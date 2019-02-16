 "Если Россия прекратит стрельбу, настанет мир, если Украина перестанет стрелять, не будет Украины", - Порошенко в Мюнхене

Об этом глава государства заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Если Россия прекратит стрельбу, настанет мир. Если Украина перестанет стрелять, не будет Украины. Если мы перестанем защищать наш суверенитет, нашу территориальную целостность, демократию, свободу", – отметил он.

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Порошенко добавил, что Украина противостоит агрессору в самом сердце Европы, и поблагодарил европейских партнеров за помощь и санкции в отношении России.

"Нам нужен коллективный ответ на вопрос, что делать с безопасностью", – заявил президент.

Порошенко призвал участников конференции представить, как Россия может защищать газопровод "Северный поток-2".

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"Россия дала интересное объяснение агрессии против украинских кораблей. Мол, они защищали Керченский мост. Можем ли мы представить, как Россия в Балтике будет защищать "Северный поток-2", – сказал президент.