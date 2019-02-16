 РФ, игнорируя общение с официальными лицами, готовит спецоперацию по обмену военнопленных моряков на 22 своих граждан, осужденных в Украине, - InformNapalm

Международное разведывательное сообщество InformNapalm обращает внимание на признаки очередной информационной спецоперации, которую разворачивает Москва совместно со своими сторонниками в Украине вокруг темы военнопленных украинских моряков, незаконно захваченных 25 ноября 2018 года у Керченского пролива, передает Цензор.НЕТ.

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По информации расследователей, 12 февраля 2019 года российский омбудсмен Татьяна Москалькова опубликовала на своей официальной странице в Instagram пост и фото вместе с экс-омбудсменом Украины Ниной Карпачевой у СИЗО "Лефортово", где содержатся украинские военнопленные.

В своем посте Москалькова отметила, что они совместно с Карпачевой посетили трех раненых украинских моряков.

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В то же время, председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, советник президента Российской Федерации Михаил Федотов провел встречу с Ниной Карпачевой 13 февраля 2019 года.

"Все это происходит на фоне изоляции со стороны России действующего украинского омбудсмена Людмилы Денисовой от возможности встретиться с пленными украинскими моряками. Интересно, почему Москва не позволяет действующему украинскому омбудсмену встретиться с моряками, при этом Федотов отказывался от встречи, ссылаясь на неотложные дела, но вместе с этим российские чиновники пытаются демонстрировать, что они хотят разговаривать с Карпачевой", - отмечается в сообщении.

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Эти события, подчеркивают расследователи, стали разворачиваться сразу после обращений со стороны иностранных государств в МИД РФ с требованием предоставления возможности проведения медицинского осмотра военнопленных независимыми специалистами, чтобы подтвердить, в каком на самом деле состоянии находятся раненые.

"Это требование до сих пор не выполнено, однако следователь, по нашим данным, якобы дал поручение руководству СИЗО "Лефортово" обеспечить взаимодействие с Минздравом РФ и разместить раненых в одной из гражданских больниц на территории Москвы.

Сегодня также стало известно, что под эгидой Совета по правам человека и МИД РФ начинается процесс обсуждения по обмену раненых моряков на несколько граждан России, осужденных в Украине за террористическую или иную противоправную деятельность. Список содержит 22 фамилии.

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Анализируя ситуацию, можно сделать вывод, что Нина Карпачева может участвовать в российской спецоперации и выполнять роль, которую на нее возлагает кум Владимира Путина, украинский политик, которого подозревают в государственной измене - Виктор Медведчук.

Схема, которую они пытаются реализовать, имеет целью снижение давления на Кремль со стороны международного сообщества. Имея определенное влияние, Медведчук использует Карпачеву в договоренностях и создает условия для изоляции действующего омбудсмена Украины Денисовой от вопросов украинских военнопленных", - предполагают расследователи и советуют руководству Украины и международным представителям внимательно исследовать эту ​​схему и усилить давление на Москву.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.