские из оцепления были направлены в Днепр.
Среди них - работник полиции Киева из состава сил ООС и двое сотрудников отделения полиции города Дружковка (Донецкая область).
Самому молодому полицейскому, за жизнь которого сейчас борются врачи - 21 год.
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Шо они там хотели найти ? Подорвать к ****** нужно было
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Кругом люди, возможно решили не эвакуировать и не поднимать шума.
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Піски... які там кругом люди.?? це ж передова.тільки військові .які .я так думаю розуміються в таких речах
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.....схроны минируют ВСЕГДА !!!!(((( это аксиома (((( значит надо ДУМАТЬ как сделать , чтоб ЛЮДИ не погибали ((((( ВОЙНЫ , БЕРЕГИТЕ СЕБЯ !!! ненадо этого делать , х.....рте все подряд , ВОЙНА все спишет !!!
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to Ex perd. Думай хоть немного, если "эксперД". "Люди кругом". Я ведь привёл пример-автостанция, сотни людей на автостанции. А это кто, не люди, которых отвели полицейские и охрана на безопасное расстояние? Донбасс не Израиль, где местное население любит и уважает свою армию и полицию. В Донбассе 95% местных или сепаратисты, или ватники мечтающие в СССР и в Россию. И соответственно их отношение и действия по отношению к украинской армии-помощь сепаратистам, шпионаж в пользу России, помощь в организации схронов оружия, и совершение терактов против украинской армии. И действовать армии нужно соответственно: нашли в доме схрон, или в сарае, или в саду, в огороде-не посылать людей разминировать, потенциально на смерть, а подрывать обнаруженное оружие и боеприпасы! Вот когда взлетит в воздух дом или сарай, соседи-ватники сепаратиста-схроновца крепко подумают помогать ли диверсантам ДНР, или своя шкура ближе. Простой вопрос. Ведь по закону жители у которых сепаратисты хотят сделать или делают схрон оружия ОБЯЗАННЫ заявить в полицию или ближайшую воинскую часть. Не заявили. Получите и распишитесь. В Израиле в подобных случаях пособников террористов в тюрьму, и бульдозером сносят дом Так очередной желающий крепко подумает, прежде чем помощь террористу или совершить теракт. Недавно снесли в Израиле дом террориста и понасажали в тюрьму пособников-вот пусть под небом без крыши над головой, или в тюрьме учатся думать, прежде чем гадить. Игра в демократию в зоне боевых действий-путь к поражению. Жёсткие и бескомпромиссные действия израильских силовиков против открытых и тайных врагов-залог целостности и независимости Израиля в войне, которой уже 70 лет. А в Украине игра в демократию на фронте дезориентирует и разлагает армию, полицию и спецназ, ведёт к неоправданным жертвам, которые можно избежать, не рискуя жизнями солдат и офицеров. Беречь жизнь каждого солдата и офицера от неоправданных рисков и приказов идиотов в погонах. В украинской армии нужно перенять лозунг израильской армии-убей врага и вернись живой. Для выполнения этого в украинской армии нужно сделать очень много, похоронив совковый лозунг: "победа любой ценой". Беречь и ценить жизнь каждого солдата и офицера на фронте. Вот так-то, эксперД диванный
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСпасатель погиб, два полицейских ранены при разминировании схрона боеприпасов в Донецкой области, - Князев. ФОТО
 
 
 
 
 
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