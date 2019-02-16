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Все про:субсидия (464) Розенко (609) монетизация (52)

 Дополнительных ограничений для получения монетизированных субсидий нет, - Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко отмечает, что никаких дополнительных критериев или ограничений для получения субсидий в наличной форме нет.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсии повысят всем: с 1 марта выплаты пенсионерам вырастут на 17-20%, - Розенко

"Мы не вводим никаких дополнительных критериев и не будем ограничивать право людей на получение субсидий. Никаких решений правительства по сокращению количества субсидиантив нет", - сказал он.

Павел Розенко отметил, что монетизация субсидий - это не случайное или спонтанное решение, это - конечный этап реформирования системы субсидий, который начался четыре года назад. "Когда я был министром социальной политики, и мы только начинали процесс реформирования системы субсидий четыре года назад, я лично говорил о том, что конечным этапом реформирования системы субсидий должна стать их монетизация, когда люди будут получать реальные деньги на руки и за счет этих средств платить за коммунальные услуги", - рассказал он.

Павел Розенко напомнил, что процесс монетизации субсидий начинается с 1 марта.

Также читайте: На пенсионерку открыли дело за незаконное получение субсидии

Вице-премьер-министр отметил, что каждый субсидиант должен получить письменное уведомление о том, каким образом он будет получать средства. "Управление соцзащиты письменно должны сообщить всех субсидиантов о том, каким образом они будут получать монетизированную субсидию. Это обязательство органов местной власти уведомить каждого субсидианта", - сказал он, добавив, что 70% людей, которые получают субсидии, - это пенсионеры, которые получат свои субсидии вместе с пенсионными выплатами - на карту Ощадбанка или через "Укрпочту". "Никому не надо никуда бегать и оформлять какие-то новые документы", - подчеркнул Павел Розенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3112088
 
 
 Топ комментарии
 
Спасибо! Предыдущих ограничений хватило!😡
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Как же осчастливили народ, подачки как рабам - то монетизация, то индексация...
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"Вице-премьер-министр"... А можно короче: ПОЦ!
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"Вице-премьер-министр"... А можно короче: ПОЦ!
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Гриценко попередив уряд, що за дестабілізацію фінансової та економічної ситуації в Україні шляхом видачі населенню субсидії у вигляді готівки і тим самим формування багатомільярдної заборгованості за комунальні послуги - уряд буде нести відповідальність!
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так уряд і так несе відповідальність
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розенко разве по субботам подает он должен быть в Синагоге а не вести агитацию за барыжного ублюдка потрошкового чье место на фонарном столбе....
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за доходи ахмєтава переживає, маладєц))
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Спасибо! Предыдущих ограничений хватило!😡
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тебя какой-то изверг работать заставил и форточку зимой закрывать ?
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Свинорусы, работать не умеют, у них только шара
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А тебч лично Петя заставил хе@ню писать?
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нет, меня никто не заставляет.

да я и не жалуюсь на жизнь, если ты не заметил
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а ты до семаки дорос и память отшибло ?
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"Жодних рішень Уряду щодо скорочення кількості субсидіантів немає", - Як можна так безсоромно обманювати? 10 днів тому уряд вніс нові грабіжницькі зміни, постановою від 06.02.19 № 62 відмовляють у допомозі, якщо є заборгованість більше місяця, до цього було "два місяці". Управління праці тягнуть з призначенням більше місяця, людина сама не може все оплатити, виникає більше місяця заборгованість і в субсидії відмовляють. Подрузі цього "діяча" з передачі "Аферисти" в цього афериста ще вчитися і вчитися обманювати.
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Как же осчастливили народ, подачки как рабам - то монетизация, то индексация...
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не рабы своими умениями зарабатывают столько, чтобы не пользоваться подачками
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А ещё нерабы колымят в *************** за долю малую)))
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а ты там от юлеботов шпионом внедрён в качестве кассира ?
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а о ком ?

где вы только берётесь, борцы за угнетённых зубожілых, угнетённых русскоязычных, обманутых на тысячу фронтовиков и вынужденных покупать айфоны сельских бабушек ?
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во-первых, я Вам не отвечала, а во-вторых, хватит людей оскорблять, отрабатывая старые шоколадки
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удерживают.
в Сарапуле или Макеевке
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Скорее всего в каком-нибудь Суслонгере или Мочалище.
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Норм ,депутати верхной ради берут себе помощь в 10000 грн , так и народу можна . Долги ведь только трусы отдают тем более мвф
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Депутаты материальную помощь "легли и просють" в размере месячного зароботка, а это что то под сорок тысяч!
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Ольга Мартынюк b6557456 - "живот у мужчины - это его авторитет!!!"

Так азербайджанцы говорят... Дополнительных ограничений для получения монетизированных субсидий нет, - Розенко - Цензор.НЕТ 9225
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Что вы сделали для Украины? А не Украина всем должна.
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куда уже больше, так урезали субсидии недавно
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Снова хитрожопые навороты... ... -- есть прожиточный минимум! -- если нету, всё остальное компенсируется от Государства. Только не деньгами, а льготами на коммунальные услуги и плату за жильё. Талонами на продукты и питание -- в специальных магазинах, по карточкам, как в Германии, например.
У нас ейчас минимальную пенсию поднимают до 1000... ...тоже шняга, бо прожиточный минимум 1700. ...но приятно, шо не 750...

...в Социале полюбэ добавят...*)
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что субсидия -зло. работа должна быть хорошо оплачиваемой а пенсия достойная . весь остальной бред-в топку вместе со всеми министрами
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Дмитрий‏ @dmitriypaut 4 ч.4 часа назад

Аааа!Сегодня перед встречей с Лагард Йуля сказали,что ВОНА за рыночную цену на газ,и против госрегулирования.Йуля своим фанатам таким образом сказала: Поцелуйте миня в пихву,цена на газ не изменится,а выростет,и субсидий вы Х получите. Запомните первых начинают бить фанатов Дополнительных ограничений для получения монетизированных субсидий нет, - Розенко - Цензор.НЕТ 5589
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Та то у неё оговорка по Фрейду, когда она хочет сказать что цена на газ будет в два раза выше, у неё изо рта почему то вылетает фраза в два раза ниже... Додаткових обмежень для отримання монетизованих субсидій немає, - Розенко - Цензор.НЕТ 1463
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Шож вы задумали, гады, взвыл лохорат и и бросился закупать
соль, спички и керосин...
🙄
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Помню, кинули мне в почтовый ящик, бумажку, мол, заполните и будет вам субсидия (подачка от государства)... Я её порвал и выкинул в мусор. Мне не нужны ваши подачки, но и от меня вы ничего не получите. Как "государство" относится ко мне, так и я к нему.
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Дополнительных ограничений для получения монетизированных субсидий нет
...а в Германии есть! -- тут наличку выдают только хроническим алкоголикам -- шо б не воровали.
...не знаю, сколько? -- но трезвых среди них, ни разу не видел...

Городским автобусом рулил 6 лет -- насмотрелся ...

Они тут, круглогодично под мостами живут, на свежем воздухе -- морды красные, девки ядрёные, матрасы ватные... -- здоровый образ жизни! ...везёт же людям...*)
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Sergey Naumovich поделился публикацией - с Sergii Naumovych.
1 ч. ·

#пздц - самый уместный тут хештег...



Anatoliy AmelinПодписаться

22 ч.

Скажите, ну как мы допустили, что такие придурки управляют НАШЕЙ страной?
За последние пару месяцев этот де$ил навредил украинской экономике больше, чем это получается у Москвы:
1. Идея обложить налогом поступления заробитчан приведет не к росту поступлений в бюджет, а падению переводов в Украину.
Как следствие, вместо $12 млрд, дай Бог, что бы получили половину...
https://www.capital.ua/…/124092-v-nbu-ozhidayut-novyy-rekor…
Последствия очевидны - ухудшение сальдо платежного баланса, ослабление гривни, снижение потребления в стране и темпов роста экономики...
2. Идея обложить АйТишников дополнительными налогами, а это более 150 тыс человек и 4% ВВП, приведет к тому, что многие компании перенесут офисы из страны, сотрудники уедут из Украины.
Это так же приведет к снижению потребления, поступлений в бюджет и роста экономики.
https://news.finance.ua/…/it-industriya-formiruet-4-vvp-kub…
Краткая подборка последних "гениальных" идей и высказываний этого "служителя народа":
1. Рева предложил обложить налогом заробитчан, это только начало: раскрыта цель правительства
https://politeka.net/…/803018-reva-predlozhil-oblozhit-nal…/
2. Идея Минсоцполитики: ИТшников могут заставить платить налоги
https://tech.liga.net/…/ideya-minsotspolitiki-itshnikov-mog…
3. Мать-одиночка - это звучит выгодно: скандальный министр Рева отличился громким высказыванием
https://politeka.net/…/637875-mat-odinochka-eto-zvuchit-vy…/
4. Андрій Рева: Завищені платіжки за газ є незаконними і оплачувати їх не потрібно Читайте більше тут: https://zik.ua/…/andriy_reva_zavyshcheni_platizhky_za_gaz_i…
5. Министр соцполитики: Украинцы много тратят на питание, потому что много едят
https://strana.ua/…/86403-ministr-sotspolitiki-ukraintsy-mn…
Тут товарищ вообще сам себе противоречит:
6. Рева вважає солідарну пенсійну систему більш надійною накопичувальної
http://jkg-portal.com.ua/…/reva-vvazhaje-soldarnu-pensjnu-s…
7. Чистий дефіцит Пенсійного фонду досяг 29 мільярдів гривень - Рева
https://dt.ua/…/chistiy-deficit-pensiynogo-fondu-dosyag-29-…
Ну а тут просто поток сознания:
8. "Підвищення ціни на газ - це насправді її зменшення", - Рева
https://vgolos.com.ua/…/reva-pidvyshhennya-tsiny-na-gaz-tse…
9. Заробитчанам придумали новую обязаловку в Украине: детали нового закона
https://politeka.net/…/916935-zarobitchanam-pridumali-novu…/
10. ЗА КОРДОНОМ ПРАЦЮЮТЬ ДО 12 МЛН УКРАЇНЦІВ, - РЕВА
https://www.volynnews.com/…/za-kordonom-pratsiuiut-do-12-m…/
11. Почти половина украинцев получают социальную помощь - Рева
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/17/7198532/
12. Рева хочет заставить украинцев вернуть субсидии: вам заплатили слишком много
https://znaj.ua/…/179380-reva-hoche-zmusiti-ukra%D1%97nts%D…
13. Кабмин предложил регрессивную шкалу выплаты ЕСВ для зарплат более 104 тыс. грн
https://delo.ua/…/kabmin-odobril-zakonoproekt-o-detenizaci…/
14. Міністр-дієтолог обурився, що українці ще й довго живуть
https://znaj.ua/…/ministr-diyetolog-oburyvsya-sho-*********…
Как, ну скажите, как, б%ять "это" может быть министром???
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В целом же, по сравнению с 2013 годом, за 4,5 года после победы майдана, природный газ подорожал с 0,73 грн до 8,55 грн за кубический метр топлива. Это почти в 12 раз. На сколько будет следующее изменение цены, пока не оглашают, однако, в СМИ опубликована информация, что за год природный газ для потребителей должен подорожать на 100% от ныне действующей, то есть примерно до 15 грн за кубометр, и это при условии, что курс доллара будет относительно стабильным. И это будет уже почти в 20 раз дороже, чем «при злочинной владе». Додаткових обмежень для отримання монетизованих субсидій немає, - Розенко - Цензор.НЕТ 3337

.. В целом Минстець, Додаткових обмежень для отримання монетизованих субсидій немає, - Розенко - Цензор.НЕТ 3337 Министерство информационной политики, получит более полумиллиарда гривен. Из них более 100 миллионов, что в два раза больше затрат 2018, пойдет на «осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства», в простонародье, на работу «порохоботов», которые в социальных сетях на все лады расхваливают Порошенко и его правительство, создавая видимость «благодарного и восхищенного народа».Для сравнения, всего 72 миллиона гривен, на треть меньше, чем на порохоботов, в 2019 году потратят «на мероприятия по социальной защите детей, семей, женщин и других наиболее уязвимых категорий населения». Додаткових обмежень для отримання монетизованих субсидій немає, - Розенко - Цензор.НЕТ 3337«Жити по-новому»: в 12 раз дороже: lohmatiy77
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За півтора місяця до виборів прорвало" ефективнихменеджерів"!!!
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Получат субсидию деньгами и обожрутся окончательно...
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фсе! таможня станет!
все пенсы мотанутся пить кофе в Вену...
монетизированная субсидия это вам не ... хер собачий...
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Когда мы говорим о том, что украинская ылита- это из разряда шуточек Раневской ("жопа есть, а слова нет") -
мы не далеки от действительности.

Исходя из этого, есть несколько базовых проблем украинской политической ылиты (прежних и нуворишей)-

1) патологическая жадность

2) неумение структурировать - на что есть смысл тратить деньги вдолгую, а что - бессмысленно и беспощадно

3) историческое неуважение к людям талантливым и профессиональным. Отсюда готовность поделиться с холуями, но не с людьми завтрашнего дня

4) хроническое отсутствие чувства собственного достоинства.
«шо? Я таке говорила?! Боже, як невдобно получилось!»

5) почти все представители украинской политической элиты - люди, выпавшие из времени

Они не умеют носить одежду, не читают книги, не мечтают о будущем, не сексуальны, не в состоянии заявить о себе на весь мир, не интересны в элементарной беседе, не способны на Поступок, живут в мире собственных страхов и мании преследования

Они мечтают «нацарювати 100 рублів - і втікти».

Но куда именно - представляют не до конца.

Куда- то туда, где будут тосковать, спиваться, и уничтожать себя собственной соматикой.

Тяжело жить, осознавая себя ничтожеством, скормившим все личные шансы холуям.
[Базовые проблемы украинской политической элиты]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1546675716-vlashchenko-neskolko-bazovyh-problem-ukrainskoy-politicheskoy.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДополнительных ограничений для получения монетизированных субсидий нет, - Розенко
 
 
 
 
 
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