 "Если Россия прекратит стрельбу, настанет мир, если Украина перестанет стрелять, не будет Украины", - Порошенко в Мюнхене

Об этом глава государства заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".
"Если Россия прекратит стрельбу, настанет мир. Если Украина перестанет стрелять, не будет Украины. Если мы перестанем защищать наш суверенитет, нашу территориальную целостность, демократию, свободу", – отметил он.
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Порошенко добавил, что Украина противостоит агрессору в самом сердце Европы, и поблагодарил европейских партнеров за помощь и санкции в отношении России.
"Нам нужен коллективный ответ на вопрос, что делать с безопасностью", – заявил президент.
Порошенко призвал участников конференции представить, как Россия может защищать газопровод "Северный поток-2".
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"Россия дала интересное объяснение агрессии против украинских кораблей. Мол, они защищали Керченский мост. Можем ли мы представить, как Россия в Балтике будет защищать "Северный поток-2", – сказал президент.
Найімовірніший кандидат на посаду президента Європейської комісії після Дональда Туска німецький євродепутат Манфред Вебер закликав збудувати систему протиракетної оборони спільнео з Україною.
Про це він заявив під час виступу на Мюнхенськкій конфренеції з безпеки, передає "Європейська правда".
Він заявив, що Східна і Західна Європа повинні зменшити розрив між собою і взаємодіяти в сфері оборони. Це питання особливо актуальне через припинення дії угоди про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності між РФ та США.
"Дія ДРСМД завершилася, і ми опинилися перед новими викликами. (Цьому можливо протистояти) якщо ми запропонуємо спільно побудувати проракетну систему - Німеччина, Франція, Польща, Литва, Україна. Йдеться не про наступальну, а про систему захисту", - сказав Вебер.
На думку євродепутата, це допоможе людям у Польщі і Україні повірити, що Захід допоможе в разі ядерної загрози.
Президент України Петро Порошенко заявив, що підтримує цю пропозицію, а також додав, що виступає за будь-яку безпекову ініціативу.
Портал о транспортном дизайне CarDesign.ru рассказал занимательную историю о грозном автобусе быстрого реагирования «Бронебус БАВ», разработанном главным конструктором НИИ «КМАБ» Александром Валентиновичем Бушуевым и до 2018 года находившимся под грифом секретности. «Бронебус» представляет собой многофункциональное частично роботизированное транспортное средство двойного назначения, построенное по системе сочленённого автобусного типа и способное выполнять все задачи в рамках новейшей программы «Защита-эшелон следующего поколения».
https://www.popmech.ru/vehicles/news-417272-v-rossii-pridumali-avtobus-bystrogo-reagirovaniya/?fbclid=IwAR3d4H351hLFGFtsLDPExPCmAmLFj9brwqARWG9mWFXQCcOQLHEQI6-****
Но территорий Украины он не сдает...и с ****** по ним не договаривается.. и на уступки не идет....
А клоун готов на колеги стать перед ******....
Так что увы и ах...
Меркель лишь для вида, на словах поддерживает Украину, а вот на деле она реально поддерживает Рашку и ей плевать на путлеровскую агрессию. Главное, получает газ по дешевке от Путлера, все остальное для нее фигня. Вот такие вот союзники у Путлера......
данные засекречены
цеголко и стецько хотят жрать
южанина тварь