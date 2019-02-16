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 Политика Украины, За рубежом
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 "Если Россия прекратит стрельбу, настанет мир, если Украина перестанет стрелять, не будет Украины", - Порошенко в Мюнхене

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Украина не может позволить себе прекратить защищать свой суверенитет от агрессора на Донбассе. А без Украины не будет и безопасности в Европе.

Об этом глава государства заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Если Россия прекратит стрельбу, настанет мир. Если Украина перестанет стрелять, не будет Украины. Если мы перестанем защищать наш суверенитет, нашу территориальную целостность, демократию, свободу", – отметил он.

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Порошенко добавил, что Украина противостоит агрессору в самом сердце Европы, и поблагодарил европейских партнеров за помощь и санкции в отношении России.

"Нам нужен коллективный ответ на вопрос, что делать с безопасностью", – заявил президент.

Порошенко призвал участников конференции представить, как Россия может защищать газопровод "Северный поток-2".

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"Россия дала интересное объяснение агрессии против украинских кораблей. Мол, они защищали Керченский мост. Можем ли мы представить, как Россия в Балтике будет защищать "Северный поток-2", – сказал президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3112087
 
   
 Топ комментарии
 
Да, мордва, вот такая гражданская война
"Если Россия прекратит стрельбу, настанет мир, если Украина перестанет стрелять, не будет Украины", - Порошенко в Мюнхене - Цензор.НЕТ 9965
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Імовірний майбутній голова Єврокомісії закликає будувати систему ПРО спільно з Україною

Найімовірніший кандидат на посаду президента Європейської комісії після Дональда Туска німецький євродепутат Манфред Вебер закликав збудувати систему протиракетної оборони спільнео з Україною.

Про це він заявив під час виступу на Мюнхенськкій конфренеції з безпеки, передає "Європейська правда".

Він заявив, що Східна і Західна Європа повинні зменшити розрив між собою і взаємодіяти в сфері оборони. Це питання особливо актуальне через припинення дії угоди про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності між РФ та США.

"Дія ДРСМД завершилася, і ми опинилися перед новими викликами. (Цьому можливо протистояти) якщо ми запропонуємо спільно побудувати проракетну систему - Німеччина, Франція, Польща, Литва, Україна. Йдеться не про наступальну, а про систему захисту", - сказав Вебер.

На думку євродепутата, це допоможе людям у Польщі і Україні повірити, що Захід допоможе в разі ядерної загрози.

Президент України Петро Порошенко заявив, що підтримує цю пропозицію, а також додав, що виступає за будь-яку безпекову ініціативу.
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Если украинцы перестанут стрелять на фронте , знайте , президент продался касапам.
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Так вже 10 000 добровольців ув'язненні саме за це. А 20 000 під слідством
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ви ж вірите у танки викопані в шахтах, то чому мені не вірити в кондиціонер ?
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говорит, как всегда, красиво и верно..но дела,.. чаще всего, диаметрально противоположны..
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роттердам + вот это реально, а все остальное шоколадный пиз..ж
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Все правильно Порох говорит, он прекрасно понимает что происходит и что нужно делать. Более того, он все делает правильно. Если мы не задушим *********, она рано или поздно задушит нас и Украина прекратит свое существование. Таким образом, у нас нет выбора, либо мы их, либо они нас. Как бы ни было тяжело, но ********* нужно медленно, и уверенно душть.
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Говорит правильно, но делает наоборот. Не забываем про объявленное Петром абсолютно непонятное и нелогичное перемирие в 2014-м, когда наши добробаты и ВСУ гнали еще неокрепшую и неокопавшуюся вату за поребрик. Объявил какое-то "перемирие", дав вате укрепить позиции, после чего случился Иловайск.
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Країна дебілів.

Портал о транспортном дизайне CarDesign.ru рассказал занимательную историю о грозном автобусе быстрого реагирования «Бронебус БАВ», разработанном главным конструктором НИИ «КМАБ» Александром Валентиновичем Бушуевым и до 2018 года находившимся под грифом секретности. «Бронебус» представляет собой многофункциональное частично роботизированное транспортное средство двойного назначения, построенное по системе сочленённого автобусного типа и способное выполнять все задачи в рамках новейшей программы «Защита-эшелон следующего поколения».

https://www.popmech.ru/vehicles/news-417272-v-rossii-pridumali-avtobus-bystrogo-reagirovaniya/?fbclid=IwAR3d4H351hLFGFtsLDPExPCmAmLFj9brwqARWG9mWFXQCcOQLHEQI6-****
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Зеленый клоун сказал что договорится с ******....сказал где то по середине...наверное по Днепру...😀
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ПО нічого не каже, та телефонує в Кремль регулярно
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Может и звонит...в паРаше есть наши пленные...и незаконно арестованые ..вызволять надо...
Но территорий Украины он не сдает...и с ****** по ним не договаривается.. и на уступки не идет....
А клоун готов на колеги стать перед ******....
Так что увы и ах...
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про зміст розмов ми можемо лише догадуватись, бо пресс-служба президента робе лише коротенькі заяви, що така розмова відбулась, або ні.
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а что это за ресурс - неужто жонушки трусливого палковника...?
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Крокодилячі сльози Порошенка, чий друг Віктор Медведчук захопив за останні 2-3 роки президентства Порошенка монополію на ринку зрідженого газу, і той Порошенко, що дав П.Фуксу скупити газові родовища на Харківщині, і Київське метро.
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В целом Минстець, "Якщо Росія припинить стрілянину, настане мир, якщо Україна перестане стріляти, не буде України", - Порошенко в Мюнхені - Цензор.НЕТ 5850 Министерство информационной политики, получит более полумиллиарда гривен. Из них более 100 миллионов, "Якщо Росія припинить стрілянину, настане мир, якщо Україна перестане стріляти, не буде України", - Порошенко в Мюнхені - Цензор.НЕТ 5850 что в два раза больше затрат 2018, пойдет на «осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства», в простонародье, на работу «порохоботов», которые в социальных сетях на все лады расхваливают Порошенко и его правительство, создавая видимость «благодарного и восхищенного народа».Для сравнения, всего 72 миллиона гривен, "Якщо Росія припинить стрілянину, настане мир, якщо Україна перестане стріляти, не буде України", - Порошенко в Мюнхені - Цензор.НЕТ 5850 на треть меньше, чем на порохоботов, в 2019 году потратят «на мероприятия по социальной защите детей, семей, женщин и других наиболее уязвимых категорий населения».«Жити по-новому»: в 12 раз дороже: lohmatiy77
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Лицемерная западная Европа во главе с фрау Меркель вылизывает задницу Путлеру, демонстрируя свои европейские ценности.

Меркель лишь для вида, на словах поддерживает Украину, а вот на деле она реально поддерживает Рашку и ей плевать на путлеровскую агрессию. Главное, получает газ по дешевке от Путлера, все остальное для нее фигня. Вот такие вот союзники у Путлера......
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На Банковой такая истерика от реальных рейтингов, что «добро» дают на самые безмозглые методы. Кто-то же там уверен, что если президенту выйти из машины и сфотографироваться с нищими детьми, то это добавит ему рейтинга…
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Кстати- повтор. Уже были нищие хоккеисты, которые так и остались без коньков, после выхода из авто. Имиджмейкеры- никуда не годятся. А можэ им просто плевать. И так сойдет.
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Президент, в отличие от форумчан, должен думать как его слова будут использовать враги. Поэтому Пётр Алексеевич сморозил глупость.
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Щось обнадійливе сказав, але на тлі його тотальної та глумливої брехні потрібні великі діла. Судять по вірі тільки баптисти, а треба судить по ділах.
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рейтинг порошенка 4,65%
данные засекречены
цеголко и стецько хотят жрать
южанина тварь
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Если Россия прекратит стрельбу, настанет мир, если Украина перестанет стрелять, не будет Украины", - Порошенко в Мюнхене
 
 
 
 
 
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