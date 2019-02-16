 Дополнительных ограничений для получения монетизированных субсидий нет, - Розенко

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Мы не вводим никаких дополнительных критериев и не будем ограничивать право людей на получение субсидий. Никаких решений правительства по сокращению количества субсидиантив нет", - сказал он.
Павел Розенко отметил, что монетизация субсидий - это не случайное или спонтанное решение, это - конечный этап реформирования системы субсидий, который начался четыре года назад. "Когда я был министром социальной политики, и мы только начинали процесс реформирования системы субсидий четыре года назад, я лично говорил о том, что конечным этапом реформирования системы субсидий должна стать их монетизация, когда люди будут получать реальные деньги на руки и за счет этих средств платить за коммунальные услуги", - рассказал он.
Павел Розенко напомнил, что процесс монетизации субсидий начинается с 1 марта.
Вице-премьер-министр отметил, что каждый субсидиант должен получить письменное уведомление о том, каким образом он будет получать средства. "Управление соцзащиты письменно должны сообщить всех субсидиантов о том, каким образом они будут получать монетизированную субсидию. Это обязательство органов местной власти уведомить каждого субсидианта", - сказал он, добавив, что 70% людей, которые получают субсидии, - это пенсионеры, которые получат свои субсидии вместе с пенсионными выплатами - на карту Ощадбанка или через "Укрпочту". "Никому не надо никуда бегать и оформлять какие-то новые документы", - подчеркнул Павел Розенко.
да я и не жалуюсь на жизнь, если ты не заметил
где вы только берётесь, борцы за угнетённых зубожілых, угнетённых русскоязычных, обманутых на тысячу фронтовиков и вынужденных покупать айфоны сельских бабушек ?
в Сарапуле или Макеевке
Так азербайджанцы говорят...
У нас ейчас минимальную пенсию поднимают до 1000... ...тоже шняга, бо прожиточный минимум 1700. ...но приятно, шо не 750...
...в Социале полюбэ добавят...*)
Аааа!Сегодня перед встречей с Лагард Йуля сказали,что ВОНА за рыночную цену на газ,и против госрегулирования.Йуля своим фанатам таким образом сказала: Поцелуйте миня в пихву,цена на газ не изменится,а выростет,и субсидий вы Х получите. Запомните первых начинают бить фанатов
соль, спички и керосин...
🙄
...а в Германии есть! -- тут наличку выдают только хроническим алкоголикам -- шо б не воровали.
...не знаю, сколько? -- но трезвых среди них, ни разу не видел...
Городским автобусом рулил 6 лет -- насмотрелся ...
Они тут, круглогодично под мостами живут, на свежем воздухе -- морды красные, девки ядрёные, матрасы ватные... -- здоровый образ жизни! ...везёт же людям...*)
1 ч. ·
#пздц - самый уместный тут хештег...
Anatoliy AmelinПодписаться
22 ч.
Скажите, ну как мы допустили, что такие придурки управляют НАШЕЙ страной?
За последние пару месяцев этот де$ил навредил украинской экономике больше, чем это получается у Москвы:
1. Идея обложить налогом поступления заробитчан приведет не к росту поступлений в бюджет, а падению переводов в Украину.
Как следствие, вместо $12 млрд, дай Бог, что бы получили половину...
https://www.capital.ua/…/124092-v-nbu-ozhidayut-novyy-rekor…
Последствия очевидны - ухудшение сальдо платежного баланса, ослабление гривни, снижение потребления в стране и темпов роста экономики...
2. Идея обложить АйТишников дополнительными налогами, а это более 150 тыс человек и 4% ВВП, приведет к тому, что многие компании перенесут офисы из страны, сотрудники уедут из Украины.
Это так же приведет к снижению потребления, поступлений в бюджет и роста экономики.
https://news.finance.ua/…/it-industriya-formiruet-4-vvp-kub…
Краткая подборка последних "гениальных" идей и высказываний этого "служителя народа":
1. Рева предложил обложить налогом заробитчан, это только начало: раскрыта цель правительства
https://politeka.net/…/803018-reva-predlozhil-oblozhit-nal…/
2. Идея Минсоцполитики: ИТшников могут заставить платить налоги
https://tech.liga.net/…/ideya-minsotspolitiki-itshnikov-mog…
3. Мать-одиночка - это звучит выгодно: скандальный министр Рева отличился громким высказыванием
https://politeka.net/…/637875-mat-odinochka-eto-zvuchit-vy…/
4. Андрій Рева: Завищені платіжки за газ є незаконними і оплачувати їх не потрібно Читайте більше тут: https://zik.ua/…/andriy_reva_zavyshcheni_platizhky_za_gaz_i…
5. Министр соцполитики: Украинцы много тратят на питание, потому что много едят
https://strana.ua/…/86403-ministr-sotspolitiki-ukraintsy-mn…
Тут товарищ вообще сам себе противоречит:
6. Рева вважає солідарну пенсійну систему більш надійною накопичувальної
http://jkg-portal.com.ua/…/reva-vvazhaje-soldarnu-pensjnu-s…
7. Чистий дефіцит Пенсійного фонду досяг 29 мільярдів гривень - Рева
https://dt.ua/…/chistiy-deficit-pensiynogo-fondu-dosyag-29-…
Ну а тут просто поток сознания:
8. "Підвищення ціни на газ - це насправді її зменшення", - Рева
https://vgolos.com.ua/…/reva-pidvyshhennya-tsiny-na-gaz-tse…
9. Заробитчанам придумали новую обязаловку в Украине: детали нового закона
https://politeka.net/…/916935-zarobitchanam-pridumali-novu…/
10. ЗА КОРДОНОМ ПРАЦЮЮТЬ ДО 12 МЛН УКРАЇНЦІВ, - РЕВА
https://www.volynnews.com/…/za-kordonom-pratsiuiut-do-12-m…/
11. Почти половина украинцев получают социальную помощь - Рева
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/17/7198532/
12. Рева хочет заставить украинцев вернуть субсидии: вам заплатили слишком много
https://znaj.ua/…/179380-reva-hoche-zmusiti-ukra%D1%97nts%D…
13. Кабмин предложил регрессивную шкалу выплаты ЕСВ для зарплат более 104 тыс. грн
https://delo.ua/…/kabmin-odobril-zakonoproekt-o-detenizaci…/
14. Міністр-дієтолог обурився, що українці ще й довго живуть
https://znaj.ua/…/ministr-diyetolog-oburyvsya-sho-*********…
Как, ну скажите, как, б%ять "это" может быть министром???
.. В целом Минстець, Министерство информационной политики, получит более полумиллиарда гривен. Из них более 100 миллионов, что в два раза больше затрат 2018, пойдет на «осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства», в простонародье, на работу «порохоботов», которые в социальных сетях на все лады расхваливают Порошенко и его правительство, создавая видимость «благодарного и восхищенного народа».Для сравнения, всего 72 миллиона гривен, на треть меньше, чем на порохоботов, в 2019 году потратят «на мероприятия по социальной защите детей, семей, женщин и других наиболее уязвимых категорий населения». «Жити по-новому»: в 12 раз дороже: lohmatiy77
все пенсы мотанутся пить кофе в Вену...
монетизированная субсидия это вам не ... хер собачий...
мы не далеки от действительности.
Исходя из этого, есть несколько базовых проблем украинской политической ылиты (прежних и нуворишей)-
1) патологическая жадность
2) неумение структурировать - на что есть смысл тратить деньги вдолгую, а что - бессмысленно и беспощадно
3) историческое неуважение к людям талантливым и профессиональным. Отсюда готовность поделиться с холуями, но не с людьми завтрашнего дня
4) хроническое отсутствие чувства собственного достоинства.
«шо? Я таке говорила?! Боже, як невдобно получилось!»
5) почти все представители украинской политической элиты - люди, выпавшие из времени
Они не умеют носить одежду, не читают книги, не мечтают о будущем, не сексуальны, не в состоянии заявить о себе на весь мир, не интересны в элементарной беседе, не способны на Поступок, живут в мире собственных страхов и мании преследования
Они мечтают «нацарювати 100 рублів - і втікти».
Но куда именно - представляют не до конца.
Куда- то туда, где будут тосковать, спиваться, и уничтожать себя собственной соматикой.
Тяжело жить, осознавая себя ничтожеством, скормившим все личные шансы холуям.
[Базовые проблемы украинской политической элиты]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1546675716-vlashchenko-neskolko-bazovyh-problem-ukrainskoy-politicheskoy.html