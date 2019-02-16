 Дополнительных ограничений для получения монетизированных субсидий нет, - Розенко

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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"Мы не вводим никаких дополнительных критериев и не будем ограничивать право людей на получение субсидий. Никаких решений правительства по сокращению количества субсидиантив нет", - сказал он.

Павел Розенко отметил, что монетизация субсидий - это не случайное или спонтанное решение, это - конечный этап реформирования системы субсидий, который начался четыре года назад. "Когда я был министром социальной политики, и мы только начинали процесс реформирования системы субсидий четыре года назад, я лично говорил о том, что конечным этапом реформирования системы субсидий должна стать их монетизация, когда люди будут получать реальные деньги на руки и за счет этих средств платить за коммунальные услуги", - рассказал он.

Павел Розенко напомнил, что процесс монетизации субсидий начинается с 1 марта.

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Вице-премьер-министр отметил, что каждый субсидиант должен получить письменное уведомление о том, каким образом он будет получать средства. "Управление соцзащиты письменно должны сообщить всех субсидиантов о том, каким образом они будут получать монетизированную субсидию. Это обязательство органов местной власти уведомить каждого субсидианта", - сказал он, добавив, что 70% людей, которые получают субсидии, - это пенсионеры, которые получат свои субсидии вместе с пенсионными выплатами - на карту Ощадбанка или через "Укрпочту". "Никому не надо никуда бегать и оформлять какие-то новые документы", - подчеркнул Павел Розенко.