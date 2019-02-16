 РФ, игнорируя общение с официальными лицами, готовит спецоперацию по обмену военнопленных моряков на 22 своих граждан, осужденных в Украине, - InformNapalm

Международное разведывательное сообщество InformNapalm обращает внимание на признаки очередной информационной спецоперации, которую разворачивает Москва совместно со своими сторонниками в Украине вокруг темы военнопленных украинских моряков, незаконно захваченных 25 ноября 2018 года у Керченского пролива, передает Цензор.НЕТ.
По информации расследователей, 12 февраля 2019 года российский омбудсмен Татьяна Москалькова опубликовала на своей официальной странице в Instagram пост и фото вместе с экс-омбудсменом Украины Ниной Карпачевой у СИЗО "Лефортово", где содержатся украинские военнопленные.
В своем посте Москалькова отметила, что они совместно с Карпачевой посетили трех раненых украинских моряков.
В то же время, председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, советник президента Российской Федерации Михаил Федотов провел встречу с Ниной Карпачевой 13 февраля 2019 года.
"Все это происходит на фоне изоляции со стороны России действующего украинского омбудсмена Людмилы Денисовой от возможности встретиться с пленными украинскими моряками. Интересно, почему Москва не позволяет действующему украинскому омбудсмену встретиться с моряками, при этом Федотов отказывался от встречи, ссылаясь на неотложные дела, но вместе с этим российские чиновники пытаются демонстрировать, что они хотят разговаривать с Карпачевой", - отмечается в сообщении.
Эти события, подчеркивают расследователи, стали разворачиваться сразу после обращений со стороны иностранных государств в МИД РФ с требованием предоставления возможности проведения медицинского осмотра военнопленных независимыми специалистами, чтобы подтвердить, в каком на самом деле состоянии находятся раненые.
"Это требование до сих пор не выполнено, однако следователь, по нашим данным, якобы дал поручение руководству СИЗО "Лефортово" обеспечить взаимодействие с Минздравом РФ и разместить раненых в одной из гражданских больниц на территории Москвы.
Сегодня также стало известно, что под эгидой Совета по правам человека и МИД РФ начинается процесс обсуждения по обмену раненых моряков на несколько граждан России, осужденных в Украине за террористическую или иную противоправную деятельность. Список содержит 22 фамилии.
Анализируя ситуацию, можно сделать вывод, что Нина Карпачева может участвовать в российской спецоперации и выполнять роль, которую на нее возлагает кум Владимира Путина, украинский политик, которого подозревают в государственной измене - Виктор Медведчук.
Схема, которую они пытаются реализовать, имеет целью снижение давления на Кремль со стороны международного сообщества. Имея определенное влияние, Медведчук использует Карпачеву в договоренностях и создает условия для изоляции действующего омбудсмена Украины Денисовой от вопросов украинских военнопленных", - предполагают расследователи и советуют руководству Украины и международным представителям внимательно исследовать эту схему и усилить давление на Москву.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.
Журналисты украинского телеканала «Прямий» («Прямой») Петр Залмаев и Тарас Березовец обратились за комментарием к ведущему ток-шоу «60 минут» на «России 1» Евгению Попову на тему того, собирается ли он защитить честь своей супруги и коллеги Ольги Скабеевой, которую в январе толкнули во время мероприятия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Попов так и не ответил им, промолчав полторы минуты.
Залмаев напомнил российскому журналисту, что за Скабееву вступился глава Чечни Рамзан Кадыров, призвавший защитить честь ведущей перед ее обидчиком, депутатом Верховной Рады Бориславом Березой. «Вопрос теперь за вами: собираетесь ли вы это делать?» - спросили Попова. Тот уткнулся в мобильный телефон и лишь на секунду взглянул на камеру.
«Когда вы собираетесь защищать честь своей жены, которую в том числе обвинили в том, что ее рот является сливным бачком? Вы будете отвечать нам, чтобы вас услышали украинские телезрители?» - настаивал украинский журналист. Попов молча продолжил смотреть в телефон. Березовец предположил, что «Попов, очевидно, поражен тем уровнем цинизма, который демонстрируют украинские медиа» и вновь предложил собеседнику дать комментарий, пообещав, что ответ пойдет в эфир без какого-либо монтажа, однако россиянин снова промолчал. Журналисты, вероятно, встретились в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, откуда Попов 16 февраля анонсировал репортаж с кадрами с президентом Украины Петром Порошенко. Охранник политика, как утверждают издания медиахолдинга ВГТРК, вцепился в руку корреспондента «России 1» и оттолкнул его.
Попов и Скабеева в браке с 2013 года. С сентября 2016-го они совместно ведут ток-шоу «60 минут» на «России 1».
несовершеннолетней снималась в жестком порно?
Тот уткнулся в мобильный телефон и лишь на секунду взглянул на камеру. - так, на 28 секунді )))
Мьі защьтли в щикарньй рестарааааааааааант...»
так шо пусть смотрят
СБУ hello hello !!!!
если поведуться, то можно рвать
а если нет, то лох сам виноват шо полез без малявы от братвы
Подгорает, да?
В здании национального университета России обрушились три этажа.
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По словам источника агентства, под завалами могут быть люди, их число уточняется. Известно об эвакуации 60 человек.»
От Лахтьі -2 далеко?
Тьі б лучше матнулся туда, да рассказал тут, что и как там. Ото б бьіло бьі интересно..
А тепер толку з мертвечука нема і його "задвинули". Все так, як має бути.
Буде єдиний твіт про вибори і Зеленськиго.
- Порошенко називав ***** Новінського
- Зеленський називав шльондрою Україну
Я сумніваюсь, що якщо навіть ВАНА в прямому ефіру скаже особисто, що вона продасть Україну *****, то навіть тоді її електорат не зменшиться.
А "електорат" Зеленського залюбки подивиться на дебати, як на концерт 65 Кварталу і, як завжди, на вибори не піде.
Все официально, они осуждены.
Меня больше интересует кто с нашей стороны участвует в переговорах под эгидой Совета по правам человека и МИД РФ, и какие полномочия имеет эта Карпачева? Вряд ли она приехала по собственной инициативе, связь с мертвечуком возможна, а дальше к кому ведет?